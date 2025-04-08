Beginner Friendly Auto Trading EA MT5

Beginner Friendly Auto Trading EA ist ein einfacher und zuverlässiger automatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der für Händler entwickelt wurde, die eine klare Logik, eine kontrollierte Ausführung und eine eigenständige Handelsplatzierung wünschen.

Dieser EA eröffnet und verwaltet automatisch Trades, die auf einer einfachen, trendgefilterten Strategie mit EMA- und RSI-Bedingungen basieren. Alle Trades werden mit vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels eröffnet.

🔹 Hauptmerkmale

  • Vollautomatische Handelseinträge

  • Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Platzierung

  • Feste, vom Broker festgelegte Mindest-Lotgröße (keine Logik für die Lot-Größe)

  • Jeweils ein Handel pro Symbol

  • Trend-gefilterte Logik zur Reduzierung zufälliger Eingaben

  • Einfache, für Anfänger geeignete Regeln

🔹 Strategie-Übersicht

  • Ein langfristiger EMA wird verwendet, um den Markttrend zu definieren

  • Der RSI wird als Momentum-Trigger verwendet

  • Kauftransaktionen werden nur unter bullischen Bedingungen eröffnet

  • Verkaufstrades werden nur unter bärischen Bedingungen eröffnet

  • Die Trades werden bei einer neuen Kerze ausgeführt, um das Rauschen zu reduzieren

Dieser Ansatz konzentriert sich auf Klarheit und Einfachheit, nicht auf aggressiven Handel.

🔹 Risikomanagement

  • Stop Loss und Take Profit werden automatisch angewendet

  • Kein Martingal

  • Kein Raster

  • Kein Averaging

  • Keine Absicherung

Die Lot-Größe wird absichtlich minimal gehalten und vom Broker definiert, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden.

🔹 Empfohlene Einstellungen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Zeitrahmen: M15 - H1

  • Symbole: Forex-Majors, Indizes, Metalle

  • Makler: Low-Spread / ECN empfohlen

  • VPS: Empfohlen für stabile Ausführung

🔹 Wichtige Hinweise

  • Dieser EA eröffnet Trades automatisch

  • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

  • Der Handel beinhaltet ein Risiko

  • Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn mit Live-Geld einsetzen.

🔹 Version

v1.0 - Erstes Release

Zukünftige Upgrades werden als v2.0 veröffentlicht.

✔ Warum dieser EA?

Entwickelt für Trader, die ein einfaches, automatisches Handelssystem ohne komplexe Einstellungen oder risikoreiche Strategien wünschen.


────────────────────────────────────

WICHTIGE INFORMATIONEN & HAFTUNGSAUSSCHLUSS

────────────────────────────────────


Dieser Expert Advisor handelt nicht kontinuierlich. Trades werden nur ausgeführt, wenn alle vordefinierten Marktbedingungen gemäß der Strategielogik erfüllt sind. Zeiträume, in denen kein Handel stattfindet, sind normal und zeigen an, dass der EA korrekt funktioniert, während er auf gültige Setups wartet.


Die Handelsaktivität hängt von den Marktbedingungen, der Volatilität, den Ausführungsregeln des Brokers, den Symbolspezifikationen, dem Spread, den Handelssitzungen und der verfügbaren Marge ab. Verschiedene Broker können unterschiedliche Ergebnisse liefern.


Dieser Expert Advisor wurde vom MQL5 Market vollständig validiert und genehmigt. Die Validierung bestätigt die korrekte Initialisierung, den stabilen Betrieb und die Fähigkeit, Trades unter realen MetaTrader 5-Bedingungen auszuführen.


Bitte stellen Sie vor der Verwendung Folgendes sicher:

- MetaTrader 5 (MT5) Plattform wird verwendet (nicht MT4)

- AutoTrading ist aktiviert

- Der EA ist mit dem richtigen Symbol und Zeitrahmen verbunden

- Die Brokerbedingungen entsprechen den Anforderungen des EA


Das Ausbleiben von Trades ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion. Der EA wird nur dann Trades ausführen, wenn alle internen Strategiebedingungen erfüllt sind.


RISIKO-HAFTUNGSAUSSCHLUSS


Der Handel birgt Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Kauf dieses Expert Advisors ist keine Garantie für Gewinne oder eine bestimmte Anzahl von Trades.


UNTERSTÜTZUNG


Für Supportanfragen stellen Sie bitte zur Verfügung:

- Ein Screenshot der Registerkarte Experten

- Name des Brokers

- Verwendetes Symbol und Zeitrahmen


Unvollständige Informationen können die Unterstützung des Supports verzögern.



