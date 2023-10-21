TPSpro RFI Levels

ANLEITUNG RUS / ANLEITUNG ENG / Version MT5

Hauptfunktionen:

Zeigt aktive Zonen von Verkäufern und Käufern an!

Der Indikator zeigt alle korrekten ersten Impulsniveaus/-zonen für Käufe und Verkäufe an. Wenn diese Niveaus/Zonen aktiviert werden, wo die Suche nach Einstiegspunkten beginnt, ändern die Niveaus ihre Farbe und werden mit bestimmten Farben gefüllt. Außerdem erscheinen Pfeile für eine intuitivere Wahrnehmung der Situation.

LOGIC AI - Anzeige von Zonen (Kreisen) zur Suche von Einstiegspunkten beim Aktivieren einer Vorlage

Zur Verbesserung der optischen Übersichtlichkeit wurde eine Funktion zur Anzeige von Zonen hinzugefügt, in denen mittels künstlicher Intelligenz nach Einstiegspunkten gesucht wird.