German Index Thrust EA
- Experten
- Andreas Smigadis
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Überblick
German Index Thrust EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für Symbole des Typs GER40 / DAX im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er verwendet einen regelbasierten Intraday-Ansatz, der sich auf die Tageseröffnung bezieht und platziert Pending Stop-Orders, wenn die Bedingungen passen.
Die Richtungsvorgabe wird von einem DeMarker-Kreuz abgeleitet, und die Einstiegsdistanz passt sich der Volatilität unter Verwendung der Bollinger-Band-Breite an.
Der EA ist für eine Position pro Signal konzipiert, ohne Grid-Style-Layering und ohne Martingale-Logik.
Was der EA tut
Zu Beginn eines jeden Handelstages bezieht sich der EA auf die Tageseröffnung als Basisniveau.
Er bestimmt eine Long-/Short-Haltung unter Verwendung einer DeMarker(50)-Kreuzregel.
Wenn eine gültige Vorspannung vorliegt, platziert er schwebende Stop-Orders in einem adaptiven Abstand zur Tageseröffnung auf der Grundlage des Bollinger-Band-Breiten-Verhältnisses.
Wenn die Position ausgelöst wird, wird sie mit definierten Stop Loss / Take Profit-Einstellungen und einer optionalen ATR-gesteuerten Trailing-Methode verwaltet.
Pending Orders können nach einer definierten Anzahl von Bars verfallen und werden nur bei einem neuen Signal ersetzt.
Hauptmerkmale
-
Entwickelt für GER40/DAX Symbole auf M5 (MT4)
-
Täglich offene, verankerte Pending Stop-Einträge
-
Richtungsabhängige Vorspannung durch DeMarker(50)-Kreuzregel
-
Volatilitätsadaptive Einstiegsdistanz durch Bollinger Band Width Ratio
-
Ein Handel pro Signal mit Duplikatschutz
-
Prozentbasierte SL/TP mit optionalem ATR-gesteuertem Trailing-Management
-
Zeitregeln wie z.B. Freitagsexit (Terminalzeit) können aktiviert werden
Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.
Indexsymbole können sich schnell bewegen und es kann zu Spread-Ausweitungen, Slippage und Gaps kommen, insbesondere in volatilen Phasen.
Prozentuale SL/TP und Trailing-Verhalten müssen für die GER40/DAX-Kontraktspezifikationen und Margin-Regeln Ihres Brokers ausgewertet werden.
Die Zeiteinstellungen basieren auf der Terminal-/Broker-Serverzeit und müssen korrekt konfiguriert werden.
Testen Sie immer zuerst mit dem Strategy Tester (historische Simulation) und dann mit einem Demokonto, bevor Sie den EA live einsetzen.
Eingaben
Handel
-
Symbolauswahl und Magic Number
-
Regeln zur Vermeidung von Einzelpositionen und Duplikaten
-
Gültigkeit von Pending Orders (Bars) und Aktualisierungsregeln
Eingaben
-
DeMarker-Einstellungen (Periode und Cross-Regel)
-
Eingabe-Multiplikatoren für Long/Short-Platzierung
-
Bollinger Band Width Ratio Skalierungsparameter
Risiko & Ausgänge
-
Stop Loss Prozent und Take Profit Prozent (long/short)
-
Auto-Exit nach Bars (falls aktiviert)
-
Trailing-Modul: ATR-Perioden/Multiplikatoren und Aktivierungsregeln
Zeit & Abschnitte
-
Freitagsschluss/Ausstiegszeit (Terminalzeit)
-
Aktivierungsregeln für Sitzungen/Wochentage (falls vorgesehen)
-
Optionales Verhalten "Schließen bei Sitzungsende" (falls vorgesehen)
Einrichtung
-
Installieren Sie den EA in MT4 (MQL4/Experts) und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).
-
Öffnen Sie den GER40/DAX-Symbolchart Ihres Brokers (der Name kann variieren) und stellen Sie den Zeitrahmen auf M5.
-
Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading.
-
Bestätigen Sie die Symboleinstellungen (Kontraktgröße, Mindestlot, Handelszeiten) und passen Sie die Risikoparameter nach Bedarf an.
-
Stellen Sie die Regeln für die Terminalzeit (einschließlich des Ausstiegs am Freitag) so ein, dass sie mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmen.
-
Überwachen Sie die Registerkarten Experten/Journal, um sich zu vergewissern, dass das Programm normal funktioniert und keine Fehler bei der Handelserlaubnis vorliegen.
Empfohlene Auswertung
Führen Sie den Strategy Tester als historische Simulation auf dem GER40/DAX-Symbol Ihres Brokers mit realistischen Spread-/Provision-Annahmen aus.
Beziehen Sie verschiedene Regimes (Trendtage und Perioden mit Schwankungsbreite) ein, um die Einstiegshäufigkeit und das Trailing-Verhalten zu beobachten.
Testen Sie mit konservativer Positionsgröße und überprüfen Sie die Margin-Anforderungen für Indexkontrakte.
Führen Sie Forward-Tests auf einem Demokonto durch, um die Ausführung in Echtzeit, Slippage und Spread-Änderungen zu beobachten.
Passen Sie jeweils eine Gruppe von Eingaben an (Eingänge, dann Ausgänge, dann Zeitregeln), um die Auswirkungen zu verstehen.
Ziehen Sie den Live-Einsatz erst in Betracht, wenn Sie mit dem Drawdown-Verhalten und der maklerspezifischen Ausführung vertraut sind.
Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: GER40 / DAX (Brokernamen und Suffixe können abweichen).
Zeitrahmen: für M5 vorgesehen.
Kontotyp: Hedging-Konten werden unterstützt; die Strategie ist so konzipiert, dass keine gegenläufigen Positionen gleichzeitig eröffnet werden.
FAQ
F: Verwendet die Strategie Martingale oder ein Grid?
A: Nein. Sie wurde ohne Martingale und ohne Grid-Durchschnittsbildung entwickelt.
F: Wie werden die Positionen platziert?
A: Pending-Stop-Orders werden in einem volatilitätsangepassten Abstand zur Tageseröffnung platziert, wenn die Bias-Regel erfüllt ist.
F: Warum wurden heute keine Orders platziert?
A: Überprüfen Sie die Sitzungs-/Zeitregeln, die Handelszeiten des Symbols und ob die DeMarker-Bias-Bedingung erfüllt war.
F: Sind SL/TP und Trailing fixiert?
A: SL/TP sind wie konfiguriert prozentbasiert, und Trailing (falls aktiviert) folgt ATR-gesteuerten Regeln. Die Einstellungen sollten für jeden Broker einzeln geprüft werden.
F: Verwenden die Zeiteinstellungen meine Ortszeit?
A: Der EA verwendet die Terminal-/Broker-Serverzeit für Sitzungs- und Freitags-Exit-Regeln.
F: Wo erhalte ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.
Changelog
-
Die Versionshistorie und Updates finden Sie auf der Registerkarte Market "Versions".