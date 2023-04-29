Market Structure Patterns MT4

5

Verfügbar für MT4 und MT5.

Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen.

Verwandte Beiträge:

Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst.

Market Structure Patterns ist ein Indikator, basierend auf den Smart Money Concepts , der die SMC/ICT Elemente anzeigt, die deine Trading-Entscheidungen auf das nächste Level bringen können. Nutze die Alarme, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Nachrichten , um informiert zu bleiben, wenn ein Element auf dem Chart entsteht, der Preis ein Level überschreitet oder in eine Zone eintritt. Entwickler können auf die Werte der Indikatorelemente über die globalen Variablen zugreifen, was die Automatisierung von Trading-Entscheidungen basierend auf SMC/ICT-Strategien ermöglicht.

Für ein hohes Maß an Anpassung erlaubt der Indikator, die Farbe und Transparenz der Elemente anzupassen, Labels im Bubble-Stil anzuzeigen, die Sessions/Trading-Fenster unten oder über dem Preis-Chart anzuzeigen und enthält einen exklusiven Algorithmus, um Überlappungen von Labels/Texten zu vermeiden. Außerdem werden die Kerzen je nach Trend und/oder interner und Swing-Trend-Ausrichtung eingefärbt. Diese Funktion kann im Parameter "Color Candles" aktiviert werden. Standardmäßig wird der Trend für bullish grün und für bearish rot angezeigt. Zusätzlich können die Kerzen gefüllt oder leer angezeigt werden, um bullish und bearish Kerzen leichter zu erkennen.

Elemente und/oder Abkürzungen:

Die im Indikator enthaltenen Elemente sind unten aufgeführt, zusammen mit ihren Abkürzungen:

  • Premium-, Gleichgewicht- und Discount-Zonen
  • Starke/Schwache Hochs/Tiefs
  • Automatisches Fibonacci
  • OTE - Optimal Trade Entry
  • HH, HL, LH, LL - Higher highs, higher lows, lower highs und lower lows
  • EQH, EQL - Equal highs und Equal lows
  • BSL, SSL - Buy Stops Liquidity und Sell Stops Liquidity
  • EQH-BSL, EQL-SSL - Buy Stops Liquidity auf Equal Highs und Sell Stops Liquidity auf Equal Lows
  • BoS, iBoS - Break of Structures und Internal Break of Structure
  • CHoCH, iCHoCH - Change of Character und Internal Change of Character
  • OB, iOB - Order Blocks und Internal Order Blocks
  • BB, iBB - Breaker Blocks und Internal Breaker Blocks
  • Liquiditätslücken
  • FVG - Fair Value Gap
  • InvFVG - Inverse Fair Value Gap
  • ImpFVG - Implied Fair Value Gap
  • OG - New Day Opening Gap
  • HoD, LoD, OoD - High of the Day, Low of the Day und Open of the Day
  • PDH, PDL, PDO, PDC - Prior Day High, Low, Open und Close
  • PWH, PWL, PWO, PWC - Prior Week High, Low, Open und Close
  • PMH, PML, PMO, PMC - Prior Month High, Low, Open und Close
  • Sessions, Kill Zones und Silver Bullet Trading-Fenster

Verfügbare Alarme:

  • Alarm bei BoS erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei CHoCH erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei iBoS erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei iCHoCH erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei EQH erstellt
  • Alarm bei EQL erstellt
  • Alarm bei HH-HL-LH-LL erstellt
  • Alarm bei BSL erreicht
  • Alarm bei SSL erreicht
  • Alarm bei iOB Bruch (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei iOB Berührung (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei iBB Berührung (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei OB Bruch (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei OB Berührung (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei BB Berührung (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei FVG erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm einmal pro Kerze bei FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
  • Alarm bei inverser FVG erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm einmal pro Kerze bei inverser FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
  • Alarm bei impliziter FVG erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm einmal pro Kerze bei impliziter FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
  • Alarm bei BPR erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm einmal pro Kerze bei BPR Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
  • Alarm bei OG erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm bei Liquidity Void erstellt (bullisch / bärisch)
  • Alarm einmal pro Kerze bei Premium Berührung (0=deaktiviert)
  • Alarm einmal pro Kerze bei Discount Berührung (0=deaktiviert)
  • Alarm einmal pro Kerze bei Equilibrium Berührung (0=deaktiviert)
  • Alarm bei Fibonacci Berührung
  • Ebenen für Fibonacci-Alarm
  • MTF Alarmbedingungen
  • MTF Alarm bei FVG erstellt (bullisch / bärisch)
  • MTF Alarm einmal pro Kerze bei FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
  • MTF Alarm bei inverser FVG erstellt (bullisch / bärisch)
  • MTF Alarm einmal pro Kerze bei inverser FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
  • MTF Alarm bei impliziter FVG erstellt (bullisch / bärisch)
  • MTF Alarm einmal pro Kerze bei impliziter FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
  • MTF Alarm bei BPR erstellt (bullisch / bärisch)
  • MTF Alarm einmal pro Kerze bei BPR Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)

