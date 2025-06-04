Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich privat, um 7 Tage KOSTENLOSES Testen mit EA Forex Proton zu erhalten, wo der Roboter automatisch die Handelswarnungen von MBFX Timing übernimmt! MBFX Timing
ist ein Indikator, der von Mostafa Belkhayate, einem der besten Trader der Welt, entwickelt und erstellt wurde. Wir haben uns entschlossen, eine modifizierte Version zu erstellen, die sich an den Indikatoren Stochastic Oscillator und Relative Strength Quality Index orientiert, um Ihr Trading zu verbessern.
Einer der Hauptgründe, warum wir MBFX Timing
veröffentlicht haben, ist, dass es sehr gut mit unserem EA Forex Proton Roboter
funktioniert, der in der Lage ist, Alarme von jedem MetaTrader 4 Indikator zu lesen.
Wie kann man MBFX Timing mit EA Forex Proton handeln?
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M15
- EA Forex Proton Set File: Hier klicken
- Erforderliches Mindestguthaben: $1,500
Very good indicator waiting for mt5 version