Market Structure Patterns MT4
- Indikatoren
- Samuel Manoel De Souza
- Version: 3.36
- Aktualisiert: 28 April 2025
- Aktivierungen: 20
Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen.
Verwandte Beiträge:
Market Structure Patterns ist ein Indikator, basierend auf den Smart Money Concepts , der die SMC/ICT Elemente anzeigt, die deine Trading-Entscheidungen auf das nächste Level bringen können. Nutze die Alarme, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Nachrichten , um informiert zu bleiben, wenn ein Element auf dem Chart entsteht, der Preis ein Level überschreitet oder in eine Zone eintritt. Entwickler können auf die Werte der Indikatorelemente über die globalen Variablen zugreifen, was die Automatisierung von Trading-Entscheidungen basierend auf SMC/ICT-Strategien ermöglicht.
Für ein hohes Maß an Anpassung erlaubt der Indikator, die Farbe und Transparenz der Elemente anzupassen, Labels im Bubble-Stil anzuzeigen, die Sessions/Trading-Fenster unten oder über dem Preis-Chart anzuzeigen und enthält einen exklusiven Algorithmus, um Überlappungen von Labels/Texten zu vermeiden. Außerdem werden die Kerzen je nach Trend und/oder interner und Swing-Trend-Ausrichtung eingefärbt. Diese Funktion kann im Parameter "Color Candles" aktiviert werden. Standardmäßig wird der Trend für bullish grün und für bearish rot angezeigt. Zusätzlich können die Kerzen gefüllt oder leer angezeigt werden, um bullish und bearish Kerzen leichter zu erkennen.
Elemente und/oder Abkürzungen:
Die im Indikator enthaltenen Elemente sind unten aufgeführt, zusammen mit ihren Abkürzungen:
- Premium-, Gleichgewicht- und Discount-Zonen
- Starke/Schwache Hochs/Tiefs
- Automatisches Fibonacci
- OTE - Optimal Trade Entry
- HH, HL, LH, LL - Higher highs, higher lows, lower highs und lower lows
- EQH, EQL - Equal highs und Equal lows
- BSL, SSL - Buy Stops Liquidity und Sell Stops Liquidity
- EQH-BSL, EQL-SSL - Buy Stops Liquidity auf Equal Highs und Sell Stops Liquidity auf Equal Lows
- BoS, iBoS - Break of Structures und Internal Break of Structure
- CHoCH, iCHoCH - Change of Character und Internal Change of Character
- OB, iOB - Order Blocks und Internal Order Blocks
- BB, iBB - Breaker Blocks und Internal Breaker Blocks
- Liquiditätslücken
- FVG - Fair Value Gap
- InvFVG - Inverse Fair Value Gap
- ImpFVG - Implied Fair Value Gap
- OG - New Day Opening Gap
- HoD, LoD, OoD - High of the Day, Low of the Day und Open of the Day
- PDH, PDL, PDO, PDC - Prior Day High, Low, Open und Close
- PWH, PWL, PWO, PWC - Prior Week High, Low, Open und Close
- PMH, PML, PMO, PMC - Prior Month High, Low, Open und Close
- Sessions, Kill Zones und Silver Bullet Trading-Fenster
Verfügbare Alarme:
- Alarm bei BoS erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm bei CHoCH erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm bei iBoS erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm bei iCHoCH erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm bei EQH erstellt
- Alarm bei EQL erstellt
- Alarm bei HH-HL-LH-LL erstellt
- Alarm bei BSL erreicht
- Alarm bei SSL erreicht
- Alarm bei iOB Bruch (bullisch / bärisch)
- Alarm bei iOB Berührung (bullisch / bärisch)
- Alarm bei iBB Berührung (bullisch / bärisch)
- Alarm bei OB Bruch (bullisch / bärisch)
- Alarm bei OB Berührung (bullisch / bärisch)
- Alarm bei BB Berührung (bullisch / bärisch)
- Alarm bei FVG erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm einmal pro Kerze bei FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
- Alarm bei inverser FVG erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm einmal pro Kerze bei inverser FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
- Alarm bei impliziter FVG erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm einmal pro Kerze bei impliziter FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
- Alarm bei BPR erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm einmal pro Kerze bei BPR Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
- Alarm bei OG erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm bei Liquidity Void erstellt (bullisch / bärisch)
- Alarm einmal pro Kerze bei Premium Berührung (0=deaktiviert)
