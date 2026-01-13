Vantage US500 Pulse

Español

Vantage US500 Pulse: Ejecución institucional de alta velocidad para US500

Por fin, una solución de negociación sistemática diseñada específicamente para el perfil de liquidez único del S&P 500. Vantage S&P Pulse es un motor de impulso de alta frecuencia diseñado para capturar rápidas expansiones de precios durante las horas punta del mercado, manteniendo al mismo tiempo rigurosos protocolos de preservación del capital.

Análisis de rendimiento Basada en datos de backtesting verificados, la estrategia demuestra una estabilidad excepcional:

  • Beneficio neto: Generó 10.572,62 a partir de un depósito inicial de 5.000,00.

  • Factor de beneficio: Mantiene un sólidoratio de 1,84.

  • Gestión del Drawdown: Reducción de capital conservadora máxima de sólo el 0,89% (139,91).

  • Factor de recuperación: 75,55, lo que demuestra la capacidad del sistema para recuperarse rápidamente.

Características técnicas básicas

  • Momentum Overdrive: Utiliza una ventana de impulso de 800 ms para identificar con precisión los puntos de ruptura institucionales.

  • Blindaje del riesgo institucional: Un filtro dinámico de volatilidad (desviación de 4,0) impide las entradas durante una acción tóxica de los precios o diferenciales artificiales.

  • Enfoque en la sesión de Nueva York: Optimizado para operar exclusivamente durante las horas de alta liquidez de Nueva York.

  • Fijación dinámica de beneficios: Un protocolo de arrastre activo (paso de 48 puntos) bloquea las ganancias al tiempo que permite la máxima extensión ganadora.


