Español

Vantage US500 Pulse: Ejecución institucional de alta velocidad para US500

Por fin, una solución de negociación sistemática diseñada específicamente para el perfil de liquidez único del S&P 500. Vantage S&P Pulse es un motor de impulso de alta frecuencia diseñado para capturar rápidas expansiones de precios durante las horas punta del mercado, manteniendo al mismo tiempo rigurosos protocolos de preservación del capital.

Análisis de rendimiento Basada en datos de backtesting verificados, la estrategia demuestra una estabilidad excepcional:

Beneficio neto: Generó 10.572,62 a partir de un depósito inicial de 5.000,00.

Factor de beneficio: Mantiene un sólidoratio de 1,84.

Gestión del Drawdown: Reducción de capital conservadora máxima de sólo el 0,89% (139,91).

Factor de recuperación: 75,55, lo que demuestra la capacidad del sistema para recuperarse rápidamente.

Características técnicas básicas