SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator

Der UZFX {SSS} Scalping Smart Signals MT5 ist ein leistungsstarker Handelsindikator ohne Repainting, der für Scalper, Daytrader und Swingtrader entwickelt wurde, die in schnelllebigen Märkten genaue Echtzeit-Signale benötigen. Dieser von (UZFX-LABS) entwickelte Indikator kombiniert Preisaktionsanalyse, Trendbestätigung und intelligente Filterung, um hochwahrscheinliche Kauf- und Verkaufssignale für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu generieren.


Wichtigste Funktionen

Intelligente Signalerkennung – Identifiziert starke Trendumkehrungen und Fortsetzungsmuster mit Präzision.

Scalping über mehrere Zeitrahmen – Funktioniert einwandfrei in allen Zeitrahmen.

Anpassbare Benachrichtigungen – Erhalten Sie Popup-, E-Mail- und Mobilbenachrichtigungen für jedes Signal (konfigurierbar).

Übersichtliche visuelle Pfeile – Leicht zu erkennende blaue (KAUF) und rote (VERKAUF) Pfeile in Ihrem Chart.

Adaptive Signalstärke – Einstellbare Signalstärke für kurzfristigen, mittelfristigen oder langfristigen Handel.

Benutzerfreundliche Oberfläche – Übersichtliche Chartanzeige ohne Repainting oder verzögerte Signale.


So funktioniert es

Der UZFX SSS-Indikator scannt die Kursentwicklung, um Folgendes zu erkennen:

Bullische Umkehrungen – Wenn der Kurs nach einem Abwärtstrend über ein wichtiges Widerstandsniveau steigt.

Bärische Umkehrungen – Wenn der Kurs nach einem Aufwärtstrend unter ein wichtiges Unterstützungsniveau fällt.

Trendfortsetzungssignale – Bestätigt ein starkes Momentum in der aktuellen Trendrichtung.


Der Indikator verwendet einen proprietären Algorithmus, um falsche Signale herauszufiltern und so hochwertige Handelskonstellationen zu gewährleisten.


Warum Trader diesen Indikator lieben

Hohe Genauigkeit – Reduziert Störsignale und konzentriert sich nur auf die stärksten Signale.

Kein Repainting – Signale erscheinen erst nach Kerzenschluss, was die Zuverlässigkeit gewährleistet.

Flexibel für alle Strategien – Funktioniert mit Scalping, Daytrading und Swingtrading.

Einfach zu bedienen – Wenden Sie ihn einfach auf Ihr Chart an und folgen Sie den Pfeilen.

Anpassbare Benachrichtigungen – Verpassen Sie keinen Trade mehr dank sofortiger Benachrichtigungen.


Wer sollte diesen Indikator verwenden?

Scalper – Erfassen Sie schnelle Bewegungen von 5 bis 20 Pips.

Daytrader – Finden Sie Intraday-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Swingtrader – Identifizieren Sie starke Trendumkehrungen.

Anfänger – Einfache, pfeilbasierte Signale, die keine komplexe Analyse erfordern.

Experten – Verwenden Sie ihn als Bestätigungsinstrument neben Ihrer Strategie.


Legen Sie jetzt los!

In wenigen Sekunden herunterladen und installieren.

Folgen Sie den Signalen und handeln Sie mit Zuversicht.

