Unicorn Indicator for MT4

Einhorn-Indikator MetaTrader 4

Der Einhorn-Indikator ist ein hochentwickeltes und flexibles Handelsinstrument, das für den MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Kurslücken und Breaker Blocks direkt auf dem Chart zu identifizieren und hervorzuheben. Ein Breaker Block bezieht sich auf einen ehemaligen Orderblock, der zunächst scheitert, später aber zu einem starken Unterstützungs- oder Widerstandsniveau wird, wenn der Kurs ihn wieder erreicht.

Wenn ein Breaker Block mit einer Fair Value Gap (FVG) übereinstimmt, wird der Bereich als Einhornzone klassifiziert. Der Indikator markiert diese Zonen visuell auf dem Chart, wobei bullische Einhorn-Zonen mit grünen Kästchen und bearische Einhorn-Zonen mit roten Kästchen dargestellt werden.

Spezifikationen des Indikators



Funktion Beschreibung Kategorie ICT - Intelligenter Geldhandel Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschrittene Indikator Typ Umkehrung - Fortführung Zeitrahmen Multi-Time Frame Handelsstil Scalping - Daytrading Märkte Forex - Kryptowährung - Aktien - Rohstoffe

Indikator-Übersicht



Der Einhorn-Indikator analysiert die Höchst- und Tiefststände des Marktes anhand einer Zickzack-Struktur. Wann immer ein Breaker Block mit einer Kurslücke zusammenfällt, identifiziert der Indikator automatisch die entsprechende Einhorn-Zone und zeichnet sie auf dem Chart ein.

Diese Zonen stellen Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit für potenzielle Trendumkehrungen und Handels-Setups dar, was den Indikator besonders wertvoll für Händler macht, die ICT (Inner Circle Trader) und Smart Money Concepts (SMC) Methoden folgen.

Einhorn-Indikator in einem Aufwärtstrend

Auf dem GBP/USD 1-Stunden-Chart bricht ein Orderblock zunächst aus und verwandelt sich in einen Breaker Block. Wenn sich dieser Breaker Block mit einer Fair-Value-Lücke überschneidet, zeigt der Indikator eine zinsbullische Einhornzone an. Ein Preisrückgang in diese Zone bietet oft einen optimalen Einstiegspunkt für Long-Positionen (Kauf).

Einhorn-Indikator in einem Abwärtstrend

Auf dem Chainlink (LINK) 4-Stunden-Chart scheitert der Order Block und geht in einen Breaker Block über. Sobald sich dieser Breaker Block mit einem FVG ausrichtet, wird eine bärische Einhornzone eingezeichnet. Die Interaktion des Preises mit dieser Zone kann hochwertige Gelegenheiten für Short-Trades (Verkäufe) signalisieren.

Indikator-Einstellungen



Chart & Objekt Thema: Heller Hintergrund für bessere Sichtbarkeit empfohlen

Rückwärtskerzenberechnung: Verarbeitet die Daten der letzten 1.000 Kerzen

Objekt-Präfix: Anpassbar für einfachere Chart-Organisation

Trendanzeige-Optionen:

Level 1 Trends: Aktiviert



Trends der Ebene 2: Aktiviert

Zusammenfassung



Der Einhorn-Indikator für MT4 ist ein leistungsstarkes, liquiditätsbasiertes Handelsinstrument, das Fair Value Gaps (FVGs) und Breaker Blocks kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelszonen zu identifizieren, die als Einhorn-Zonen bekannt sind. Er eignet sich besonders gut für Händler, die sich auf ICT- und Smart Money Trading-Strategien verlassen, da er klare visuelle Anhaltspunkte für Umkehr- und Fortsetzungs-Setups bietet.