Globale Variablen:

Der Zugriff auf Order Block- und Strukturbruchwerte über globale Variablen erfolgt gemäß folgender Namenskonventionen:

// Der Zeitrahmen für die Daten
string timeframe = StringSubstr(EnumToString(_Period), StringLen("PERIOD_"));
string prefix = "SMP-"+_Symbol+"("+timeframe+")", zum Beispiel "SMP-EURUSD(H4)";

// Für bullische Order Blocks (für bärische "Bullish" durch "Bearish" ersetzen)
// Füge "Bullish-IOB" für interne bullische Blöcke oder "Bullish-OB" für Swing-bullische Blöcke hinzu;
// "-Total" hinzufügen, um die Anzahl der Blöcke auf dem Chart zu erhalten;
int bullish_iob_total = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB-Total")

// Verwende eine for-Schleife, um alle Werte zu erhalten
for(int i=<0;i<bullish_iob_total;i++)
{
    // Füge "[index]-Top" und/oder "[index]-Bot" hinzu, um die Order Block-Werte zu erhalten.
    double iob_top = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Top");
    double iob_bot = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Bot");
}

// Für Strukturbrüche:
// Füge den auf dem Chart angezeigten Pattern-Namen hinzu. Beispiel: +iCHoCH kann über "SMP-EURUSD(H4)-+iCHoCH" abgerufen werden.

// Für Premium/Equilibrium/Discount:
// Füge den Pattern-Namen gefolgt vom gewünschten Level hinzu. Beispiel: Premium-Top und Premium-Bot sind über "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Top" und "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Bot" abrufbar.


Der Zugriff auf Indikatordaten über Buffer-Indizes wurde in Version 3.24 eingeführt. Die verfügbaren Daten sind wie folgt abgebildet:

Buffer-Index Im Buffer gespeicherte Daten
0 Interner Hochpreis
1 Interner Tiefpreis
2 Interner Bull Bos
3 Interner Bear Bos
4 Interner Bull Choch
5 Interner Bear Choch
6 Interner Bull Order Block Top
7 Interner Bull Order Block Bottom
8 Interner Bear Order Block Top
9 Interner Bear Order Block Bottom
10 Interner Bull Breaker Block Top
11 Interner Bull Breaker Block Bottom
12 Interner Bear Breaker Block Top
13 Interner Bear Breaker Block Bottom
14 Swing Hochpreis
15 Swing Tiefpreis
16 Swing Bull Bos
17 Swing Bear Bos
18 Swing Bull Choch
19 Swing Bear Choch
20 Swing Bull Order Block Top
21 Swing Bull Order Block Bottom
22 Swing Bear Order Block Top
23 Swing Bear Order Block Bottom
24 Swing Bull Breaker Block Top
25 Swing Bull Breaker Block Bottom
26 Swing Bear Breaker Block Top
27 Swing Bear Breaker Block Bottom
28 BSL genommen
29 SSL genommen
30 EQH Preis1
31 EQH Preis2
32 EQL Preis1
33 EQL Preis2
34 Premium Top
35 Premium Bottom
36 Equilibrium Top
37 Equilibrium Bottom
38 Discount Top
39 Discount Bottom
40 Starkes Hoch
41 Schwaches Hoch
42 Starkes Tief
43 Schwaches Tief
44 Bull FVG Top
45 Bull FVG Bottom
46 Bear FVG Top
47 Bear FVG Bottom
48 Bull Inverse FVG Top
49 Bull Inverse FVG Bottom
50 Bear Inverse FVG Top
51 Bear Inverse FVG Bottom
52 Bull Implied FVG Top
53 Bull Implied FVG Bottom
54 Bear Implied FVG Top
55 Bear Implied FVG Bottom
56 Bull Liquidity Void Top
57 Bull Liquidity Void Bottom
58 Bear Liquidity Void Top
59 Bear Liquidity Void Bottom
Bewertungen 21
cos136
88
cos136 2025.08.12 08:34 
 

