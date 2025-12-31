Überblick

Alpha Grid Giant ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der indikatorbasierte Eingaben mit einer optionalen Positionsskalierungslogik (im Grid-Stil) kombiniert.

Er kann Ausstiege mit einer Korb-Take-Profit-Methode (basierend auf Pips oder ATR) verwalten und kann auch Positionen unter Verwendung eines kumulativen Ergebnisschwellenwerts in der Kontowährung schließen.

Der EA umfasst Einstiegs-, Tages- und Kontoschutzlimits sowie einen optionalen News-Filter.

Die gesamte Logik wird auf dem aktuellen Chart-Symbol und Zeitrahmen ausgewertet, so dass das Verhalten je nach Broker-Bedingungen validiert werden sollte.

Was der EA macht

Der EA sucht nach einem anfänglichen Kauf-/Verkaufseinstieg unter Verwendung einer Kombination aus Williams' %R, Standardabweichung und Alligator-Bedingungen.

Nachdem eine anfängliche Position besteht, kann er zusätzliche Positionen in einem konfigurierten Abstand (Pips) hinzufügen, wenn sich der Preis gegen den Eröffnungskurs bewegt.

Die Losgröße für hinzugefügte Positionen kann durch einen Multiplikator oder durch eine feste Schrittweite erhöht werden (benutzerdefinierter Modus).

Die Ausstiegshandhabung kann durch die Aktualisierung der Take-Profit-Niveaus auf der Grundlage des Durchschnittspreises des Korbes (Pips oder ATR) verwaltet werden.

Optional können alle Positionen geschlossen werden, wenn das kumulative gleitende Ergebnis ein benutzerdefiniertes Niveau erreicht (Kontowährung).

Schutzregeln können neue Eingänge blockieren, und Konto-/Tageslimits können den Handel aussetzen oder Positionen schließen, wenn sie ausgelöst werden.

Hauptmerkmale

Indikatorbasierter Ersteinstieg (Williams' %R + StdDev + Alligator)

Optionale Positionsskalierung im Grid-Stil mit konfigurierbarem Abstand und maximalen Trades

Zwei Lot-Skalierungsmodi: Multiplizieren oder Erhöhen

Korb-Take-Profit-Management vom Durchschnittspreis (Pips oder ATR)

Optionale Bedingung für kumulative Ergebnisse (Kontowährung)

Einstiegs-/Tages-/Kontenschutz und optionaler Nachrichtenfilter

On-Chart-Statistik-Panel (Positions- und EA-Statistiken)

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und es können Verluste auftreten.

Die Skalierung im Raster und die Erhöhung der Losgrößen können das Risiko bei ungünstigen Bewegungen erhöhen und den Drawdown verstärken.

Einige Positionen können ohne festen Stop-Loss eröffnet werden, abhängig von den gewählten Einstellungen und der Basket-Management-Logik.

Schutzeinstellungen (maximale Trades, prozentuale Stop-Out-Regel, Tages-/Kontolimits) können das Risiko reduzieren, aber nicht eliminieren.

Ausführungsqualität, Spread, Swaps und Mindeststoppabstände sind maklerabhängig und können sich ändern, insbesondere in volatilen Phasen.

Verwenden Sie den Strategy Tester für historische Simulationen und bestätigen Sie das Verhalten auf einem Demokonto, bevor Sie es live einsetzen.

Eingaben

Kern

Magic_Number: eindeutiger Bezeichner für EA-Orders

Entry_Amount: anfängliche Losgröße

Stop_Loss: anfänglicher SL in Pips (0 = deaktiviert)

Take_Profit: Basis-TP in Pips (wird verwendet, wenn der TP auf Pips basiert)

Gewinn & Take Profit Logik

Gewinn-Typ: TP-basierte Basket-Verwaltung oder Schwellenwert für die Kontowährung close

dollarProfit: Schwellenwert für das kumulative Ergebnis in Kontowährung (wird verwendet, wenn aktiviert)

GewinnmitnahmeTyp: Pips oder ATR

atr_period: ATR-Zeitraum (für ATR-basiertes TP)

atr_multiplikator: ATR-Multiplikator (für ATR-basierten TP)

Indikatoren (Einstieg/Ausstieg)

Williams' %R: Zeitraum, Niveau

Standardabweichung: Zeitraum, Niveau

Alligator: Kiefer/Zähne/Lippen Perioden und Verschiebungen

Hüllkurven: Periode, Abweichung % (verwendet für Close-Signal)

