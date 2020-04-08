Wick Hunter

Nach dem Kauf sind Sie berechtigt, EA Forex Proton zu erhalten und es 14 Tage lang völlig kostenlos zu testen! Dieser Roboter automatisiert die Alarme von Wick Hunter!

Sind Sie es leid, in die Falle falscher Ausbrüche zu tappen? Wick Hunter ist ein leistungsstarker benutzerdefinierter Indikator, der entwickelt wurde, um Fakeouts zu erkennen und echte Umkehrungen zu identifizieren, bevor die Masse es mitbekommt.

Wick Hunterbasiert auf der bewährten False Breakout Strategy und hilft Ihnen:

  • Erkennen Sie Liquiditätsengpässe und Stop-Hunts

  • mit Präzision in der Nähe von Dochten einzusteigen

  • Vermeiden Sie gefälschte Ausbrüche, die den Handel ruinieren

Ob Sie mit Devisen, Kryptowährungen oder Indizes handeln - Wick Hunter findet die goldenen Einstiege, die andere übersehen.

Empfehlung: M15 oder höher bei volatilen Symbolen

Jagen Sie die Dochte. Fangen Sie die Bewegung ein. Beherrschen Sie den Chart!

Empfohlene Produkte
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Diamond Trend
Segundo Calvo Munoz
Indikatoren
Indikator, der den Trend und auch Kauf-/Verkaufsmöglichkeiten aufzeigt. Verwenden Sie ihn für Einstiege, die auf den Trend ausgerichtet sind. Obwohl Diamond Trend sehr genau ist, um Einstiegspunkte zu identifizieren, ist es immer empfehlenswert, einen Unterstützungsindikator zu verwenden, um die Operation zu bestätigen. Erinnern Sie sich daran, nach jenen Vermögenswerten und Zeitrahmen zu suchen, die am besten zu Ihrem Handelsverhalten/Bedürfnis passen... Gültig für Scalping und Long Term Operat
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indikatoren
Magischer Pfeil-Indikator - Klare & verlässliche Signale Der Magische Pfeil-Indikator ist ein trendfolgendes Werkzeug, das Ihnen kristallklare Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit Umkehrungen und Einstiege an. Kein Rätselraten mehr - folgen Sie einfach den Pfeilen auf Ihrem Chart! Der Magische Pfeil-Indikator ist ein leistungsstarkes, einfach zu bedienendes Handelsinstrument, das Ihnen hilft, die profitabelsten Kauf- und Verkaufschancen auf dem Forex-Markt
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
MV-Pfeil-Signalsystem Indikator-Übersicht Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert. Kernkonzept Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenzie
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
„Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
Delta Pairs
Anatolii Zainchkovskii
Indikatoren
Delta Pairs ist ein Indikator für den Paarhandel, der die Divergenz von zwei Währungspaaren anzeigt. Er wird nicht neu gezeichnet. Ein nützliches Instrument für die Analyse des Verhaltens zweier Währungspaare im Verhältnis zueinander. Zweck Der Delta Pairs-Indikator wurde entwickelt, um die Divergenzen in den Bewegungen von zwei Währungspaaren zu ermitteln. Dieser Indikator wird als zwei Liniendiagramme und die Differenz (Delta) zwischen diesen Diagrammen in Form eines Histogramms angezeigt. De
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser Basic Support and Resistance Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT5 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Optio
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indikatoren
VR Cub ist ein Indikator für den Erhalt hochwertiger Einstiegspunkte. Der Indikator wurde entwickelt, um mathematische Berechnungen zu erleichtern und die Suche nach Einstiegspunkten in eine Position zu vereinfachen. Die Handelsstrategie, für die der Indikator geschrieben wurde, hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ihr großer Vorteil liegt in der Einfachheit der Handelsstrategie, die es auch unerfahrenen Händlern ermöglicht, erfolgreich damit zu handeln. VR Cub berechnet Positionseröffnungspunkt
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indikatoren
