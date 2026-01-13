Vantage US500 Pulse
- Asesores Expertos
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.40
- Activaciones: 10
Español
Vantage US500 Pulse: Ejecución institucional de alta velocidad para US500
Por fin, una solución de negociación sistemática diseñada específicamente para el perfil de liquidez único del S&P 500. Vantage S&P Pulse es un motor de impulso de alta frecuencia diseñado para capturar rápidas expansiones de precios durante las horas punta del mercado, manteniendo al mismo tiempo rigurosos protocolos de preservación del capital.
Análisis de rendimiento Basada en datos de backtesting verificados, la estrategia demuestra una estabilidad excepcional:
-
Beneficio neto: Generó 10.572,62 a partir de un depósito inicial de 5.000,00.
-
Factor de beneficio: Mantiene un sólidoratio de 1,84.
-
Gestión del Drawdown: Reducción de capital conservadora máxima de sólo el 0,89% (139,91).
-
Factor de recuperación: 75,55, lo que demuestra la capacidad del sistema para recuperarse rápidamente.
Características técnicas básicas
-
Momentum Overdrive: Utiliza una ventana de impulso de 800 ms para identificar con precisión los puntos de ruptura institucionales.
-
Blindaje del riesgo institucional: Un filtro dinámico de volatilidad (desviación de 4,0) impide las entradas durante una acción tóxica de los precios o diferenciales artificiales.
-
Enfoque en la sesión de Nueva York: Optimizado para operar exclusivamente durante las horas de alta liquidez de Nueva York.
-
Fijación dinámica de beneficios: Un protocolo de arrastre activo (paso de 48 puntos) bloquea las ganancias al tiempo que permite la máxima extensión ganadora.