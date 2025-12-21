Euro Pulse EA

Euro Impuls EA (Alpha Structure FX)

Überblick

Prop Firm Robot ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem 5-Minuten-Zeitrahmen unter Verwendung eines Multi-Indikator-Bestätigungsmodells und eingebauter Schutzlimits handelt.

Eingaben werden durch mehrere Standardindikatoren gefiltert und bei neuen Balken ausgewertet.

Der EA umfasst Spread-/Positionslimits, tägliche Verlust- und Drawdown-Limits und Kontokapitalschutz, der neue Eingaben aussetzen kann, wenn er ausgelöst wird.

Ein optionaler Nachrichtenfilter kann neue Eingaben um geplante Ereignisse herum anhalten, wenn er aktiviert ist.

Statistiken auf dem Chart können zur Überwachung angezeigt werden.

Was der EA tut

Der EA prüft eine Reihe von Indikatorbedingungen, um ein Kauf- oder Verkaufssignal zu bilden.

Wenn ein gültiges Signal erscheint und die Schutzmaßnahmen dies zulassen, wird eine Marktposition für das Chart-Symbol mit der konfigurierten Lot-Größe eröffnet.

Offene Positionen können durch Stop Loss / Take Profit oder durch eine indikatorbasierte Ausstiegsregel (Hüllkurvenbedingung) geschlossen werden.

Der EA verwaltet Positionen mithilfe einer Magic Number, um seine Trades von anderen EAs oder manuellen Aufträgen zu trennen.

Neue Einträge können durch Spread, maximale Positionen/Lots, Tageslimits, Kontolimits oder den Nachrichtenfilter blockiert werden.

Hauptmerkmale

Automatisierte Eingänge mit Multi-Indikator-Bestätigung (AC, Momentum, WPR, MA-Crossover)

Indikatorbasierte Ausstiegsregel mit Hüllkurven (zusätzlich zu SL/TP)

Einstiegsschutz: maximaler Spread, maximale offene Positionen, maximale Gesamtlots

Täglicher Schutz: max. täglicher Verlust und/oder max. täglicher Drawdown mit Stundenrückstellung

Kontosicherung: minimales Eigenkapital, maximales Eigenkapital und maximaler prozentualer Equity Drawdown

Optionaler Nachrichtenfilter mit Währungsliste und Zeitpuffern

On-Chart-Anzeige für Positionsstatistiken, EA-Statistiken und Schutzstatus

SL/TP Fallback im ECN-Stil (Order kann zuerst gesendet und bei Bedarf geändert werden)

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.

Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.

Stop Loss / Take Profit-Einstellungen müssen mit den Ziffern des Symbols, den Kontraktspezifikationen und der typischen Volatilität übereinstimmen.

Schutzmaßnahmen können neue Einträge aussetzen und eine offene Position schließen, wenn sie ausgelöst wird (je nach Schutz).

Spread, Slippage, Gaps und Ausführungsgeschwindigkeit können die Platzierung und Schließung von Orders erheblich beeinflussen.

Wenn Sie den Nachrichtenfilter aktivieren, müssen die WebRequest-Berechtigungen im Terminal konfiguriert sein; andernfalls wird der Nachrichten-Feed möglicherweise nicht geladen.

Testen Sie immer auf einem Demokonto und bewerten Sie das Verhalten unter den Bedingungen Ihres Brokers, bevor Sie es live einsetzen.

Eingaben

Handel

Magic_Number: eindeutiger Bezeichner für EA-Orders

Entry_Amount: feste Losgröße

Stop_Loss / Take_Profit (Pips)

Indikatoren

Beschleuniger Oszillator Schwelle (Ind0Param0)

Momentum Zeitraum/Schwelle (Ind1Param0 / Ind1Param1)

Williams %R Zeitraum/Schwelle (Ind2Param0 / Ind2Param1)

MA-Überkreuzungszeiträume (Ind3Param0 / Ind3Param1)

Hüllkurven Periode/Abweichung für Ausstieg (Ind4Param0 / Ind4Param1)

Schutzmaßnahmen

Max_Spread (Punkte), Max_OpenPos, Max_OpenLots

MaxDailyLoss / Max_Daily_DD und Daily_Reset (Endzeitpunkt)