If there is an indicator that can last a lifetime, I recommend Market Structure Patterns. As a practitioner of SMC indicators, it has achieved simplification and accuracy. Effective. Thank you author.

Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2024.07.29 12:04 
 

i am new to ICT/SMC and i have just added this indicator into my trading arsenal. i can already say its clear. Two months later, May you update it with ICT daily bias with options for all time frames bias...THANK YOU FOR ADDING BPR

Max
1569
Max 2024.07.09 11:21 
 

Brilliant tool, clean design and well programmed, love the box shades and clever labels (i never saw this on any mql product) Order blocks and FVGs accurately displayed for trading (not repainted or appearing on secondary move) and numerous other aspect/tools included in one package! This is actually cheaper than many but does more in better quality surprisingly. And beautiful design mostly. Extensive options and alerts on each aspect.+++

Empfohlene Produkte
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indikatoren
Trendlinien Chart-Muster Indikator (MT4) Automatisierte Chartmuster & Ausbruchssignale für MT4: Handeln Sie mit Präzision! Der "Trendlines Chart Patterns Indicator" ist ein fortschrittliches Handelsinstrument für den MetaTrader 4 (MT4 ), das sorgfältig entwickelt wurde, um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die auf sich dynamisch bildenden, robusten Trendlinien und beliebten Chartmustern basieren. Dieser leistungsstarke Forex-Indikator automatisiert den kom
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indikatoren
Super-Pfeil-Indikator für MetaTrader 4 Der Super Arrow Indikator ist ein beliebtes Signalwerkzeug für die MetaTrader 4 Plattform. Er kombiniert mehrere technische Indikatoren - wie den RSI , Bollinger Bands , gleitende Durchschnitte und einen Magic Filter - um wichtige Marktumkehrpunkte und Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren. Im Diagramm markieren grüne Pfeile die Pivot-Tiefs, während rote Pfeile die Pivot-Hochs kennzeichnen. Durch die Verschmelzung dieser Indikatoren in einem System biete
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator hilft Ihnen, Symbole zu scannen , die sich im Marktbeobachtungsfenster befinden, und Trends mit Warnungen herauszufiltern. Er basiert auf dem effektiven Indikator "SUPERTREND" , der von vielen Händlern für den Handel verwendet wird: Wenn die Farbe des Kästchens auf "Grün " oder "Rot " wechselt, weist er Sie auf einen Trendwechsel für einen Long- oder Short-Einstieg hin. Außerdem werden Sie auf dem Bildschirm benachrichtigt. Wenn die Farbe auf "Grün " wechselt, bedeutet dies, das
FREE
Clever Trend Swing Levels
Carlos Forero
4.22 (9)
Indikatoren
Beschreibung: Der Indikator misst mit Hilfe des Zickzack-Indikators die Trend- oder Korrekturniveaus. Er zeigt im Diagramm die Niveaus eines jeden festgestellten Tiefs oder Hochs an. KEY LINKS: Anleitung zur Installation - Häufige Fragen - Alle Produkte Wie nützlich ist dieser Indikator? Dieser Indikator bestimmt, abhängig vom Zigzag-Parameter, ob ein Trend beginnt, sich entwickelt oder endet Dieser Indikator bestimmt die Richtung des Trends Bestandteile Levels als positive oder negative Zahlen,
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um die wahrscheinlichen Umkehrpunkte des Symbolpreises zu finden. Er arbeitet mit einem kleinen Candlestick-Umkehrmuster in Verbindung mit einem Extremwertfilter. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet! Wenn der Extremum-Filter deaktiviert ist, zeigt der Indikator alle Punkte an, die ein Muster aufweisen. Wenn der Extremum-Filter aktiviert ist, funktioniert die Bedingung - wenn die Historie Vorherige Balken 1 Kerzen zurück enthält höhere Kerzen und sie sind we
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indikatoren
Der Auto-Fibonacci-Indikator ist ein professionelles technisches Analyseinstrument, das automatisch Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage der zuletzt geschlossenen Tages- (D1) oder 4-Stunden-Kerze (H4) zeichnet . Diese Niveaus werden von Händlern häufig verwendet, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Trendumkehrzonen zu identifizieren . Diese Version ist für den manuellen Handel konzipiert und unterstützt eine leistungsstarke Handelsstrategie, die Fibonacci-Levels in Kombinati