- Alarm einmal pro Kerze bei Discount Berührung (0=deaktiviert)
- Alarm einmal pro Kerze bei Equilibrium Berührung (0=deaktiviert)
- Alarm bei Fibonacci Berührung
- Ebenen für Fibonacci-Alarm
- MTF Alarmbedingungen
- MTF Alarm bei FVG erstellt (bullisch / bärisch)
- MTF Alarm einmal pro Kerze bei FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
- MTF Alarm bei inverser FVG erstellt (bullisch / bärisch)
- MTF Alarm einmal pro Kerze bei inverser FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
- MTF Alarm bei impliziter FVG erstellt (bullisch / bärisch)
- MTF Alarm einmal pro Kerze bei impliziter FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
- MTF Alarm bei BPR erstellt (bullisch / bärisch)
- MTF Alarm einmal pro Kerze bei BPR Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)
Globale Variablen:
Der Zugriff auf Order Block- und Strukturbruchwerte über globale Variablen erfolgt gemäß folgender Namenskonventionen:
// Der Zeitrahmen für die Daten string timeframe = StringSubstr(EnumToString(_Period), StringLen("PERIOD_")); string prefix = "SMP-"+_Symbol+"("+timeframe+")", zum Beispiel "SMP-EURUSD(H4)"; // Für bullische Order Blocks (für bärische "Bullish" durch "Bearish" ersetzen) // Füge "Bullish-IOB" für interne bullische Blöcke oder "Bullish-OB" für Swing-bullische Blöcke hinzu; // "-Total" hinzufügen, um die Anzahl der Blöcke auf dem Chart zu erhalten; int bullish_iob_total = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB-Total") // Verwende eine for-Schleife, um alle Werte zu erhalten for(int i=<0;i<bullish_iob_total;i++) { // Füge "[index]-Top" und/oder "[index]-Bot" hinzu, um die Order Block-Werte zu erhalten. double iob_top = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Top"); double iob_bot = GlobalVariableGet(prefix+"Bullish-IOB["+(string)i+"]-Bot"); } // Für Strukturbrüche: // Füge den auf dem Chart angezeigten Pattern-Namen hinzu. Beispiel: +iCHoCH kann über "SMP-EURUSD(H4)-+iCHoCH" abgerufen werden. // Für Premium/Equilibrium/Discount: // Füge den Pattern-Namen gefolgt vom gewünschten Level hinzu. Beispiel: Premium-Top und Premium-Bot sind über "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Top" und "SMP-EURUSD(H4)-Premium-Bot" abrufbar.
Der Zugriff auf Indikatordaten über Buffer-Indizes wurde in Version 3.24 eingeführt. Die verfügbaren Daten sind wie folgt abgebildet:
|Buffer-Index
|Im Buffer gespeicherte Daten
|0
|Interner Hochpreis
|1
|Interner Tiefpreis
|2
|Interner Bull Bos
|3
|Interner Bear Bos
|4
|Interner Bull Choch
|5
|Interner Bear Choch
|6
|Interner Bull Order Block Top
|7
|Interner Bull Order Block Bottom
|8
|Interner Bear Order Block Top
|9
|Interner Bear Order Block Bottom
|10
|Interner Bull Breaker Block Top
|11
|Interner Bull Breaker Block Bottom
|12
|Interner Bear Breaker Block Top
|13
|Interner Bear Breaker Block Bottom
|14
|Swing Hochpreis
|15
|Swing Tiefpreis
|16
|Swing Bull Bos
|17
|Swing Bear Bos
|18
|Swing Bull Choch
|19
|Swing Bear Choch
|20
|Swing Bull Order Block Top
|21
|Swing Bull Order Block Bottom
|22
|Swing Bear Order Block Top
|23
|Swing Bear Order Block Bottom
|24
|Swing Bull Breaker Block Top
|25
|Swing Bull Breaker Block Bottom
|26
|Swing Bear Breaker Block Top
|27
|Swing Bear Breaker Block Bottom
|28
|BSL genommen
|29
|SSL genommen
|30
|EQH Preis1
|31
|EQH Preis2
|32
|EQL Preis1
|33
|EQL Preis2
|34
|Premium Top
|35
|Premium Bottom
|36
|Equilibrium Top
|37
|Equilibrium Bottom
|38
|Discount Top
|39
|Discount Bottom
|40
|Starkes Hoch
|41
|Schwaches Hoch
|42
|Starkes Tief
|43
|Schwaches Tief
|44
|Bull FVG Top
|45
|Bull FVG Bottom
|46
|Bear FVG Top
|47
|Bear FVG Bottom
|48
|Bull Inverse FVG Top
|49
|Bull Inverse FVG Bottom
|50
|Bear Inverse FVG Top
|51
|Bear Inverse FVG Bottom
|52
|Bull Implied FVG Top
|53
|Bull Implied FVG Bottom
|54
|Bear Implied FVG Top
|55
|Bear Implied FVG Bottom
|56
|Bull Liquidity Void Top
|57
|Bull Liquidity Void Bottom
|58
|Bear Liquidity Void Top
|59
|Bear Liquidity Void Bottom
If there is an indicator that can last a lifetime, I recommend Market Structure Patterns. As a practitioner of SMC indicators, it has achieved simplification and accuracy. Effective. Thank you author.