Quantum Balance ist ein moderner Pfeilindikator, der wichtige Kursumkehrpunkte auf dem Markt mit hoher Genauigkeit identifiziert. Er basiert auf einer Kombination aus WPR (Williams %R) und RSI (Relative Strength Index), die es Ihnen ermöglicht, überkaufte/überverkaufte Momente zu erkennen und an Punkten mit maximalem Potenzial zu handeln. Der Indikator analysiert die Preisdynamik und die Marktbedingungen und erzeugt nur dann Signale, wenn mehrere bestätigende Faktoren zusammentreffen. Dadurch w
ProEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
4.5 (2)
Indikatoren
Vorstellung von ProEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit ProEngulfing, einem innovativen Indikator, der entwickelt wurde, um qualifizierte Engulf-Muster auf dem Devisenmarkt zu identifizieren und hervorzuheben. Entwickelt für MetaTrader 4 bietet ProEngulfing einen akribischen Ansatz zur Erkennung von Engulf-Mustern und stellt sicher, dass Sie nur die zuverlässigsten Signale für Ihre Handelsentscheidungen erhalten. Wie ProEngul
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Range Predictor
Suvashish Halder
Indikatoren
Wir stellen den Range Predictor vor: Ihr ultimativer Leitfaden für Future Trading Ranges! Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die Zukunft der Marktbewegungen sehen - mit dem Range Predictor wird dieser Traum wahr. Dieses Tool wurde entwickelt, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit vorherzusagen , und geht über Standardindikatoren hinaus, indem es Einblicke in die Trendrichtung und präzise Prognosen der Handelsspanne bietet. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader sind
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
Dies ist eine neue Strategie für SUPPLY DEMAND Bereiche Sie basiert auf einer Berechnung, bei der das Tick-Volumen verwendet wird, um die große Preisaktion auf dem Markt sowohl für Bären- als auch für Bullenaktionen zu erkennen. diese intelligenten Volumenkerzen werden verwendet, um die Angebots- und Nachfragebereiche zu bestimmen Preise zwischen den Hauptangebots- und -nachfragelinien zeigen einen Seitwärtsmarkt an Aufwärtspfeile werden angezeigt, wenn sich die Preise oberhalb der Hauptangebots
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Pre
Project IG MT4
Ruslan Pishun
1.78 (9)
Experten
Der EA ist kein Scalper. Der EA verwendet eine Strategie, die auf dem Zusammenbruch lokaler Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basiert, und nutzt auch die Umkehr und den Rebound von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der EA basiert auf der ursprünglichen Strategie des Autors. Echte Überwachung: https: //www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detaillierte Beschreibung der Strategie hier: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Dies ist ein Link zur allgemeinen Diskussion über den EA
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indikatoren
Der Th3Eng PipFinite Indikator basiert auf einer sehr guten Analyse der richtigen Trendrichtung mit perfekten benutzerdefinierten Algorithmen. Es zeigt die wahre Richtung und den besten Punkt, um den Handel zu starten. Mit StopLoss Punkt und drei Take Profit Punkte. Außerdem zeigt es den richtigen Drehpunkt des Preises und kleine Punkte, um den dynamischen Unterstützungs- und Widerstandskanal zu ersetzen, der den Preis umgibt. Und schließlich zeichnet es eine sehr hilfreiche Box auf der linken S
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
Perfect Structure V3 with ICT Rules
Rahul Shrikrishna Dani
Indikatoren
Hier ist die V3 der perfekten Marktstruktur. Was ist neu? Codiert auf der Grundlage von ICT-Regeln. Keine Trend-Verwirrungen mehr...-- Zusätzliche Etiketten zeigen den aktuellen Trend an Sie können den Indikator jetzt mehrfach hinzufügen, um die Marktstruktur für mehrere Zeitrahmen im selben Chartfenster zu markieren (1D-Marktstruktur auf 4H oder vielleicht 4H-Marktstruktur auf 15-Minuten-Zeitrahmen und mehr .....) Kein Warten mehr in großen Schwankungsbreiten, da der Markt manchmal riesige Schw
MACD Trend Break
Manoj Kumar Sharma
Indikatoren
