EasyOrder i

Vollständige Beschreibung (Englisch)

Smarter handeln mit Easy Order

Easy Order ist ein professionelles visuelles Handelswerkzeug, das den manuellen Handel schneller, sicherer und intuitiver für typische Händler macht. Vergessen Sie das manuelle Eingeben von Kurszahlen - ziehen Sie einfach Linien auf dem Chart und sehen Sie sofort Ihr Handels-Setup.

Wichtigste Merkmale

Visuelle Handelsplanung Ziehen Sie die Einstiegs- , Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Linien direkt auf den Chart.

, und direkt auf den Chart. Das Tool passt sich automatisch an Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit oder Sell Limit an, basierend auf der Position Ihres Cursors relativ zum Kurs. Risikomanagement in Echtzeit Risiko-Rechner : Sehen Sie sofort Ihren potenziellen Verlust und Gewinn in Ihrer Kontowährung und in Prozent (z.B. -$50.00 / -1.0%).

: Sehen Sie sofort Ihren potenziellen Ihrer Kontowährung und in Prozent (z.B. -$50.00 / -1.0%). Rendite-Risiko-Verhältnis : Berechnet automatisch das R:R-Verhältnis (z. B. 1:2,5), um Ihnen zu helfen, eine disziplinierte Handelsstrategie beizubehalten.

: Berechnet automatisch das R:R-Verhältnis (z. B. 1:2,5), um Ihnen zu helfen, eine disziplinierte Handelsstrategie beizubehalten. Margin-Prüfung: Zeigt die erforderliche Marge und die voraussichtliche Höhe der Marge an, bevor Sie handeln. Moderne und ergonomische Benutzeroberfläche Sauberes Design : Ein modernes, flaches Design mit einem professionellen blauen Thema, das sich nahtlos in den MT5 integriert.

: Ein modernes, flaches Design mit einem professionellen blauen Thema, das sich nahtlos in den MT5 integriert. Zusammenklappbares Panel : Minimieren Sie das Panel mit einem Klick, um den Platz auf Ihrem Chart zu maximieren.

: Minimieren Sie das Panel mit einem Klick, um den Platz auf Ihrem Chart zu maximieren. Sperrfunktion: Sperren Sie TP/SL-Linien, um versehentliche Änderungen während der Analyse zu verhindern. Markttauglich & sicher Unterstützung der magischen Zahl : Koexistiert sicher mit anderen EAs und Indikatoren.

: Koexistiert sicher mit anderen EAs und Indikatoren. Anpassbar: Passen Sie Standard-Lotgröße, Slippage und Panel-Farben an Ihren Stil an.

Wie zu verwenden

Wählen Sie die gewünschteLot-Größe über das Eingabefeld oder den Schieberegler. Wählen Sie einenOrdertyp ( oder lassen Sie das Tool den Preis automatisch erkennen). Ziehen Sie diegrüne Linie (Entry), dierote Linie (SL) und dieblaue Linie (TP) auf das gewünschte Niveau. Überprüfen Sie die auf dem Chart angezeigte Risiko/Belohnungs-Information. Klicken Sie auf"ORDER" , um die schwebende Order zu platzieren.

Eingaben

MagicNumber : ID zur Identifizierung der von diesem Tool verwalteten Aufträge.

: ID zur Identifizierung der von diesem Tool verwalteten Aufträge. SchlupfPunkte : Maximal zulässiger Slippage in Punkten.

: Maximal zulässiger Slippage in Punkten. StandardLosgröße : Anfängliche Losgröße beim Laden des Tools.

: Anfängliche Losgröße beim Laden des Tools. DebugModus: Aktivieren Sie detaillierte Protokolle auf der Registerkarte Experten (Standard: false).

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Ausführung mitEasy Order.