Empfohlene Produkte
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.5 (8)
Indikatoren
Der Stratos Pali-Indikator ist ein revolutionäres Instrument zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie durch die genaue Erkennung von Markttrends. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet einen einzigartigen Algorithmus, um ein vollständiges Histogramm zu erstellen, das aufzeichnet, wann der Trend Long oder Short ist. Bei einer Trendumkehr erscheint ein Pfeil, der die neue Richtung des Trends anzeigt. Wichtige Informationen aufgedeckt Hinterlassen Sie eine Bewertung und kontaktieren Sie mich p
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indikatoren
Max-Min-Delta-Indikator - Analyse des Marktvolumen-Ungleichgewichts Gewinnen Sie mit der Delta-Analyse tiefere Einblicke in das Ungleichgewicht des Marktvolumens Was ist der Max-Min-Delta-Indikator? Der Max-Min-Delta-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument zur Analyse des Marktvolumens, das die maximalen und minimalen Delta-Werte mithilfe eines Histogramms visuell darstellt. Er hilft Händlern, Marktstärke, Schwäche, Absorption und aggressive Kauf-/Verkaufsaktivitäten präzise zu erkennen. H
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
5 (1)
Indikatoren
Integrierter Dashboard-Scanner - Version 4.00 Das Ultimate Market Command Center ist jetzt noch intelligenter. Jetzt mit programmierbaren Logik-Voreinstellungen. Der Integrated Dashboard Scanner (IDS) überwacht mehrere Symbole und Zeitrahmen über ein einziges, DPI-fähiges Panel. Version 4.00 führt einen revolutionären Preset-Editor ein , mit dem Sie Signale aus verschiedenen Modulen zu komplexen, benutzerdefinierten Strategien kombinieren können, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
DYJ BoS
Daying Cao
Indikatoren
Der DYJ-BoS-Indikator identifiziert und markiert automatisch die wesentlichen Elemente von Marktstrukturverschiebungen, darunter: Ausbruch aus der Struktur (BoS): Wird erkannt, wenn der Preis eine signifikante Bewegung macht und einen vorherigen Strukturpunkt durchbricht. Es markiert mögliche Aufwärtstrendlinien und Abwärtstrendlinien (UP & DN, d. h. kontinuierliche neue Hochs und neue Tiefs), und sobald der Preis diese Linien durchbricht, markiert es rote (BEAR) und grüne (BULL) Pfeile Ein
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experten
Mine Farm ist eine der klassischsten und bewährtesten Scalping-Strategien, die auf dem Zusammenbruch starker Kursniveaus basiert. Mine Farm ist die Modifikation des Autors des Systems für die Bestimmung der Eintritts- und Austrittspunkte in den Markt... Mine Farm - ist die Kombination von großem Potential mit Zuverlässigkeit und Sicherheit. Warum Mine Farm?! - jede Order hat einen kurzen dynamischen Stop Loss - der Advisor verwendet keine riskanten Methoden (Averaging, Martingale, Grid, Lo
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser   Basic Support and Resistance   Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT4 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Op
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Markt-Volumenprofil-Indikator + smarter Oszillator. Funktioniert auf fast allen Instrumenten — Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen, sowohl mit realem Volumen als auch mit Tick-Volumen. Es ist möglich, die automatische Definition des Bereichs für die Profilerstellung festzulegen (z. B. für eine Woche oder einen Monat usw.) oder den Bereich manuell durch Verschieben der Grenzen (zwei vertikale Linien: rot und blau) einzustellen. Die Anzeige erfolgt in Form eines Histogramms. Die Breite
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Adaptive Momentum Wave
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Adaptive Momentum Wave: Entschlüsseln Sie den wahren Rhythmus des Marktes Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren, die Sie zu spät in den Handel einsteigen lassen und Sie in unruhigen Märkten ausbremsen? Die Adaptive Momentum Wave ist ein Trendanalyse-Tool der nächsten Generation, das sorgfältig entwickelt wurde, um genau dieses Problem zu lösen. Es passt sich dynamisch an die Marktvolatilität an und bietet Ihnen eine klarere, reaktionsschnellere und weniger verrauschte Sicht auf den zugr