MACD-Oszillator mit fortschrittlicher Trendfilterung und Alarmanzeige. Es ermittelt den Trend, schwache Trends werden herausgefiltert und neue Stärke im Trend angezeigt. Der MACD-Oszillator funktioniert in jedem Zeitrahmen und auf allen Symbolen (Währungen, Indizes, Öl, Metalle, Aktien, Optionen, Offline-Renko-Charts). 1. Der Benutzer kann den MACD-Wert ändern, 2. Mindest-MACD-Level-Filter, 3. Wert dividieren filtert das Leistungsverhältnis heraus, mit dem eine Trendänderungsanzeige auf einem be
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indikatoren
Der Nihilist 5.0 Indikator beinhaltet Forexalien und Nihilist Easy Trend Handelsstrategien und -systeme. Er besteht aus einem MTF Dashboard, wo Sie die verschiedenen Eingabemöglichkeiten jeder Strategie auf einen Blick analysieren können. Es verfügt über ein Alarmsystem mit verschiedenen Arten von konfigurierbaren Filtern. Sie können auch konfigurieren, welche TF Sie auf Ihrer Metatrader 4-Plattform und Ihrer mobilen Anwendung benachrichtigt werden möchten. Der Indikator hat die Möglichkeit zu s
Trend Scalper Arrows Entry Exit
Eduard Bartashevich
Indikatoren
Der Trend_Scalper_Arrows_Entry&Exit-Trendindikator folgt perfekt dem Trend, zeigt Einstiegssuchzonen an, weist mit Pfeilen auf Einstiegssignale hin und zeigt mit vertikalen Linien auch Zonen für die Fixierung von Marktaufträgen an. Ein ausgezeichneter Indikator sowohl für Anfänger im Forex-Handel als auch für Profis. Alle Linien, Pfeile und Alarme können deaktiviert werden. Sehen Sie alle Parameter des Indikators auf dem Bildschirmfoto.
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indikatoren
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). Der nächste Preis wird auf 150 $ erhöht. Der endgültige Preis wird $250 sein . Sniper Delta Imbalance ist ein professionelles Tool für die tiefe Delta-Analyse - die Differenz zwischen Käufer- und Verkäufervolumen. Es hebt die Volumenanalyse auf die nächste Stufe und ermöglicht es Händlern, in Echtzeit zu sehen, wer den Preis kontrolliert - Käufer oder Verkäufer - un
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Gann-Indikator für XAUUSD IQ Gold Gann Levels ist ein Präzisionsinstrument, das ausschließlich für den Intraday-Handel mit XAUUSD/Gold entwickelt wurde und nicht nachgemalt wird. Es verwendet die Quadratwurzelmethode von W.D. Gann, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit darzustellen, und hilft Händlern, hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten mit Vertrauen und Klarheit zu erkennen. William Delbert Gann (W.D. Gann) war ein außergewöhnlicher Marktanalyst, dessen Han
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Weitere Produkte dieses Autors
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Trend Pulse vor, einen einzigartigen und robusten Indikator, der Aufwärts-, Abwärts- und sogar Schwankungstrends erkennen kann! Trend Pulse verwendet einen speziellen Algorithmus, um das Marktrauschen mit echter Präzision herauszufiltern. Wenn sich das aktuelle Symbol seitwärts bewegt, sendet Ihnen Trend Pulse ein Signal, das Sie darauf hinweist, dass es kein guter Zeitpunkt für einen Handel ist. Dieses ausgezeichnete System macht Trend Pulse zu einem der besten Tools für Trade
EA Top G
Mohamed Hassan
4.67 (33)
Experten
Nach dem Kauf, wenn Sie wirklich wie dieser Roboter, können Sie EA Interceptor kostenlos erhalten! Kontaktieren Sie mich für weitere Informationen zu diesem BONUS ! EA TOP G ist ein Multi-Währungs-Expert Advisor , der auf Trendfolge basiert . Er verwendet ein Hedge-System mit einem sehr guten Risikomanagement. Er ist ein idealer Kandidat für CENT-Konten und große Guthaben. Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das sich auf Hedge stützt, um sicherzustellen, dass Ihr Konto gut wächst. Er handelt
Trend Punch
Mohamed Hassan
4.79 (24)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Support & Resistance kombiniert wird. Senden Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie erhalten ihn GRATIS als BONUS! Wir stellen Ihnen Trend Punch vor, den revolutionären Forex-Trend-Indikator, der Ihre Art zu handeln verändern wird! Trend Punch wurde entwickelt, um Ihnen während starker Markttrends präzise Kauf- und Verkaufspfeile zu liefern und Ihre Handelse
MBFX Timing
Mohamed Hassan
5 (3)
Indikatoren
