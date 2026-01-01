Simple Buy Sell Arrows ist ein übersichtlicher, kursgesteuerter Indikator, der potenzielle Richtungsänderungen direkt auf dem Chart anzeigt. Er passt sich der Marktvolatilität und der jüngsten Preisstruktur an, um Momente zu markieren, in denen das Momentum von einer Seite zur anderen wechselt. Die Signale werden als klare KAUF- und VERKAUFS-Pfeile angezeigt, die auf intelligente Weise vom Preis entfernt positioniert sind, um das Diagramm auch bei schnellen Märkten lesbar zu halten.

Der Indikator ist leicht, nicht aufdringlich und eignet sich für diskretionäre Trader, die visuelle Klarheit ohne Unübersichtlichkeit wünschen. Eingebaute Warnmeldungen sorgen dafür, dass Sie kein Signal verpassen, egal ob Sie den Bildschirm beobachten oder sich vom Terminal entfernen.

Wie man ihn benutzt

Befestigen Sie den Indikator an einem beliebigen Chart und Zeitrahmen.

KAUFEN-Pfeile weisen auf eine potenzielle Verschiebung in Richtung Aufwärtsdruck hin.

VERKAUFEN-Pfeile deuten auf eine potenzielle Verschiebung in Richtung Baisse hin.

Die Signale werden erst nach dem Schließen eines Balkens bestätigt, was dazu beiträgt, Rauschen und falsche Auslöser zu reduzieren.

Verwenden Sie Pfeile als Einstiegsbestätigung , nicht als eigenständiges System. Kombinieren Sie sie mit Unterstützung/Widerstand, Marktstruktur, Trendanalyse oder Session Timing.

Passen Sie Pfeilgröße, -farbe und -versatz an Ihren Chartstil an.

Aktivieren Sie Popups, Töne, Benachrichtigungen oder E-Mail-Benachrichtigungen je nach Ihrem Arbeitsablauf.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Handel auf einen höheren Zeitrahmen ausrichten und Bedingungen mit geringer Liquidität meiden.