Multi Factor Channel Score MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
MFCS (Multi-Faktor-Kanal-Score) ist ein fortgeschrittener Indikator, der entwickelt wurde, um die Marktdynamik klar darzustellen, basierend auf einem gewichteten Bewertungssystem und adaptiven, volatilitätsbasierten Kanälen. HAUPTMERKMALE: Adaptive ATR-Kanäle, die sich in Echtzeit an die Volatilität anpassen Multifaktor-Scoring (Position, Volumen, Momentum, Trend höherer Zeitebenen, Volatilität) Signale kategorisiert nach Bewertungsintensität (0–100) Vollständiges Dashboard mit Score, Trend und
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Renko Patterns analysiert das Renko-Diagramm Stein für Stein, um bekannte Chartmuster zu finden, die häufig von Händlern an verschiedenen Finanzmärkten verwendet werden. Im Vergleich zu zeitbasierten Charts ist das Handeln mit Mustern auf Renko-Charts einfacher und deutlicher, da sie weniger überladen wirken. KT Renko Patterns enthält mehrere Renko-Muster, von denen viele ausführlich im Buch "Profitable Trading with Renko Charts" von Prashant Shah erklärt werden. Ein vollständig automatisie
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indikatoren
Fortgeschrittenes Volumenprofil-Analyse-Tool für MetaTrader 5 Der Kecia Volume Profile Order Finder bietet Händlern die Möglichkeit der Volumenprofilanalyse. Dieser MT5-Indikator kombiniert die Visualisierung des Volumenprofils mit statistischen Berechnungen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und schlägt Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage der Marktstruktur vor. Marktprofil-Visualisierung Verändern Sie Ihr Diagramm mit anpassbaren Volumenprofil-Vis
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indikatoren
Der Trend ist Ihr Freund! Achten Sie auf die Farbe des Indikators und handeln Sie in diese Richtung. Er wird nicht neu gemalt. Nachdem jede Kerze geschlossen ist, ist das die Farbe des Trends. Sie können sich auf kürzere, schnellere Trends oder auf größere Trends konzentrieren. Testen Sie einfach, was für das Symbol und den Zeitrahmen, in dem Sie handeln, am besten geeignet ist. Ändern Sie einfach den Parameter "Länge" und der Indikator wird sich automatisch anpassen. Sie können auch die Farbe
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Harmonic Patterns MT5 ist ein Indikator für die technische Analyse, der für die Plattform MetaTrader 5 entwickelt wurde. Er identifiziert und zeigt harmonische Preismuster, wie Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark und Gartley, sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsrichtung an. Der Indikator berechnet wichtige Kursniveaus, einschließlich Einstiegs-, Stop-Loss- und drei Take-Profit-Niveaus, um Händler bei der Analyse von Marktbewegungen zu unterstützen. Visuelle Elemente und anpassbare W
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Smooth Patterns
Roman Vashchilin
Indikatoren
Der Handel mit Mustern auf dem Forex gilt als die höchste Stufe des Handels, da er in der Regel die jahrelange Beherrschung verschiedener Muster (Formen und Kerzenkombinationen) und deren Auswirkungen auf den Preis erfordert. Muster sind verschiedene Kombinationen von japanischen Kerzen auf einem Diagramm, Formen der klassischen technischen Analyse sowie alle Regelmäßigkeiten des Marktverhaltens, die sich viele Male unter den gleichen Bedingungen wiederholen. Nachdem die Muster auf einem Diagram
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experten
Dies ist meine erste ExpertAdvisor, aber es kam zusammen mit mehr als 7 Jahre Erfahrung im Handel Forex, Krypto und Index. SHEERAN: Der fortschrittliche Multi-Timeframe EA für dynamischen und adaptiven Handel EA SHEERAN wurde für Trader entwickelt, die Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Egal, ob Sie kurzfristige Gewinne auf dem M30-Chart anstreben oder nach nachhaltigen Bewegungen auf dem H4-Chart suchen, dieser EA passt sich mit Leichtigkeit
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indikatoren