Productos recomendados
Boom 500 Players
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Boom 500 Players - Expert Advisor Profesional Descripción General Boom 500 Players es un Expert Advisor (EA) especializado y optimizado para operar el par sintético Boom 500 Index en la plataforma Deriv. Este sistema automatizado ha sido diseñado con una estrategia de alta frecuencia que capitaliza las características únicas de los índices de volatilidad sintéticos. Resultados de Backtesting El backtesting exhaustivo realizado desde enero 2024 hasta noviembre 2025 demuestra un rendimiento excepc
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Asesores Expertos
Buffalo Trader BOT es la solución QUANT más completa del mercado. Con él podrás crear la estrategia que quieras, y mejor, sin atarte a modelos especializados que solo realizan tareas específicas. Con Buffalo tendrás un verdadero aliado para tus operaciones, ya que tendrás la libertad de definir, probar y entrenar los mejores modelos de Trading Cuantitativo utilizando una única y poderosa herramienta. Vea lo que puede hacer con su Buffalo Robot DEFINICIONES BÁSICAS DE ESTRATEGIA Definir nombre
STfusionPRO
Alejandro Bordes De Santa Ana
Asesores Expertos
STFusion Pro — Sistema de Trading Multi-Estrategias Avanzado. " La fusión perfecta de estrategias para maximizar tu trading ." 2. Descripción General STFusion Pro es un Expert Advisor avanzado para MetaTrader 5 que integra 8 estrategias técnicas independientes con gestión de riesgo dinámica y avanzada, ideal para operar en mercados de acciones, forex, criptomonedas y futuros. Gracias a su enfoque multi-estrategia, adapta el comportamiento según condiciones de mercado, volatilidad y tendencia, bu
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Asesores Expertos
Aetheris Quantum - Solución de Trading Potenciada por IA Aetheris Quantum es un potente bot de trading diseñado para analizar patrones de mercado utilizando tecnología de inteligencia artificial. Mediante el aprendizaje continuo y la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado, el bot garantiza previsiones de alta precisión y una negociación eficaz, incluso en entornos de mercado difíciles. A diferencia de las soluciones de trading básicas, Aetheris Quantum ofrece configuraciones persona
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Asesores Expertos
Algo Scalper EA es un robot de day trading de confluencia que utiliza órdenes de mercado y opera durante las Sesiones de Trading. El ejercicio EA consistencia y gestión de riesgos, tiene 2 señales de entrada producidos a partir de medias móviles (90 y 120) para cosechar el máximo provecho de la tendencia del mercado (en modo automático). Es capaz de permitirle operar con cualquier símbolo que desee y durante el tiempo que desee. Los beneficios sólo pueden ser asegurados por el nivel de take prof
Dynamics Pips Bot5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Pips Dinámicos: Un Innovador Bot Multidivisa para Operar Automáticamente en Forex Dynamic Pips es una herramienta de alta tecnología para la negociación automatizada en el mercado Forex, diseñada para operadores de todos los niveles. Este robot multidivisa, basado en algoritmos avanzados de análisis de flujos temporales de información, ofrece oportunidades únicas para beneficiarse de las fluctuaciones de las divisas. Operando en cualquier marco temporal y con una variedad de pares de divisas, se
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Asesores Expertos
Neon Shadow — una solución de trading única que te ayuda a aprender y avanzar al siguiente nivel Busqué crear una solución de trading única, accesible tanto para principiantes como para profesionales, independientemente de tu nivel actual. La idea principal fue combinar machine learning con técnicas avanzadas de trading de forma que se maximice el beneficio de su uso conjunto. El sistema es útil tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 meses como para inversiones a largo plazo durante
FREE
FXGrowth2
Ngoc Ha Le
Asesores Expertos
FXGrowth2 - Estrategia de negociación automatizada FXGrowth2 es una estrategia de negociación automatizada desarrollada con un objetivo principal: maximizar la relación rentabilidad/retirada manteniendo un estricto control del riesgo , con una reducción máxima de la cuenta inferior al 15% . Para garantizar su solidez y coherencia, el sistema ha sido sometido a pruebas retrospectivas durante 5 años de datos históricos en 28 pares de divisas , derivados de las 7 divisas principales: USD, EUR, GBP,
BoomAndCrashEA
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