Min_Equity / Max_Equity / MaxEquity_DD

Nachrichten-Filter

Nachrichten_Priorität (Deaktiviert / Nur Hoch / Hoch und Mittel)

News_Währungen (kommagetrennt)

Puffer vor/nach Nachrichten mit mittlerem und hohem Einfluss

News_ViewCount (im Diagramm angezeigte Ereignisse)

Anzeige

Pos_Stat: Positionsstatistiken im Diagramm

Roboter_Statistiken: EA-Statistiken im Diagramm

Einrichten

Kopieren Sie die EA-Datei nach MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie den Chart, den Sie handeln möchten, und hängen Sie den EA an. Aktivieren Sie AutoTrading und erlauben Sie den Algo-Handel für den EA. Setzen Sie Entry_Amount, Stop_Loss, Take_Profit und Ihre Schutzlimits. Wenn Sie den Nachrichtenfilter verwenden, aktivieren Sie WebRequest in den Terminal-Optionen und fügen Sie die vom EA angeforderte Domain hinzu (wird in den Journal-/Statusmeldungen angezeigt). Vergewissern Sie sich, dass das On-Chart-Panel den normalen Status anzeigt (keine aktiven Schutzblöcke, sofern nicht beabsichtigt).

Empfohlene Evaluierung

Verwenden Sie den Strategy Tester für eine historische Simulation, um das Signal-Timing, die Orderplatzierung und das Schutzverhalten zu bestätigen.

Führen Sie dann ein Demokonto aus, um reale Spreads, Ausführungsbedingungen und Stop-Level-Einschränkungen zu beobachten.

Testen Sie mehrere Marktbedingungen (ruhige und volatile Perioden), nicht nur einen kurzen Datumsbereich.

Beginnen Sie mit strengeren Schutzmaßnahmen (Spread und Limits) und passen Sie diese bei Bedarf schrittweise an.

Wenn Sie den Nachrichtenfilter verwenden, vergewissern Sie sich, dass bevorstehende Ereignisse auf einem Live-Chart angezeigt werden und dass der EA Eingaben während des konfigurierten Fensters blockiert.

Ändern Sie jeweils eine Einstellungsgruppe, um die Auswirkungen zu verstehen.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbole/Zeitrahmen: hängt von Ihrer Konfiguration und den Bedingungen des Brokers ab; fügen Sie den gewünschten Chart hinzu.

Der Nachrichtenfilter funktioniert auf Live-Charts (Strategy Tester lädt keine externen Nachrichten herunter).

Die Ausführungsbedingungen des Brokers (Spread, Slippage, Leverage, Stop Level) können das Verhalten beeinflussen.

FAQ

F: Kann mehr als eine Position pro Symbol eröffnet werden?

A: Es kann eine einzige aktive Position für das Symbol und die Magic Number verwaltet werden.

F: Warum werden Eingaben blockiert?

A: Spread-Limits, maximale Positionen/Lots, Tages-/Kontosicherungen oder der Nachrichtenfilter können neue Eingaben verhindern. Überprüfen Sie die Meldungen auf dem Chart.

F: Auf welcher Zeit basiert der tägliche Reset?

A: Daily_Reset verwendet die vom EA implementierte Terminalzeit.

F: Muss ich WebRequest aktivieren?

A: Nur wenn Sie den Nachrichtenfilter aktivieren. Andernfalls zeigt der EA möglicherweise einen Fehler beim Zugriff auf Nachrichten an.

F: Wo bekomme ich Support?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog

v2.00: Aktueller Build mit Indikatorfiltern, Schutzfunktionen, On-Chart-Statistiken und optionalem Nachrichtenfilter (Basiscode aktualisiert am 2025-08-13).

Hinweis zur Einhaltung des Code-Headers (nicht in die Marktbeschreibung einfügen)

Entfernen Sie die Zeile "Website: ..."-Zeile aus den Quellcode-Header-Kommentaren, um Probleme mit der Moderation externer Links zu vermeiden.

Wenn der EA Einrichtungsanweisungen ausgibt, die eine URL enthalten, halten Sie diese streng funktional (WebRequest-Erlaubnis) und vermeiden Sie werbliche Formulierungen.