SafeGold EA

Trend Gold Sicherer Handel


Dies ist SafeGold EA, getestet unter den härtesten Bedingungen mit profitablen und konsistenten Ergebnissen (siehe die Bilder).

Durch die Verwendung fortschrittlicher Strategien ist SafeGold in der Lage, über 8 Risikostufen hinweg konstante Gewinne zu erzielen und nur dann einzusteigen, wenn sich alle Strategien überschneiden.

Keine Martingale- oder Rasterverwendung, mit festem oder automatischem Geldmanagement.

Einfache Installation und vereinfachte Nutzung. Der EA wird an Sie geliefert, konfiguriert für optimale Betriebsbedingungen.

Anforderungen und Empfehlungen:

- Paar: Gold / XAUUSD

- Zeitrahmen: Beliebig

- Empfohlener Broker: FPMarkets, Tickmil, FusionMarkets, IcMarkets oder ein Broker mit niedrigen Spreads.

- Mindest-Ersteinlage: 100 US-Dollar auf niedrigstem Niveau, 200 US-Dollar auf mittlerem Niveau, ansonsten 500 US-Dollar, mit einem Hebel von 1:500.

- Die Verwendung eines VPS wird dringend empfohlen, damit der EA 24/7 ohne Unterbrechung läuft.


Sehen Sie ihn in Aktion: https: //www.youtube.com/watch?v=AUhr2Ul8Hs0

Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, und ich sende Ihnen das Handbuch mit allen notwendigen Informationen zu.