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Übersicht über den Aroon Classic Indikator Der Aroon Classic Indikator ist ein technisches Tool, das das Auftreten und die Fortdauer von Trends auf einem Chart quantitativ erfasst. Er verwendet zwei Linien – „Aroon Up“ und „Aroon Down“ – um Trendstärke und Wendepunkte im Bereich von 0 bis 100 darzustellen. Ein hoher Aroon Up-Wert weist auf einen starken Aufwärtstrend hin, während ein hoher Aroon Down-Wert auf einen starken Abwärtstrend hinweist. Hauptmerkmale Visuelle Unterscheidung von Trendbeg
FREE
Brilliant Oscillator BOS
Elias Mtwenge
Indikatoren
Liebe Traderinnen und Trader, ich freue mich, Ihnen mein neues Tool namens "Brilliant Oscillator" Indikator vorstellen zu können. Dies ist einer der Indikatoren, der als eigenständiger Indikator verwendet werden kann. WAS ICH AN DIESEM TOOL MAG IST Schnelle und zuverlässige Signale Zweck Der Zweck dieses Tools ist es, sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Händlern zu helfen, den Markt mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu analysieren, sowohl bei bärischen als auch bei bullischen Markttrend
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indikatoren
Sonderangebot! h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend-Filter Pro Trend Filter Indikator. Sehr guter Filter für Ihr Handelssystem, ich empfehle, ihn zusammen mit - System Trend Pro oder Quantum Entry PRO zu verwenden Der Indikator malt nicht nach!!! Einstellungen : Ändern Sie den Parameter Periode für eine bessere Filterung ( Standard ist 90) Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?, Ich bin immer glücklich zu helfen, schreiben Sie mir in privaten Nachrichten oder Im Telegramm:
FREE
Fibo label
Damir Satridinov
5 (2)
Indikatoren
Bei der Installation des Indikators auf dem Chart muss eine Trendlinie mit dem Namen erstellt werden, der im Feld "Eindeutiger Name der Trendlinie, auf die der Fib gesetzt werden soll" angegeben ist. Standardmäßig ist name=" Unique name of trend line to place fib on" = "+" .Im Indikator können Sie die Fibonacci-Levels nach eigenem Ermessen ersetzen und auch die Farbe, den Stil, die Dicke der Linien usw. ändern.
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indikatoren
Pfeilindikator (Kauf-/Verkaufswarnungen) - ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Hauptmerkmale: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Verkaufssignal : Roter Abwärtspfeil () erscheint über der Kerze Präzise Erkennung von Trendumkehrsignalen - Basierend auf der bewährten SMA-Strategie. ️ Saubere Chartan
FREE
VWap Bands EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indikatoren
VWAP Bands Metatrader 4 Forex-Indikator Der VWAP Bands Metatrader 4 Forex-Indikator ist den Bollinger-Bändern sehr ähnlich, setzt aber den volumengewichteten Durchschnitt als Kernwert der Bänder ein. Bei der Verwendung des VWAP Bands Metatrader 5 Forex-Indikators besteht die Möglichkeit, das Tick-Volumen oder das reale Volumen für die Berechnung zu verwenden, insbesondere wenn der Forex-Broker neben dem realen Volumen auch Symbole anzeigt. Ebenso können Sie entscheiden, ob Sie die Abweichungen
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experten
Die neue Version 8.00 ist verfügbar. In dieser Version habe ich versucht, die Wünsche der Benutzer zu berücksichtigen. Jeder von Ihnen kann sich auch an der Verbesserung dieses Beraters beteiligen. In den Standardeinstellungen eröffnet der Advisor Trades, wenn der Extremum-Punkt des Standardindikators Zigzag durchbrochen wird. Wenn der obere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er ein Kaufgeschäft, und wenn der untere Punkt des Zigzag-Extremums durchbrochen wird, eröffnet er e
FREE
TSim
Sergey Kruglov
Utilitys
Mit dem Dienstprogramm TSim können Sie den manuellen Handel mit dem MetaTrader 4 Strategy Tester simulieren. Im Panel können Sie Losgröße, Take Profit und Stop Loss einstellen. Das Panel verfügt über die Schaltflächen Sell und Buy zum Platzieren von Marktaufträgen sowie über die Schaltflächen CloseSell, CloseBuy und CloseAll zum schnellen Schließen von Aufträgen. Die Liste der offenen Orders wird unterhalb des Panels angezeigt. Achtung! Das Panel funktioniert nur im visuellen Modus des MetaTrade
