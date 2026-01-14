Summary Indicator Pro
- Indikatoren
- Evgeniy Kornilov
- Version: 2.3
- Aktivierungen: 5
Summary Indicator Pro - Professioneller Zusammenfassungsindikator
Summary Indicator Pro ist ein leistungsstarkes Tool, das 5 Schlüsselindikatoren in einem Panel vereint. Unterstützt 6 Sprachen: Russisch, Englisch, Chinesisch, Spanisch, Deutsch, Französisch. Analysiert automatisch den Trend, überkaufte/überverkaufte Bedingungen und die Marktvolatilität.
📊 HAUPTVORTEILE
-
Zeitersparnis: Analysieren Sie 5 Indikatoren in Sekundenschnelle
-
Farbsystem: Grün/Rot/Grau für schnelle Wahrnehmung
-
Mehrsprachig: 6 Sprachen für die Benutzeroberfläche
-
Flexibel: Vollständig anpassbar für jede Strategie
-
Einfachheit: Intuitive Schnittstelle
📈 ANGEZEIGTE INDIKATOREN
-
Gleitender Durchschnitt - Trend
-
RSI - überkaufte/überverkaufte Bedingungen
-
Bollinger Bänder - Volatilität
-
Stochastik - Schwungkraft
-
ATR - Volatilitätsniveau
⚙️ PARAMETERLISTE
SPRACHE UND ANZEIGEEINSTELLUNGEN:
-
Interface-Sprache - Auswahl aus 6 Sprachen
-
Farbe der bullischen Signale - standardmäßig grün
-
Farbe der bärischen Signale - standardmäßig rot
-
Farbe der neutralen Signale - standardmäßig grau
-
Textfarbe - standardmäßig weiß
-
Schriftgröße - standardmäßig 10
-
Schriftart - Arial als Standard
-
Breite der Statusleiste - 180 Pixel
-
Höhe der Statustafeln - 22 Pixel
-
Abstand zwischen Label und Wert - 80 Pixel
-
Vertikaler Abstand zwischen den Zeilen - 28 Pixel
-
Y-Startposition - 20 Pixel
-
Anfangsposition X - 10 Pixel
INDIKATOR-EINSTELLUNGEN:
-
MA-Periode - 14 standardmäßig
-
MA-Methode - standardmäßig SMA
-
Preis für MA - Standardmäßig Close
-
RSI-Periode - standardmäßig 14
-
Bollinger Bands Zeitraum - 20 standardmäßig
-
BB-Abweichung - standardmäßig 2,0
-
Stochastischer %K-Zeitraum - standardmäßig 14
-
Stochastische %D-Periode - standardmäßig 3
-
Stochastik Verlangsamung - 3 standardmäßig
-
ATR-Periode - 14 standardmäßig
🎯 FÜR WEN IST ES
-
Anfänger Trader für schnelles Lernen
-
Scalper für die sofortige Analyse
-
Swing Trader für die Trenderkennung
-
Internationale Trader (6 Sprachen)
📥 INSTALLATION
-
SummaryIndicatorPro.mq5 herunterladen
-
Auf MT5-Chart ziehen
-
Parameter konfigurieren
-
OK klicken
⚠️ WARNUNG: Der Indikator ist ein Hilfsmittel, keine Gewinngarantie. Verwenden Sie immer Risikomanagement.