SuperScalp Pro MT4

SuperScalp Pro - Supertrend Scalper für MetaTrader 4

SuperScalp Pro ist ein leistungsstarker Scalping-Indikator, der auf dem Supertrend basiert und mit mehreren technischen Filtern und visuellen Tools erweitert wurde, um Händlern zu helfen, hochwertige KAUF-/VERKAUF-Signale auf MT4-Charts zu identifizieren. Neben der Darstellung des Supertrends berechnet der Indikator automatisch SL/TP auf Basis der ATR, zeigt Preisetiketten an, zeichnet gestrichelte SL/TP-Linien und sendet Alarme (Popup/Email/Push), wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind.

Die Stärke von SuperScalp Pro liegt in seinem mehrschichtigen Filtersystem: Es kombiniert EMA (Fast/Slow/Trend), EMA-Steilheit, RSI, ADX/DI, ATR, Volumenfilter, Preisabstandsgrenzen relativ zum EMA (basierend auf ATR) und eine optionale MACD-Divergenzerfassung. Signale werden nur dann ausgelöst, wenn der Supertrend "umschlägt" und alle ausgewählten Filter übereinstimmen, wodurch Fehlsignale deutlich reduziert werden - besonders nützlich bei kleineren Zeitrahmen, die für Scalping ausgelegt sind.

Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet: Die Supertrend-Linie ändert ihre Farbe je nach Marktrichtung, KAUFEN/VERKAUFEN-Pfeile erscheinen genau auf der Signalkerze, gestrichelte SL/TP-Linien werden quer über das Diagramm gezeichnet, und die "SL/TP"-Beschriftungen sind genau auf den entsprechenden Kursniveaus platziert.

SuperScalp Pro bietet eine erweiterte Strategieanpassung: ATR_Periode, ATR_Multiplikator, SL/TP-Multiplikator basierend auf ATR anpassen, Kerzenschlussbestätigung (ConfirmOnClosedBar) aktivieren/deaktivieren, Dochtfilter (Wick Filter), Preisabweichung von EMA/Supertrend mit ATR begrenzen, ADX/DI konfigurieren, RSI-Filter aktivieren, optionale MACD-Divergenzerfassung... Sie können auch die Anzahl der Balken zwischen zwei Signalen begrenzen (MinBarsBetweenSignals) oder einen Probability_Threshold festlegen, um nur Signale mit hohem Vertrauen zu erhalten.

Das intelligente Alarmsystem benachrichtigt Sie nur dann, wenn sich ein neues Signal vom vorherigen unterscheidet, einschließlich der vollständigen Preis-, SL/TP- und Wahrscheinlichkeitsinformationen. Dies reduziert den Alarm-Spam und stellt sicher, dass sich die Händler auf die wichtigsten Signale konzentrieren.

Empfohlene Verwendung:
SuperScalp Pro funktioniert am besten auf den Zeitrahmen M1-M15 und bei hochliquiden Währungspaaren. Höhere Zeitrahmen (H1-D1) liefern immer noch stabile Signale, wenn Sie Genauigkeit der Quantität vorziehen. Tests haben gezeigt, dass M15 das beste Gleichgewicht zwischen Signalfrequenz und Leistung bietet. Vor dem Live-Handel sollten Benutzer Backtests und Forward-Tests auf einem Demokonto durchführen, um die Parameter für jedes Paar zu optimieren. Der Indikator ist als Entscheidungshilfe konzipiert und arbeitet am effektivsten, wenn er mit Risikomanagement und Multi-Timeframe-Analyse kombiniert wird.

Hinweis zum Risikomanagement:
SL/TP-Levels sind ATR-basiert, um sich an die Volatilität anzupassen, aber Benutzer sollten dennoch die Losgröße und das Risiko pro Handel überprüfen, um den tatsächlichen Marktbedingungen zu entsprechen.

SuperScalp Pro Version für MetaTrader 5 (MT5):
Wenn Sie MT5 verwenden, können Sie die kompatible Version hier ansehen:
SuperScalp Pro - MT5

Benutzerunterstützung:
Sie können Kommentare oder Nachrichten direkt auf MQL5 hinterlassen, um Unterstützung bei der optimalen Konfiguration und Handelsanleitung zu erhalten.