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Indikator zeigt die potenzielle Trendrichtung durch die Abhängigkeit von zyklischen Wellen an. Somit sind alle Strahlen des Schnittpunkts optimale Strahlen, in deren Richtung sich der Kurs unter Berücksichtigung der Indikatorperiode voraussichtlich bewegen wird. Die Strahlen können als Richtung für eine mögliche Marktbewegung verwendet werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Ansatz muss umfassend sein, die Indikatorsignale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betret
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Breakeven Price Plus
Khalil Abokwaik
Indikatoren
Break-even-Preis-Indikator Zeigt Break-even-Preis-Tag für mehrere Positionen im Chart Mehrere Ebenen für benutzerdefinierte Gewinn/Verlust-Prozentsätze des Saldos und Beträge in Einzahlungswährung Funktioniert für eine bestimmte Magische Zahl von Trades oder für alle Trades im Chart Die Berechnung umfasst Spread, Kommissionen und Swaps Wie zu verwenden Die Grundfunktion des Indikators besteht darin, das "Break-even-Preisniveau" für mehrere gemischte Positionen für dasselbe Symbol zu berechnen u
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die letzten unberührten Unterstützungen und Widerstände als horizontale Linien an. Der Indikator kann Unterstützung/Widerstand von höheren Zeitrahmen anzeigen. Mit diesem Indikator können Sie z.B. leicht die Unterstützung/Widerstände der Zeitrahmen H4, D1 und W1 auf einem H1-Chart sehen, was ein großer Vorteil sein kann, wenn Sie Ihren Einstieg auf H1 timen. Dies ist die KOSTENLOSE Version des Indikators: Unterstützung-Widerstand-Multi-Zeitrahmen Die kostenlose Version fun
FREE
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Squeeze Box
Sinan Durkan
Indikatoren
**Squeeze Box Indikator** Squeeze Box ist ein leistungsfähiger Indikator für die technische Analyse, der für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde, um Daytrading-Strategien zu unterstützen. Dieser Indikator analysiert Marktbewegungen, um bullische und bearische Ausbruchssignale zu erkennen und ermöglicht es Händlern, Trends frühzeitig zu erkennen. Mit seinen anpassbaren Funktionen und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist er sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal. #
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Weitere Produkte dieses Autors
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
Utilitys
Timeless Charts ist eine fortschrittliche Charting-Lösung, die für professionelle Trader entwickelt wurde, die maßgeschneiderte Charts / benutzerdefinierte Zeitrahmen benötigen – einschließlich Sekunden-Charts / Sekunden-Zeiträumen, Renko-Charts / Renko-Balken, Cluster-Charts / Footprint-Charts und erweiterte Werkzeuge, wie sie in den beliebtesten Plattformen zu finden sind. Im Gegensatz zu traditionellen Offline-Charts oder einfachen benutzerdefinierten Indikatoren erstellt diese Lösung vollstä
Visual Book on Chart
Samuel Manoel De Souza
4.44 (9)
Indikatoren
Visual Book on Chart ist ein Indikator, der speziell für Aktien- und Terminmärkte entwickelt wurde. Um zu überprüfen, ob Sie das Tool mit Ihrem Broker verwenden können, öffnen Sie die Markttiefe (Depth of Market) in Ihrem MT5-Terminal und prüfen Sie, ob Preis- und Volumendaten verfügbar sind.  Erfahren Sie mehr über die MT5-Markttiefe auf der offiziellen Seite. Der Indikator zeigt die Markttiefendaten im Chartfenster an und verwendet einen Farbverlauf, der auf den Marktdaten basiert, um die Hist
FREE
Tabajara Rules II The Best for MT5
Samuel Manoel De Souza
4.89 (9)
Indikatoren
Tabajara Rules for MT5 , basiert auf dem Tabajara-Setup von Professor André Machado und zeigt die Marktrichtung anhand von gleitenden Durchschnitten an, wenn sich die Kerzen in der gleichen Richtung wie der gleitende Durchschnitt bewegen. Der Indikator enthält die Farbregel, die auf die Kerzen und den gleitenden Durchschnitt angewendet wird. Er erlaubt die Änderung der Parameter: Periode und Glättungsmethode des gleitenden Durchschnitts. Ebenso können die Farben der Kerzen (Ränder und Füllung)
FREE
Phibo MA SAR
Samuel Manoel De Souza
5 (4)
Indikatoren
Basierend auf dem MIMA SAR-Indikator, der eine Kombination aus den Indikatoren MIMA Consolidation und MIMA Trend aus der Phicube-Methodik ist. Der Indikator setzt sich aus 8 Fraktalen zusammen: 17,34,72,144,305,610,1292,2554. Der Trend wird durch die dünnen Linien und die Konsolidierung durch die dicken Linien angezeigt. Um den Indikator richtig zu nutzen, muss man von dem Grundsatz ausgehen, dass alles in der Natur dem Weg des geringsten Widerstands folgt. Das bedeutet, dass für eine Trendumkeh
FREE
Auswahl:
cos136
88
cos136 2025.08.12 08:34 
 

