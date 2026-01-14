Summary Indicator Pro

Summary Indicator Pro - Профессиональный сводный индикатор

Summary Indicator Pro - это мощный инструмент, объединяющий 5 ключевых индикаторов в одной панели. Поддерживает 6 языков: русский, английский, китайский, испанский, немецкий, французский. Автоматически анализирует тренд, перекупленность/перепроданность и волатильность рынка.

📊 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Экономия времени: Анализ 5 индикаторов за секунды

  • Цветовая система: Зеленый/красный/серый для быстрого восприятия

  • Многоязычность: 6 языков интерфейса

  • Гибкость: Полная настройка под любую стратегию

  • Простота: Интуитивно понятный интерфейс

📈 ОТОБРАЖАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ

  1. Moving Average - тренд

  2. RSI - перекупленность/перепроданность

  3. Bollinger Bands - волатильность

  4. Stochastic - моментум

  5. ATR - уровень волатильности

⚙️ СПИСОК ПАРАМЕТРОВ

НАСТРОЙКИ ЯЗЫКА И ОТОБРАЖЕНИЯ:

  • Interface language (Язык интерфейса) - выбор из 6 языков

  • Bullish signals color (Цвет бычьих сигналов) - зеленый по умолчанию

  • Bearish signals color (Цвет медвежьих сигналов) - красный по умолчанию

  • Neutral signals color (Цвет нейтральных сигналов) - серый по умолчанию

  • Text color (Цвет текста) - белый по умолчанию

  • Font size (Размер шрифта) - 10 по умолчанию

  • Font (Шрифт) - Arial по умолчанию

  • Status panels width (Ширина панелей) - 180 пикселей

  • Status panels height (Высота панелей) - 22 пикселя

  • Distance between label and value (Расстояние между названием и значением) - 80 пикселей

  • Vertical spacing between lines (Вертикальный отступ) - 28 пикселей

  • Start Y position (Начальная позиция Y) - 20 пикселей

  • Start X position (Начальная позиция X) - 10 пикселей

НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРОВ:

  • MA period (Период MA) - 14 по умолчанию

  • MA method (Метод MA) - SMA по умолчанию

  • Price for MA (Цена для MA) - Close по умолчанию

  • RSI period (Период RSI) - 14 по умолчанию

  • Bollinger Bands period (Период BB) - 20 по умолчанию

  • BB deviation (Отклонение BB) - 2.0 по умолчанию

  • Stochastic %K period (Период %K Stochastic) - 14 по умолчанию

  • Stochastic %D period (Период %D Stochastic) - 3 по умолчанию

  • Stochastic slowing (Замедление Stochastic) - 3 по умолчанию

  • ATR period (Период ATR) - 14 по умолчанию

🎯 КОМУ ПОДХОДИТ

  • Начинающим трейдерам для быстрого обучения

  • Скальперам для мгновенного анализа

  • Свинг-трейдерам для определения трендов

  • Международным трейдерам (6 языков)

📥 УСТАНОВКА

  1. Скачайте SummaryIndicatorPro.mq5

  2. Перетащите на график MT5

  3. Настройте параметры

  4. Нажмите OK

⚠️ ВНИМАНИЕ: Индикатор - инструмент для помощи, а не гарантия прибыли. Всегда используйте риск-менеджмент.


