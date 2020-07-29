BeST Keltner Channels Strategies MT5

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BeST_Keltner Channels Strategies MT5  is an  MT5  Indicator based on the original Keltner Channels Indicator and it can display in the Chart all the known Variations of Keltner Channels and also the corresponding 10 totally Strategies. Every such generally consists of a Central Moving Average Line and two Boundary Bands at a distance above and below it and can be traded mainly in a Trending Mode but also in a Ranging ReEntry Mode. 

BeST_Keltner Channels Strategies Indicator

  • Draws definite Buy/Sell Arrows and Exit Signals
  • Draws always only after the bar closing and so is non-repainting and non-backpainting
  • Displays the corresponding Keltner Channels Variations 
  • Displays a real-time updated Info Comment Table
  • It can be used as a standalone Trading System
  • Has fully customizable colors, sizes & distances of all Chart objects
  • Implements all MT5 Alerts for the Entry and Exit Signals

Input parameters

== Basic Settings
  • Select Keltner Channels Type
  • Select Current Market Type
  • Select Keltner Channels Strateg
    == Displaying Settings - for selecting which chart objects and features to show / activate.
      == Every other selection is related to the Keltner Channels parameters
      •  KC_Original Settings
      •  KC_Raschke's Settings
      •  KC_PruittHill Settings
      •  KC_Turtles-Daily Settings
      •  KC_NoATR Settings
      •  KC_ATR Settings
      == Alert Settings – for controlling all types of MT5 Alerts

      For EA Developers

      Buy Arrow :             Buffer = 4
      Sell Arrow :             Buffer = 5
      Exit Long :              Buffer = 6
      Exit Short :             Buffer = 7
































      Reviews 1
      Joan Carlos Rosario Nunez
      583
      Joan Carlos Rosario Nunez 2025.09.02 17:03 
       

      ¡Excelente indicador! Muy fácil de instalar y configurar. Las flechas BUY/SELL y las alertas (popup/push/sonido) funcionan perfecto; las señales se confirman al cierre y no repintan. Me gustó la tabla de info en tiempo real y las variantes de Keltner. En mis primeras pruebas (BTCUSD/EURUSD, H1) la lectura de tendencia y las reentradas fueron claras y útiles. ¡Gracias por la calidad y el precio justo! Consulta: ¿existe un **EA** que opere directamente con las señales de este indicador (o alguna integración recomendada)? Y si por la compra hay algún **bonus** (presets/plantillas extra o descuento en otro producto), con gusto lo recibiría. ¡Gracias de antemano!

