Trend Gold Sicherer Handel





Dies ist SafeGold EA, getestet unter den härtesten Bedingungen mit profitablen und konsistenten Ergebnissen (siehe die Bilder).

Durch die Verwendung fortschrittlicher Strategien ist SafeGold in der Lage, über 8 Risikostufen hinweg konstante Gewinne zu erzielen und nur dann einzusteigen, wenn sich alle Strategien überschneiden.

Keine Martingale- oder Rasterverwendung, mit festem oder automatischem Geldmanagement.

Einfache Installation und vereinfachte Nutzung. Der EA wird an Sie geliefert, konfiguriert für optimale Betriebsbedingungen.

Anforderungen und Empfehlungen:

- Paar: Gold / XAUUSD

- Zeitrahmen: Beliebig

- Empfohlener Broker: FPMarkets, Tickmil, FusionMarkets, IcMarkets oder ein Broker mit niedrigen Spreads.

- Mindest-Ersteinlage: 100 US-Dollar auf niedrigstem Niveau, 200 US-Dollar auf mittlerem Niveau, ansonsten 500 US-Dollar, mit einem Hebel von 1:500.

- Die Verwendung eines VPS wird dringend empfohlen, damit der EA 24/7 ohne Unterbrechung läuft.





Sehen Sie ihn in Aktion: https: //www.youtube.com/watch?v=AUhr2Ul8Hs0

Schicken Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, und ich sende Ihnen das Handbuch mit allen notwendigen Informationen zu.





