Index Statistics and Session Level Analysis

Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln.

Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln.

Was ihn anders macht

Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nächstes passieren wird. Jeden Handelstag analysiert der Indikator Ihr aktuelles Setup gegen 100 Tage historischer Daten. Er findet Tage mit ähnlichen Gaps, ähnlichen Eröffnungspositionen und berechnet genau, wie oft der Preis Schlüsselniveaus erreichte. Kein Raten mehr, ob das Gap geschlossen wird oder ob das gestrige Hoch getestet wird. Sie erhalten harte Prozentsätze basierend auf echten Daten.

Vollständiges Handbuch mit allen erklärten Eingaben hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766370

Strategieleitfaden zur Hilfe bei der Suche nach großartigen Setups hier: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766371

Kombinieren Sie dies mit dem Risk Reward Calculation + Fast Trade Management Buttons EA für müheloses Daytrading von Aktienindizes - https://www.mql5.com/en/market/product/78020

MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159295/

Hauptfunktionen

  • Sitzungsgefilterte Berechnungen, die Overnight-Rauschen ignorieren
  • Automatische Erkennung von bullischer oder bärischer Kontrolle
  • Gap-Analyse mit historischen Schließungsraten
  • Musterabgleich, der statistisch ähnliche Tage findet
  • Wahrscheinlichkeitsprozentsätze für das Erreichen von Hochs und Tiefs der vorherigen Sitzung, Tages- und Wochenniveaus
  • Alle wichtigen Preisniveaus werden automatisch mit Ein-Klick-Umschaltbuttons gezeichnet

Wie Trader es nutzen

Ein Gap nach unten öffnet 15% der durchschnittlichen Tagesrange unter dem gestrigen Schlusskurs. Der Indikator zeigt, dass 82% ähnlicher Gaps während der Sitzung geschlossen wurden, typischerweise bis Kerze 8. Sie kaufen nahe der Eröffnung, zielen auf die Gap-Füllung und nehmen Gewinne innerhalb der ersten Stunde mit.

Der Preis eröffnet unterhalb der gestrigen Sitzungsrange. Historische Daten zeigen, dass 0% ähnlicher Tage jemals das gestrige Hoch erreichten. Sie vermeiden es, Longs zu halten in Erwartung neuer Hochs und konzentrieren sich stattdessen auf Abwärtsziele, wo die Wahrscheinlichkeit Sie begünstigt.

Der Indikator erkennt Bären in Kontrolle nach drei aufeinanderfolgenden starken bärischen Schlusskursen. Kombiniert mit einem Preis unter dem gleitenden Durchschnitt der Sitzung haben Sie Bestätigung, Short-Positionen zu halten und Rallyes zu verkaufen.

Gebaut für ernsthafte Index-Trader

Vierzehn Umschaltbuttons lassen Sie jedes Element sofort ein- oder ausblenden. Das Statistikpanel passt sich automatisch an den Inhalt an. Kerzen werden ab Sitzungseröffnung nummeriert, damit Sie immer wissen, wo Sie im Tag sind. Balken 18 ist hervorgehoben, da statistisch gesehen 80% der Tagesrange bis zu diesem Punkt etabliert sind.

Die Strategy Tester Integration erfasst Screenshots bei jedem Sitzungsschluss mit intelligenten Dateinamen, die das Muster jedes Tages beschreiben, perfekt um Ihren eigenen statistischen Vorteil durch visuelles Backtesting aufzubauen.

Handeln Sie intelligenter

Wenn Sie wissen, dass 75% der Tage, die Ihrem aktuellen Setup entsprechen, das vorherige Tagestief erreichten, handeln Sie anders. Wenn Sie wissen, dass nur 17% den vorherigen Schlusskurs erreichten, setzen Sie realistische Ziele. Dieser Indikator transformiert, wie Sie jeden Handelstag angehen, indem er Ahnungen durch Wahrscheinlichkeiten ersetzt.

Funktioniert am besten auf dem M5-Zeitrahmen. Optimiert für DAX, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq und FTSE 100.

Perfekt für Al Brooks Price Action Studenten

In den Indikator integriert ist ein Kerzennummerierungssystem, das derselben Methodik folgt, die von Al Brooks gelehrt wird, zusammen mit allen zusätzlichen statistischen Daten, um Ihnen zu helfen, Price Action wie ein Profi zu lesen. Es hat auch eine Multi-Bar-Run-Logik, die Ihnen hilft zu identifizieren, ob die Bullen oder Bären den Markt kontrollieren. Mehrere Kerzen hintereinander in derselben Farbe? Warten Sie auf einen Rücksetzer gegen diese Richtung und steigen Sie auf den Trend auf. Vollständig nach Ihrem Geschmack konfigurierbar mit Eingaben für Kerzenstärke und Anzahl aufeinanderfolgender Kerzen.