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      Indicators
      SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
      Smart Price Action Concepts MT5
      Issam Kassas
      4.26 (19)
      Indicators
      This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
      FX Trend MT5 NG
      Daniel Stein
      5 (6)
      Indicators
      FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
      Btmm state engine pro
      Garry James Goodchild
      5 (4)
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      BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
      Reversion King Indicator
      Eugen-alexandru Zibileanu
      5 (6)
      Indicators
      A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
      Azimuth Pro
      Ottaviano De Cicco
      5 (7)
      Indicators
      Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
      Axiom Matrix
      Issam Kassas
      5 (5)
      Indicators
      LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
      FX Power MT5 NG
      Daniel Stein
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      FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
      Atbot
      Zaha Feiz
      4.69 (55)
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      ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
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      Eleni Koulocheri
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      BeST_Oscillators Collection is a Composite MT5 Indicato r including the Chaikin ,  Chande and TRIX Oscillators from which by default Chaikin and TRIX Oscillators but not Chande Momentum Oscillator are contained in MT5 platform. It also provides for each Oscillator the option of displaying or not a Mov. Average as a  Signal Line and the resulting Signals as Arrows in a Normal (all arrows) or in a Reverse Mode (without showing up any resulting successive and of same type arrows). Analytically fo
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      Eleni Koulocheri
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      Eleni Koulocheri
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      BeST_Fibonacci Retracement Lines is an MT4 Indicator that by default is based on common  Fibonacci levels but it can also draw any 3 desired levels of Retracement or Support of a trending move. It can be used to identify pullback points but also additionally as a kind of a Trailing Stop . BeST_Fibonacci Retracement Lines indicator: • by default draws 38.2%, 50% and 61.8% Retracement Levels of the current price move defined using the Highest High (HH) and Lowest Low (LL) of a desired Look Back Pe
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      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_123 Strategy is clearly based on the 123_Pattern which is a frequent Reversal Chart Pattern of a very high Success Ratio . It occurs at the end of trends and swings and it’s a serious indication of high probability for a change in trend. Theoretically an 123_pattern is valid when the price closes beyond the level of #2 local top/bottom, a moment when the indicator draws an Entry Arrow,  raises an Alert and a corresponding Position can be opened. The BeST 123_Strategy Indicator is non-repai
      BeST IFT of Oscillators Collection
      Eleni Koulocheri
      5 (1)
      Indicators
      BeST_IFT of Oscillators Collection is a Composite MT4 Indicator   that is based on the IFT (Inverse Fisher Transformation) applied to RSI , CCI , Stochastic and DeMarker Oscillators in order to find the best Entry and Exit points while using these Oscillators in our trading. The IFT was first used by John Ehlers to help clearly define the trigger points while using for this any common Oscillator ( TASC – May 2004 ). All Buy and Sell Signal s are derived by the Indicator’s crossings of the Buy or
      BeST Classic Pivot Points
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_ Classic Pivot Points is an MT4 Indicator that is based on the widely known and definitely classic Pivot Point of a market prices activity. A pivot point is calculated as an average of significant prices (high,low,close) from the performance of a market in the prior trading period. If the market in the following period trades above the pivot point it is usually evaluated as a bullish sentiment, whereas trading below the pivot point is seen as bearish. A pivot point and the associated suppo
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      BeST Chande RAVI
      Eleni Koulocheri
      5 (1)
      Indicators
      BeST_Chande RAVI (Range Action Verification Index) is an MT4 Indicator that is based on the corresponding indicator developed by Tushar Chande which is mainly based on market momentum while focuses on identifying ranging and trending markets. By default RAVI is defined by the formula:  RAVI = Absolute value (100 x (SMA(7) – SMA(65)). Also by default there is an arbitrary reference level of 3% that means a market is ranging if the RAVI is less than 3%, or trending strongly if it is is greater th
      FREE
      BeST TEMA
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      Triple Exponential Moving Average ( TEMA ) is a  moving   average (MA) that gives the  most weight to recent price data. TEMA is more reactive to  all price fluctuations than  a Simple Moving Average (SMA) or an Exponential Moving Average (EMA) or even a Double Moving Average (DEMA) and surely can help traders to spot reversals sooner because it responds very fast to any changes in market activity.  TEMA was developed by Patrick Mulloy in an attempt to reduce the amount of lag time found in trad
      FREE
      BeST Variable Index Dynamic Average
      Eleni Koulocheri
      5 (2)
      Indicators
      Variable Index Dynamic Average (VIDYA) developed by Tushar Chande  by default is contained in MT5 but not in MT4 platform and it is a dynamic EMA (Exponential Moving Average) that adjusts its Length (LB Period) automatically in response to Market Volatility originally measured through the Chande Momentum Oscillator(CMO). CMO value is used as the ratio to the smoothing factor of EMA ( The New Technical Trader by Tushar Chande and Stanley Kroll, John Wiley and Sons, New York, 1994). The higher th
