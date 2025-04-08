Beginner Friendly Auto Trading EA MT5

Beginner Friendly Auto Trading EA ist ein einfacher und zuverlässiger automatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der für Händler entwickelt wurde, die eine klare Logik, eine kontrollierte Ausführung und eine eigenständige Handelsplatzierung wünschen.

Dieser EA eröffnet und verwaltet automatisch Trades, die auf einer einfachen, trendgefilterten Strategie mit EMA- und RSI-Bedingungen basieren. Alle Trades werden mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels eröffnet.

🔹 Hauptmerkmale

Vollautomatische Handelseinträge

Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung

Feste, vom Broker festgelegte Mindest-Lotgröße (keine Logik für die Lot-Größe)

Jeweils ein Handel pro Symbol

Trend-gefilterte Logik zur Reduzierung zufälliger Eingaben

Einfache, für Anfänger geeignete Regeln

🔹 Strategie-Übersicht

Ein langfristiger EMA wird verwendet, um den Markttrend zu definieren

Der RSI wird als Momentum-Trigger verwendet

Kauftransaktionen werden nur unter bullischen Bedingungen eröffnet

Verkaufstrades werden nur unter bärischen Bedingungen eröffnet

Die Trades werden bei einer neuen Kerze ausgeführt, um das Rauschen zu reduzieren

Dieser Ansatz konzentriert sich auf Klarheit und Einfachheit, nicht auf aggressiven Handel.

🔹 Risikomanagement

Stop Loss und Take Profit werden automatisch angewendet

Kein Martingal

Kein Raster

Kein Averaging

Keine Absicherung

Die Lot-Größe wird absichtlich minimal gehalten und vom Broker definiert, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden.

🔹 Empfohlene Einstellungen

Plattform: MetaTrader 5

Zeitrahmen: M15 - H1

Symbole: Forex-Majors, Indizes, Metalle

Makler: Low-Spread / ECN empfohlen

VPS: Empfohlen für stabile Ausführung

🔹 Wichtige Hinweise

Dieser EA eröffnet Trades automatisch

Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Der Handel beinhaltet ein Risiko

Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn mit Live-Geld einsetzen.

🔹 Version

v1.0 - Erstes Release

Zukünftige Upgrades werden als v2.0 veröffentlicht.

✔ Warum dieser EA?

Entwickelt für Trader, die ein einfaches, automatisches Handelssystem ohne komplexe Einstellungen oder risikoreiche Strategien wünschen.





────────────────────────────────────

WICHTIGE INFORMATIONEN & HAFTUNGSAUSSCHLUSS

────────────────────────────────────





Dieser Expert Advisor handelt nicht kontinuierlich. Trades werden nur ausgeführt, wenn alle vordefinierten Marktbedingungen gemäß der Strategielogik erfüllt sind. Zeiträume, in denen kein Handel stattfindet, sind normal und zeigen an, dass der EA korrekt funktioniert, während er auf gültige Setups wartet.





Die Handelsaktivität hängt von den Marktbedingungen, der Volatilität, den Ausführungsregeln des Brokers, den Symbolspezifikationen, dem Spread, den Handelssitzungen und der verfügbaren Marge ab. Verschiedene Broker können unterschiedliche Ergebnisse liefern.





Dieser Expert Advisor wurde vom MQL5 Market vollständig validiert und genehmigt. Die Validierung bestätigt die korrekte Initialisierung, den stabilen Betrieb und die Fähigkeit, Trades unter realen MetaTrader 5-Bedingungen auszuführen.





Bitte stellen Sie vor der Verwendung Folgendes sicher:

- MetaTrader 5 (MT5) Plattform wird verwendet (nicht MT4)

- AutoTrading ist aktiviert

- Der EA ist mit dem richtigen Symbol und Zeitrahmen verbunden

- Die Brokerbedingungen entsprechen den Anforderungen des EA





Das Ausbleiben von Trades ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion. Der EA wird nur dann Trades ausführen, wenn alle internen Strategiebedingungen erfüllt sind.





RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSS





Der Handel birgt Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Kauf dieses Expert Advisors ist keine Garantie für Gewinne oder eine bestimmte Anzahl von Trades.





UNTERSTÜTZUNG





Für Supportanfragen stellen Sie bitte zur Verfügung:

- Ein Screenshot der Registerkarte Experten

- Name des Brokers

- Verwendetes Symbol und Zeitrahmen





Unvollständige Informationen können die Unterstützung des Supports verzögern.