If there is an indicator that can last a lifetime, I recommend Market Structure Patterns. As a practitioner of SMC indicators, it has achieved simplification and accuracy. Effective. Thank you author.

Molefi Mokhethi
492
Molefi Mokhethi 2024.07.29 12:04 
 

i am new to ICT/SMC and i have just added this indicator into my trading arsenal. i can already say its clear. Two months later, May you update it with ICT daily bias with options for all time frames bias...THANK YOU FOR ADDING BPR

Max
1569
Max 2024.07.09 11:21 
 

Brilliant tool, clean design and well programmed, love the box shades and clever labels (i never saw this on any mql product) Order blocks and FVGs accurately displayed for trading (not repainted or appearing on secondary move) and numerous other aspect/tools included in one package! This is actually cheaper than many but does more in better quality surprisingly. And beautiful design mostly. Extensive options and alerts on each aspect.+++

Akos Petrekovics
137
Akos Petrekovics 2024.05.27 07:59 
 

Very good, useful tool. Must for SMC! Best, here in this market.

eryuechunshen
672
eryuechunshen 2024.04.29 22:26 
 

First of all, I would like to thank the author for his hard work, this is the best market structure trading tool I have ever purchased, it is undoubtedly the best trading tool in the market right now, every upgrade and update is always an unexpected surprise!

Aussie Trader
1056
Aussie Trader 2024.04.23 08:55 
 

I looked at all the others and found this to be the best. A great tool for Smart Money Concepts and the author is open to suggestions for improvement. He also provides good support

Mike Kleinsteuber
151
Mike Kleinsteuber 2024.04.10 19:56 
 

A great indi for those who follow the ICT methodology. I appreciate it isn't for everyone and much of what ICT is is repackaged stuff that's been around for years. But just with different handles. Who cares if it works for you. And it works for me. Even though I've been trading for years I still have a lot to learn and this methodology has given me a framework I can use. There are other indis for ICT stuff out there but this is the best I've come across and is pretty comprehensive. Bar not including MSS icons which I've asked to be added if possible. Certainly worth the money if you follow ICT