it
Empfohlene Produkte
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Ghost version 2
Majed Ali K Alotaibi
Experten
Dieser Expert Advisor wurde für Instrumente mit hoher Volatilität entwickelt, insbesondere für den Volatility 75 Index (VIX75) und XAUUSD (Gold). Er verwendet ein robustes ATR-basiertes Ausbruchsmodell, eine mehrschichtige Positionsskalierung und eine optionale Trendfilterung, um ein starkes direktionales Momentum zu identifizieren und gleichzeitig eine präzise Risikokontrolle zu gewährleisten. Wichtigste Merkmale 1. Breakout-Entry-Engine Der EA erkennt Momentum-Breakouts mithilfe von: ATR-Vol
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experten
Mit CLS werden Sie NICHT verlieren, solange Sie ein professionelles Kapitalmanagement haben. Es ist unmöglich, mit CLS einen Verlust zu machen, warum ? Es funktioniert durch den Kauf und Verkauf zweier positiv korrelierter Währungspaare. Das bedeutet, dass wenn PAR 1 steigt, steigt auch PAR 2, aber es gibt etwas, das auf dem Markt passiert, nämlich die Verzerrung des Preisverhältnisses. Das heißt, wenn PAR 1 steigt und PAR 2 fällt, dann steigen wir ein, indem wir PAR 2 kaufen und PAR 1 verka
GoldenEagle
Chantal Thys
Experten
GoldenEagle - Smart Trend Trading EA GoldenEagle ist ein leistungsstarker und intelligenter Expert Advisor, der für den präzisen und konsistenten Handel mit Trendmärkten entwickelt wurde. Dieser EA wurde für MetaTrader 5 entwickelt und kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, RSI-Filter und Volatilitätserkennung (ATR), um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Hauptmerkmale: Trend-basierte Logik - Handelt nur in starken, bestätigten Markttrends RSI-Fi
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Intelligenter Ausbruch mit präziser Pending-Order „Nusantara“ ist ein Expert Advisor (EA), der auf einer Breakout-Box-Strategie basiert. Diese wird durch die Ausführung von Pending-Orders mit Distanz erweitert und verfügt über ein Risikomanagement-Umschaltsystem. Entwickelt für ambitionierte Trader, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen, die flexibel
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experten
NEXUS TRADING PRO IA - Professionelles Handelssystem mit IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 Botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas ERGEBNIS: Sie können 100% automatisiert oder 100% manuell arbeiten oder beides
DMI Scalper Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Experten
DMI Scalper GOLD MT5 - Premium Automatisiertes Handelssystem Überblick DMI Scalper GOLD ist ein hochpräziser Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) entwickelt wurde und eine fortschrittliche Strategie verwendet, die auf dem DMI (Directional Movement Index) Indikator basiert. Dieses automatisierte System wurde für Händler entwickelt, die von Scalping-Bewegungen auf dem Goldmarkt profitieren wollen, mit einer optimierten Konfiguration für den Handel auf d
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experten
Der ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Kursschwankungen bei allen Währungspaaren und Metallen (XAU/XAG) auszunutzen. Es kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber die besten Ergebnisse wurden im täglichen Zeitrahmen mit EMA 178, reversed Trades erreicht. Der EA verwendet eine Grid-Handelsstrategie, bei der Kauf- und Verkaufsaufträge an regelmäßigen Rasterpunkten platziert werden. Der Benutzer legt auch den Take-Profit-Sch
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Experten
Diese Strategie findet in den ersten 20 bis 60 Minuten nach der Markteröffnung statt, da die Märkte in diesem Zeitraum sehr volatil sind. Der Abstand des Währungspaarkurses vom Höchst- oder Tiefstkurs zeigt an, ob Sie eine Kauf- oder Verkaufsposition eingehen können. Wir raten Ihnen, diesen Tester mit Vorsicht zu verwenden. Alle Eingabevariablen sind recht einfach. Optimieren Sie ihn und probieren Sie ihn mit verschiedenen Währungspaaren aus, und sobald Sie sich wohl fühlen, verwenden Sie ihn in
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experten
Vollautomatischer Advisor, GBPUSD . Zeitrahmen m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 hat alle GBPUSD-Kurse, die ich von hohen Zeitrahmen heruntergeladen habe, gründlich analysiert, um eine sichere Strategie zu finden ; identifizierte die paranormale Aktivität dieses Tools. Der Advisor verfolgt solche atypischen GBPUSD-Aktivitäten und reagiert sofort, indem er versucht, in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen. Jeder Auftrag ist durch einen Stop-Loss geschützt. Ein Auftrag kann in bis zu drei Auft
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Experten