Kumulativer Delta-Indikator Wie die meisten Händler glauben, bewegt sich der Kurs unter dem Druck von Marktkäufen oder -verkäufen. Wenn jemand ein in der Tasse stehendes Angebot einlöst, handelt es sich um einen "Kauf". Wenn jemand in das in der Tasse stehende Angebot einsteigt, geht das Geschäft in Richtung "Verkauf". Das Delta ist die Differenz zwischen Käufen und Verkäufen. Ein kumulatives Delta - die Differenz zwischen der kumulativen Summe der Käufe und Verkäufe für einen bestimmten Zeitrau
Hull Suite Alert MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Verbessern Sie Ihre Handelsanalyse mit der Hull Suite MT5, einem kompletten Satz von Hull Moving Average Tools, die für eine reibungslose, verzögerungsarme Trendvisualisierung und verbesserte Präzision entwickelt wurden. Dieser Indikator wurde auf der Grundlage des 2005 eingeführten Konzepts des gleitenden Hull-Durchschnitts (Hull Moving Average, HMA) von Alan Hull entwickelt und integriert mehrere Hull-Varianten in ein einziges flexibles System, das Händlern die Möglichkeit bietet, die Reaktio
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Visual Bronze Path Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Bronze Path Indikator Der Bronze Path Indicator ist ein leistungsfähiges und dennoch anpassbares Handelsinstrument, das Händlern hilft, potenzielle Marktchancen mithilfe fortschrittlicher technischer Analysen zu erkennen. Dieser Indikator bietet eine klare visuelle Darstellung von Kauf- und Verkaufssignalen und gewährleistet, dass Händler fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Marktbedingungen treffen können. Bitte beachten Sie, dass dieser Indikator nicht optimiert ist; er wurde für Si
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indikatoren
WARNUNG: Dieser Indikator wird AUSSCHLIESSLICH auf MQL5.com vertrieben MT4-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt! ============================================================================================= BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortsch
FXLAND smart reversal indicator
afshin dehghanpour
Indikatoren
FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5) FXLAND Smart Reversal Indicator ist ein professionelles technisches Analysewerkzeug, das Tradern hilft, potenzielle Preisumkehrzonen und wichtige Marktumkehrpunkte mit Klarheit und Präzision zu erkennen. Der beste Umkehrindikator und Preisrückkehr durch die Auswahl von nur einer Ober- oder Untergrenze in jedem Zeitrahmen Ein Meisterwerk der Kombination von Mathematik und Gann, Fraktalmatrix, Fibonacci, Bewegungswinkel und Zeit. Völlig intelligent H
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Xauusd Gold Trade Signals
Metin Erkamoglu
Indikatoren
MATADOR GOLD - XAUUSD MT5 M5-Zeitrahmen Scalp-Signale MATADOR GOLD ist ein professioneller Signalindikator, der für XAUUSD (Gold) Scalping auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde, mit optionaler Bestätigung auf höheren Zeitrahmen. Dieser Indikator eröffnet und verwaltet keine Trades automatisch . Er liefert strukturierte Kauf- und Verkaufssignale, intelligente Filter und Warnungen, die es dem Händler ermöglichen, Geschäfte nach seinen eigenen Strategie- und Risikomanagementregeln auszuführen.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Indikatoren
VTrende Pro - MTF-Indikator für den Trendhandel mit einem Anzeigefeld für MT5 *** Videos können mit Untertiteln in jede Sprache übersetzt werden (Videosprache - Russisch) Obwohl die Signale des VTrende Pro Indikators als Signale eines vollwertigen Handelssystems verwendet werden können, wird empfohlen, sie in Verbindung mit dem Bill Williams TS zu verwenden. VTrende Pro ist eine erweiterte Version des VTrende-Indikators. Unterschied zwischen Pro Version und VTrende: - Zeitzonen - Signal V - Sig
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indikatoren
## NUR GOLD ## NUR GOLD **Mercaria Professional Trading Zones - Vollständiger Leitfaden** ## **Mercaria Professionelle Handelszonen - Vollständiger Leitfaden** ### **Wie Mercaria-Zonen funktionieren** **Englisch:** Mercaria Zones ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der mithilfe von ZigZag-Extremen in Kombination mit mathematischen Zonenberechnungen hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche identifiziert. Der Indikator arbeitet auf mehreren Zeitrahmen gleichzeitig un
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indikatoren