El BoomAndCrashEA , basado en el aprendizaje automático vectorial, es una herramienta de negociación avanzada que utiliza los últimos avances en tecnología informática para analizar el mercado de divisas y predecir los movimientos futuros de los precios. El Asesor Experto utilizará el aprendizaje automático vectorial para aprender enormes cantidades de datos históricos y detectar patrones en el mercado de forma rápida y eficaz. Utilizará un algoritmo propietario sofisticado y complejo que utiliz
Break US
Mauro Lomazzi
Asesores Expertos
Romper US MT5 Visión General: Break US es un Asesor Experto de vanguardia diseñado para revolucionar su enfoque de trading. Con sofisticados algoritmos y avanzados análisis de mercado, Break US abre, gestiona y cierra posiciones de forma autónoma, eliminando la necesidad de intervención manual. Pre-optimizado y listo para funcionar, este EA trabaja en el mercado US30/DJI con un marco temporal de 12 minutos. La única información que necesita proporcionar es el porcentaje de riesgo para cada opera
Templerfx Nightmare
Shamary A Guy
Asesores Expertos
Templerfx Nightmare es un EA que utiliza la tecnología de inteligencia artificial para analizar los datos de muchos indicadores. EA tendrá la mejor opción para introducir órdenes. La mayor diferencia de Templerfx Nightmare es que la EA puede controlar la relación Riesgo:Recompensa mucho mejor que otros EAs.That es posible debido a un conjunto de indicadores para controlar los puntos de entrada y gestionar las órdenes abiertas . Este EA está diseñado específicamente para maximizar las oportunida
BlackBox XAU
Enrique Van Rooyen
Asesores Expertos
BlackBox XAU — Asesor Experto Avanzado para Oro Descripción General BlackBox XAU es un sistema de trading cuidadosamente diseñado para obtener beneficios en el mercado del oro, manteniendo el control estricto del drawdown. En lugar de perseguir cada movimiento del mercado, aplica un enfoque disciplinado y basado en reglas, que se adapta a la volatilidad y selecciona únicamente aquellas oportunidades de alta probabilidad . El EA evalúa constantemente las condiciones del mercado en tiempo real, fi
Nasdaq Expansion M15 MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en NASDAQ M15 TF. Todo está listo para su uso inmediato en una cuenta real. ESTRATEGIA muy SIMPLE con solo POCOS PARAMETROS. La estrategia se basa en la EXPANSIÓN EN EL GRÁFICO DIARIO . Entra si la volatilidad sube después de un tiempo de consolidación . Utiliza órdenes pendientes de STOP con ATR STOP LOSS. Para recoger los beneficios es una función de TRAILING PROFIT en la estrategia. EA ha sido backtested en más de 10 años de largo tick
Gold Grok
Ihar Tsitou
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD Marco temporal Día Tipo Inteligencia artificial Depósito mínimo 1500 USD (o el equivalente en otra divisa) Compatible con CUALQUIER broker SÍ Lanzamiento sin ajustes previos SÍ Este Asesor Experto es un sistema ensemble de modelos entrenados sobre el espacio de fractales sintetizados de alta dimensionalidad de Segundo Nivel. Señal en vivo: https://www.mql5.com/ru/signals/2343812?source=Site+Perfil+Vendedor Características principales: Seguridad del Depósito No utiliza estrat
AG scalper pro
Shamriz Hakimi
Asesores Expertos
AG SCALPER PRO 1.0 El motor definitivo de crecimiento del oro Experimente el poder de la precisión con AG SCALPER PRO , un Asesor Experto de élite para MetaTrader 5 diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD). Esto no es sólo un bot de trading; es un francotirador de alta frecuencia construido para proteger y hacer crecer cuentas pequeñas y medianas con precisión quirúrgica. Tecnologías básicas: ️ Zero-Loss Logic (El Sistema Guardián): AG" significa Guardia Avanzada. Una vez que una op
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
Asesores Expertos
Este asesor está diseñado para funcionar con una plataforma de negociación e implementa una estrategia automatizada de apertura y cierre de posiciones basada en indicadores técnicos. Analiza el precio actual en relación con una Media Móvil Simple (SMA) durante un periodo especificado y utiliza el Rango Medio Real (ATR) para determinar los posibles niveles de stop-loss. El asesor trata de actuar cuando el precio se desvía de la media, aplicando parámetros de entrada definidos por el usuario, como
Quantum Sig
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
