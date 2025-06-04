MBFX Timing

5
Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich privat, um 7 Tage KOSTENLOSES Testen mit EA Forex Proton zu erhalten, wo der Roboter automatisch die Handelswarnungen von MBFX Timing übernimmt!
MBFX Timing ist ein Indikator, der von Mostafa Belkhayate, einem der besten Trader der Welt, entwickelt und erstellt wurde. Wir haben uns entschlossen, eine modifizierte Version zu erstellen, die sich an den Indikatoren Stochastic Oscillator und Relative Strength Quality Index orientiert, um Ihr Trading zu verbessern.

Einer der Hauptgründe, warum wir MBFX Timing veröffentlicht haben, ist, dass es sehr gut mit unserem EA Forex Proton Roboter funktioniert, der in der Lage ist, Alarme von jedem MetaTrader 4 Indikator zu lesen.
Wie kann man MBFX Timing mit EA Forex Proton handeln?

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M15
  • EA Forex Proton Set File: Hier klicken
  • Erforderliches Mindestguthaben: $1,500
Bewertungen 5
Mujeeb Abdul
2298
Mujeeb Abdul 2025.06.16 05:21 
 

Very good indicator waiting for mt5 version

ninadnaik25
234
ninadnaik25 2025.06.07 17:42 
 

Testing MBFX with default set file on GOLD with EA FOREX PROTON...Looks good and safe as of now, will test till tomorrow and put it on a live account on Monday. Amazing work Mo :)

seniorbro2
304
seniorbro2 2025.06.07 10:51 
 

A very impressive indicator, and dynamite when used in combination with EA Proton. It grinds out profits day in day out with very little drawdown and an amazing strike rate. Just put this to work and sit back, you don't need anything else. Yet another winner from the stable of Mo Hassan!

Antwort auf eine Rezension