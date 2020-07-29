BeST Keltner Channels Strategies MT5
- Indicators
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- Version: 1.10
- Activations: 10
BeST_Keltner Channels Strategies Indicator
- Draws definite Buy/Sell Arrows and Exit Signals
- Draws always only after the bar closing and so is non-repainting and non-backpainting
- Displays the corresponding Keltner Channels Variations
- Displays a real-time updated Info Comment Table
- It can be used as a standalone Trading System
- Has fully customizable colors, sizes & distances of all Chart objects
- Implements all MT5 Alerts for the Entry and Exit Signals
== Basic Settings
- Select Keltner Channels Type
- Select Current Market Type
- Select Keltner Channels Strateg
- KC_Original Settings
- KC_Raschke's Settings
- KC_PruittHill Settings
- KC_Turtles-Daily Settings
- KC_NoATR Settings
- KC_ATR Settings
¡Excelente indicador! Muy fácil de instalar y configurar. Las flechas BUY/SELL y las alertas (popup/push/sonido) funcionan perfecto; las señales se confirman al cierre y no repintan. Me gustó la tabla de info en tiempo real y las variantes de Keltner. En mis primeras pruebas (BTCUSD/EURUSD, H1) la lectura de tendencia y las reentradas fueron claras y útiles. ¡Gracias por la calidad y el precio justo! Consulta: ¿existe un **EA** que opere directamente con las señales de este indicador (o alguna integración recomendada)? Y si por la compra hay algún **bonus** (presets/plantillas extra o descuento en otro producto), con gusto lo recibiría. ¡Gracias de antemano!