**Quantum Signal** es un Asesor Experto profesional diseñado para operar de forma totalmente automatizada en los mercados de divisas y criptomonedas. Diseñado para cumplir con los estándares del mercado MQL5, combina algoritmos de vanguardia, controles de riesgo flexibles y una interfaz de configuración intuitiva para ofrecer ganancias consistentes y una reducción mínima. Un depósito mínimo de **10 000 USD** permite operar en la mayoría de los pares de divisas principales y secundarios, así com
Nesco
Gennady Sergienko
4.17 (29)
Asesores Expertos
Hola, soy   NESCO   . Soy un experto en robots totalmente automáticos y analizo el mercado de forma independiente y tomo decisiones comerciales. Algunas de mis funciones están escritas usando   GPT-4_COPILOT   y optimizadas por   MQL5_CLOUD_NETWORK   . Tengo mi propio servidor para recibir eventos financieros en el mundo. Puedo trabajar para ti 24 horas al día, 5 días a la semana sin tu intervención y notificarte con un mensaje por teléfono si se necesita tu atención; Mi característica princ
Fx Trend Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Asesores Expertos
Fx Trend Scalper utiliza configuraciones y combinaciones de velas inteligentes y varios recursos de Price Action para identificar patrones específicos en el gráfico para identificar una señal de entrada al mercado . Esta configuración la suelen utilizar los traders profesionales. En todo el mundo. Si quieres un EA seguro, Fx Trend Scalper es para ti. Fx Trend Scalper no utiliza IA, martingala ni Grid, no hace milagros, pero es seguro. Los resultados Las imágenes aquí presentadas son de (fuera de
High Frequency AI v5
Biswanath Rou
Asesores Expertos
//+------------------------------------------------------------------+ //| Trader AI de Alta Frecuencia para Oro & BTC para gráficos de 1 min Estrategia avanzada basada en ML | //| Descripción: | //| Este EA utiliza algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático | //| para operar con alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y | //| Bitcoin (BTCUSD). Combina múltiples indicadores técnicos, reconocimiento de patrones de precios y análisis predictivo para ejecutar operaciones rápidas con alt
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Asesores Expertos
SUPER TREND EA para Meta Trader 5 - Opere de forma más inteligente, cualquier plazo, cualquier mercado Libere todo el potencial del trading automatizado con SUPER TREND EA para MT5 , un Asesor Experto profesional construido para la precisión, la flexibilidad y la gestión inteligente del riesgo. Perfecto para Forex, Oro, índices y criptodivisas, este EA se adapta a cualquier marco temporal, desde scalping ultrarrápido en M1 hasta swing trading a largo plazo en D1. Tanto si opera movimientos intra
AI Breakdown
Yurii Yasny
5 (1)
Asesores Expertos
Sólo 2 ejemplares disponibles por 299,00 USD. Próximo precio 999 USD AI Breakdown es una estrategia de scalping basada en inteligencia artificial. La mayoría de la mayoría de los parámetros de trading se reajustan automáticamente mercado actual gracias al algoritmo de análisis de mercado del autor. La estrategia no requiere ninguna optimización. Configúrela en el gráfico según la recomendación y ¡¡¡a operar!!! Ventajas de AI Breakdown : - parámetros de autoaprendizaje - óptima relación SL/TP
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Asesores Expertos
El experto opera en la apertura del mercado después del fin de semana, centrándose en la brecha de precios (GAP). Hay varios conjuntos de ajustes listos (negociación contra o hacia el GAP). Al mismo tiempo, varias opciones están disponibles en la configuración del experto, lo que le permite crear sus propios conjuntos únicos usted mismo. >>>Chat<<< Pares de divisas para los que se han desarrollado los sets: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD,
Jupiter Mt5
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
JUPITER es un Software Automatizado Seguro para el comercio del mercado Forex e índices. La arquitectura es un Experto Robot Autónomo Totalmente Automático capaz de Independientemente analizar el mercado y tomar decisiones comerciales. JUPITER Es un sistema avanzado de comercio. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático. JUPITER . Es un sistema 100% automático, El sistema es autosuficiente, realizando todo el trabajo. Es una revolución en la personalización del trading. Puede desc
Horizontal Volumes
Vitalii Zakharuk
Indicadores
Indicador de volúmenes horizontales : mediante un histograma, muestra el volumen de operaciones a un precio determinado sin referencia temporal. Al mismo tiempo, el histograma aparece directamente en la ventana del terminal, y cada columna del volumen se correlaciona fácilmente con el valor de cotización del par de divisas. El indicador prácticamente no requiere cambiar la configuración y, si lo desea, cualquier operador puede averiguarlo. El volumen de transacciones es de gran importancia en