Raster / Skalierung

martingaleModus: Multiplizieren oder Inkrementieren

Multiplikator / Inkrementierer: Parameter der Los-Skalierungsmethode

distance: Abstand in Pips für hinzugefügte Positionen

maxMGTrades: maximal hinzugefügte Positionen pro Richtung

stopOutPercent: Schließungsregel basierend auf kumulativem Ergebnis vs. Saldo (%)

Schutzmaßnahmen, Nachrichten, Anzeige

Max_Spread / Max_OpenPos / Max_OpenLots: Einstiegsfilter

MaxDailyLoss / Max_Daily_DD / Daily_Reset: tägliche Limits

Min_Equity / MaxEquity_DD / Max_Equity: Kontosicherungen

News_Priorität / News_Währungen / Vorher-Nachher-Minuten: Nachrichtenfilter

Pos_Stat / Robot_Stats: Optionen im Chart-Panel

Einrichtung

Installieren Sie den EA im MT4 und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie den Chart für das Symbol, das Sie auswerten möchten, und wählen Sie den Zeitrahmen, den Sie verwenden möchten. Fügen Sie Alpha Grid Giant hinzu und aktivieren Sie Algo Trading. Legen Sie Magic_Number (einmalig pro Chart), Entry_Amount und die Profit/TP Optionen (Pips oder ATR) fest. Wenn Sie die Skalierung verwenden, stellen Sie den Abstand, maxMGTrades und den Lot-Skalierungsmodus bzw. die Werte für die Bewertung konservativ ein. (Optional) Konfigurieren Sie die Schutzmaßnahmen (Spread/Exposure/Tag/Konto) und die Berechtigungen für den Nachrichtenfilter, falls Sie diese aktivieren.

Empfohlene Auswertung

Verwenden Sie den Strategy Tester, um eine historische Simulation mit den Daten Ihres Brokers auszuführen und die Orderplatzierung, die Aktualisierungen des Basket-TP und das Skalierungsverhalten zu beobachten.

Testen Sie mit realistischen Spreads und überprüfen Sie den minimalen Stop-Abstand (Stop-Level), insbesondere wenn Sie SL/TP aktivieren.

Evaluieren Sie verschiedene Marktregimes (Trend- und Schwankungsperioden), um zu verstehen, wie sich die Skalierungshäufigkeit ändert.

Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um die Ausführung, die Slippage-Empfindlichkeit und das Verhalten des News-Filters zu überprüfen.

Überprüfen Sie die Experten-/Journal-Protokolle auf blockierte Einträge, Schutzauslöser und etwaige Orderänderungsfehler.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Funktioniert mit dem aktuellen Chart-Symbol und Zeitrahmen; die Parameter sollten für jedes Instrument angepasst und validiert werden.

Broker-Bedingungen (Ziffern, Lot-Schritt, Min/Max-Lot, Stop-Level, Swaps) wirken sich auf den Betrieb aus und erfordern möglicherweise Anpassungen.

Wenn der News-Filter aktiviert ist, muss die WebRequest-Erlaubnis in den Terminal-Einstellungen erlaubt sein.

FAQ

F: Handelt es sich um einen Raster- oder Skalierungs-EA?

A: Er kann Positionen in einem bestimmten Abstand hinzufügen, wenn eine Position bereits geöffnet ist. Dieses Verhalten wird durch die Skalierungseinstellungen gesteuert.

F: Erhöht er die Losgrößen?

A: Das kann er, abhängig vom gewählten Skalierungsmodus (Multiplizieren oder Erhöhen) und Ihren Parameterwerten.

F: Wie wird der Take Profit verwaltet?

A: Der TP kann für offene Positionen anhand des Durchschnittspreises des Korbes aktualisiert werden, entweder um feste Pips oder um einen ATR-basierten Abstand.

F: Können alle Positionen automatisch geschlossen werden?

A: Ja, es gibt optionale Bedingungen für die Schließung aller Positionen auf der Grundlage des kumulativen gleitenden Ergebnisses (Kontowährung) und einer prozentualen Stop-Out-Regel.

F: Wird immer ein Stop-Loss verwendet?

A: Nicht unbedingt. Der Stop-Loss kann deaktiviert werden, und einige Logiken beruhen auf dem Basket-Management. Bewerten Sie immer das Risiko und die Schutzmaßnahmen.

F: Wo wird Unterstützung angeboten?

A: Unterstützung wird über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten angeboten.