Der Violet Panther Scalper MT5 wurde speziell für die Arbeit als Scalper und als Trendhandelssystem entwickelt. Die Panther Strategie basiert auf zwei gleitenden Durchschnittskreuzen und Candlestick-Lesern relativ zu diesen Durchschnittswerten. Ein Handelsfilter, der auf ATR-Werten basiert , kann so konfiguriert werden, dass der EA nur bei echten Trends arbeitet. Wenn also die Triggerbedingung erfüllt ist, handelt Panther bei jeder neuen erreichten Bedingung. Ein zusätzlicher Trendfilter kann au
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Boom and Crash Plus
Godbless C Nygu
1 (1)
Experten
Beitreten Deriv Link auf Profil>>> Dies ist ein neuer Roboter, der von Moving Average erstellt wurde... Es gibt Dinge zu beachten, bevor Sie kaufen oder mieten diesen Roboter, ich hier aufgeführt, so dass Sie lesen können, bevor Sie diesen Roboter kaufen 1; Nicht perfekt 100%, weil Sie den großen Gewinn zu machen, aber manchmal kann man einen kleinen Verlust machen kann ich sagen, Gewinn 70% und Verluste 30%. 2; Verwenden Sie Setup, die von Entwickler nicht anders zur Verfügung gestellt. 3; V
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
CMFXGold
Chethan V
Experten
CMFX GOLD - Taktische Intelligenz für das Schlachtfeld XAUUSD Präzision. Geduld. Kraft. CMFX GOLD ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein taktischer Swing-Trading-Algorithmus , der entwickelt wurde, um Gold (XAUUSD) mit Disziplin, Präzision und Kapitalschutz zu dominieren . Support Für alle Zweifel, Fragen oder Hilfe bei der Einrichtung, kontaktieren Sie mich bitte über MQL5 private Nachricht . Ich antworte auf jede Nachricht persönlich und helfe bei der Installation, Optimi
IRB Scalper Pro
Ahmed Alaoui Chrifi
Experten
Die Strategie: EA-Strategie ist inspiriert von einer profitablen Strategie von Herrn Rob Hoffman (einer der besten Händler der Welt mit mehreren Preisen auf den manuellen Handel). 1.Einstieg: Der EA sucht nach IRB-Balken (Inventory Retracement Bar) und platziert eine schwebende Verkaufsorder oder eine schwebende Kauforder entsprechend dem Trend, der durch die Berechnung eines 20 EMA Steigungsgrades bestätigt wird. Wir glauben, dass die meisten IRB-Balken von großen Institutionen (Hedge-Fonds ...
MassEffects Multicurrency
Andrey Yaremchuk
Experten
Überwachung: https://www.mql5.com/en/signals/author/yarkan Merkmale keine Verwendung von Indikatoren Verwendet Mittelwertbildung mit einem erhöhten Lot Nur offene Preise (ein EA, der explizit die Bar-Eröffnung kontrolliert) Handelt Buy und Sell unabhängig voneinander. In den EA-Parametern können Sie Buy, Sell oder BuySell (für Hedge-Konten) einstellen Zeigt die Handelsinformationen in der oberen linken Ecke des Charts an Empfehlungen Zeitrahmen: M1 Hebelwirkung 1:500 Rebate zur Rückerstattung
Elegant Eagle Gold EA MT5
Akshay Shahaji Gaikwad
Experten
Wir stellen Ihnen Eagle Gold EA vor - eine hochmoderne automatisierte Handelslösung, die Ihr Handelserlebnis revolutionieren wird. Mit seiner einzigartigen Strategie sorgt Eagle Gold EA für eine nahtlose Reise zu einem kontinuierlichen und stetigen Kontowachstum. Der Eagle Gold EA zeichnet sich durch seine Einfachheit und Effektivität aus und arbeitet ausschließlich mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold) , wobei er sich auf den M1-Zeitrahmen konzentriert. Er wurde sorgfältig ausgearbeitet, um sowoh
Three Masters
Jimmy Musyoki Mwongela
Experten
THREE MASTERS - Professionelles automatisiertes Handelssystem Version: 1.01 Autor: SAPPLANTA ============================================================================= OVERVIEW THREE MASTERS ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Basierend auf fortschrittlicher Multi-Indikator-Analyse und präzisem Timing hat dieser Expert Advisor eine außergewöhnliche Leistung unter Live-Marktbedingungen gezeigt. Das System kombiniert Filtertechniken in in
Black Move MT5
Sarfraz
Experten
Black Move MT5 ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus für die MetaTrader 5-Plattform, der emotionale Entscheidungen ausschaltet und Trades auf der Grundlage rein mathematischer Analysen ausführt. Er verwendet eine adaptive Dual-Mode-Strategie, um hochwahrscheinliche Chancen unter verschiedenen Marktbedingungen zu identifizieren und zu nutzen. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die eine zuverlässige automatisierte Lösung suchen, die sich sowohl in trendigen als auch in korrigierenden M
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experten
Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