TR Basket Pro
Meshari F M Alkhawaled
Asesores Expertos
TR_BASKET_AI_PRO v2.0 (MT5) EA de Cesta de Estilo Institucional | Salida Inteligente | Protección de Capital | Protección Diaria TR_BASKET_AI_PRO es un Asesor Experto profesional de negociación de cestas diseñado para operadores e inversores que se preocupan por la preservación del capital, la exposición controlada y las salidas inteligentes , no por las rejillas de apuestas agresivas. A diferencia de los EAs de rejilla clásicos que dependen de la esperanza y de una amplia recuperación, TR_BA
Quantum Breaker PRO
Cecilia Wambui Mundia
Asesores Expertos
Quantum Breaker PRO - Sistema Inteligente de Operaciones de Ruptura Quantum Breaker PRO es un sofisticado Asesor Experto creado con pasión y precisión para capitalizar las rupturas del mercado con precisión quirúrgica. Esto no es sólo otro EA - es un sistema de comercio completo diseñado para identificar y operar las oportunidades de ruptura más rentables en el mercado. Características principales Detección Inteligente de Breakouts Identifica automáticamente los máximos y mínimos de las oscilac
Fight Knight
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El bot Fight Knight funciona tanto en cuentas de tipo Netting como Hedging. El Asesor Experto puede ser lanzado en cualquier período horario, en cualquier par de divisas y en el servidor de cualquier broker. Se recomienda trabajar en pares de divisas líquidos, con un spread bajo, y utilizar VPS. Fight Knight es un trading de alta frecuencia. Usted puede comenzar a utilizarlo con $ 100 y 0,01 lote. El sistema experto recorre todo el historial y todos los pares de divisas con un solo ajuste. Dur
Handpromaxx
Viet Thanh Nguyen
Asesores Expertos
SISTEMA DE REJILLA DE DOBLE DIRECCIÓN . - Gestión simultánea de la parrilla de COMPRA y VENTA - Colocación dinámica de órdenes pendientes con seguimiento de precios - Espaciado inteligente de órdenes y control de distancia - Ajuste automático de la parrilla en función de las condiciones del mercado - Compatibilidad con estrategias de seguimiento de tendencia o contra tendencia ESTRATEGIA DCA AVANZADA - Multiplicador de lotes configurable (martingala/antimartingala) - Incremento de lote adic
RazorQuant AI
Steffen Schmidt
Asesores Expertos
RAZORQUANT AI v3.7 (EA MT5) Propósito: EA de trading automatizado que combina filtros técnicos clásicos con señales de machine-learning y asesoramiento opcional de IA externa (LLM) para decidir COMPRAR/VENDER/MANTENER y gestionar las operaciones. Núcleo de negociación + reglas de riesgo: Se ejecuta en un marco temporal elegido (por defecto M1 ), con MagicNumber , operaciones máximas por símbolo/día , minutos mínimos entre operaciones , spread máximo y límite de pérdida diario (% del saldo) . El
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.75 (52)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (11)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (13)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.73 (26)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.9 (30)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (7)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (90)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (4)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.18 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
2.33 (3)
Asesores Expertos
Golden Zephyr es un Asesor Experto que fusiona la fiabilidad del análisis clásico de soportes y resistencias con una revolucionaria estrategia patentada conocida como Quantum Trend Dynamics . Diseñado para identificar patrones de mercado ocultos y cambios sutiles en el impulso, este EA ejecuta operaciones con precisión, ofreciendo consistencia y adaptabilidad en condiciones de mercado cambiantes. 119$ , luego el precio se incrementará en 10$ por cada compra. Precio final: 699$. Características
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (3)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
Lea esto primero (muy importante) No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO ¡PRECIO DE LANZAMIENTO! Solo quedan 4 copias al precio actual. Próximo precio: $289. Precio final: $999. ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automat
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (4)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****9 ejemplares restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios en cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (30)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.78 (55)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