Der UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 ist ein leistungsstarker, nicht übermalender Indikator, der von Usman Zabir (UZFX LABS) speziell für Scalper, Daytrader und Swingtrader entwickelt wurde, die präzise Einstiegssignale in schnelllebigen Märkten suchen. Ideal für Trader, die zuverlässige Echtzeit-Signale ohne Verzögerungen oder falsche Übermalungen benötigen. MEINE EMPFOHLENEN* BESTEN ZEITRAHMEN: 30 M UND MEHR. {1H} IST MEIN FAVORIT. UND DIE ERGEBNISSE SIND UMWERFEND...! Zu den wic
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
Indikatoren
ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator für MT5 Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit ChartMaster Heikin Ashi mit Pivot-Indikator , einem leistungsstarken Tool, das die Klarheit der Heikin Ashi-Kerzen mit einer fortschrittlichen Pivot-Punkt-Analyse kombiniert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Markttrends, Umkehrungen und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen präzise erkennen möchten. Hauptmerkmale: Heikin Ashi Visualisierung - Glättet das Marktrauschen
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
Currency Index Watcher
Icham Aidibe
Indikatoren
Currency Index Watcher ist ein einfaches und benutzerfreundliches Tool für alle, die am Forex mit Währungsindizes handeln möchten. Currency Index Watcher ist konfigurierbar und kann direkt vom Panel aus genutzt werden. Indizes von 8 benutzerdefinierten Währungen EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD (Standard) Jedes 3-Zeichen-Symbol aus Ihrer Marktbeobachtung kann verwendet werden (BTC = Bitcoin, RUB = Rubel, CNH = Yuan etc ...): Doppelklick auf das Symbol-Label Auswahl der zu analysierenden Wä
Weitere Produkte dieses Autors
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly für MetaTrader 5 (MT5) ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Händler alle aktiven Marktpositionen mit einer einzigen Ausführung sofort schließen können. Dieses Skript ist ideal für das Notfall-Handelsmanagement und hilft Händlern, den Markt bei hoher Volatilität, Nachrichtenereignissen oder Strategieanpassungen schnell zu verlassen. Eigenschaften: Schließt alle offenen Kauf- und Verkaufspositionen für alle Symbole. Verwendet den ak
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly
Muhammad Usman Siddique
4 (2)
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly für MetaTrader 5 (MT5) ist ein leistungsfähiges Tool, das es Händlern ermöglicht, den Stop Loss aller offenen Positionen schnell auf den Einstiegskurs zu verschieben und so risikofreie Trades zu sichern. Dieses Skript ist besonders nützlich, um aktive Trades effizient zu verwalten und sicherzustellen, dass der Händler vor potenziellen Verlusten geschützt ist, sobald sich eine Position günstig entwickelt. (Besuchen Sie das Profil und sehen
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator „UzFx-Total TP'SL & Timer-MT5” wurde entwickelt, um die Gesamtwerte für Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) aller offenen und ausstehenden Trades in Echtzeit zu verfolgen. Zusätzlich enthält er einen Candlestick-Countdown-Timer, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Candlestick anzeigt. Wichtigste Funktionen: Berechnet automatisch den erwarteten Gesamtgewinn und -verlust aus allen aktiven Trades und ausstehenden Orders. Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Sch
FREE
Margin Required and Max Lot Size Can Open
Muhammad Usman Siddique
3 (1)
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Margin Required and Max Lot Size für MetaTrader 5 (MT5) wurde entwickelt, um Händlern dabei zu helfen, schnell die erforderliche Margin für die Eröffnung einer 1-Lot-Position zu ermitteln und die maximale Lotgröße zu berechnen, die sie basierend auf ihrem aktuellen Kontokapital handeln können. Dieses Tool ist für das Risikomanagement und die Positionsgröße unerlässlich und ermöglicht es Händlern, ihre Trades effizient zu planen. Merkmale: Berechnet die erforderliche Marge f
FREE
