Gold Expansion Capture EA
- Experten
- Andreas Smigadis
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Überblick
Gold Expansion Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er verfolgt einen regelbasierten Ansatz, der nach täglichen Bedingungen für die Ausweitung der Handelsspanne sucht und dann Pullback-Einträge sucht.
Die Richtungsvorspannung wird von den Referenzniveaus des Vortags mit einer Bollinger-basierten Bestätigung abgeleitet.
Einträge werden als schwebende Limit-Orders platziert, die auf den Keltner Channel-Niveaus verankert sind.
Trades werden mit einem festen Stop-Loss und Take-Profit verwaltet, mit einem optionalen ATR-basierten Trailing-Stop (wenn aktiviert).
Was der EA tut
Der EA wertet den Schlusskurs des Vortages im Verhältnis zum Hoch/Tief des Vortages aus, um eine Long- oder Short-Bias-Bedingung zu bestimmen.
Eine Bollinger-Bestätigung (basierend auf den konfigurierten Eingaben) wird verwendet, um die Bias-Bedingung zu bestätigen.
Wenn die Bedingungen übereinstimmen, platziert der EA Limit-Orders an den Keltner-Channel-Bändern, um an Pullbacks zu partizipieren.
Wenn eine schwebende Order nicht innerhalb einer definierten Anzahl von H1-Balken ausgelöst wird, verfällt sie und wird entfernt.
Offene Positionen werden mit SL/TP verwaltet, und die Trailing-Logik kann nach einer definierten Gewinnschwelle aktiviert werden (falls aktiviert).
Hauptmerkmale
-
Entwickelt für XAUUSD (Gold) auf H1 (MT4)
-
Vor-Tages-Bias-Filter mit Bollinger-Bestätigung
-
Pullback-Einträge mit im Keltner-Kanal verankerten Limit-Orders
-
Fester Stop Loss / Take Profit pro Handel
-
Optionales ATR-basiertes Trailing mit Aktivierungsschwelle
-
Verfall von Pending Orders zur Reduzierung veralteter Einträge
-
Schutz vor Duplikaten und kontrollierte Orderersetzung
-
Keine Martingale und kein Grid-Style Averaging
Risikomanagement und Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse.
Gold kann volatil sein; Spread-Ausweitung, Slippage und Gaps können Ein- und Ausstiege beeinflussen.
Limit-Orders können bei schnellen Märkten zu einem anderen Preis als erwartet ausgeführt werden.
Trailing-Stop und Handelsmanagement erfordern, dass das Terminal läuft (VPS ist optional).
Testen Sie immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demo-Konto, bevor Sie es live verwenden.
Verwenden Sie eine konservative Positionsgröße und wenden Sie Ihre eigenen Risikolimits auf Kontoebene an.
Eingaben
Handel
-
MagischeZahl
-
RiskPercent (falls unterstützt) oder FixedLot
Bias-Filter
-
Vortages-Referenzregel (Schlusskurs vs. vorheriges Hoch/Tief)
-
Vorspannung Bollinger: Periode 330, Abweichung 1,9 (typischer Preis)
Einstieg
-
Keltner-Anker: Zeitraum 20, Multiplikator 1,5
-
OrderValidityBars: 6 (H1-Balken)
Stops & Handelsmanagement
-
StopLossPips: 985
-
TakeProfitPips: 580
-
ATR nachlaufend: ATRPeriode 295, TrailMultiplier 4.9
-
TrailActivationPips: 600
Einrichtung
-
Installieren Sie den EA in MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).
-
Öffnen Sie XAUUSD (Broker-Suffixe können zutreffen) und setzen Sie den Zeitrahmen auf H1.
-
Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading.
-
Stellen Sie MagicNumber ein (empfohlen, wenn Sie mehrere Instanzen betreiben).
-
Wählen Sie RiskPercent oder FixedLot und beginnen Sie mit konservativen Werten.
-
Vergewissern Sie sich, dass SL/TP, Trailing-Einstellungen und OrderValidityBars mit Ihrem beabsichtigten Risiko- und Haltefenster übereinstimmen.
Empfohlene Auswertung
Verwenden Sie den Strategy Tester, um eine historische Simulation auszuführen und die Platzierung ausstehender Orders, das Ablaufverhalten und die Trailing-Aktivierung zu bestätigen.
Testen Sie mit den XAUUSD-Spezifikationen Ihres Brokers (Ziffern, Kontraktgröße, Stop-Levels, typische Spreads).
Führen Sie dann einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um die Auswirkungen auf die Ausführung zu beobachten (Spread-Änderungen, Slippage, Fills).
Werten Sie mehr als eine Marktphase aus, nicht nur einen kurzen Zeitraum.
Passen Sie jeweils eine Gruppe von Einstellungen an (Bias, dann Entrys, dann Exits und Sizing).
Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: XAUUSD (Gold); Broker-Namen können abweichen (z. B. XAUUSDm).
Zeitrahmen: für H1 vorgesehen; andere Zeitrahmen erfordern eine eigene Neubewertung.
Kontotyp: Hedging-Konten werden unterstützt; der EA ist so konzipiert, dass er nicht gleichzeitig gegenläufige Positionen eröffnet.
FAQ
F: Verwendet der EA Martingale oder Grid Averaging?
A: Nein. Er wurde ohne Martingale und ohne Grid Averaging entwickelt.
F: Warum ist eine schwebende Order verschwunden?
A: Schwebende Orders können nach OrderValidityBars verfallen, wenn sie nicht ausgelöst werden, oder nur ersetzt werden, wenn ein neues Signal erscheint.
F: Kann ich mehrere Instanzen von XAUUSD laufen lassen?
A: Ja, wenn Sie verschiedene MagicNumber-Werte verwenden und das kombinierte Risiko verstehen.
F: Funktioniert das Trailing, wenn MT4 geschlossen ist?
A: Nein. Trailing und aktives Management erfordern, dass das Terminal in Betrieb bleibt.
F: Kann ich es auch für andere Symbole verwenden?
A: Es ist für XAUUSD gedacht. Andere Symbole müssen Sie selbst testen und die Parameter überprüfen.
F: Wie bekomme ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.
Changelog
Version 1.00
Erstes Release: Vortages-Bias mit Bollinger-Bestätigung, Keltner-Pullback-Limit-Einträge, fester SL/TP, optionales ATR-Trailing und Pending Order Expiry.