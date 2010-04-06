Divergence Wave

Ondas de Divergência.

Antes do mercado tomar um sentido e se manter em tendencia, existem sinais que podem ser lidos, nos permitindo assim entender o "lado mas forte", e realizar trades de maior probabilidade de acerto com risco reduzido, esses movimentos são persistentes e contínuos, proporcionando excelente rentabilidade.

Ondas de Divergência é um histograma que acumula a divergência de entre preço e volume a cada tick, permitindo assim encontrar pontos de absorção, áreas de acumulo e distribuição e prever tendencias e rupturas bruscas, zonas de armadilhas e reversões, de acordo com o método Wycoff.