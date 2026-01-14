Summary Indicator Pro
- Индикаторы
- Evgeniy Kornilov
- Версия: 2.3
- Активации: 5
Summary Indicator Pro - это мощный инструмент, объединяющий 5 ключевых индикаторов в одной панели. Поддерживает 6 языков: русский, английский, китайский, испанский, немецкий, французский. Автоматически анализирует тренд, перекупленность/перепроданность и волатильность рынка.
📊 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Экономия времени: Анализ 5 индикаторов за секунды
Цветовая система: Зеленый/красный/серый для быстрого восприятия
Многоязычность: 6 языков интерфейса
Гибкость: Полная настройка под любую стратегию
Простота: Интуитивно понятный интерфейс
📈 ОТОБРАЖАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Moving Average - тренд
RSI - перекупленность/перепроданность
Bollinger Bands - волатильность
Stochastic - моментум
ATR - уровень волатильности
⚙️ СПИСОК ПАРАМЕТРОВ
НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА И ОТОБРАЖЕНИЯ:
Interface language (Язык интерфейса) - выбор из 6 языков
Bullish signals color (Цвет бычьих сигналов) - зеленый по умолчанию
Bearish signals color (Цвет медвежьих сигналов) - красный по умолчанию
Neutral signals color (Цвет нейтральных сигналов) - серый по умолчанию
Text color (Цвет текста) - белый по умолчанию
Font size (Размер шрифта) - 10 по умолчанию
Font (Шрифт) - Arial по умолчанию
Status panels width (Ширина панелей) - 180 пикселей
Status panels height (Высота панелей) - 22 пикселя
Distance between label and value (Расстояние между названием и значением) - 80 пикселей
Vertical spacing between lines (Вертикальный отступ) - 28 пикселей
Start Y position (Начальная позиция Y) - 20 пикселей
Start X position (Начальная позиция X) - 10 пикселей
НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ:
MA period (Период MA) - 14 по умолчанию
MA method (Метод MA) - SMA по умолчанию
Price for MA (Цена для MA) - Close по умолчанию
RSI period (Период RSI) - 14 по умолчанию
Bollinger Bands period (Период BB) - 20 по умолчанию
BB deviation (Отклонение BB) - 2.0 по умолчанию
Stochastic %K period (Период %K Stochastic) - 14 по умолчанию
Stochastic %D period (Период %D Stochastic) - 3 по умолчанию
Stochastic slowing (Замедление Stochastic) - 3 по умолчанию
ATR period (Период ATR) - 14 по умолчанию
🎯 КОМУ ПОДХОДИТ
Начинающим трейдерам для быстрого обучения
Скальперам для мгновенного анализа
Свинг-трейдерам для определения трендов
Международным трейдерам (6 языков)
📥 УСТАНОВКА
Скачайте SummaryIndicatorPro.mq5
Перетащите на график MT5
Настройте параметры
Нажмите OK
⚠️ ВНИМАНИЕ: Индикатор - инструмент для помощи, а не гарантия прибыли. Всегда используйте риск-менеджмент.