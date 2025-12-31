Visión General

Alpha Grid Giant es un Asesor Experto para MetaTrader 4 que combina entradas basadas en indicadores con una lógica opcional de escalado de posiciones (estilo cuadrícula).

Puede gestionar las salidas utilizando un método de Take Profit de cesta (basado en pips o ATR) y también puede cerrar posiciones utilizando un umbral de resultado acumulativo en la divisa de la cuenta.

El EA incluye límites de entrada, diarios y de protección de cuenta, además de un Filtro de Noticias opcional.

Toda la lógica se evalúa en el símbolo gráfico y marco temporal actuales, por lo que el comportamiento debe validarse según las condiciones del broker.

Qué hace el EA

El EA busca una entrada inicial de compra/venta usando una combinación de %R de Williams, Desviación Estándar y condiciones Alligator.

Después de que existe una posición inicial, puede agregar posiciones adicionales a una distancia configurada (pips) cuando el precio se mueve contra el precio de apertura.

El tamaño del lote para las posiciones agregadas puede incrementarse por multiplicador o por incremento fijo (modo seleccionado por el usuario).

La gestión de las salidas puede gestionarse actualizando los niveles de Take Profit en función del precio medio de la cesta (pips o ATR).

Opcionalmente, puede cerrar todas las posiciones cuando el resultado flotante acumulado alcanza un nivel definido por el usuario (divisa de la cuenta).

Las reglas de protección pueden bloquear nuevas entradas, y los límites diarios/de cuenta pueden suspender la negociación o cerrar posiciones cuando se activan.

Características principales

Entrada inicial basada en indicadores (Williams' %R + StdDev + Alligator)

Escalado opcional de posiciones estilo cuadrícula con distancia y operaciones máximas configurables

Dos modos de escalado de lotes: Multiplicar o Incrementar

Gestión del Take Profit de la cesta a partir del precio medio (Pips o ATR)

Condición opcional de cierre de resultado acumulado (divisa de la cuenta)

Protecciones de entrada/día/cuenta y filtro de noticias opcional

Panel de estadísticas en el gráfico (estadísticas de posición y del EA)

Gestión del riesgo y notas de seguridad

Operar implica riesgo, y pueden producirse pérdidas.

El escalado estilo cuadrícula y el aumento del tamaño de los lotes pueden aumentar la exposición durante movimientos adversos y pueden aumentar las detracciones.

Algunas posiciones pueden abrirse sin un Stop Loss fijo, dependiendo de los ajustes seleccionados y de la lógica de gestión de la cesta.

Los ajustes de protección (operaciones máximas, regla de porcentaje de stop-out, límites diarios/de cuenta) pueden reducir el riesgo pero no eliminarlo.

Las reglas de calidad de ejecución, spread, swaps y distancia mínima de stop dependen del broker y pueden cambiar, especialmente durante periodos volátiles.

Utilice el Probador de Estrategias para la simulación histórica y confirme el comportamiento en una cuenta demo antes de cualquier uso en vivo.

Entradas

Núcleo

Magic_Number: identificador único para las órdenes del EA

Entry_Amount: tamaño del lote inicial

Stop_Loss: SL inicial en pips (0 = desactivado)

Take_Profit: TP base en pips (usado cuando el TP está basado en pips)

Lógica de Profit & Take Profit

tipo_ganancia: Gestión de la cesta basada en TP o umbral de cierre de la cuenta en divisas

dollarProfit: umbral de resultado acumulado en la divisa de la cuenta (se utiliza cuando está activado)

takeProfitType: Pips o ATR

atr_period: Periodo ATR (para TP basado en ATR)

atr_multiplier: Multiplicador ATR (para TP basado en ATR)

Indicadores (Entrada/Salida)

Williams' %R: periodo, nivel

Desviación estándar: periodo, nivel

Alligator: mandíbula/dientes/labios periodos y desplazamientos

Envelopes: periodo, % de desviación (usado para señal de cierre)

Cuadrícula / Escala

martingaleMode: Multiplicar o Incrementar

multiplicador / Incrementador: parámetros del método de escalado del lote

distance: distancia en pips para las posiciones añadidas

maxMGTrades: máximo de posiciones añadidas por dirección

stopOutPercent: regla de cierre basada en el resultado acumulado frente al saldo (%)

Protecciones, Noticias, Visualización

Max_Spread / Max_OpenPos / Max_OpenLots: filtros de entrada

MaxDailyLoss / Max_Daily_DD / Daily_Reset: límites diarios

Min_Equity / MaxEquity_DD / Max_Equity: protecciones de cuenta

News_Priority / News_Currencies / minutos antes-después: filtro de noticias

Pos_Stat / Robot_Stats: opciones del panel del gráfico

Configurar

Instale el EA en MT4 y reinicie el terminal (o actualice el Navegador). Abra el gráfico para el símbolo que desea evaluar y elija el marco temporal que planea ejecutar. Adjunte Alpha Grid Giant y active Algo Trading. Establezca Magic_Number (único por gráfico), Entry_Amount, y revise las opciones de Profit/TP (Pips o ATR). Si utiliza escalado, establezca la distancia, maxMGTrades, y el modo/valores de escalado de lotes de forma conservadora para la evaluación. (Opcional) Configure las protecciones (spread/exposición/diario/cuenta) y los permisos del Filtro de Noticias si lo habilita.

Evaluación recomendada

Utilice el Probador de Estrategias para ejecutar una simulación histórica con los datos de su broker y observe la colocación de órdenes, las actualizaciones de TP de la cesta y el comportamiento del escalado.

Pruebe con spreads realistas y verifique la distancia mínima de stop (nivel de stop), especialmente si habilita SL/TP.

Evalúe diferentes regímenes de mercado (periodos de tendencia y oscilación) para comprender cómo cambia la frecuencia de escalado.

Realice pruebas a futuro en una cuenta demo para comprobar la ejecución, la sensibilidad al deslizamiento y el comportamiento del Filtro de Noticias.

Revise los registros de Expertos/Journal en busca de entradas bloqueadas, activaciones de protección y cualquier error de modificación de órdenes.

Compatibilidad

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).

Funciona con el símbolo del gráfico y el marco temporal actuales; los parámetros deben ajustarse y validarse por instrumento.

Las condiciones del broker (dígitos, paso de lote, lote mín./máx., nivel de stop, swaps) afectan al funcionamiento y pueden requerir ajustes.

Si el Filtro de Noticias está activado, el permiso WebRequest debe estar permitido en la configuración del terminal.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Es un EA de cuadrícula o de escala?

R: Puede agregar posiciones a una distancia definida cuando una posición ya está abierta. Este comportamiento se controla mediante los ajustes de escala.

P: ¿Aumenta el tamaño de los lotes?

R: Puede hacerlo, dependiendo del modo de escala seleccionado (Multiplicar o Incrementar) y de los valores de sus parámetros.

P: ¿Cómo se gestiona el Take Profit?

R: El TP puede actualizarse para las posiciones abiertas utilizando el precio medio de la cesta, ya sea por pips fijos o por distancia basada en el ATR.

P: ¿Puede cerrar todas las posiciones automáticamente?

R: Sí, incluye condiciones opcionales de cierre total basadas en el resultado flotante acumulado (divisa de la cuenta) y una regla de porcentaje de stop-out.

P: ¿Utiliza siempre un Stop Loss?

R: No necesariamente. El Stop Loss puede desactivarse, y parte de la lógica se basa en la gestión de la cesta. Evalúe siempre el riesgo y las protecciones.

P: ¿Dónde se proporciona soporte?

R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5.