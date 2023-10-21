TPSpro RFI Levels

4.85

ANLEITUNG RUS / ANLEITUNG ENG / Version MT5

    Hauptfunktionen:

    • Zeigt aktive Zonen von Verkäufern und Käufern an!

      • Der Indikator zeigt alle korrekten ersten Impulsniveaus/-zonen für Käufe und Verkäufe an. Wenn diese Niveaus/Zonen aktiviert werden, wo die Suche nach Einstiegspunkten beginnt, ändern die Niveaus ihre Farbe und werden mit bestimmten Farben gefüllt. Außerdem erscheinen Pfeile für eine intuitivere Wahrnehmung der Situation.

    • LOGIC AI - Anzeige von Zonen (Kreisen) zur Suche von Einstiegspunkten beim Aktivieren einer Vorlage

      • Zur Verbesserung der optischen Übersichtlichkeit wurde eine Funktion zur Anzeige von Zonen hinzugefügt, in denen mittels künstlicher Intelligenz nach Einstiegspunkten gesucht wird.

    • Anzeigen von Levels/Zonen aus einem höheren Zeitrahmen (MTF-Modus)

      • Es wurde eine Funktion zur Anzeige von Ebenen/Zonen mit einem höheren Zeitintervall hinzugefügt. Außerdem verfügt der Indikator über eine automatische Trenderkennungsfunktion ( TPSproTREND PRO ).

    • Ein separater professioneller Schritt-für-Schritt-Algorithmus für den Handel

      • Der Algorithmus ist für den Intraday-Handel sowohl in Trendrichtung als auch gegen den Trend ausgelegt. Für jede aktive Vorlage werden detaillierte Anweisungen bereitgestellt.

    • Funktioniert in verschiedenen Zeitrahmen
      • Der TPSpro RFI Levels-Indikator kann für alle Zeitintervalle im Diagramm verwendet werden, von Minute (M1) bis Monat (MN).
    • Grafische und akustische Warnungen
      • Der Indikator bietet grafische und akustische Anzeigen, sodass Sie keine Signale für den Einstieg in einen Handel verpassen. Benachrichtigungen auf ein Mobiltelefon sind ebenfalls verfügbar.
    • Einfacher und effektiver aktiver Vorlagenscanner
      • Dies ist ein sehr kompakter aktiver Musterscanner, der automatisch Alarm schlägt und Benachrichtigungen an Ihr Telefon sendet, wenn Muster in allen Zeitintervallen in einer Richtung aktiviert werden.
    • Für Experten und Anfänger

      • Eine Schritt-für-Schritt-Videoanleitung und -Anleitung erklärt Ihnen anhand eines konkreten Beispiels die Arbeit mit dem Indikator, auch wenn Sie dies zum ersten Mal tun.

      Mit diesem Indikator können Sie:

      • - Es ist einfach, Niveaus für Einstiegspunkte in den Markt sowohl mit als auch gegen den Trend zu bestimmen.
      • - Bestimmen Sie Ziele (Ausstiegspunkte) mit hoher Genauigkeit in jedem Zeitrahmen.
      • - Ebenen (RFI) aus einem höheren Zeitrahmen einschließen – MTF-Modus.
      • - Nur drei Vorlagen zur Bestimmung der Handelspriorität.

      Tastenkombinationen:

      • R -   Alle RFI-Level im Verlauf anzeigen
      • Z -   Bedienfeld ausblenden/einblenden
      • L   - Anzeige des Levelanfangs (MTF-2-Modus)
      Bewertungen 31
      kola1i
      51
      kola1i 2025.03.16 15:36 
       

      Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!

      Денис Селезнев
      334
      Денис Селезнев 2025.02.07 18:35 
       

      Это действительно фантастический и уникальный продукт! Он значительно повышает уверенность в торговле. Индикатор содержит огромное количество информации, но при этом прост в использовании. Настоятельно рекомендую его всем! Отличная поддержка и частые обновления с новыми функциями — это огромный плюс. Спасибо!

      Marcel Iacovisin
      204
      Marcel Iacovisin 2025.02.05 18:08 
       

      Я приобрел оба индикатора ищо на стадий разработке толка в начало. За это время индикатор очени силна изминилзя дабивилоси новые функций для упрашение работы. Филтр, статистика , сканер .... ребята очени силна работает над улучшение индикатора. Рекамедую всем приобрести не пажелеете. Я считаю самые лучшее идикаторы каторый я встречял .

      Roman Podpora 2025.08.04 13:10
      Roman Podpora 2025.05.13 15:15
      Roman Podpora 2025.03.01 12:07
      Kai 2025.02.05 16:52 
       

      Roman Podpora 2025.03.01 12:06
      AHDPEU 2025.02.05 12:48 
       

      Roman Podpora 2025.02.05 13:46
      You Fang Kou 2025.01.27 12:07 
       

      Roman Podpora 2025.01.27 12:13
      George Heck 2024.09.12 07:03 
       

      Roman Podpora 2024.09.12 12:46
      pornchai_p 2024.08.12 14:55 
       

      Roman Podpora 2024.08.12 14:57
      artch13 2024.07.31 19:27 
       

      Roman Podpora 2024.07.31 20:36
      Sohail Sarwar 2024.07.24 04:27 
       

      sami57 2024.07.11 22:16 
       

      Roman Podpora 2024.07.11 22:17
      Slava Zubchonok 2024.06.28 17:56 
       

      Roman Podpora 2024.06.28 21:52
      funny moment 2024.06.21 10:58 
       

      Roman Podpora 2024.06.21 11:43
      MACIEJ SZYMON SAPIERZYNSKI 2024.06.16 23:25 
       

      Roman Podpora 2024.06.17 21:52
      Gryffn10 2024.06.13 20:26 
       

      Roman Podpora 2024.06.17 21:51
      Igor Nazin 2024.06.12 16:39 
       

      Roman Podpora 2024.06.12 17:27
      faithdefender 2024.05.23 18:40 
       

      Roman Podpora 2024.05.23 21:17
      RvdHo 2024.05.22 06:04 
       

      Roman Podpora 2024.05.23 21:20
      Tukardim 2024.03.20 19:32 
       

      Roman Podpora 2024.03.20 21:22
      angel 2024.03.14 16:54 
       

      Roman Podpora 2024.03.14 20:38