Set Stop Loss to Breakeven Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Set Stop Loss to Breakeven Instantly für MetaTrader 4 (MT4) ist ein leistungsfähiges Tool, das es Händlern ermöglicht, den Stop Loss aller offenen Positionen schnell auf den Einstiegskurs zu verschieben und so risikofreie Trades zu sichern. Dieses Skript ist besonders nützlich, um aktive Trades effizient zu verwalten und sicherzustellen, dass der Händler vor potenziellen Verlusten geschützt ist, sobald sich eine Position günstig entwickelt. (Besuchen Sie das Profil und sehen
FREE
Scalping Winning Signals Pro SWS
Muhammad Usman Siddique
5 (1)
Indikatoren
Der UZFX SWS {Scalping Winning Signals} Pro v1.0 ist ein leistungsstarker, nicht übermalender Indikator, der von Usman Zabir (UZFX LABS) speziell für Scalper, Daytrader und Swingtrader entwickelt wurde, die präzise Einstiegssignale in schnelllebigen Märkten suchen. Ideal für Trader, die zuverlässige Echtzeit-Signale ohne Verzögerungen oder falsche Übermalungen benötigen. MEINE EMPFOHLENEN* BESTEN ZEITRAHMEN: 30 M UND MEHR. {1H} IST MEIN FAVORIT. UND DIE ERGEBNISSE SIND UMWERFEND...! Zu den wic
Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly ist ein einfaches, aber leistungsfähiges MetaTrader 5 (MT5) Skript, das entwickelt wurde, um sofort alle Zeichenobjekte aus dem aktiven Chart zu entfernen. Dieses Skript ist nützlich für Händler, die ihre Charts schnell von technischen Analysezeichnungen, Trendlinien, Fibonacci-Tools, Textbeschriftungen und anderen Objekten befreien müssen, ohne sie manuell einzeln zu löschen. Eigenschaften: Löscht alle Objekte und Zeichnungen auf dem
FREE
Close All Open Buy and Sell Orders Instantly MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Close All Open Buy & Sell Orders Instantly für MetaTrader 4 (MT4) ist ein leistungsstarkes Tool, das es Händlern ermöglicht, alle aktiven Marktpositionen mit einer einzigen Ausführung sofort zu schließen . Dieses Skript ist ideal für das Notfall-Handelsmanagement und hilft Händlern, den Markt bei hoher Volatilität, Nachrichtenereignissen oder Strategieanpassungen schnell zu verlassen. Eigenschaften: Schließt alle offenen Kauf- und Verkaufspositionen für alle Symbole. Verwendet
FREE
Total TP SL and Timer Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Der UzFx-Total TP'SL & Timer-MT4-Indikator wurde entwickelt, um die Gesamtwerte für Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) aller offenen und ausstehenden Trades in Echtzeit zu verfolgen. Zusätzlich enthält er einen Candle-Countdown-Timer, der die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktuellen Candle anzeigt. Wichtigste Funktionen: Berechnet automatisch den erwarteten Gesamtgewinn und -verlust aller aktiven Trades und ausstehenden Orders. Zeigt die verbleibende Zeit bis zum Schließen der aktue
FREE
Delete Only Pending Orders
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Delete Only Pending Orders für MetaTrader 5 (MT5) ist ein einfaches, aber effektives Tool, das automatisch alle Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) aus dem Handelskonto entfernt. Dieses Skript ist ideal für Trader, die ihre schwebenden Orders sofort löschen wollen, ohne die aktiven Marktpositionen zu beeinflussen. Schauen Sie sich meine anderen MT4/MT5-Indikatoren und EAs an >> HIER Eigenschaften: Löscht alle schwebenden Orders (Buy Limit, Sell Limit,
FREE
Daily Trade Guard MT4 EA
Muhammad Usman Siddique
Experten
Der UZFX Daily Trade Guard EA ist ein einfaches und leistungsstarkes MetaTrader 4 (MT4)-Tool für die Konto- und Risikoverwaltung, das Ihr Handelskonto durch die Überwachung der täglichen Gewinn- und Verlustgrenzen schützt. Dieser Expert Advisor (EA) wurde von (UZFX LABS), einem vertrauenswürdigen Forex-Experten, entwickelt und eröffnet keine Trades, sondern konzentriert sich darauf, Ihre Risikomanagementregeln durchzusetzen, um den Handel zu stoppen, wenn die Limits erreicht sind. Er hilft Trade
FREE
Delete All Drawing and Objects on Chart MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
