Ultimate market move master trend

Ultimate Market Master Trend

Beherrschen Sie die Richtung des Marktes mit Präzision

Der Ultimate Market Master Trend-Indikator ist ein All-in-One-Marktstimmungsanalysator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit, Genauigkeit und Vertrauen in jede Bewegung verlangen.
Er kombiniert intelligente Trenderkennung, stochastisches Momentum für mehrere Zeitrahmen und dynamische visuelle Hinweise, um Ihnen zu helfen, mit Leichtigkeit hochwahrscheinliche Ein- und Ausstiege zu identifizieren.

Hauptmerkmale

1. intelligentes Trend-System (Haupt-Chart)

  • Verwendet eine 200-Perioden-LWMA-Basislinie, um die dominante Richtung des Marktes zu bestimmen.

  • Zeigt eine farbige Trendwolke an (grün für Kaufneigung, rot für Verkaufsneigung).

  • Erzeugt Kauf-/Verkaufspfeile in Echtzeit, wenn der Kurs auf die Trendlinie reagiert, und hilft Ihnen, Schwungverschiebungen frühzeitig zu erkennen.

2) Multi-Timeframe Stochastik-Panel (Unterfenster)

  • Zeigt Stochastik-Signale aus mehreren Zeitrahmen an (z. B. M5, M15, M30).

  • Jeder Zeitrahmen ändert dynamisch seine Farbe, um die Stärke des Momentums anzuzeigen:

    • Grün → Bullisches Momentum

    • Rot → bärisches Momentum

    • Gelb → Neutraler Bereich

  • Hilft bei der Bestätigung von Einstiegen im Einklang mit dem Momentum des höheren Zeitrahmens.

3. intelligente Warnungen und Signale

  • Erhalten Sie nur dann Warnungen, wenn ein gültiges Cross oder ein Trendwechsel bestätigt wird.

  • Vermeidet Rauschen mit der "One-Time-Per-Day"-Warnlogik, damit Sie sich konzentrieren können.

  • Funktioniert perfekt für manuelle Trader, Signalanbieter oder EA-Bestätigungen.

4. anpassbare Parameter

  • Passen Sie Trendlänge, Stochastik-Einstellungen und Alarmmodi an jeden Handelsstil an.

  • Kompatibel mit jedem Symbol - Forex, Indizes, Kryptowährungen oder Rohstoffen.

Anwendung

  1. Anwenden auf Ihr Hauptdiagramm.

  2. Beobachten Sie die Trendlinie - handeln Sie in der Richtung der dominanten Farbe.

  3. Bestätigen Sie die Farbausrichtung des Stochastik-Unterfensters über mehrere Zeitrahmen hinweg.

  4. Warten Sie auf die Bestätigung des Pfeils in der Nähe der Trendlinie, um optimal einzusteigen.

Empfohlene Strategie

  • Kaufen Sie, wenn der Kurs über der LWMA-Trendlinie liegt und das Stochastik-Fenster in den wichtigsten Zeitrahmen grün wird.

  • Verkaufen Sie, wenn der Kurs unter der LWMA-Trendlinie liegt und das Teilfenster rot wird.

  • Kombinieren Sie mit Perfect Daily Unterstützungs-/Widerstands- oder Strukturniveaus für beste Genauigkeit.

Vorteile

Vereinfacht komplexe Marktstrukturen in klaren Darstellungen
Funktioniert nahtlos auf allen Zeitrahmen und Instrumenten
Ideal für Daytrader und Swingtrader
Entwickelt für Geschwindigkeit, Genauigkeit und ästhetische Klarheit

Zusammenfassung

Der Ultimate Market Master Trend ist nicht einfach nur ein weiterer Indikator - er ist ein komplettes Trendentscheidungssystem für disziplinierte Trader.
Egal, ob Sie auf M5 skalieren oder auf H1 Trends verfolgen, dieses Tool hilft Ihnen, mit der wahren Richtung des Marktes synchron zu bleiben.


