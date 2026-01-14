Summary Indicator Pro - Professioneller Zusammenfassungsindikator

Summary Indicator Pro ist ein leistungsstarkes Tool, das 5 Schlüsselindikatoren in einem Panel vereint. Unterstützt 6 Sprachen: Russisch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Deutsch, Französisch. Analysiert automatisch den Trend, überkaufte/überverkaufte Bedingungen und die Marktvolatilität.

📊 HAUPTVORTEILE

Zeitersparnis : Analysieren Sie 5 Indikatoren in Sekundenschnelle

Farbsystem : Grün/Rot/Grau für schnelle Wahrnehmung

Mehrsprachig : 6 Sprachen für die Benutzeroberfläche

Flexibel : Vollständig anpassbar für jede Strategie

Einfachheit: Intuitive Schnittstelle

📈 ANGEZEIGTE INDIKATOREN

Gleitender Durchschnitt - Trend RSI - überkaufte/überverkaufte Bedingungen Bollinger Bänder - Volatilität Stochastik - Schwungkraft ATR - Volatilitätsniveau

⚙️ PARAMETERLISTE

SPRACHE UND ANZEIGEEINSTELLUNGEN:

Interface-Sprache - Auswahl aus 6 Sprachen

Farbe der bullischen Signale - standardmäßig grün

Farbe der bärischen Signale - standardmäßig rot

Farbe der neutralen Signale - standardmäßig grau

Textfarbe - standardmäßig weiß

Schriftgröße - standardmäßig 10

Schriftart - Arial als Standard

Breite der Statusleiste - 180 Pixel

Höhe der Statustafeln - 22 Pixel

Abstand zwischen Label und Wert - 80 Pixel

Vertikaler Abstand zwischen den Zeilen - 28 Pixel

Y-Startposition - 20 Pixel

Anfangsposition X - 10 Pixel

INDIKATOR-EINSTELLUNGEN:

MA-Periode - 14 standardmäßig

MA-Methode - standardmäßig SMA

Preis für MA - Standardmäßig Close

RSI-Periode - standardmäßig 14

Bollinger Bands Zeitraum - 20 standardmäßig

BB-Abweichung - standardmäßig 2,0

Stochastischer %K-Zeitraum - standardmäßig 14

Stochastische %D-Periode - standardmäßig 3

Stochastik Verlangsamung - 3 standardmäßig

ATR-Periode - 14 standardmäßig

🎯 FÜR WEN IST ES

Anfänger Trader für schnelles Lernen

Scalper für die sofortige Analyse

Swing Trader für die Trenderkennung

Internationale Trader (6 Sprachen)

📥 INSTALLATION

SummaryIndicatorPro.mq5 herunterladen Auf MT5-Chart ziehen Parameter konfigurieren OK klicken

⚠️ WARNUNG: Der Indikator ist ein Hilfsmittel, keine Gewinngarantie. Verwenden Sie immer Risikomanagement.