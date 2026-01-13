Vantage US500 Pulse
- Эксперты
- Vishnu Bajpai
- Версия: 1.40
Активации: 10
Vantage US500 Pulse: Высокоскоростное институциональное исполнение для US500
Наконец-то представлено системное торговое решение, разработанное специально для уникального профиля ликвидности индекса S&P 500. Vantage S&P Pulse — это высокочастотный импульсный алгоритм, предназначенный для захвата быстрых ценовых расширений в часы пик при соблюдении строгих протоколов сохранения капитала.
Аналитика эффективности На основе верифицированных данных бэктестинга стратегия демонстрирует исключительную стабильность:
-
Чистая прибыль: 10 572,62 при начальном депозите 5 000,00.
-
Профит-фактор: Стабильный показатель 1,84.
-
Управление просадкой: Консервативная максимальная просадка по эквити составляет всего 0,89% (139,91).
-
Фактор восстановления: 75,55, что подтверждает способность системы к быстрому восстановлению.
Основные технические характеристики
-
Импульсный драйвер: Использует 800-миллисекундное окно пульсации для точного определения точек институционального прорыва.
-
Институциональная защита: Динамический фильтр волатильности (отклонение 4.0) предотвращает вход в рынок во время токсичного ценового движения.
-
Фокус на сессии NY: Оптимизирован для торговли исключительно в часы высокой ликвидности Нью-Йоркской сессии.
-
Динамический трейлинг: Активный протокол сопровождения прибыли (шаг 48 пунктов) фиксирует доход, позволяя максимизировать прибыль в тренде.