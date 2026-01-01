EasyOrder i
- ユーティリティ
- Yasutaka Imabayashi
- バージョン: 1.0
Full Description (Japanese)
Easy Order - 視覚的トレードアシスタント
Easy Orderは、裁量トレードを「より速く」「より安全に」「より直感的」にするために設計されたプロフェッショナルなトレード支援ツールです。手動で価格を入力する手間はもう必要ありません。チャート上のラインをドラッグするだけで、瞬時にトレードのセットアップが完了します。
主な機能
-
直感的なビジュアル操作
- チャート上に表示される エントリー(Entry)、損切り(SL)、利確(TP) の3本のラインをマウスでドラッグするだけです。
- 価格とラインの位置関係から、自動的に適切な注文タイプ（Buy Stop, Sell Limitなど）を判別します。
-
リアルタイム・リスク管理
- リスク計算: 注文を出す前に、想定される 損失額 と 利益額 を通貨とパーセンテージ（例: -5,000円 / -1.0%）でリアルタイムに表示します。
- リスクリワード比: リスクに対するリワードの比率（例: 1:2.5）を自動計算し、有利なトレードかどうかを瞬時に判断できます。
- 証拠金チェック: 必要証拠金や注文後の証拠金維持率予測も表示します。
-
モダンで使いやすいデザイン
- フラットデザイン: MT5に馴染む、プロフェッショナルなブルー基調の「モダン・フラット」UIを採用。
- 最小化モード: 分析の邪魔にならないよう、ワンクリックでパネルを小さく畳むことができます。
- ロック機能: 分析中に誤ってラインを動かさないよう、TP/SLラインをロックするボタンを搭載。
-
安全性とカスタマイズ
- マジックナンバー対応: 他のEAやインジケーターと同じチャートに入れても干渉しません。
- 設定可能: デフォルトのロット数、スリッページ、パネルの背景色などを自由にカスタマイズ可能です。
使い方
- パネルで Lot数 を入力、またはスライダーで調整します。
- 注文タイプ を選択します（ライン移動で自動調整も可能）。
- 緑（Entry）、赤（SL）、青（TP） のラインをドラッグして、注文価格を決めます。
- チャート上に表示されるリスクリワード情報を確認します。
- "ORDER" ボタンをクリックして注文を発注します。
パラメータ設定
- MagicNumber: このツールが管理する注文の識別ID。
- SlippagePoints: 許容スリッページ（ポイント単位）。
- DefaultLotSize: ツール起動時の初期ロット数。
- DebugMode: エキスパートタブへの詳細ログ出力（デフォルト: false）。
Easy Order で、あなたのトレード実行環境をアップグレードしましょう。