Empfohlene Produkte
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich BF Scalper PRO mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $157 (Regulärer Preis: $447 - Sie sparen $290!) GRATIS BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ihnen Ihr
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experten
Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Bollinger Bands Trigger EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our Bollinger Bands Stop Indicator. The advisor's algorithm is based on a deep understanding of technical analysis and personal experience in exchange trading, has passed the test of time, therefore it guarantees accurate signals and well-thought-out decisions. Traders are also given the opportunity to use their own risk management system w
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experten
OverSeer:Ihr durchdachter Handelsverbündeter OverSeer ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Begleiter für Händler, die sich mit einem stetigen, konservativen Ansatz in der komplexen Welt des Indexhandels zurechtfinden wollen. OverSeer wurde in jahrelanger Experimentier- und Lernarbeit entwickelt und hilft Ihnen dabei, sich an den globalen Märkten zu engagieren, während Sie Ihre Strategien auf dem Boden der Tatsachen halten. Warum OverSeer wäh
Volatility LOT EA
Taman Talappetsakun
Experten
Dieser EA wurde mit der fxDreema Software entwickelt. Die Bollinger Band und Parabolic SAR wurden als die Strategie dieses EA verwendet. Das Risikoverhältnis ist eins zu eins Punkt zwei. Dieser EA ist für den Handel mit GBP/JPY (H4) konzipiert. Die Losgröße wird auf der Grundlage der Volatilität und des Gleichgewichts berechnet. Handelsstatistiken Liste Einzelheiten Anfängliche Einlage $3.500 (Empfehlung ), aber $1.000 ist ein hohes Risiko Währungspaar GBP/JPY Zeitrahmen H4 Max DD 46.29% Relativ
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experten
Zuerst habe ich mich in Phoenix Ultra Expert Advisor verguckt . Dieser Expert Advisor unterstützt die automatische Schließung, wenn die Richtung richtig ist, und führt eine Erholung durch, wenn die Richtung falsch ist. Wenn Sie einen Auftrag eingeben: 1. Der Preis geht in die richtige Richtung und trifft den Min Profit Point , Trailing Stop 20% des aktuellen Gewinns. 2. Der Preis geht in die entgegengesetzte Richtung, der Expert Advisor wird den Auftrag mit dem Volumen platzieren ist Recovery V
Trend Flow EA MT5
Ongkysetiawan
Experten
Hören Sie auf, dem Markt hinterherzulaufen, und fangen Sie an, mit ihm zu fließen. Trend Flow EA MT5 wurde für Händler entwickelt, die einen sauberen, logischen Ansatz für die Märkte suchen, ohne den ganzen Tag auf Charts zu starren . Kein Martingale, kein Grid, kein riskantes Averaging. Zeitrahmen: H1 (1 Stunde) ist der Sweet Spot. Er ignoriert das Rauschen. Er eröffnet nur dann einen Handel, wenn der Preis "nachlädt" und bestätigt, dass er bereit ist, den Trend fortzusetzen.
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Experten
Der Prop Firm Mastery EA ist ein hochmoderner, risikoarmer Expert Advisor für den Multi-Symbol-Handel mit fortschrittlichen Korrelationsfiltern zur Erhöhung der Handelsgenauigkeit. Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die blind handeln, stellt dieser EA nur die stärksten Kauf- und Verkaufs-Setups sicher , indem er die Korrelationsstärke zwischen den von Ihnen gewählten Handelspaaren analysiert. Dieser hochmoderne EA kombiniert die Ausführung schwebender Aufträge mit einer Reihe leistungsstarker F
Pafpaf BTCUSD
裕介 石野
Experten
Merkmale der automatisierten Handelssoftware (EA) Die Funktionen dieser automatisierten Handelssoftware (EA) sind im Folgenden aufgeführt. FX Brokerage: CryptoGT, FXGT usw... Plattform: nur MT5 Handelswährung: Bitcoin Dollar (BTCUSD) Handelsstil: Scalping bis mittelfristig Handelszeitrahmen: 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) Erstens werden keine Indikatoren auf den Charts benötigt. Alles ist in den EA eingebaut. Die Promotion ist für den Bitcoin Dollar (BTCUSD) 15-Minuten-Zeitrahmen. Bitcoin ist, wie
Bliz Golden Strategy MT5
Abhishek Yadav
Experten
Die Golden Bliz-Strategie ist eine Strategie, die auf bestimmten Regeln basiert. Es ist nicht darauf beschränkt, eine eigenständige Strategie zu sein; Es ist eine Plattform für Händler, auf der sie ihre individuellen Handelstools erstellen können. Mit den umfangreichen Anpassungsfunktionen können Sie einen Handelsansatz entwickeln, der perfekt zu Ihrem einzigartigen Stil und Ihren Marktkenntnissen passt. Diese Strategie basiert auf gut etablierten Regeln, die in der modernen Handelswelt weit ve
Goldpapi
Gun Gun Gunawan
Experten
GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
