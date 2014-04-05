Summary Indicator Pro

Indicador Resumen Pro - Indicador Resumen Profesional

Summary Indicator Pro es una potente herramienta que combina 5 indicadores clave en un solo panel. Soporta 6 idiomas: Ruso, Inglés, Chino, Español, Alemán, Francés. Analiza automáticamente la tendencia, las condiciones de sobrecompra/sobreventa y la volatilidad del mercado.

PRINCIPALES VENTAJAS

  • Ahorro de tiempo: Analiza 5 indicadores en segundos

  • Sistema de colores: Verde/rojo/gris para una rápida percepción

  • Multi-idioma: 6 idiomas de interfaz

  • Flexibilidad: Totalmente personalizable para cualquier estrategia

  • Sencillez: Interfaz intuitiva

INDICADORES VISUALIZADOS

  1. Media móvil - tendencia

  2. RSI - condiciones de sobrecompra/sobreventa

  3. Bandas de Bollinger - volatilidad

  4. Estocástico - impulso

  5. ATR - nivel de volatilidad

⚙️ LISTA DE PARÁMETROS

AJUSTES DE IDIOMA Y VISUALIZACIÓN

  • Idioma de la interfaz - 6 idiomas a elegir

  • Color de las señales alcistas - verde por defecto

  • Color de las señales bajistas - rojo por defecto

  • Color de las señales neutras - gris por defecto

  • Color del texto - blanco por defecto

  • Tamaño de fuente - 10 por defecto

  • Fuente - Arial por defecto

  • Anchura de los paneles de estado - 180 píxeles

  • Altura de los paneles de estado - 22 píxeles

  • Distancia entre la etiqueta y el valor - 80 píxeles

  • Espacio vertical entre líneas - 28 píxeles

  • Posición inicial Y - 20 píxeles

  • Posición X inicial - 10 píxeles

AJUSTES DEL INDICADOR:

  • Periodo MA - 14 por defecto

  • Método MA - SMA por defecto

  • Precio para MA - Cerrar por defecto

  • Periodo RSI - 14 por defecto

  • Periodo de las Bandas de Bollinger - 20 por defecto

  • Desviación BB - 2.0 por defecto

  • Periodo estocástico %K - 14 por defecto

  • Periodo estocástico %D - 3 por defecto

  • Ralentización estocástica - 3 por defecto

  • Periodo ATR - 14 por defecto

A QUIÉN VA DIRIGIDO

  • Traders principiantes para un aprendizaje rápido

  • Scalpers para un análisis instantáneo

  • Swing traders para la identificación de tendencias

  • Traders internacionales (6 idiomas)

INSTALACIÓN

  1. Descargar SummaryIndicatorPro.mq5

  2. Arrastrar al gráfico MT5

  3. Configure los parámetros

  4. Haga clic en OK

⚠️ ADVERTENCIA: El indicador es una herramienta de ayuda, no una garantía de beneficios. Utilice siempre la gestión de riesgos.


