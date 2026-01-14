Summary Indicator Pro

Summary Indicator Pro - Professioneller Zusammenfassungsindikator

Summary Indicator Pro ist ein leistungsstarkes Tool, das 5 Schlüsselindikatoren in einem Panel vereint. Unterstützt 6 Sprachen: Russisch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Deutsch, Französisch. Analysiert automatisch den Trend, überkaufte/überverkaufte Bedingungen und die Marktvolatilität.

📊 HAUPTVORTEILE

  • Zeitersparnis: Analysieren Sie 5 Indikatoren in Sekundenschnelle

  • Farbsystem: Grün/Rot/Grau für schnelle Wahrnehmung

  • Mehrsprachig: 6 Sprachen für die Benutzeroberfläche

  • Flexibel: Vollständig anpassbar für jede Strategie

  • Einfachheit: Intuitive Schnittstelle

📈 ANGEZEIGTE INDIKATOREN

  1. Gleitender Durchschnitt - Trend

  2. RSI - überkaufte/überverkaufte Bedingungen

  3. Bollinger Bänder - Volatilität

  4. Stochastik - Schwungkraft

  5. ATR - Volatilitätsniveau

⚙️ PARAMETERLISTE

SPRACHE UND ANZEIGEEINSTELLUNGEN:

  • Interface-Sprache - Auswahl aus 6 Sprachen

  • Farbe der bullischen Signale - standardmäßig grün

  • Farbe der bärischen Signale - standardmäßig rot

  • Farbe der neutralen Signale - standardmäßig grau

  • Textfarbe - standardmäßig weiß

  • Schriftgröße - standardmäßig 10

  • Schriftart - Arial als Standard

  • Breite der Statusleiste - 180 Pixel

  • Höhe der Statustafeln - 22 Pixel

  • Abstand zwischen Label und Wert - 80 Pixel

  • Vertikaler Abstand zwischen den Zeilen - 28 Pixel

  • Y-Startposition - 20 Pixel

  • Anfangsposition X - 10 Pixel

INDIKATOR-EINSTELLUNGEN:

  • MA-Periode - 14 standardmäßig

  • MA-Methode - standardmäßig SMA

  • Preis für MA - Standardmäßig Close

  • RSI-Periode - standardmäßig 14

  • Bollinger Bands Zeitraum - 20 standardmäßig

  • BB-Abweichung - standardmäßig 2,0

  • Stochastischer %K-Zeitraum - standardmäßig 14

  • Stochastische %D-Periode - standardmäßig 3

  • Stochastik Verlangsamung - 3 standardmäßig

  • ATR-Periode - 14 standardmäßig

🎯 FÜR WEN IST ES

  • Anfänger Trader für schnelles Lernen

  • Scalper für die sofortige Analyse

  • Swing Trader für die Trenderkennung

  • Internationale Trader (6 Sprachen)

📥 INSTALLATION

  1. SummaryIndicatorPro.mq5 herunterladen

  2. Auf MT5-Chart ziehen

  3. Parameter konfigurieren

  4. OK klicken

⚠️ WARNUNG: Der Indikator ist ein Hilfsmittel, keine Gewinngarantie. Verwenden Sie immer Risikomanagement.


Weitere Produkte dieses Autors
Trend Fuzzy Analyzer
Evgeniy Kornilov
Indikatoren
Trend Fuzzy Analyzer ist ein intelligenter Indikator für MetaTrader 5, der die Stärke und Richtung von Markttrends anhand von Fuzzy-Logik-Prinzipien bewertet. Anstelle von einfachen binären Signalen berechnet der Indikator das Vertrauen in das Vorhandensein eines Trends, indem er mehrere technische Indikatoren gleichzeitig analysiert. Hauptmerkmale: Fuzzy-Logik-Analyse : Bewertet die Trendstärke anhand der Abstufungen "Schwach", "Mittel" und "Stark". Multi-Faktor-Bewertung : Kombiniert Daten von
Summary Signal Line
Evgeniy Kornilov
Indikatoren
SummarySignalLine ist ein intelligenter Multi-Indikator für MetaTrader 5, der Signale von fünf klassischen technischen Indikatoren zu einer einzigen geglätteten Signallinie kombiniert. Der Indikator visualisiert die allgemeine Marktstimmung in einem einfachen, intuitiven Format mit Farbkodierung. Wichtigste Merkmale Zusammengesetzte Analyse - kombiniert MA, RSI, Bollinger Bands, Stochastic und ATR Geglättetes Signal - reduziert das Marktrauschen mit konfigurierbarer Glättung Visuelle Klarheit -