Lion Moon
Alexander Oropesa Marrero
Experten
Setzen Sie Lion Moon jetzt zu arbeiten, diese erstaunliche und einfache EA wurde sorgfältig gemacht und getestet für den USD / CHF-Markt ausschließlich in der 5m Zeitrahmen, der Zweck dieser EA ist es, Ihr Kapital sicher zu halten und erhalten konstanten Gewinn monatlich. Dieser EA kann mit wenig Kapital $ 100 verwendet werden und es funktioniert perfekt, ich versuchte mit $ 50, aber es ist ratsam, mit einem Minimum von $ 100 zu starten, empfehle ich die Verwendung eines VPS. Sie können auch e
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experten
Wir stellen den AI Neural Nexus EA vor. Ein hochmoderner Expert Advisor für den Handel mit Gold (XAUUSD) und GBPUSD. Dieses fortschrittliche System nutzt die Leistung von künstlicher Intelligenz und neuronalen Netzwerken, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, wobei der Schwerpunkt auf Sicherheit und Konsistenz liegt. Im Gegensatz zu traditionellen, risikoreichen Methoden setzt AI Neural Nexus auf risikoarme Strategien, die sich in Echtzeit an Marktschwankungen anpassen und so ein
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experten
Max ScalperSpeed MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nachrich
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experten
„Zwei Fachberater, ein Preis: Der Motor für Ihren Erfolg!“ Brent-Öl-Scalping-Experte + Brent-Öl-Swingy-Experte in einem Expert Advisor   Live signal Dieser Preis ist für die Dauer der Aktion befristet und wird in Kürze erhöht Endpreis: 5000 $ Zum aktuellen Preis sind nur noch wenige Exemplare verfügbar, der nächste Preis liegt bei -->> 1120 $ Willkommen bei Brent Oil Der Fachberater für Brent Oil ist ein Kraftpaket, das darauf ausgelegt ist, die volatilen Energiemärkte mit Präzision und Agil
Haven Gold Daily Breakout
Maksim Tarutin
Experten
Haven Gold Daily Breakout ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den Handel mit einer der beliebtesten und verständlichsten Strategien an den Finanzmärkten entwickelt wurde: dem Ausbruch aus der Tages-Range . Er ist speziell für Gold (XAUUSD) optimiert, um dessen hohe Volatilität zur Gewinnerzielung zu nutzen, während die Risiken streng kontrolliert und emotionale Entscheidungen ausgeschlossen werden. Meine anderen Produkte -> HIER || Experten-Überwachung -> ANSEHEN ``` Handelsprinzip
Grid ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Raster ATR Bands Bounce EA Wichtiger Hinweis: Dieser Expert Advisor wird in seiner Basiskonfiguration zur Verfügung gestellt und muss für Ihre spezifischen Handelspräferenzen und Marktbedingungen optimiert werden. Der EA dient als Rahmen für Ihre persönliche Handelsstrategieentwicklung. Beschreibung: Der Grid ATR Bands Bounce EA kombiniert die technische Analyse mit der Grid-Trading-Methodik, um Kursausschläge von dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und zu nutzen
ICT OrderBlock trader
Ashkan Anousheh
Experten
Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit des ICT-inspirierten OrderBlock EA Verbessern Sie Ihr Trading mit unserem Expert Advisor, der von der bahnbrechenden OrderBlock-Strategie aus der YouTube-Serie von ICT inspiriert wurde. Dieses Tool ist Ihr Zugang zu fortschrittlichen Marktanalysen und wurde für Händler entwickelt, die ihre Strategie mit Präzision und Einsicht verbessern möchten. Es ist eine Mischung aus Innovation und Respekt für die Handelskonzepte, die unseren Ansatz geprägt haben. Anlei
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experten
Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (104)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (17)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.67 (12)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experten
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experten
AI Prop Firms - Intelligente Automatisierung für Prop Trading-Firmen . AI Prop Firms ist ein fortschrittliches, vollautomatisches Forex-Handelssystem, das auf künstlicher Intelligenz basiert und speziell für die strengen Regeln und Bewertungsmodelle von Prop Trading-Firmen entwickelt wurde. Das System ist darauf ausgelegt, unter kontrollierten Risikobedingungen zu handeln und dabei die Konsistenz , Stabilität und Einhaltung der Anforderungen von Prop Firms zu gewährleisten. AI Prop Firms verwen
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (7)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.05 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
The ORB Master
Profalgo Limited
4.8 (25)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 249 $, Nächster Preis: 349 $ (Nur noch 6 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