      FREE
      BeST DEMA
      Eleni Koulocheri
      4.5 (2)
      Indicators
      Double Exponential Moving Average ( DEMA ) is a moving  average (MA) that gives the most weight to recent price data.Like exponential moving average (EMA), it is more reactive to all price fluctuations than a simple moving average (SMA) and so DEMA can help traders to spot reversals sooner, because it is faster responding to any changes in market activity. DEMA was developed by Patrick Mulloy in an attempt to reduce the amount of lag time found in traditional MAs. ( TASC_Feb. 1994 ). DEMA can al
      FREE
      BeST Darvas Boxes
      Eleni Koulocheri
      5 (5)
      Indicators
      BeST_Darvas Boxes is an MT4  Indicator based on the trading method developed in the 50’s by the Hungarian Nicolas Darvas . BeST_Darvas Boxes indicator draws the Top and the Bottom of every Darvas Box  that can be confirmed on the current Chart. draws Buy and Sell Arrows  for every confirmed Upwards or Downwards Breakout of the above levels. draws always only after the bar closing and so is non-repainting or backpainting . Note : Every customer who wants to have the older version v_1.75 with th
      BeST Visual MAs Signal Generator
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_Visual MAs Signal Generator  MT4 Indicator is a very  useful Visual Tool that can display in the Chart all ENTRY signals (BUY and SELL) and also any corresponding EXIT signal, based on a total of 12, common but also different trading strategies, in which the Entry and Exit Signals are derived exclusively by using Moving Averages (MAs). The two main groups of MAs Strategies included in this tool are: A) Crossover Signals This group includes 4 different strategies (A1-A4), where Entry and Exi
      BeST Keltner Channels Variations and Strategies
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_Keltner  Channels Variations & Strategies   is an   MT4  Indicator based on the original  Keltner Channels Technical Analysis Indicator and it is a very useful Visual Tool that can display in the Chart all the known Variations of Keltener Channels and also the corresponding 10 totally Strategies   i.e. all ENTRY signals (BUY and SELL) and also any corresponding EXIT signal, in which the Enrty and Exit Signals are derived exclusively by using Keltner Channels Variations. Every variation of K
      BeST Trend Scanner
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_Trend  Scanner is an MT4 Indicator that uses a proprietary algorithm   in order to identify the most likely levels and probable moment for an upside  or a downside trending price move. BeST_Trend  Scanner is a very useful tool that defines in advance and with a high statistical percentage of accuracy the subsequent Resistance & Support Levels of the anticipated upside or downside trending move of price and so When used at its Reverse Entries Mode : It generates Buy or Sell arrows at the ver
      BeST Darvas Boxes EA
      Eleni Koulocheri
      Experts
      BeST_Darvas Boxes EA is an MT4  Expert Advisor that is based on the most classic trading method developed  in the 50's by Nicolas Darvas  commonly known as The Darvas Boxes Trading System. The Original Darvas Boxes System can be found in details in his book "How I Made $2,000,000 In The Stock Market"  (Copyright 1960, by Nicolas Darvas). Although the original system was designed to trade only Stocks and to open only Long trades its trading principles can also be applied to many other Markets l
      BeST Chande TrendScore Indicator
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_Chande TrendScore Indicator  points the start of a trend with high degree of  accuracy and it is amazing for scalping on the 1min timeframe. It is also a   simple way to rate trend strength. It indicates both the direction and strength  of a trend and can be easily combined with various trend-following, swing and scalping strategies. As of a trend’s direction and strength a value of +10 signals a strong uptrend while a value of -10 signals a strong downtrend. Generally a positive score show
      BeST Vervoort Zero Lagging MAs Strategy
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      All those involved in trading do certainly know that Moving Average Crossovers for being tradable should be reliable and also they need to have minimal lag. BeST_Vervoort Zero Lagging MAs Strategy is a Metatrader Indicator that can help you to achieve it and is based on S.Vervoort's work about Reliable and of Zero Lag MAs Crossovers as described in his TASC_05/2008 article " The Quest For Reliable Crossovers ". It's a Multipotentiality Indicator as it can display of either simply the Zero Laggin
      BeST Trend Exploiter
      Eleni Koulocheri
      5 (4)
      Indicators
      BeST_Trend Exploiter is a Metatrader Indicator  based on a smart proprietary algorithm which can detect the market Median Trend while it filters out the noise providing Buy and Sell Signals and also wherever it is applicable it provides us with TP Levels of High Probability. Additionally as it has Built Inside all the necessary features it can be used as a Complete Strategy of very Impressive Results. Essential Advantages of the Indicator Clear and Easily Understandable trading rules. Real Time
      BeST Profit Taker Exits
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_Profit Taker Exits is a Metatrader Indicator based on the corresponding vital part of Jim Berg's Trading System.It timely locates the most likely points/bars of significant Profit Taking and can be easily used as an add-on to any Trading System/Method . The Indicator consists of 2 Take Profit lines deriving as (MA ± times the ATR) usually the upper one above the prices (for Long Trades) and the lower one below prices (for Short Trades). When the Close (or High by choice) of a bar is above
      BeST Hull MAs Directional Strategy
      Eleni Koulocheri
      4.63 (8)
      Indicators