UZFX - Delete All Drawing and Objects on Chart Instantly ist ein einfaches, aber leistungsfähiges MetaTrader 4 (MT4) Skript, das entwickelt wurde, um sofort alle Zeichenobjekte aus dem aktiven Chart zu entfernen. Dieses Skript ist nützlich für Händler, die ihre Charts schnell von technischen Analysezeichnungen, Trendlinien, Fibonacci-Tools, Textbeschriftungen und anderen Objekten befreien müssen, ohne sie manuell einzeln zu löschen. Eigenschaften: Löscht alle Objekte und Zeichnungen auf dem akt
FREE
Enhanced Live Trades and History Visualizer MT5
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Live Trades and History Visualizer ist ein leistungsstarker MetaTrader 5-Indikator, der Tradern dabei hilft, ihre offenen und geschlossenen Positionen mit klaren visuellen Hinweisen zu verfolgen. Ganz gleich, ob Sie Live-Trades überwachen oder vergangene Performance analysieren – dieses Tool bietet intuitive, anpassbare Anzeigen von Ein-/Ausstiegspunkten, Gewinnen/Verlusten und Handelsstatistiken – direkt in Ihrem Chart. Wichtigste Funktionen: Visualisieren Sie aktive Trades mit dynamischen L
FREE
Local Currency Converter Indicator MT5
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Der UzFx-Local Currency Converter-MT5 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator für Trader, die ihre schwankenden und täglichen Gewinne und Verluste (P&L) sowohl in USD als auch in ihrer lokalen Währung verfolgen möchten. Dieses Tool bietet eine Echtzeitumrechnung unter Verwendung eines benutzerdefinierten Wechselkurses und hilft Tradern dabei, ihre Handelsperformance effektiver zu visualisieren. Wichtigste Funktionen Zeigt laufende Gewinne und Verluste in USD und Ihrer loka
FREE
Delete Only Pending Orders Script MT4
Muhammad Usman Siddique
Bibliotheken
Das Skript UZFX - Delete Only Pending Orders für MetaTrader 4 (MT4) ist ein einfaches, aber effektives Tool, das automatisch alle Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) aus dem Handelskonto entfernt. Dieses Skript ist ideal für Trader, die ihre schwebenden Orders sofort löschen wollen, ohne die aktiven Marktpositionen zu beeinflussen. Sehen Sie sich meine anderen MT4/MT5 Indikatoren und EAs an >> HIER Eigenschaften: Löscht alle schwebenden Orders (Buy Limit, Sell Limit, B
FREE
Local Currency Converter Indicator MT4
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Der UzFx-Local Currency Converter-MT4 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator für Trader, die ihre schwankenden und täglichen Gewinne und Verluste (P&L) sowohl in USD als auch in ihrer lokalen Währung verfolgen möchten. Dieses Tool bietet Echtzeit-Umrechnungen anhand eines benutzerdefinierten Wechselkurses und hilft Tradern so, ihre Handelsperformance effektiver zu visualisieren. Wichtigste Funktionen Zeigt laufende Gewinne und Verluste in USD und Ihrer lokalen Währung an.
FREE
Alpha Strike Signals Non Repaint Best New MT5
Muhammad Usman Siddique
Indikatoren
Der Indikator „UZFX-Alpha Strike Signals“ für MetaTrader 5 ist ein umfassendes Tool, das entwickelt wurde, um Handelsentscheidungen zu vereinfachen und die Disziplin zu verbessern. Er identifiziert automatisch Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit und eliminiert so Emotionen und Spekulationen aus dem Prozess. Für jedes generierte Signal liefert der Indikator einen vollständigen Handelsplan direkt auf dem Chart. Er zeichnet präzise Einstiegs-, Stop-Loss- und bis zu fünf Take-Pro
Auswahl:
维京
67
维京 2025.12.04 13:37 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Muhammad Usman Siddique
9842
Antwort vom Entwickler Muhammad Usman Siddique 2025.12.13 09:30
choose the Scalping Trading style and back bar from 3 to 1 or 2.
ady887
78
ady887 2025.10.25 14:15 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Muhammad Usman Siddique
9842
Antwort vom Entwickler Muhammad Usman Siddique 2025.10.26 13:54
Thank you so much dear. May you succeed.
240990
58
240990 2025.09.20 16:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Muhammad Usman Siddique
9842
Antwort vom Entwickler Muhammad Usman Siddique 2025.09.22 12:15
thanks a lot.
Findolin
1940
Findolin 2025.09.11 19:21 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Muhammad Usman Siddique
9842
Antwort vom Entwickler Muhammad Usman Siddique 2025.09.12 12:21
Most welcome! Findolin.
Antwort auf eine Rezension