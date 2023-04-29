Market Structure Patterns MT4

Market Structure Patterns ist ein Indikator, basierend auf den Smart Money Concepts , der die SMC/ICT Elemente anzeigt, die deine Trading-Entscheidungen auf das nächste Level bringen können. Nutze die Alarme, Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Nachrichten , um informiert zu bleiben, wenn ein Element auf dem Chart entsteht, der Preis ein Level überschreitet oder in eine Zone eintritt. Entwickler können auf die Werte der Indikatorelemente über die globalen Variablen zugreifen, was die Automatisierung von Trading-Entscheidungen basierend auf SMC/ICT-Strategien ermöglicht.

Für ein hohes Maß an Anpassung erlaubt der Indikator, die Farbe und Transparenz der Elemente anzupassen, Labels im Bubble-Stil anzuzeigen, die Sessions/Trading-Fenster unten oder über dem Preis-Chart anzuzeigen und enthält einen exklusiven Algorithmus, um Überlappungen von Labels/Texten zu vermeiden. Außerdem werden die Kerzen je nach Trend und/oder interner und Swing-Trend-Ausrichtung eingefärbt. Diese Funktion kann im Parameter "Color Candles" aktiviert werden. Standardmäßig wird der Trend für bullish grün und für bearish rot angezeigt. Zusätzlich können die Kerzen gefüllt oder leer angezeigt werden, um bullish und bearish Kerzen leichter zu erkennen.

Elemente und/oder Abkürzungen:

Die im Indikator enthaltenen Elemente sind unten aufgeführt, zusammen mit ihren Abkürzungen:

Premium-, Gleichgewicht- und Discount-Zonen

Starke/Schwache Hochs/Tiefs

Automatisches Fibonacci

OTE - Optimal Trade Entry

Optimal Trade Entry HH, HL, LH, LL - Higher highs, higher lows, lower highs und lower lows

Higher highs, higher lows, lower highs und lower lows EQH, EQL - Equal highs und Equal lows

Equal highs und Equal lows BSL, SSL - Buy Stops Liquidity und Sell Stops Liquidity

Buy Stops Liquidity und Sell Stops Liquidity EQH-BSL, EQL-SSL - Buy Stops Liquidity auf Equal Highs und Sell Stops Liquidity auf Equal Lows

Buy Stops Liquidity auf Equal Highs und Sell Stops Liquidity auf Equal Lows BoS, iBoS - Break of Structures und Internal Break of Structure

Break of Structures und Internal Break of Structure CHoCH, iCHoCH - Change of Character und Internal Change of Character

Change of Character und Internal Change of Character OB, iOB - Order Blocks und Internal Order Blocks

Order Blocks und Internal Order Blocks BB, iBB - Breaker Blocks und Internal Breaker Blocks

Breaker Blocks und Internal Breaker Blocks Liquiditätslücken

FVG - Fair Value Gap

Fair Value Gap InvFVG - Inverse Fair Value Gap

Inverse Fair Value Gap ImpFVG - Implied Fair Value Gap

Implied Fair Value Gap OG - New Day Opening Gap

New Day Opening Gap HoD, LoD, OoD - High of the Day, Low of the Day und Open of the Day

High of the Day, Low of the Day und Open of the Day PDH, PDL, PDO, PDC - Prior Day High, Low, Open und Close

Prior Day High, Low, Open und Close PWH, PWL, PWO, PWC - Prior Week High, Low, Open und Close

Prior Week High, Low, Open und Close PMH, PML, PMO, PMC - Prior Month High, Low, Open und Close

Prior Month High, Low, Open und Close Sessions, Kill Zones und Silver Bullet Trading-Fenster

Verfügbare Alarme:

Alarm bei BoS erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm bei CHoCH erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm bei iBoS erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm bei iCHoCH erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm bei EQH erstellt

Alarm bei EQL erstellt

Alarm bei HH-HL-LH-LL erstellt

Alarm bei BSL erreicht

Alarm bei SSL erreicht

Alarm bei iOB Bruch (bullisch / bärisch)

Alarm bei iOB Berührung (bullisch / bärisch)

Alarm bei iBB Berührung (bullisch / bärisch)

Alarm bei OB Bruch (bullisch / bärisch)

Alarm bei OB Berührung (bullisch / bärisch)

Alarm bei BB Berührung (bullisch / bärisch)

Alarm bei FVG erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm einmal pro Kerze bei FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)

Alarm bei inverser FVG erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm einmal pro Kerze bei inverser FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)

Alarm bei impliziter FVG erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm einmal pro Kerze bei impliziter FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)

Alarm bei BPR erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm einmal pro Kerze bei BPR Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)

Alarm bei OG erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm bei Liquidity Void erstellt (bullisch / bärisch)

Alarm einmal pro Kerze bei Premium Berührung (0=deaktiviert)

Alarm einmal pro Kerze bei Discount Berührung (0=deaktiviert)

Alarm einmal pro Kerze bei Equilibrium Berührung (0=deaktiviert)

Alarm bei Fibonacci Berührung

Ebenen für Fibonacci-Alarm

MTF Alarmbedingungen

MTF Alarm bei FVG erstellt (bullisch / bärisch)

MTF Alarm einmal pro Kerze bei FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)

MTF Alarm bei inverser FVG erstellt (bullisch / bärisch)

MTF Alarm einmal pro Kerze bei inverser FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)

MTF Alarm bei impliziter FVG erstellt (bullisch / bärisch)

MTF Alarm einmal pro Kerze bei impliziter FVG Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)

MTF Alarm bei BPR erstellt (bullisch / bärisch)

MTF Alarm einmal pro Kerze bei BPR Berührung (bullisch / bärisch, 0=deaktiviert)

Globale Variablen:

Der Zugriff auf Order Block- und Strukturbruchwerte über globale Variablen erfolgt gemäß folgender Namenskonventionen:

string timeframe = StringSubstr ( EnumToString ( _Period ), StringLen ( "PERIOD_" )); string prefix = "SMP-" + _Symbol + "(" +timeframe+ ")" , zum Beispiel "SMP-EURUSD(H4)" ; int bullish_iob_total = GlobalVariableGet (prefix+ "Bullish-IOB-Total" ) for ( int i=<0;i<bullish_iob_total;i++) { double iob_top = GlobalVariableGet (prefix+ "Bullish-IOB[" +( string )i+ "]-Top" ); double iob_bot = GlobalVariableGet (prefix+ "Bullish-IOB[" +( string )i+ "]-Bot" ); }





Der Zugriff auf Indikatordaten über Buffer-Indizes wurde in Version 3.24 eingeführt. Die verfügbaren Daten sind wie folgt abgebildet: