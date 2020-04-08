Nach dem Kauf sind Sie berechtigt, EA Forex Proton zu erhalten und es 14 Tage lang völlig kostenlos zu testen! Dieser Roboter automatisiert die Alarme von Wick Hunter!



Sind Sie es leid, in die Falle falscher Ausbrüche zu tappen? Wick Hunter ist ein leistungsstarker benutzerdefinierter Indikator, der entwickelt wurde, um Fakeouts zu erkennen und echte Umkehrungen zu identifizieren, bevor die Masse es mitbekommt.

Wick Hunterbasiert auf der bewährten False Breakout Strategy und hilft Ihnen:

Erkennen Sie Liquiditätsengpässe und Stop-Hunts

mit Präzision in der Nähe von Dochten einzusteigen

Vermeiden Sie gefälschte Ausbrüche, die den Handel ruinieren

Ob Sie mit Devisen, Kryptowährungen oder Indizes handeln - Wick Hunter findet die goldenen Einstiege, die andere übersehen.



Empfehlung: M15 oder höher bei volatilen Symbolen

Jagen Sie die Dochte. Fangen Sie die Bewegung ein. Beherrschen Sie den Chart!