A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

A2SR für MT5

Indikator: Automatisiertes tatsächliches Angebot und Nachfrage (S/R).
+ Handelsinstrumente.
Leistungsstark, authentisch und zeitsparend für intelligentere Handelsentscheidungen
+ EA-kompatible Objekte.

Hauptvorteile
Vorausschauende tatsächliche SR-Level (keine Verzögerung, kein Repainting)
Nach jahrelanger bewährter Zuverlässigkeit auf MT4 seit 2014 ist A2SR jetzt für MetaTrader 5 verfügbar.
Er bietet Tradern einen außergewöhnlichen Vorteil mit einem vorausschauenden, nicht repainting-fähigen Indikator zur Identifizierung tatsächlicher Unterstützungs- und Widerstandslevel – bevor der Kurs diese erreicht.

A2SR berechnet Unterstützung und Widerstand im Voraus – bevor der Kurs sie erreicht – und ermöglicht Tradern so eine sichere Handelsplanung.

Ein einzigartiges Konzept.
A2SR basiert auf einem einzigartigen Ansatz, der bisher noch nie veröffentlicht oder in anderen Medien geteilt wurde.
A2SR definiert die Identifizierung von Unterstützung und Widerstand neu.

Spart Ihnen Zeit und optimiert Ihre Strategie.
Verschwenden Sie keine Stunden mehr mit dem Zeichnen von Linien oder dem Schätzen von Niveaus. A2SR stellt alles übersichtlich dar, sodass Sie sich auf die Erstellung präziser Handelspläne und deren effektive Umsetzung konzentrieren können.

Für alle Trader geeignet – vom Anfänger bis zum Profi.
Ob Anfänger oder bereits professioneller Trader – A2SR unterstützt Ihre Entscheidungen mit Klarheit und Sicherheit.

Hocheffektiv für Daytrading und Swingtrading.
Empfohlene Zeitrahmen für Handelspläne: M30, H1 und H4.
Kernfunktionen
Aktuelle SR-Niveaus (Unterstützung – Nachfrage & Widerstand – Angebot).
Automatische Anzeige im Chart.
+ Erste Berührungen führen oft zu Kursrückgängen.
+ Wiederholte Berührungen signalisieren potenzielle Ausbrüche und deren Fortsetzung.

Analyse starker Ausbrüche.
A2SR verfügt über ein echtes Auto-Pattern, das frühe Anzeichen potenzieller starker Ausbrüche erkennt.
+ Seien Sie einer der Ersten, die starke Marktbewegungen erkennen.

Marktstimmung (MS).
+ Hilft, irreführende Signale aus wichtigen Wirtschaftsnachrichten zu vermeiden.
+ Unter bestimmten Bedingungen empfiehlt MS sogar, keine Positionen zu eröffnen – ein leistungsstarker Risikofilter.

Marktwährungsstärke (MCS).
+ Echtzeitanalyse von 8 Hauptwährungen: USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD
+ Histogramm- und Prozentindikatoren zeigen die stärksten und schwächsten Währungen an.
+ Erhöhen Sie die Genauigkeit durch die Paarung starker und schwacher Währungen und vermeiden Sie, durch Nachrichten irregeführt zu werden.

Tägliche und wöchentliche Preisspannenlimits.
+ Bewährte Vorhersagen für tägliche/wöchentliche Preisspannen, bei denen sich Preise nach volatilen Bewegungen oft umkehren.
+ Perfekt für die Platzierung ausstehender Orders und das Erkennen von Kursspitzen – ohne den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu verbringen.

Benachrichtigungen
Unterstützt Push-Benachrichtigungen (über MT5 Mobile) und E-Mail-Benachrichtigungen.
+ Verpassen Sie keine wichtigen Handelsgelegenheiten mehr, auch wenn Sie unterwegs sind.

Intelligentes Trading beginnt hier
Ob Sie volatile Nachrichtenereignisse handeln oder strukturierte Swing-Setups erstellen, A2SR ist Ihr zuverlässiger technischer Assistent für intelligentere und schnellere Handelsentscheidungen.

EA-kompatible Objekte – Leistung trifft Automatisierung. A2SR für MT5 ist mehr als nur ein intelligenter visueller Indikator,
+ es ist auch eine maschinenlesbare Datenquelle für automatisierte Handelssysteme.

Chartobjekte von A2SR.
Alle diese werden als benannte Chartobjekte dargestellt und
sind somit für Ihren Expert Advisor (EA) vollständig zugänglich:

Aktuelle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (SR) – als Trendlinien und horizontale Linien,
+ einschließlich starker Ausbrüche und starker Zusammenbrüche,
Aktueller Trend (Swing),
Marktstimmung (MS) – einschließlich der Indizes USDx und EURx,
Marktwährungsstärke (MCS) – prozentuale Stärke von acht Hauptwährungen.
Entwickeln Sie Ihren eigenen EA oder beauftragen Sie einen Entwickler.
Sie (oder Ihr Entwickler) können einen EA so programmieren, dass er:
Unberührte SR-Levels als Einstiegssignale erkennt (Kauflimit/Verkaufslimit).
Trend- und Währungsstärke-Rankings sowie die Marktstimmung als Handelsfilter nutzt.
Trades automatisch basierend auf den führenden Analysen von A2SR ausführen.
Die Genauigkeit von A2SR mit Ihrer Automatisierungsstrategie kombinieren.
Das Beste aus manuellen Erkenntnissen und algorithmischer Ausführung verbinden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Machen Sie sich bereit für eine intelligentere Art des Handelns.

Planen Sie Ihren Handel, handeln Sie nach Ihrem Plan.

Learn more :
https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog

Hinweis:

Chartdaten müssen unter folgenden Bedingungen möglicherweise vollständig neu geladen werden:

  • MetaTrader 5 wurde gerade erst installiert.
  • Sie verwenden eine neue Kontonummer.
  • Sie verwenden ein altes Konto, auf das Sie lange nicht zugegriffen haben.
  • Sie öffnen einen Zeitrahmen, der noch nie zuvor geöffnet wurde.

Wenn Sie A2SR unter den oben genannten Bedingungen zum ersten Mal verwenden, wird daher empfohlen, den Chart zu aktualisieren – beginnend mit dem Zeitrahmen M1 bis MN.

