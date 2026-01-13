Vantage US500 Pulse

Vantage US500 Pulse: Высокоскоростное институциональное исполнение для US500

Наконец-то представлено системное торговое решение, разработанное специально для уникального профиля ликвидности индекса S&P 500. Vantage S&P Pulse — это высокочастотный импульсный алгоритм, предназначенный для захвата быстрых ценовых расширений в часы пик при соблюдении строгих протоколов сохранения капитала.

Аналитика эффективности На основе верифицированных данных бэктестинга стратегия демонстрирует исключительную стабильность:

  • Чистая прибыль: 10 572,62 при начальном депозите 5 000,00.

  • Профит-фактор: Стабильный показатель 1,84.

  • Управление просадкой: Консервативная максимальная просадка по эквити составляет всего 0,89% (139,91).

  • Фактор восстановления: 75,55, что подтверждает способность системы к быстрому восстановлению.

Основные технические характеристики

  • Импульсный драйвер: Использует 800-миллисекундное окно пульсации для точного определения точек институционального прорыва.

  • Институциональная защита: Динамический фильтр волатильности (отклонение 4.0) предотвращает вход в рынок во время токсичного ценового движения.

  • Фокус на сессии NY: Оптимизирован для торговли исключительно в часы высокой ликвидности Нью-Йоркской сессии.

  • Динамический трейлинг: Активный протокол сопровождения прибыли (шаг 48 пунктов) фиксирует доход, позволяя максимизировать прибыль в тренде.