BTC Apex Equity Accelerator
Vishnu Bajpai
1 (1)
Asesores Expertos
BTC APEX EQUITY ACCELERATOR: La evolución del Scalping HFT ¿ESTÁ LISTO PARA UNA OPORTUNIDAD ÚNICA? Deje de ver cómo su capital se desangra con indicadores lentos. El BTC Apex es un motor cinético de alta frecuencia diseñado para escalar cuentas pequeñas utilizando la volatilidad pura del Bitcoin. La Estrategia: Impulso Cinético mediante una Matriz Temporal que detecta vacíos de liquidez en milisegundos. Funciones Élite: Filtro de flujo tóxico (evita fakes), multiplicador de impulso adaptativo y
Fakeout Matrix Pro
Vishnu Bajpai
Indicadores
Detector de barridos de liquidez institucional y caza de stops El FAKEOUT MATRIX PRO es una herramienta analítica de nivel profesional diseñada para identificar los momentos exactos en los que los operadores institucionales "atrapan" a los operadores minoristas. Mediante el seguimiento de los extremos de la sesión y la detección de barridos de liquidez de alta probabilidad, este indicador proporciona la ventaja técnica necesaria para negociar retrocesos con precisión. La lógica institucional Las
FREE
Zenith Session Flux
Vishnu Bajpai
Indicadores
Zenith Session Flux es un indicador técnico de nivel profesional para MetaTrader 5 diseñado para identificar y visualizar las ventanas de negociación institucionales conocidas como ICT Killzones. El indicador automatiza el proceso de alineación temporal sincronizando la hora del servidor de su broker con la hora local de Nueva York, garantizando que los cuadros de sesión y los pivotes de precios aparezcan en los momentos institucionales precisos, independientemente de la zona horaria de su broke
FREE
ORB with Targets
Vishnu Bajpai
Indicadores
Indicador de Apertura de Rango Pro Indicador profesional ORB de sesión para MT5 Opening Range Breakout Pro es un indicador ORB (Opening Range Breakout) altamente visual y totalmente personalizable para MetaTrader 5, diseñado para operadores intradía, de sesión y de prop-firm . El indicador traza automáticamente el máximo y el mínimo del rango de apertura , junto con varios niveles objetivo por encima y por debajo del rango , lo que permite a los operadores visualizar claramente las zonas de rupt
Adaptive Session Trend Pro
Vishnu Bajpai
Indicadores
Tendencia de sesión adaptable Pro Fácil Plug-and-Play Auto-Optimizado Indicador de Tendencia de Sesión para MT5 Adaptive Session Trend Pro es un indicador de tendencia totalmente automático y consciente de la sesión para MetaTrader 5 que se adapta de forma inteligente al símbolo, tipo de instrumento y sesión de negociación del corredor , sin necesidad de configuración manual . Simplemente conecte el indicador a cualquier gráfico y al instante: Detecta el instrumento negociado (XAUUSD, US30, EUR
FREE
AI Trend and Targets
Vishnu Bajpai
Indicadores
AI Trend Targets - Entradas de precisión, objetivos y riesgo en un solo overlay AI Trend Targets es un superpositor inteligente premium que convierte la acción del precio en bruto en planes de negociación claros y basados en reglas: entrada, guardia dinámica (SL) y tres objetivos proyectados (TP1-TP3). Está diseñado para XAUUSD, los principales pares de divisas y CFD sobre índices, y funciona tanto en intradía como en plazos superiores. Qué hace Entre bastidores, AI Trend Targets combina: Una "A
FREE
No Wick Candle Identifier
Vishnu Bajpai
Indicadores
Identificador de velas sin mecha Mejor para Oro (XAUUSD) y pares de divisas | Funciona en cualquier marco temporal No Wick Candle Identifier es un indicador de la acción del precio diseñado para resaltar las velas de alta intención donde el precio se abre exactamente en el extremo (alto o bajo). Estas velas reflejan una fuerte participación institucional y a menudo actúan como puntos de decisión, desencadenantes de continuación o niveles de reacción de alta probabilidad cuando el precio las vue
FREE
Trailing SL Bot
Vishnu Bajpai
5 (1)
Utilidades
Trailing SL Bot - Gestor de Riesgos Inteligente y Automatizado Trailing SL Bot es un potente Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para maximizar la eficiencia de sus operaciones mediante la automatización de tareas esenciales de gestión de riesgos con precisión. Características principales: Gestión automática de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP): El bot establece de forma inteligente los niveles de SL y TP en cualquier posición recién ocupada, asegurando que sus operaciones estén protegidas
Gold Grid Quantum
