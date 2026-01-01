Full Description (Japanese)

Easy Order - 視覚的トレードアシスタント

Easy Orderは、裁量トレードを「より速く」「より安全に」「より直感的」にするために設計されたプロフェッショナルなトレード支援ツールです。手動で価格を入力する手間はもう必要ありません。チャート上のラインをドラッグするだけで、瞬時にトレードのセットアップが完了します。

主な機能

直感的なビジュアル操作 チャート上に表示される エントリー(Entry) 、 損切り(SL) 、 利確(TP) の3本のラインをマウスでドラッグするだけです。

、 、 の3本のラインをマウスでドラッグするだけです。 価格とラインの位置関係から、自動的に適切な注文タイプ（Buy Stop, Sell Limitなど）を判別します。 リアルタイム・リスク管理 リスク計算 : 注文を出す前に、想定される 損失額 と 利益額 を通貨とパーセンテージ（例: -5,000円 / -1.0%）でリアルタイムに表示します。

: 注文を出す前に、想定される と を通貨とパーセンテージ（例: -5,000円 / -1.0%）でリアルタイムに表示します。 リスクリワード比 : リスクに対するリワードの比率（例: 1:2.5）を自動計算し、有利なトレードかどうかを瞬時に判断できます。

: リスクに対するリワードの比率（例: 1:2.5）を自動計算し、有利なトレードかどうかを瞬時に判断できます。 証拠金チェック: 必要証拠金や注文後の証拠金維持率予測も表示します。 モダンで使いやすいデザイン フラットデザイン : MT5に馴染む、プロフェッショナルなブルー基調の「モダン・フラット」UIを採用。

: MT5に馴染む、プロフェッショナルなブルー基調の「モダン・フラット」UIを採用。 最小化モード : 分析の邪魔にならないよう、ワンクリックでパネルを小さく畳むことができます。

: 分析の邪魔にならないよう、ワンクリックでパネルを小さく畳むことができます。 ロック機能: 分析中に誤ってラインを動かさないよう、TP/SLラインをロックするボタンを搭載。 安全性とカスタマイズ マジックナンバー対応 : 他のEAやインジケーターと同じチャートに入れても干渉しません。

: 他のEAやインジケーターと同じチャートに入れても干渉しません。 設定可能: デフォルトのロット数、スリッページ、パネルの背景色などを自由にカスタマイズ可能です。

使い方

パネルで Lot数 を入力、またはスライダーで調整します。 注文タイプ を選択します（ライン移動で自動調整も可能）。 緑（Entry）、赤（SL）、青（TP） のラインをドラッグして、注文価格を決めます。 チャート上に表示されるリスクリワード情報を確認します。 "ORDER" ボタンをクリックして注文を発注します。

パラメータ設定

MagicNumber : このツールが管理する注文の識別ID。

: このツールが管理する注文の識別ID。 SlippagePoints : 許容スリッページ（ポイント単位）。

: 許容スリッページ（ポイント単位）。 DefaultLotSize : ツール起動時の初期ロット数。

: ツール起動時の初期ロット数。 DebugMode: エキスパートタブへの詳細ログ出力（デフォルト: false）。

Easy Order で、あなたのトレード実行環境をアップグレードしましょう。