QuantLot Expert: Das ultimative Reversal-System für EURUSD QuantLot Expert ist ein professioneller Expert Advisor (EA), der für den EURUSD M15 Chart entwickelt wurde. Es handelt sich um ein fortschrittliches automatisiertes System, das eine leistungsstarke Reversal-Strategie einsetzt, um potenzielle Kursumkehrpunkte zu erkennen und von Marktbewegungen zu profitieren. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die Beständigkeit und Freiheit von ständiger Marktbeobachtung verlangen. Hauptmerkmale Pr
BreakThrust Pro EA
Mr Panlop Tansila
5 (2)
Experten
Wir stellen vor: [ BreakThrust Pro EA] - Der ultimative Ausbruchsstrategie-EA für Forex-Händler! Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsstarken und zuverlässigen Expert Advisor, der sich auf Präzision und Kontrolle konzentriert, ohne die hohen Risiken von Martingale-, Hedging- oder Grid-Strategien? Suchen Sie nicht weiter! BreakThrust Pro wurde mit einer robusten Breakout-Strategie entwickelt, die das Marktmomentum im richtigen Moment einfängt und gleichzeitig das Risiko minimiert . Unser EA
FxWorldGodfathermq5
Afjal Hussain Swapan
Experten
roduktübersicht Smart Grid Hedging EA ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das Trendfilterung , Grid-Trading und Hedging-Strategien kombiniert , um eine robuste automatisierte Handelslösung zu schaffen. Dieser Expert Advisor ist für den Forex- und Rohstoffmarkt konzipiert und speziell für den Goldhandel (XAUUSD) optimiert. Hauptmerkmale Dual-Engine-System Engine A : Spezialisiert auf den Kauf von (Long-)Positionen mit unabhängiger magischer Zahl Engine B : Spezialisiert für
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experten
EA PeakFlow AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf der Grundlage des leistungsstarken High-Low-Indikators entwickelt wurde, um Ihre Gewinne zu maximieren. Entwickelt mit Algorithmen der Künstlichen Intelligenz und hochoptimierten Parametern, bietet dieser EA einen präzisen und effizienten Ansatz für den automatisierten Handel auf dem Finanzmarkt. Hauptmerkmale Hoch-Tief-Strategie: Nutzen Sie kritische Marktniveaus für optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Dynamischer Tra
MMM RSI for Scalping and Trend
Andre Tavares
5 (1)
Experten
Der MMM RSI EA basiert auf zwei Strategien: Erstens eröffnet er Verkaufsaufträge, wenn der RSI-Indikator den höchsten Wert erreicht, und Kaufaufträge, wenn er den niedrigsten Wert erreicht. Die zweite Strategie berechnet die Geschwindigkeit der Preisbewegungen, definiert die Richtung der Trends und schließt die ausstehenden Aufträge, wenn sie den im ersten Parameter angegebenen Wert erreichen. Wenn Sie die Strategie im Scalping-Modus verwenden möchten, müssen Sie den zwölften Parameter auf TRUE
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Experten
Intelligenter Multi-System EA für XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo ist ein professioneller Multi-Strategy Expert Advisor, der speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Er kombiniert Trendfolge- und Gegentrendlogik in einem integrierten System, um sich an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen - egal, ob Gold einen starken Trend aufweist oder sich in volatilen Bereichen bewegt. Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die ein kontrolliertes Risiko , eine klare Struktur und kein G
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experten
Willkommen       GoldSKY EA   ist ein leistungsstarkes Daytrading-Programm für XAUUSD (Gold). Entwickelt von unserem Team,...       Girokonto, gedecktes Geschäftskonto, Geschäftsanrufe!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky   verwendet 1-Minute
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
3.67 (15)
Experten
Zenith FX – Fortschrittliches Mechanisches KI-System Übersicht Zenith FX repräsentiert die nächste Generation algorithmischer Handelsarchitekturen, entwickelt für institutionelle Präzision beim Handel mit XAUUSD (Gold) und USDJPY (US-Dollar/Japanischer Yen) . Aufbauend auf den analytischen Grundlagen von Axon Shift und Vector Prime integriert das System ein verstärktes neuronales Framework, das sich in Echtzeit an Marktvolatilität, Liquiditätsveränderungen und Cross-Asset-Korrelationen zwischen
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Fast Trend
Ismael Alba Rocha Vieira
Experten
Alle Updates sind lebenslang kostenlos. Dies ist GoldFastMoney, getestet unter strengsten Bedingungen, bei verschiedenen Brokern, mit hochprofitablen und konsistenten Ergebnissen (Bilder unten). In dieser neuesten Version, im konservativen Modus, arbeitet GoldFastMoney mit 10 fortschrittlichen Strategien, die mit beeindruckender Präzision zusammenarbeiten und in der Lage sind, hohe und beständige Gewinne zu erzielen, indem sie nur dann Trades eröffnen, wenn alle Strategien übereinstimmen, dass
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension