Euro Pulse EA

Euro Impuls EA (Alpha Structure FX)

Überblick
Prop Firm Robot ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem 5-Minuten-Zeitrahmen unter Verwendung eines Multi-Indikator-Bestätigungsmodells und eingebauter Schutzlimits handelt.
Eingaben werden durch mehrere Standardindikatoren gefiltert und bei neuen Balken ausgewertet.
Der EA umfasst Spread-/Positionslimits, tägliche Verlust- und Drawdown-Limits und Kontokapitalschutz, der neue Eingaben aussetzen kann, wenn er ausgelöst wird.
Ein optionaler Nachrichtenfilter kann neue Eingaben um geplante Ereignisse herum anhalten, wenn er aktiviert ist.
Statistiken auf dem Chart können zur Überwachung angezeigt werden.

Was der EA tut
Der EA prüft eine Reihe von Indikatorbedingungen, um ein Kauf- oder Verkaufssignal zu bilden.
Wenn ein gültiges Signal erscheint und die Schutzmaßnahmen dies zulassen, wird eine Marktposition für das Chart-Symbol mit der konfigurierten Lot-Größe eröffnet.
Offene Positionen können durch Stop Loss / Take Profit oder durch eine indikatorbasierte Ausstiegsregel (Hüllkurvenbedingung) geschlossen werden.
Der EA verwaltet Positionen mithilfe einer Magic Number, um seine Trades von anderen EAs oder manuellen Aufträgen zu trennen.
Neue Einträge können durch Spread, maximale Positionen/Lots, Tageslimits, Kontolimits oder den Nachrichtenfilter blockiert werden.

Hauptmerkmale

  • Automatisierte Eingänge mit Multi-Indikator-Bestätigung (AC, Momentum, WPR, MA-Crossover)

  • Indikatorbasierte Ausstiegsregel mit Hüllkurven (zusätzlich zu SL/TP)

  • Einstiegsschutz: maximaler Spread, maximale offene Positionen, maximale Gesamtlots

  • Täglicher Schutz: max. täglicher Verlust und/oder max. täglicher Drawdown mit Stundenrückstellung

  • Kontosicherung: minimales Eigenkapital, maximales Eigenkapital und maximaler prozentualer Equity Drawdown

  • Optionaler Nachrichtenfilter mit Währungsliste und Zeitpuffern

  • On-Chart-Anzeige für Positionsstatistiken, EA-Statistiken und Schutzstatus

  • SL/TP Fallback im ECN-Stil (Order kann zuerst gesendet und bei Bedarf geändert werden)

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.
Stop Loss / Take Profit-Einstellungen müssen mit den Ziffern des Symbols, den Kontraktspezifikationen und der typischen Volatilität übereinstimmen.
Schutzmaßnahmen können neue Einträge aussetzen und eine offene Position schließen, wenn sie ausgelöst wird (je nach Schutz).
Spread, Slippage, Gaps und Ausführungsgeschwindigkeit können die Platzierung und Schließung von Orders erheblich beeinflussen.
Wenn Sie den Nachrichtenfilter aktivieren, müssen die WebRequest-Berechtigungen im Terminal konfiguriert sein; andernfalls wird der Nachrichten-Feed möglicherweise nicht geladen.
Testen Sie immer auf einem Demokonto und bewerten Sie das Verhalten unter den Bedingungen Ihres Brokers, bevor Sie es live einsetzen.

Eingaben
Handel

  • Magic_Number: eindeutiger Bezeichner für EA-Orders

  • Entry_Amount: feste Losgröße

  • Stop_Loss / Take_Profit (Pips)

Indikatoren

  • Beschleuniger Oszillator Schwelle (Ind0Param0)

  • Momentum Zeitraum/Schwelle (Ind1Param0 / Ind1Param1)

  • Williams %R Zeitraum/Schwelle (Ind2Param0 / Ind2Param1)

  • MA-Überkreuzungszeiträume (Ind3Param0 / Ind3Param1)

  • Hüllkurven Periode/Abweichung für Ausstieg (Ind4Param0 / Ind4Param1)

Schutzmaßnahmen

  • Max_Spread (Punkte), Max_OpenPos, Max_OpenLots

  • MaxDailyLoss / Max_Daily_DD und Daily_Reset (Endzeitpunkt)

  • Min_Equity / Max_Equity / MaxEquity_DD

Nachrichten-Filter

  • Nachrichten_Priorität (Deaktiviert / Nur Hoch / Hoch und Mittel)

  • News_Währungen (kommagetrennt)

  • Puffer vor/nach Nachrichten mit mittlerem und hohem Einfluss

  • News_ViewCount (im Diagramm angezeigte Ereignisse)

Anzeige

  • Pos_Stat: Positionsstatistiken im Diagramm

  • Roboter_Statistiken: EA-Statistiken im Diagramm

Einrichten

  1. Kopieren Sie die EA-Datei nach MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).

  2. Öffnen Sie den Chart, den Sie handeln möchten, und hängen Sie den EA an.

  3. Aktivieren Sie AutoTrading und erlauben Sie den Algo-Handel für den EA.

  4. Setzen Sie Entry_Amount, Stop_Loss, Take_Profit und Ihre Schutzlimits.

  5. Wenn Sie den Nachrichtenfilter verwenden, aktivieren Sie WebRequest in den Terminal-Optionen und fügen Sie die vom EA angeforderte Domain hinzu (wird in den Journal-/Statusmeldungen angezeigt).

  6. Vergewissern Sie sich, dass das On-Chart-Panel den normalen Status anzeigt (keine aktiven Schutzblöcke, sofern nicht beabsichtigt).

Empfohlene Evaluierung
Verwenden Sie den Strategy Tester für eine historische Simulation, um das Signal-Timing, die Orderplatzierung und das Schutzverhalten zu bestätigen.
Führen Sie dann ein Demokonto aus, um reale Spreads, Ausführungsbedingungen und Stop-Level-Einschränkungen zu beobachten.
Testen Sie mehrere Marktbedingungen (ruhige und volatile Perioden), nicht nur einen kurzen Datumsbereich.
Beginnen Sie mit strengeren Schutzmaßnahmen (Spread und Limits) und passen Sie diese bei Bedarf schrittweise an.
Wenn Sie den Nachrichtenfilter verwenden, vergewissern Sie sich, dass bevorstehende Ereignisse auf einem Live-Chart angezeigt werden und dass der EA Eingaben während des konfigurierten Fensters blockiert.
Ändern Sie jeweils eine Einstellungsgruppe, um die Auswirkungen zu verstehen.

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbole/Zeitrahmen: hängt von Ihrer Konfiguration und den Bedingungen des Brokers ab; fügen Sie den gewünschten Chart hinzu.
Der Nachrichtenfilter funktioniert auf Live-Charts (Strategy Tester lädt keine externen Nachrichten herunter).
Die Ausführungsbedingungen des Brokers (Spread, Slippage, Leverage, Stop Level) können das Verhalten beeinflussen.

FAQ
F: Kann mehr als eine Position pro Symbol eröffnet werden?
A: Es kann eine einzige aktive Position für das Symbol und die Magic Number verwaltet werden.

F: Warum werden Eingaben blockiert?
A: Spread-Limits, maximale Positionen/Lots, Tages-/Kontosicherungen oder der Nachrichtenfilter können neue Eingaben verhindern. Überprüfen Sie die Meldungen auf dem Chart.

F: Auf welcher Zeit basiert der tägliche Reset?
A: Daily_Reset verwendet die vom EA implementierte Terminalzeit.

F: Muss ich WebRequest aktivieren?
A: Nur wenn Sie den Nachrichtenfilter aktivieren. Andernfalls zeigt der EA möglicherweise einen Fehler beim Zugriff auf Nachrichten an.

F: Wo bekomme ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog
v2.00: Aktueller Build mit Indikatorfiltern, Schutzfunktionen, On-Chart-Statistiken und optionalem Nachrichtenfilter (Basiscode aktualisiert am 2025-08-13).

