EasyOrder i

Descripción completa (Español)

Opere de forma más inteligente con Easy Order

Easy Order es una utilidad de trading visual profesional diseñada para hacer que el trading manual sea más rápido, seguro e intuitivo para los traders típicos. Olvídese de teclear manualmente los números de los precios, simplemente arrastre las líneas sobre el gráfico y vea la configuración de su operación al instante.

Características principales

Planificación visual de operaciones Arrastre y suelte las líneas de Entrada , Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) directamente en el gráfico.

, y directamente en el gráfico. La herramienta se ajusta automáticamente al Stop de Compra, Stop de Venta, Límite de Compra o Límite de Venta en función de la posición del cursor con respecto al precio. Gestión del riesgo en tiempo real Calculadora de Riesgo : Vea instantáneamente sus Pérdidas y Ganancias potenciales en la divisa de su cuenta y en porcentaje (por ejemplo, -$50,00 / -1,0%).

: Vea instantáneamente sus potenciales la divisa de su cuenta y en porcentaje (por ejemplo, -$50,00 / -1,0%). Relación Recompensa/Riesgo : Calcula automáticamente la relación R:R (por ejemplo, 1:2,5) para ayudarle a mantener una estrategia de negociación disciplinada.

: Calcula automáticamente la relación R:R (por ejemplo, 1:2,5) para ayudarle a mantener una estrategia de negociación disciplinada. Comprobación demargen: Muestra el margen requerido y el nivel de margen proyectado antes de operar. Interfaz de usuario moderna y ergonómica Diseño limpio : Un diseño "Modern Flat" con un tema azul profesional que se integra perfectamente con MT5.

: Un diseño "Modern Flat" con un tema azul profesional que se integra perfectamente con MT5. Panel plegable : Minimice el panel con un clic para maximizar el espacio de su gráfico.

: Minimice el panel con un clic para maximizar el espacio de su gráfico. Función de Bloqueo: Bloquea las líneas TP/SL para evitar cambios accidentales durante el análisis. Preparado para el mercado y seguro Soporte de Números Mágicos : Coexiste de forma segura con otros EAs e indicadores.

: Coexiste de forma segura con otros EAs e indicadores. Personalizable: Ajuste el tamaño de lote predeterminado, el deslizamiento y los colores del panel para adaptarlos a su estilo.

Modo de empleo

Seleccione eltamaño de lote deseado utilizando el cuadro de entrada o el control deslizante. Elija unTipo de Orden ( o deje que la herramienta lo detecte automáticamente en función del precio). Arrastre laLínea Verde (Entrada), laLínea Roja (SL) y laLínea Azul (TP) a los niveles deseados. Compruebe la información de Riesgo/Recompensa que aparece en el gráfico. Haga clic en"ORDEN" para colocar la orden pendiente.

Entradas

MagicNumber : ID para identificar las órdenes gestionadas por esta herramienta.

: ID para identificar las órdenes gestionadas por esta herramienta. SlippagePoints : Máximo deslizamiento permitido en puntos.

: Máximo deslizamiento permitido en puntos. DefaultLotSize : Tamaño de lote inicial al cargar la herramienta.

: Tamaño de lote inicial al cargar la herramienta. DebugMode: Habilita registros detallados en la pestaña Expertos (por defecto: false).

Tome el control de su ejecución conEasy Order.