      BeST_Hull MAs Directional Strategy is a Metatrader Indicator based on the corresponding Hull Moving Average.It timely locates the most likely points for Entering the Market as well as the most suitable Exit points and can be used either as a standalone Trading System or as an add-on to any Trading System for finding/confirming the most appropriate Entry or Exit points. This indicator does use only the directional slope and its turning points of Hull MAs to locate the Entry/Exit points while it a
      BeST Breakout Strategy
      Eleni Koulocheri
      5 (1)
      Indicators
      BeST_Breakout Strategy is a Metatrader Indicator based on a proprietary algorithm implementing a very powerful tool that can exploit every breakout leading to huge market movements. It timely locates the most likely points for Entering the Market as well as the most suitable Exit points and can be used successfully as a standalone Trading System which often results in huge profits accompanied by very impressive statistics like Success Ratio and Profit Factor.  The BeST_Breakout Strategy is a
      BeST Elliot Wave Oscillator Strategies
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_ Elliot Wave Oscillator Strategies is an MT4 indicator which by default is the difference of two SMAs displayed as a histogram fluctuating around zero while a Signal Line generates Entry Signals either in a Reverse or in a Normal Mode and it is a very powerful tool that very often exploits huge market movements. Signal Line comes in 2 types: Advanced Get Type – like the corresponding one used in the homonym analysis package Mov. Average Type – as a Moving Average of the Elliot Oscillator I
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      Eleni Koulocheri
      Experts
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      BeST RevEngEmaRsi Strategy
      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_RevEngEMARSI Strategy is an MT4 Indicator that is based on the indicator RevEngEMARSI by Giorgos Siligardos that was presented in his article " Reverse Engineering RSI (II) " ( TASC_Aug 2003 ) as a new variation of his inverse-RSI indicator and which transforms the Exponential moving average of RSI into a curve in the price graph, simplifying the price projection method and improving its visual representation. BeST_RevEngEMARSI Strategy while implementing the crossings with its Moving Aver
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      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_ADX Scalping Strategy is an MT4 Strategy of an Entry and Exit Signals Indicator based on the ADX values that is an excellent tool for scalpers to scalp the currency market multiple times a day for profit . It is built mainly for scalping purposes although it can also be used as a breakout indicator . Its Signals produce a complete and standalone trading system of impressive results . The indicator comes with a new enhanced Real Time Updated Info and Statistics Panel that can improve its ove
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      BeST_RMO Indicator Strategies is an MT4 Indicator that is based on the corresponding famous Oscillator created by Rahul Mohindar that detects trends in all markets and it can produce Buy and Sell Signals of high winning probability forming a complete and standalone trading system of impressive results. The indicator uses 2 strategies as a selection: i) Classic : produces Reversed Entry Signals by the crossings of zero (0) line  and ii) MAsSignals : produces Reversed Entry Signals using MAs of RM
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      Eleni Koulocheri
      Indicators
      BeST_Fisher Oscillator Strategies is an MT4 Indicator that is based on the popular Fisher Indicator and it is mainly used to identify trend reversals with a high accuracy .  It is a great forex trading indicator for scalping , day trading and swing trading purposes. The indicator comes with 2 corresponding Strategies of Reversed Entries each one of which can be used either as a standalone Trading System or as an add-on to any Trading System for finding or confirming the most appropriate Entry o
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      Eleni Koulocheri
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      BeST_Hull MAvgs Strategies_EA is an MT4 Expert Advisor based on the Market indicator named  BeST_Hull MAs Directional Strategy  and can make trades according to it or using only 1 HMA while it also applies all common Trade and Risk Management features. Generally the Hull Moving Average (HMA - developed by Alan Hull) is a directional trend indicator. It captures the current state of the market and uses recent price action to determine if conditions are bullish or bearish relative to historical da
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      Eleni Koulocheri
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      BeST_Hull Single MA Strategy is an Metatrader Indicator based on the famous indicator Hull Mov.Average . This indicator can display the Single HMA Strategy of just 1 Hull MAvg. It uses added internal filters locating the most likely Entries while it can be used as a standalone system or as an add-on to other ones. Generally the Hull Moving Average (HMA - developed by Alan Hull) is a directional trend indicator . It captures the current state of the market and uses recent price action to determin
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      Joan Carlos Rosario Nunez
      583
      Joan Carlos Rosario Nunez 2025.09.02 17:03 
       

      ¡Excelente indicador! Muy fácil de instalar y configurar. Las flechas BUY/SELL y las alertas (popup/push/sonido) funcionan perfecto; las señales se confirman al cierre y no repintan. Me gustó la tabla de info en tiempo real y las variantes de Keltner. En mis primeras pruebas (BTCUSD/EURUSD, H1) la lectura de tendencia y las reentradas fueron claras y útiles. ¡Gracias por la calidad y el precio justo! Consulta: ¿existe un **EA** que opere directamente con las señales de este indicador (o alguna integración recomendada)? Y si por la compra hay algún **bonus** (presets/plantillas extra o descuento en otro producto), con gusto lo recibiría. ¡Gracias de antemano!

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