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
Visión general Gold Grid Quantum es un sistema de negociación inteligente y totalmente automatizado construido exclusivamente para XAUUSD. Combina un motor grid estructurado con escalado adaptativo y conocimiento del mercado en tiempo real, lo que permite una ejecución disciplinada y manos libres en todas las condiciones de mercado. El EA opera sin indicadores tradicionales o entradas sensibles a la optimización, confiando en cambio en una lógica interna dinámica desarrollada para soportar tant
XAU Precision Trader
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
XAU Precision Trader (M1) 310 copies already sold, next price increase after 150 copies, buy now to avail discounted price EA profesional de scalping de oro creado para condiciones de mercado reales XAU Precision Trad er es un Asesor Experto de scalping de oro (XAUUSD ) de nivel profesional, diseñado para operadores que priorizan el rendimiento realista, la gestión disciplinada del riesgo y la consistencia a largo plazo por encima de curvas de renta variable artificialmente suaves o sobreoptimi
GBPUSD velocity pro
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
GPBUSD Velocity Pro 200 copies already sold, next price increase after 400 copies buy now to avail discounted price !! Asesor Experto de Scalping de Alta Frecuencia para GBPUSD (Optimizado para M5) GPBUSD Velocity Pro es un Asesor Experto de negociación de alta frecuencia (HFT ) diseñado profesionalmente y construido exclusivamente para GBPUSD (Cable) . Está diseñado para explotar la volatilidad intradía con una ejecución precisa, un estricto control del riesgo y una total adaptabilidad al brok
USDJPY gopher blitz
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
USDJPY Gopher Blitz 200 copies already sold already, next price increase after 200 copies buy now to avail discounted price !! Asesor experto de scalping de alta frecuencia para USDJPY (optimizado para M5) USDJPY Gopher Blitz es un Asesor Experto de alta frecuencia (HFT ) diseñado específicamente para la volatilidad única y las características de ejecución de USDJPY . Diseñado para la velocidad, la eficiencia y la estabilidad, este EA se centra en la captura de ráfagas rápidas de precios intrad
EURUSD propflow scalper
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
PropFlow Scalper EURUSD 350 copies already sold, next price increase after 200 copies, buy now to avail discounted price !! PropFlow Scalper es un Asesor Experto de scalping centrado en los retos de las empresas de propulsión, diseñado para un Drawdown bajo y una gran consistencia. EURUSD PropFlow Scalper es un Asesor Experto especializado en scalping centrado en las empresas de propulsión , diseñado para ayudar a los operadores a superar evaluaciones y retos , no a perseguir un crecimiento tem
BTC PropPulse Sentinel
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
BTC PropPulse Sentinel 300 copies already sold, next price increase after 100 copies, buy now to avail discounted price !! EA de scalping de Bitcoin Plug-and-Play para retos de firmas de propulsión criptográfica BTC PropPulse Sentinel es un Asesor Experto de scalping de Bitcoin (BTC ) diseñado profesionalmente y construido específicamente para ayudar a los operadores a superar los retos de las firmas de props criptográficas con un drawdown mínimo y una alta consistencia . El EA está totalmente
Big Daddy Nasdaq Turbo Pulse
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
BIG DADDY NASDAQ - TURBO PULSE: EL DOMINADOR DEFINITIVO DEL MERCADO El "Big Daddy" de todos los EAs para NASDAQ ha llegado. Diseñado para el entorno de alta velocidad del índice US Tech 100, Turbo Pulse representa la cúspide del scalping algorítmico basado en el impulso. Este sistema no depende de indicadores tardíos; en su lugar, utiliza datos de ticks en tiempo real y análisis de impulsos de precios para capturar cambios rápidos en el mercado antes de что se reflejen en los gráficos estándar.
ETH Aether Kinetic Disruptor
Vishnu Bajpai
Asesores Expertos
ETH Aether Kinetic Disruptor Sistema automático de trading en Ethereum basado en liquidez y estructura Por qué elegir un bot de Ethereum en lugar de oro o Bitcoin El oro presenta movimientos lentos y largos periodos de consolidación. Bitcoin tiende cada vez más a comportarse como un activo macroeconómico, con fases direccionales prolongadas. Ethereum ofrece mayor rotación de precios, volatilidad intradía constante y oportunidades estructurales más frecuentes, lo que lo hace ideal para sistemas
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario