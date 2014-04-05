Summary Indicator Pro
- Indicadores
- Evgeniy Kornilov
- Versión: 2.3
- Activaciones: 5
Indicador Resumen Pro - Indicador Resumen Profesional
Summary Indicator Pro es una potente herramienta que combina 5 indicadores clave en un solo panel. Soporta 6 idiomas: Ruso, Inglés, Chino, Español, Alemán, Francés. Analiza automáticamente la tendencia, las condiciones de sobrecompra/sobreventa y la volatilidad del mercado.
PRINCIPALES VENTAJAS
-
Ahorro de tiempo: Analiza 5 indicadores en segundos
-
Sistema de colores: Verde/rojo/gris para una rápida percepción
-
Multi-idioma: 6 idiomas de interfaz
-
Flexibilidad: Totalmente personalizable para cualquier estrategia
-
Sencillez: Interfaz intuitiva
INDICADORES VISUALIZADOS
-
Media móvil - tendencia
-
RSI - condiciones de sobrecompra/sobreventa
-
Bandas de Bollinger - volatilidad
-
Estocástico - impulso
-
ATR - nivel de volatilidad
⚙️ LISTA DE PARÁMETROS
AJUSTES DE IDIOMA Y VISUALIZACIÓN
-
Idioma de la interfaz - 6 idiomas a elegir
-
Color de las señales alcistas - verde por defecto
-
Color de las señales bajistas - rojo por defecto
-
Color de las señales neutras - gris por defecto
-
Color del texto - blanco por defecto
-
Tamaño de fuente - 10 por defecto
-
Fuente - Arial por defecto
-
Anchura de los paneles de estado - 180 píxeles
-
Altura de los paneles de estado - 22 píxeles
-
Distancia entre la etiqueta y el valor - 80 píxeles
-
Espacio vertical entre líneas - 28 píxeles
-
Posición inicial Y - 20 píxeles
-
Posición X inicial - 10 píxeles
AJUSTES DEL INDICADOR:
-
Periodo MA - 14 por defecto
-
Método MA - SMA por defecto
-
Precio para MA - Cerrar por defecto
-
Periodo RSI - 14 por defecto
-
Periodo de las Bandas de Bollinger - 20 por defecto
-
Desviación BB - 2.0 por defecto
-
Periodo estocástico %K - 14 por defecto
-
Periodo estocástico %D - 3 por defecto
-
Ralentización estocástica - 3 por defecto
-
Periodo ATR - 14 por defecto
A QUIÉN VA DIRIGIDO
-
Traders principiantes para un aprendizaje rápido
-
Scalpers para un análisis instantáneo
-
Swing traders para la identificación de tendencias
-
Traders internacionales (6 idiomas)
INSTALACIÓN
-
Descargar SummaryIndicatorPro.mq5
-
Arrastrar al gráfico MT5
-
Configure los parámetros
-
Haga clic en OK
⚠️ ADVERTENCIA: El indicador es una herramienta de ayuda, no una garantía de beneficios. Utilice siempre la gestión de riesgos.