Nach dem Kauf, kontaktieren Sie mich privat, um 7 Tage KOSTENLOSES Testen mit EA Forex Proton zu erhalten, wo der Roboter automatisch die Handelswarnungen von MBFX Timing übernimmt! MBFX Timing ist ein Indikator, der von Mostafa Belkhayate, einem der besten Trader der Welt, entwickelt und erstellt wurde. Wir haben uns entschlossen, eine modifizierte Version zu erstellen, die sich an den Indikatoren Stochastic Oscillator und Relative Strength Quality Index orientiert, um Ihr Trading zu verbesser
EA Iron Machine
Mohamed Hassan
4.85 (20)
Experten
Live-Signal: Click here EA Iron Machine ist ein Expert Advisor, der in erster Linie auf der Grundlage wichtiger Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt. Wenn der Kurs eine wichtige Unterstützungszone erreicht, löst der Roboter ein Kaufsignal aus. Wenn der Kurs eine wichtige Widerstandszone erreicht, löst er ein Verkaufssignal aus. Dieser EA reagiert empfindlich auf Nachrichtenereignisse, daher sollten Sie auch beim Backtesting bedenken, dass er den Handel in Zeiten wichtiger Nachricht
Scalper System
Mohamed Hassan
Indikatoren
Noch 2 Exemplare zu 65 $, nächster Preis 120 $ Scalper System ist ein benutzerfreundlicher Indikator, der Marktkonsolidierungszonen erkennt und Ausbruchsbewegungen vorwegnimmt. Er ist für den M1- oder M15-Zeitrahmen optimiert und eignet sich am besten für sehr volatile Werte wie Gold (XAUUSD). Obwohl dieses System ursprünglich für den M1- oder M15-Zeitrahmen entwickelt wurde, funktioniert es dank seiner robusten, preisaktionsbasierten Strategie in allen Zeitrahmen gut. Sie können den Indikator
Lux Trend
Mohamed Hassan
5 (7)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Nach dem Kauf, bitte kontaktieren Sie mich, um Ihre Trading-Tipps + weitere Informationen für einen großen Bonus zu erhalten ! Lux Trend ist eine professionelle Strategie, die auf der Verwendung von höheren Hochs und niedrigeren Hochs basiert, um Trendlinienausbrüche zu identifizieren und zu zeichnen! Lux Trend verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Trendrichtung zu bestätigen, bevor der Markt nach hochwertigen Ausbruchschance
Easy Breakout MT5
Mohamed Hassan
4.6 (5)
Indikatoren
Nach dem Kauf können Sie mich gerne kontaktieren, um weitere Details zu erfahren, wie Sie einen Bonusindikator namens VFI erhalten, der sich perfekt mit Easy Breakout kombinieren lässt, um die Konfluenz zu verbessern ! Easy Breakout MT5 ist ein leistungsstarkes Price Action Trading System, das auf einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie ! Dieser Indikator liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale, die auf Ausbrüchen aus w
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.71 (14)
Indikatoren
Nach dem Kauf können Sie mich gerne kontaktieren, um weitere Details zu erfahren, wie Sie einen Bonusindikator namens VFI erhalten, der sich perfekt mit Easy Breakout kombinieren lässt, um die Konfluenz zu verbessern ! Easy Breakout ist ein leistungsfähiges Price Action Trading System, das auf einer der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Strategien unter Tradern basiert: der Breakout-Strategie ! Dieser Indikator liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale, die auf Ausbrüchen aus wichtige
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
Experten
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Wir stellen Ihnen Fx Kenji vor, den ultimativen Expert Advisor für ernsthafte Trader! Fx Ken ji basiert auf einer hochentwickelten Ausbruchsstrategie und wurde von Experten entwickelt, um die Symbole USDCAD, EURGBP und EURUSD zu dominieren . GBPUSD ist ebenfalls eine ausgezeichnete Wahl! Fx Kenji hat sich in rigorosen Backtests von 2010 bis 2024 mit einer beeindruckenden Modellierungsqualität von 99,90% bewährt und demonstriert damit das herausragend
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
Indikatoren
Dieser Indikator platziert nur qualitativ hochwertige Trades, wenn der Markt wirklich zu Ihren Gunsten ist, mit einem klaren Break und Retest. Geduld ist der Schlüssel zu dieser Preisaktionsstrategie! Wenn Sie mehr Alarmsignale pro Tag wünschen, erhöhen Sie die Zahl neben dem Parameter namens: Empfindlichkeit der Unterstützung und des Widerstands. Nach vielen Monaten harter Arbeit und Hingabe sind wir sehr stolz darauf, Ihnen unseren von Grund auf neu entwickelten Break-and-Retest-Preisaktionsin
