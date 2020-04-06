Überblick

Gold Expansion Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er verfolgt einen regelbasierten Ansatz, der nach täglichen Bedingungen für die Ausweitung der Handelsspanne sucht und dann Pullback-Einträge sucht.

Die Richtungsvorspannung wird von den Referenzniveaus des Vortags mit einer Bollinger-basierten Bestätigung abgeleitet.

Einträge werden als schwebende Limit-Orders platziert, die auf den Keltner Channel-Niveaus verankert sind.

Trades werden mit einem festen Stop-Loss und Take-Profit verwaltet, mit einem optionalen ATR-basierten Trailing-Stop (wenn aktiviert).

Was der EA tut

Der EA wertet den Schlusskurs des Vortages im Verhältnis zum Hoch/Tief des Vortages aus, um eine Long- oder Short-Bias-Bedingung zu bestimmen.

Eine Bollinger-Bestätigung (basierend auf den konfigurierten Eingaben) wird verwendet, um die Bias-Bedingung zu bestätigen.

Wenn die Bedingungen übereinstimmen, platziert der EA Limit-Orders an den Keltner-Channel-Bändern, um an Pullbacks zu partizipieren.

Wenn eine schwebende Order nicht innerhalb einer definierten Anzahl von H1-Balken ausgelöst wird, verfällt sie und wird entfernt.

Offene Positionen werden mit SL/TP verwaltet, und die Trailing-Logik kann nach einer definierten Gewinnschwelle aktiviert werden (falls aktiviert).

Hauptmerkmale

Entwickelt für XAUUSD (Gold) auf H1 (MT4)

Vor-Tages-Bias-Filter mit Bollinger-Bestätigung

Pullback-Einträge mit im Keltner-Kanal verankerten Limit-Orders

Fester Stop Loss / Take Profit pro Handel

Optionales ATR-basiertes Trailing mit Aktivierungsschwelle

Verfall von Pending Orders zur Reduzierung veralteter Einträge

Schutz vor Duplikaten und kontrollierte Orderersetzung

Keine Martingale und kein Grid-Style Averaging

Risikomanagement und Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse.

Gold kann volatil sein; Spread-Ausweitung, Slippage und Gaps können Ein- und Ausstiege beeinflussen.

Limit-Orders können bei schnellen Märkten zu einem anderen Preis als erwartet ausgeführt werden.

Trailing-Stop und Handelsmanagement erfordern, dass das Terminal läuft (VPS ist optional).

Testen Sie immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demo-Konto, bevor Sie es live verwenden.

Verwenden Sie eine konservative Positionsgröße und wenden Sie Ihre eigenen Risikolimits auf Kontoebene an.

Eingaben

Handel

MagischeZahl

RiskPercent (falls unterstützt) oder FixedLot

Bias-Filter

Vortages-Referenzregel (Schlusskurs vs. vorheriges Hoch/Tief)

Vorspannung Bollinger: Periode 330, Abweichung 1,9 (typischer Preis)

Einstieg

Keltner-Anker: Zeitraum 20, Multiplikator 1,5

OrderValidityBars: 6 (H1-Balken)

Stops & Handelsmanagement

StopLossPips: 985

TakeProfitPips: 580

ATR nachlaufend: ATRPeriode 295, TrailMultiplier 4.9

TrailActivationPips: 600

Einrichtung

Installieren Sie den EA in MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie XAUUSD (Broker-Suffixe können zutreffen) und setzen Sie den Zeitrahmen auf H1. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading. Stellen Sie MagicNumber ein (empfohlen, wenn Sie mehrere Instanzen betreiben). Wählen Sie RiskPercent oder FixedLot und beginnen Sie mit konservativen Werten. Vergewissern Sie sich, dass SL/TP, Trailing-Einstellungen und OrderValidityBars mit Ihrem beabsichtigten Risiko- und Haltefenster übereinstimmen.

Empfohlene Auswertung

Verwenden Sie den Strategy Tester, um eine historische Simulation auszuführen und die Platzierung ausstehender Orders, das Ablaufverhalten und die Trailing-Aktivierung zu bestätigen.

Testen Sie mit den XAUUSD-Spezifikationen Ihres Brokers (Ziffern, Kontraktgröße, Stop-Levels, typische Spreads).

Führen Sie dann einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um die Auswirkungen auf die Ausführung zu beobachten (Spread-Änderungen, Slippage, Fills).

Werten Sie mehr als eine Marktphase aus, nicht nur einen kurzen Zeitraum.

Passen Sie jeweils eine Gruppe von Einstellungen an (Bias, dann Entrys, dann Exits und Sizing).

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbol: XAUUSD (Gold); Broker-Namen können abweichen (z. B. XAUUSDm).

Zeitrahmen: für H1 vorgesehen; andere Zeitrahmen erfordern eine eigene Neubewertung.

Kontotyp: Hedging-Konten werden unterstützt; der EA ist so konzipiert, dass er nicht gleichzeitig gegenläufige Positionen eröffnet.

FAQ

F: Verwendet der EA Martingale oder Grid Averaging?

A: Nein. Er wurde ohne Martingale und ohne Grid Averaging entwickelt.

F: Warum ist eine schwebende Order verschwunden?

A: Schwebende Orders können nach OrderValidityBars verfallen, wenn sie nicht ausgelöst werden, oder nur ersetzt werden, wenn ein neues Signal erscheint.

F: Kann ich mehrere Instanzen von XAUUSD laufen lassen?

A: Ja, wenn Sie verschiedene MagicNumber-Werte verwenden und das kombinierte Risiko verstehen.

F: Funktioniert das Trailing, wenn MT4 geschlossen ist?

A: Nein. Trailing und aktives Management erfordern, dass das Terminal in Betrieb bleibt.

F: Kann ich es auch für andere Symbole verwenden?

A: Es ist für XAUUSD gedacht. Andere Symbole müssen Sie selbst testen und die Parameter überprüfen.

F: Wie bekomme ich Support?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog

Version 1.00

Erstes Release: Vortages-Bias mit Bollinger-Bestätigung, Keltner-Pullback-Limit-Einträge, fester SL/TP, optionales ATR-Trailing und Pending Order Expiry.