Easy Order - 視覚的トレードアシスタント

Easy Orderは、裁量トレードを「より速く」「より安全に」「より直感的」にするために設計されたプロフェッショナルなトレード支援ツールです。手動で価格を入力する手間はもう必要ありません。チャート上のラインをドラッグするだけで、瞬時にトレードのセットアップが完了します。

主な機能

  1. 直感的なビジュアル操作

    • チャート上に表示される エントリー(Entry)損切り(SL)利確(TP) の3本のラインをマウスでドラッグするだけです。
    • 価格とラインの位置関係から、自動的に適切な注文タイプ（Buy Stop, Sell Limitなど）を判別します。

  2. リアルタイム・リスク管理

    • リスク計算: 注文を出す前に、想定される 損失額  利益額 を通貨とパーセンテージ（例: -5,000円 / -1.0%）でリアルタイムに表示します。
    • リスクリワード比: リスクに対するリワードの比率（例: 1:2.5）を自動計算し、有利なトレードかどうかを瞬時に判断できます。
    • 証拠金チェック: 必要証拠金や注文後の証拠金維持率予測も表示します。

  3. モダンで使いやすいデザイン

    • フラットデザイン: MT5に馴染む、プロフェッショナルなブルー基調の「モダン・フラット」UIを採用。
    • 最小化モード: 分析の邪魔にならないよう、ワンクリックでパネルを小さく畳むことができます。
    • ロック機能: 分析中に誤ってラインを動かさないよう、TP/SLラインをロックするボタンを搭載。

  4. 安全性とカスタマイズ

    • マジックナンバー対応: 他のEAやインジケーターと同じチャートに入れても干渉しません。
    • 設定可能: デフォルトのロット数、スリッページ、パネルの背景色などを自由にカスタマイズ可能です。

使い方

  1. パネルで Lot数 を入力、またはスライダーで調整します。
  2. 注文タイプ を選択します（ライン移動で自動調整も可能）。
  3. 緑（Entry）赤（SL）青（TP） のラインをドラッグして、注文価格を決めます。
  4. チャート上に表示されるリスクリワード情報を確認します。
  5. "ORDER" ボタンをクリックして注文を発注します。

パラメータ設定

  • MagicNumber: このツールが管理する注文の識別ID。
  • SlippagePoints: 許容スリッページ（ポイント単位）。
  • DefaultLotSize: ツール起動時の初期ロット数。
  • DebugMode: エキスパートタブへの詳細ログ出力（デフォルト: false）。

Easy Order で、あなたのトレード実行環境をアップグレードしましょう。


