EasyOrder i
- Utilitys
- Yasutaka Imabayashi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Vollständige Beschreibung (Englisch)
Smarter handeln mit Easy Order
Easy Order ist ein professionelles visuelles Handelswerkzeug, das den manuellen Handel schneller, sicherer und intuitiver für typische Händler macht. Vergessen Sie das manuelle Eingeben von Kurszahlen - ziehen Sie einfach Linien auf dem Chart und sehen Sie sofort Ihr Handels-Setup.
Wichtigste Merkmale
-
Visuelle Handelsplanung
- Ziehen Sie dieEinstiegs-,Stop-Loss- (SL) undTake-Profit- (TP) Linien direkt auf den Chart.
- Das Tool passt sich automatisch an Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit oder Sell Limit an, basierend auf der Position Ihres Cursors relativ zum Kurs.
-
Risikomanagement in Echtzeit
- Risiko-Rechner: Sehen Sie sofort Ihren potenziellenVerlust und Gewinn in Ihrer Kontowährung und in Prozent (z.B. -$50.00 / -1.0%).
- Rendite-Risiko-Verhältnis: Berechnet automatisch das R:R-Verhältnis (z. B. 1:2,5), um Ihnen zu helfen, eine disziplinierte Handelsstrategie beizubehalten.
- Margin-Prüfung: Zeigt die erforderliche Marge und die voraussichtliche Höhe der Marge an, bevor Sie handeln.
-
Moderne und ergonomische Benutzeroberfläche
- Sauberes Design: Ein modernes, flaches Design mit einem professionellen blauen Thema, das sich nahtlos in den MT5 integriert.
- Zusammenklappbares Panel: Minimieren Sie das Panel mit einem Klick, um den Platz auf Ihrem Chart zu maximieren.
- Sperrfunktion: Sperren Sie TP/SL-Linien, um versehentliche Änderungen während der Analyse zu verhindern.
-
Markttauglich & sicher
- Unterstützung der magischen Zahl: Koexistiert sicher mit anderen EAs und Indikatoren.
- Anpassbar: Passen Sie Standard-Lotgröße, Slippage und Panel-Farben an Ihren Stil an.
Wie zu verwenden
- Wählen Sie die gewünschteLot-Größe über das Eingabefeld oder den Schieberegler.
- Wählen Sie einenOrdertyp ( oder lassen Sie das Tool den Preis automatisch erkennen).
- Ziehen Sie diegrüne Linie (Entry), dierote Linie (SL) und dieblaue Linie (TP) auf das gewünschte Niveau.
- Überprüfen Sie die auf dem Chart angezeigte Risiko/Belohnungs-Information.
- Klicken Sie auf"ORDER", um die schwebende Order zu platzieren.
Eingaben
- MagicNumber: ID zur Identifizierung der von diesem Tool verwalteten Aufträge.
- SchlupfPunkte: Maximal zulässiger Slippage in Punkten.
- StandardLosgröße: Anfängliche Losgröße beim Laden des Tools.
- DebugModus: Aktivieren Sie detaillierte Protokolle auf der Registerkarte Experten (Standard: false).
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Ausführung mitEasy Order.