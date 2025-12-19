Raja Trading Pro

Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz

Produkt-Beschreibung

Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind.

Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung.

Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich um ein aggressives Rastersystem, gepaart mit der intelligentesten Ausstiegsstrategie seiner Klasse. Sein primäres Ziel ist es nicht, "zu halten und zu hoffen", sondern den gesamten Korb von Positionen am Break-Even-Point (BEP) oder einem kleinen Gewinn so schnell wie möglich zu schließen.

Wenn Sie einen EA suchen, der hart daran arbeitet, Sie "schnell aus dem Markt zu bringen", ist dies Ihr Werkzeug.

Warum Raja Trading PRO wählen?

  • Intelligente Ausstiegsstrategie (BEP + Punkte) Dies ist die wichtigste PRO-Funktion. Der EA berechnet Ihren gesamten Break-Even-Preis (BEP) in Echtzeit, einschließlich aller Provisionen und Swap-Gebühren. Er verfolgt nicht mehr ein starres Dollar ($)-Ziel, sondern strebt einfach einen kleinen Gewinn knapp über Ihrem Break-Even-Preis an, um die schnellstmögliche Erholung zu gewährleisten.

  • Anti-Slippage Trailing Stop (Points-Based) Die größte Schwäche von Martingale EAs ist Slippage, wenn Lots groß werden. Unser Trailing-Stop ist zu 100 % punktbasiert, nicht auf Dollar-Basis. Das bedeutet, dass Ihr Trailing-Stop logisch und effektiv bleibt, egal ob Ihre Gesamt-Lotgröße 0,10 oder 10,0 beträgt.

  • Automatischer Nachrichten- und Rollover-Filter Der Markt ist gefährlich, wenn wichtige Nachrichten eintreffen oder der Mitternachts-Rollover stattfindet. Unser interner Spread-Filter erkennt automatisch instabile Marktbedingungen (sich ausweitende Spreads) und hält den EA davon ab, neue Positionen zu eröffnen, bis der Markt wieder sicher ist.

  • Vollständige Dashboard-Visualisierung (Sie haben immer die Kontrolle) Sie werden nicht "blind" handeln. Raja Trading PRO kommt mit einem kompletten visuellen Dashboard:

    1. Info-Panel: Zeigt Ihren Status, Ihren Gewinn und den BEP-Preis in Echtzeit an.

    2. Chart-Linien: Echtzeit-Linien auf Ihrem Chart für den BEP (Aqua), Trailing SL (Rot) und Next Grid (Gelb).

    3. Blinkendes Statuslicht: Ein Licht in der Ecke Ihres Charts, das GRÜN BLINKT, sobald der EA den Gewinn erfolgreich eingesammelt hat (Trailing ist aktiv)!

Sicherheit ist unsere oberste Priorität

Grid-Strategien sind riskant. Raja Trading PRO ist mit "Sicherheitssicherungen" ausgestattet, um Ihr Konto zu schützen:

  1. Equity Stop (Kontosicherheitsnetz) Dies ist Ihre Notbremse. Definieren Sie Ihre maximale Verlustgrenze in Ihrer Währung (z.B. -$100 oder -$4000 Cents). Wenn der gleitende Verlust dieses Niveau erreicht, wird der EA sofort alle Positionen schließen und stoppen, um den Rest Ihres Kapitals vor einem Margin Call zu schützen.

  2. Maximum Spread Filter Verhindert automatisch, dass der EA in teure oder illiquide Märkte einsteigt.

  3. Manajemen Waktu & Tren Dilengkapi dengan filter Tren (Moving Average) dan filter Waktu (Sesi) untuk memberi Anda kontrol lebih besar atas kapan dan di mana EA harus beroperasi.


Empfohlenes Konto: Cent/Micro mit niedrigem Spread
Mindesteinlage : 10.000 Cent


Raja Trading PRO gibt Ihnen die Power einer aggressiven Grid-Strategie, kombiniert mit der Intelligenz und Sicherheit eines professionellen Recovery-Systems.