TheStoneMX
135
TheStoneMX 2023.11.02 09:44 
 

A Game-Changer for Technical Traders! Having tried numerous tools and indicators over the years, I can confidently say that the "Market Structure Patterns MT4" stands out as a beacon of excellence. From the moment I integrated it into my MT4 platform, it was evident that this tool was meticulously designed with the trader in mind. The patterns it identifies are not only accurate but also incredibly timely, allowing for precise entry and exit points. What truly sets it apart, however, is its intuitive interface. Even for someone who might be new to the world of trading, the learning curve is minimal, thanks to its user-friendly design. Moreover, the visual representation of market structures provides an unparalleled clarity, making it easier to understand the underlying market dynamics. This has not only improved my trading strategy but has also bolstered my confidence in making trading decisions. In a world where the markets are constantly evolving, having a tool like "Market Structure Patterns MT4" is akin to having a trusted advisor by your side. It's not just an indicator; it's a game-changer. I wholeheartedly recommend it to both novice and seasoned traders. Your trading journey will undoubtedly be enriched by it!

elite luis
3483
elite luis 2023.09.25 10:22 
 

After trying many ICT, SMT, this is the VERY BEST! has bought mt4, going to buy mt5 but 1 issue please check comment, seem that the order block sometime doesn't auto refresh properly? also please add the 3x alert for Premium, Equilabrium and Discount zone, once fix and added will buy your MT5 and give you 5 star review again :)

Samuel Manoel De Souza
37410
Antwort vom Entwickler Samuel Manoel De Souza 2023.10.10 19:58
Thanks for the comment. Will consider that in the update to be sent this week.
rajivcau
512
rajivcau 2023.09.03 13:21 
 

I'm training to be potentially working in this Industry, this is the sort of stuff they are training us and is used in Banks, A+++ Amazing , very happy, BIG THANKS to the author...

FXGUY
135
FXGUY 2023.08.14 23:32 
 

GREAT INDICATOR !! New version is awesome. Developer fixed the issues I was having. Thank you Samuel

Samuel Manoel De Souza
37410
Antwort vom Entwickler Samuel Manoel De Souza 2023.08.23 20:53
Thank you. I'll fix in the next update.
Greg Nicolas
137
Greg Nicolas 2023.08.03 21:52 
 

I have purchased this trading system since last Two months now. However, I confidently say it's one of its kind ever but The challenge I have which I don't know if it is general is I don't get any alert till now.

Samuel Manoel De Souza
37410
Antwort vom Entwickler Samuel Manoel De Souza 2023.08.03 21:58
Hope you are using the latest version.
If so, make sure to select the type of alert [popup, push, email] and the patterns for which you need the alerts. If still doesn't work, send me a private message about the settings that you are using, symbol and timeframe.
Thank you.
Alexandre Henrique Vassoler
990
Alexandre Henrique Vassoler 2023.07.26 16:29 
 

Excelente indicador! Recomendo a todos!

Blocked Gutters
384
Blocked Gutters 2023.06.15 23:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

378686
47
378686 2023.06.09 10:11 
 

how do i purchase i more of this product

Samuel Manoel De Souza
37410
Antwort vom Entwickler Samuel Manoel De Souza 2023.06.15 23:48
You cannot purchase the same product twice.
Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.05.19 06:26 
 

Great indicator Recommended

hassani777
21
hassani777 2023.05.15 11:44 
 

Very useful ... and thanks for keep it up to date ...

AlbertZAR
666
AlbertZAR 2023.05.12 16:04 
 

This is the most perfect SMC indicator I've ever bought. Incredible work, Samuel! I love how fine-tuned the alerts can be, like only alert on BOS bullish. Brilliant! Just perfect, love it, 5/5.

shashi44
245
shashi44 2023.05.10 11:40 
 

Hi Today i have purchased this indicator MT4 Please guide me to use it on M1 chart for scalping Means good setting for M1 chart for scalping

Kazuya fujioka
275
Kazuya fujioka 2023.05.09 06:53 
 

This is amazing. The line drawn by the indicator using the daily chart will show its power at a later date when the next swing is pushed back. The profit/loss ratio is also strong. And it is more accurate than similar products. I like it very much. Also, thanks to the author for offering this product at a price that is too cheap. thank you.

12
Antwort auf eine Rezension