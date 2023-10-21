TPSpro RFI Levels
- Indikatoren
- Roman Podpora
- Version: 5.5
- Aktualisiert: 7 April 2025
- Aktivierungen: 10
ANLEITUNG RUS / ANLEITUNG ENG / Version MT5
Hauptfunktionen:
- Zeigt aktive Zonen von Verkäufern und Käufern an!
- LOGIC AI - Anzeige von Zonen (Kreisen) zur Suche von Einstiegspunkten beim Aktivieren einer Vorlage
Der Indikator zeigt alle korrekten ersten Impulsniveaus/-zonen für Käufe und Verkäufe an. Wenn diese Niveaus/Zonen aktiviert werden, wo die Suche nach Einstiegspunkten beginnt, ändern die Niveaus ihre Farbe und werden mit bestimmten Farben gefüllt. Außerdem erscheinen Pfeile für eine intuitivere Wahrnehmung der Situation.
Zur Verbesserung der optischen Übersichtlichkeit wurde eine Funktion zur Anzeige von Zonen hinzugefügt, in denen mittels künstlicher Intelligenz nach Einstiegspunkten gesucht wird.
- Anzeigen von Levels/Zonen aus einem höheren Zeitrahmen (MTF-Modus)
Es wurde eine Funktion zur Anzeige von Ebenen/Zonen mit einem höheren Zeitintervall hinzugefügt. Außerdem verfügt der Indikator über eine automatische Trenderkennungsfunktion ( TPSproTREND PRO ).
- Ein separater professioneller Schritt-für-Schritt-Algorithmus für den Handel
Der Algorithmus ist für den Intraday-Handel sowohl in Trendrichtung als auch gegen den Trend ausgelegt. Für jede aktive Vorlage werden detaillierte Anweisungen bereitgestellt.
- Funktioniert in verschiedenen Zeitrahmen Der TPSpro RFI Levels-Indikator kann für alle Zeitintervalle im Diagramm verwendet werden, von Minute (M1) bis Monat (MN).
- Grafische und akustische Warnungen Der Indikator bietet grafische und akustische Anzeigen, sodass Sie keine Signale für den Einstieg in einen Handel verpassen. Benachrichtigungen auf ein Mobiltelefon sind ebenfalls verfügbar.
- Einfacher und effektiver aktiver Vorlagenscanner Dies ist ein sehr kompakter aktiver Musterscanner, der automatisch Alarm schlägt und Benachrichtigungen an Ihr Telefon sendet, wenn Muster in allen Zeitintervallen in einer Richtung aktiviert werden.
- Für Experten und Anfänger
Eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung und -Anleitung erklärt Ihnen anhand eines konkreten Beispiels die Arbeit mit dem Indikator, auch wenn Sie dies zum ersten Mal tun.
Mit diesem Indikator können Sie:
- - Es ist einfach, Niveaus für Einstiegspunkte in den Markt sowohl mit als auch gegen den Trend zu bestimmen.
- - Bestimmen Sie Ziele (Ausstiegspunkte) mit hoher Genauigkeit in jedem Zeitrahmen.
- - Ebenen (RFI) aus einem höheren Zeitrahmen einschließen – MTF-Modus.
- - Nur drei Vorlagen zur Bestimmung der Handelspriorität.
Tastenkombinationen:
- R - Alle RFI-Level im Verlauf anzeigen
- Z - Bedienfeld ausblenden/einblenden
- L - Anzeige des Levelanfangs (MTF-2-Modus)
Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!