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Indikatoren
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Katana kombiniert wird. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie können Katana GRATIS als BONUS erhalten Nach dem Kauf senden Sie uns eine private Nachricht für Ihre Anweisungen. Der Trendvorhersage-Indikator ist ein sehr einzigartiges und einfaches Werkzeug, das in der Lage ist, Vorhersagen über zukünftige Kursbewegungen auf der Grun
Bull versus Bear
Mohamed Hassan
4.53 (19)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht, um weitere Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Ihren GRATIS-BONUS erhalten, der in großartiger Kombination mit Bull vs Bear funktioniert! Bull versus Bear ist ein einfach zu bedienender Forex-Indikator, der Händlern klare und genaue Signale gibt, die auf eindeutigen Trendwiederholungen basieren. Vergessen Sie verzögerte Indikatoren oder stundenlanges Starren auf Charts, denn Bull vs Bear biet
Elliot Wave Impulse
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indikatoren
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! Anleitung: Hier klicken Dieser Indikator ist nicht zu stoppen, wenn er mit unserem anderen Indikator namens Katana kombiniert wird. Schicken Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht und Sie könnten ihn GRATIS als BONUS erhalten ! Der Elliot-Wellen-Impuls ist ein Muster , das in der Elliott-Wellen-Theorie identifiziert wurde, einer Form der technischen Analyse, die zur Analyse von Finanzmarktzyklen verwendet wird. Die Impulswelle gilt als der stärkst
EA Interceptor
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Experten
Riesiger 70% Halloween-Sale nur für 24 Stunden! Vollständiger Backtest-Bericht (2010-2024) zum Download verfügbar: Klicken Sie hier Handbuch: Klicken Sie hier EA Interceptor ist ein Expert Advisor, der eine Reversionsstrategie verwendet, indem er in einen Handel einsteigt, wenn der Markt erschöpft ist. Er verwendet ein ausgeklügeltes System, das von 2010 bis 2024 erfolgreich backgetestet worden ist ! Es gibt nicht viele EAs, die einen langen Zeitraum von 2010 bis 2024 ohne Fehler überstehen.
Lux Trend MT5
Mohamed Hassan
Indikatoren
Der Startpreis beträgt $75. Er erhöht sich nach 30 Verkäufen auf $120. Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte, um Ihre Handelstipps + weitere Informationen für einen großartigen Bonus zu erhalten ! Lux Trend ist eine professionelle Strategie, die auf der Verwendung von höheren Hochs und niedrigeren Hochs basiert, um Trendlinienausbrüche zu identifizieren und zu zeichnen! Lux Trend verwendet zwei gleitende Durchschnitte, um die allgemeine Trendrichtung zu bestätigen, bevor der Markt nach ho
Trend Swing
Mohamed Hassan
4.55 (11)
Indikatoren
This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called  Market Analysis . After purchase, send us a message and you could get  it  for  FREE as a BONUS!  Trend Swing ist ein professioneller Indikator, der von Grund auf von unserem internen Entwicklungsteam entwickelt wurde. Dieser Indikator ist sehr ausgeklügelt, da Sie die Einstiegskursebenen mit Kauf- und Verkaufssignalen in Echtzeit sehen können! Er zeichnet automatisch die Take-Profit-Zonen entlang Ihres Stop-Loss, wa
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Experten
Riesiger 70% Halloween Sale nur für 24 Stunden! EA BLACK LION ist ein Expert Advisor, der die wahre Definition eines Scalper ist, wo es in der Lage ist, echte Divergenz Bewegungen im Forex-Markt zu erkennen. Er ist hoch entwickelt, da er potenzielle Umkehr- oder Fortsetzungsmuster erkennen kann. Die Echtzeit-Divergenzmuster werden Ihnen visuell auf Ihrem MT4-Chart angezeigt. (Dies ist ein entscheidender Vorteil, da Sie die Strategie direkt vor sich sehen) Es wird ein ausgeklügeltes System verw
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension