Beginner Friendly Auto Trading EA MT5

Beginner Friendly Auto Trading EA es un Asesor Experto de trading automático simple y fiable para MetaTrader 5, diseñado para operadores que desean una lógica clara, una ejecución controlada y una colocación de operaciones sin intervención.

Este EA abre y gestiona automáticamente las operaciones basándose en una estrategia directa de tendencia filtrada utilizando las condiciones EMA y RSI. Todas las operaciones se abren con niveles predefinidos de Stop Loss y Take Profit.

Características principales

Entradas de operaciones totalmente automáticas

Colocación automática de Stop Loss y Take Profit

Tamaño de lote mínimo fijo (sin lógica de tamaño de lote)

Una operación a la vez por símbolo

Lógica de tendencia filtrada para reducir las entradas aleatorias

Reglas sencillas aptas para principiantes

Visión general de la estrategia

Se utiliza una EMA a largo plazo para definir la tendencia del mercado

El RSI se utiliza como activador del impulso

Las operaciones de compra se abren sólo en condiciones alcistas

Las operaciones de venta se abren sólo en condiciones bajistas

Las operaciones se ejecutan en una vela nueva para reducir el ruido

Este enfoque se centra en la claridad y la simplicidad, no en el trading agresivo.

Gestión del riesgo

Stop Loss y Take Profit se aplican automáticamente

Sin martingala

Sin rejilla

Sin promedios

Sin cobertura

El tamaño del lote se mantiene intencionadamente mínimo y definido por el broker para evitar la sobreexposición.

Configuración recomendada

Plataforma: MetaTrader 5

Plazos: M15 - H1

Símbolos: Divisas principales, índices, metales

Broker: Low-spread / ECN recomendado

VPS: Recomendado para una ejecución estable

🔹 Notas Importantes

Este EA abre operaciones automáticamente

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros

El trading implica riesgo

Siempre prueba en una cuenta demo antes de usar en fondos reales

🔹 Versión

v1.0 - Versión inicial

Las futuras actualizaciones serán liberados como v2.0.

✔ ¿Por qué este EA?

Diseñado para los comerciantes que quieren un sistema de comercio simple y automático sin configuraciones complejas o estrategias de alto riesgo.





────────────────────────────────────

INFORMACIÓN IMPORTANTE Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

────────────────────────────────────





Este Asesor Experto no opera continuamente. Las operaciones se ejecutan sólo cuando se cumplen todas las condiciones de mercado predefinidas de acuerdo con la lógica de la estrategia. Los períodos sin operaciones son normales e indican que el EA está funcionando correctamente mientras espera configuraciones válidas.





La actividad de negociación depende de las condiciones del mercado, la volatilidad, las reglas de ejecución del broker, las especificaciones del símbolo, el spread, las sesiones de negociación y el margen disponible. Diferentes brokers pueden producir diferentes resultados.





Este Asesor Experto ha sido completamente validado y aprobado por el Mercado MQL5. La validación confirma la correcta inicialización, funcionamiento estable, y la capacidad de ejecutar operaciones en condiciones reales de MetaTrader 5.





Por favor, asegúrese de lo siguiente antes de su uso:

- Se utiliza la plataforma MetaTrader 5 (MT5) (no MT4)

- AutoTrading está activado

- El EA está vinculado al símbolo y marco temporal correctos

- Las condiciones del broker cumplen los requisitos del EA





La falta de operaciones no indica un mal funcionamiento. El EA sólo ejecutará operaciones cuando se cumplan todas las condiciones internas de la estrategia.





DESCARGO DE RESPONSABILIDAD





Operar implica riesgos y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. La compra de este Asesor Experto no garantiza beneficios o un número fijo de operaciones.





SOPORTE





Para consultas de soporte, por favor proporcione:

- Una captura de pantalla de la pestaña Expertos

- Nombre del broker

- Símbolo y marco temporal utilizado





La información incompleta puede retrasar la asistencia.



