Überblick

German Index Thrust EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für Symbole des Typs GER40 / DAX im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er verwendet einen regelbasierten Intraday-Ansatz, der sich auf die Tageseröffnung bezieht und platziert Pending Stop-Orders, wenn die Bedingungen passen.

Die Richtungsvorgabe wird von einem DeMarker-Kreuz abgeleitet, und die Einstiegsdistanz passt sich der Volatilität unter Verwendung der Bollinger-Band-Breite an.

Der EA ist für eine Position pro Signal konzipiert, ohne Grid-Style-Layering und ohne Martingale-Logik.

Was der EA tut

Zu Beginn eines jeden Handelstages bezieht sich der EA auf die Tageseröffnung als Basisniveau.

Er bestimmt eine Long-/Short-Haltung unter Verwendung einer DeMarker(50)-Kreuzregel.

Wenn eine gültige Vorspannung vorliegt, platziert er schwebende Stop-Orders in einem adaptiven Abstand zur Tageseröffnung auf der Grundlage des Bollinger-Band-Breiten-Verhältnisses.

Wenn die Position ausgelöst wird, wird sie mit definierten Stop Loss / Take Profit-Einstellungen und einer optionalen ATR-gesteuerten Trailing-Methode verwaltet.

Pending Orders können nach einer definierten Anzahl von Bars verfallen und werden nur bei einem neuen Signal ersetzt.

Hauptmerkmale

Entwickelt für GER40/DAX Symbole auf M5 (MT4)

Täglich offene, verankerte Pending Stop-Einträge

Richtungsabhängige Vorspannung durch DeMarker(50)-Kreuzregel

Volatilitätsadaptive Einstiegsdistanz durch Bollinger Band Width Ratio

Ein Handel pro Signal mit Duplikatschutz

Prozentbasierte SL/TP mit optionalem ATR-gesteuertem Trailing-Management

Zeitregeln wie z.B. Freitagsexit (Terminalzeit) können aktiviert werden

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.

Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.

Indexsymbole können sich schnell bewegen und es kann zu Spread-Ausweitungen, Slippage und Gaps kommen, insbesondere in volatilen Phasen.

Prozentuale SL/TP und Trailing-Verhalten müssen für die GER40/DAX-Kontraktspezifikationen und Margin-Regeln Ihres Brokers ausgewertet werden.

Die Zeiteinstellungen basieren auf der Terminal-/Broker-Serverzeit und müssen korrekt konfiguriert werden.

Testen Sie immer zuerst mit dem Strategy Tester (historische Simulation) und dann mit einem Demokonto, bevor Sie den EA live einsetzen.

Eingaben

Handel

Symbolauswahl und Magic Number

Regeln zur Vermeidung von Einzelpositionen und Duplikaten

Gültigkeit von Pending Orders (Bars) und Aktualisierungsregeln

Eingaben

DeMarker-Einstellungen (Periode und Cross-Regel)

Eingabe-Multiplikatoren für Long/Short-Platzierung

Bollinger Band Width Ratio Skalierungsparameter

Risiko & Ausgänge

Stop Loss Prozent und Take Profit Prozent (long/short)

Auto-Exit nach Bars (falls aktiviert)

Trailing-Modul: ATR-Perioden/Multiplikatoren und Aktivierungsregeln

Zeit & Abschnitte

Freitagsschluss/Ausstiegszeit (Terminalzeit)

Aktivierungsregeln für Sitzungen/Wochentage (falls vorgesehen)

Optionales Verhalten "Schließen bei Sitzungsende" (falls vorgesehen)

Einrichtung

Installieren Sie den EA in MT4 (MQL4/Experts) und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie den GER40/DAX-Symbolchart Ihres Brokers (der Name kann variieren) und stellen Sie den Zeitrahmen auf M5. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading. Bestätigen Sie die Symboleinstellungen (Kontraktgröße, Mindestlot, Handelszeiten) und passen Sie die Risikoparameter nach Bedarf an. Stellen Sie die Regeln für die Terminalzeit (einschließlich des Ausstiegs am Freitag) so ein, dass sie mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmen. Überwachen Sie die Registerkarten Experten/Journal, um sich zu vergewissern, dass das Programm normal funktioniert und keine Fehler bei der Handelserlaubnis vorliegen.

Empfohlene Auswertung

Führen Sie den Strategy Tester als historische Simulation auf dem GER40/DAX-Symbol Ihres Brokers mit realistischen Spread-/Provision-Annahmen aus.

Beziehen Sie verschiedene Regimes (Trendtage und Perioden mit Schwankungsbreite) ein, um die Einstiegshäufigkeit und das Trailing-Verhalten zu beobachten.

Testen Sie mit konservativer Positionsgröße und überprüfen Sie die Margin-Anforderungen für Indexkontrakte.

Führen Sie Forward-Tests auf einem Demokonto durch, um die Ausführung in Echtzeit, Slippage und Spread-Änderungen zu beobachten.

Passen Sie jeweils eine Gruppe von Eingaben an (Eingänge, dann Ausgänge, dann Zeitregeln), um die Auswirkungen zu verstehen.

Ziehen Sie den Live-Einsatz erst in Betracht, wenn Sie mit dem Drawdown-Verhalten und der maklerspezifischen Ausführung vertraut sind.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbol: GER40 / DAX (Brokernamen und Suffixe können abweichen).

Zeitrahmen: für M5 vorgesehen.

Kontotyp: Hedging-Konten werden unterstützt; die Strategie ist so konzipiert, dass keine gegenläufigen Positionen gleichzeitig eröffnet werden.

FAQ

F: Verwendet die Strategie Martingale oder ein Grid?

A: Nein. Sie wurde ohne Martingale und ohne Grid-Durchschnittsbildung entwickelt.

F: Wie werden die Positionen platziert?

A: Pending-Stop-Orders werden in einem volatilitätsangepassten Abstand zur Tageseröffnung platziert, wenn die Bias-Regel erfüllt ist.

F: Warum wurden heute keine Orders platziert?

A: Überprüfen Sie die Sitzungs-/Zeitregeln, die Handelszeiten des Symbols und ob die DeMarker-Bias-Bedingung erfüllt war.

F: Sind SL/TP und Trailing fixiert?

A: SL/TP sind wie konfiguriert prozentbasiert, und Trailing (falls aktiviert) folgt ATR-gesteuerten Regeln. Die Einstellungen sollten für jeden Broker einzeln geprüft werden.

F: Verwenden die Zeiteinstellungen meine Ortszeit?

A: Der EA verwendet die Terminal-/Broker-Serverzeit für Sitzungs- und Freitags-Exit-Regeln.

F: Wo erhalte ich Support?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog