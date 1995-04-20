Alpha FX News Filter

Überblick

Alpha News Shield ist ein MT4-Indikator, der Ihnen helfen soll, Handelsaktivitäten rund um geplante wirtschaftliche Ereignisse zu planen und zu reduzieren.

Er zeigt anstehende Ereignisse auf dem Chart an (Panel, Countdown und optionale vertikale Linien) und kann den terminalweiten Schutz über globale Variablen steuern.

Wenn das Schutzfenster aktiv ist, kann der Indikator ein Flag "Handel erlaubt" setzen, das andere Expert Advisors lesen können, bevor sie neue Orders senden.

Optionale Regeln zum automatischen Schließen können Positionen vor ausgewählten Ereignissen schließen (falls aktiviert).

Der Indikator benötigt eine Internetverbindung und die Erlaubnis von WebRequest, um den Kalender-Feed herunterzuladen.

Was der Indikator tut

Der Indikator lädt die Daten des Wirtschaftskalenders über WebRequest herunter und analysiert die anstehenden Ereignisse.

Er zeigt eine kompakte Liste der anstehenden Ereignisse und einen Countdown bis zum nächsten Ereignis an.

Er kann zum geplanten Zeitpunkt vertikale Ereignislinien auf dem Chart zeichnen.

Wenn der Schutz aktiviert ist, setzt er globale Terminalvariablen, um anzugeben, ob neue Handelsaufträge während eines konfigurierbaren Zeitfensters blockiert werden sollen.

Optionale Regeln für die automatische Schließung können Positionen vor Ereignissen auf der Grundlage Ihrer Einstellungen schließen (z. B. alle oder nur profitable Positionen schließen).

Hauptmerkmale

News-Panel im Chart mit anstehenden Ereignissen und Countdown-Timer

Optionale vertikale Ereignislinien als visuelle Referenz

Impact-Filter (hoch/mittel/niedrig und andere Kategorien, falls vorhanden)

Währungsfilter (wählen Sie nur die von Ihnen gehandelten Währungen aus)

Terminalweiter Schutz über globale Variablen (ein Indikator kann das gesamte Terminal schützen)

Optionales automatisches Schließen vor Ereignissen (alle Positionen oder nur profitable Positionen, konfigurierbar)

Warnungen (Popup/Ton/E-Mail/Push, wenn in Ihrem Terminal aktiviert)

Automatisches Aktualisierungsintervall für die Kalenderaktualisierung

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Dieser Indikator eröffnet nicht von sich aus Trades. Handelsentscheidungen und -ausführung liegen in Ihrer Verantwortung.

Der Handel birgt Risiken, und Verluste sind möglich - insbesondere bei schnellen Nachrichtenbewegungen, bei denen sich Spreads und Slippage erhöhen können.

Die Logik für automatisches Schließen und Handelsblockierung hängt von der Terminal-Konnektivität, der Broker-Ausführung und den korrekten Zeiteinstellungen ab.

Die Verfügbarkeit des Kalenders hängt von der Datenquelle und der Fähigkeit Ihres Terminals ab, sich über WebRequest zu verbinden.

Damit die terminalweite Blockierung funktioniert, müssen Ihre EAs so konzipiert sein, dass sie die bereitgestellten globalen Variablen lesen, bevor sie Trades eröffnen.

Testen Sie Ihre Einstellungen immer zuerst auf einem Demokonto.

Eingaben

Nachrichten & Filter

Aktivieren/Deaktivieren von Ereigniskategorien (Auswirkungsgrade und andere Typen, falls verfügbar)

Schlüsselwort-Filter ein-/ausschließen (optional)

Anzahl der anzuzeigenden Ereignisse

Währungen

Aktivieren/deaktivieren Sie die zu überwachenden Währungen (wählen Sie nur aus, was Sie handeln)

Option zur Beschränkung der Anzeige/des Schutzes auf das aktuelle Chart-Symbol (falls vorhanden)

Handelsschutz

Handelsschutz aktivieren (ein/aus)

SchutzMinutenVor / SchutzMinutenNach

Globale Variablennamen, die für die Flags "Handel erlaubt" und "Schutz" verwendet werden (falls konfigurierbar)

Auto-Schließen

AutoClosePositions (ein/aus)

SchließenMinutenVor

Alle Positionen schließen oder nur gewinnbringende (falls vorhanden)

Schließen Sie nur das aktuelle Symbol oder alle Symbole (falls vorhanden)

Anzeige & Chart

ZeigePanel / ZeigeCountdown

ShowVerticalLines (ein/aus)

Optionen für Ecken/Schriftart/Größe (falls vorhanden)

Optionale Chart-Informationen (Spread, verbleibende Kerzenzeit, tägliche Änderung, falls vorhanden)

Warnungen

Popup-/Ton-/E-Mail-/Push-Warnungen aktivieren (wie von MT4 unterstützt)

Alarmzeitpunkt vor/nach Ereignissen (falls vorgesehen)

Benutzerdefinierter Name der Tondatei (optional)

Einrichten

Kopieren Sie die Indikator-Datei nach MQL4/Indikatoren und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Hängen Sie Alpha News Shield an ein beliebiges Diagramm an (ein Diagramm ist ausreichend für einen terminalweiten Schutz). In MT4: Tools → Optionen → Expert Advisors → Aktivieren Sie "Allow WebRequest for listed URL" und fügen Sie die vom Indikator benötigte Domain hinzu (wird im Journal/Status-Text angezeigt, wenn der Zugriff blockiert ist). Wählen Sie Ihre Ereignisfilter (Auswirkungen/Kategorien) und Währungen. Aktivieren Sie den Handelsschutz und legen Sie die Minuten vor/nach dem Ereignis für das Sperrfenster fest. Aktivieren Sie, falls gewünscht, Auto-Close und legen Sie fest, was und wann geschlossen werden soll. Wenn Sie möchten, dass Ihre EAs die Sperre respektieren, stellen Sie sicher, dass sie die globale Variable "Trading-allowed" lesen, bevor sie neue Aufträge senden.

Empfohlene Bewertung

Überprüfen Sie, ob die Aktualisierungen des Panels und die Ereignisse auf einem Live- oder Demochart erscheinen (Internet/WebRequest erforderlich).

Überprüfen Sie, ob der Countdown mit der Zeit Ihres Brokers übereinstimmt und ob die Ereignislinien mit der erwarteten Zeit auf dem Chart übereinstimmen.

Aktivieren Sie den Schutz zunächst mit einem breiten Fenster, um zu bestätigen, dass sich der Status "gesperrt/erlaubt" wie erwartet ändert.

Wenn Sie die automatische Schließung verwenden, testen Sie auf einem Demokonto, um zu bestätigen, welche Positionen wann geschlossen werden.

Validieren Sie die EA-Integration, indem Sie bestätigen, dass Ihr EA neue Einträge überspringt, während der Handel blockiert ist.

Überprüfen Sie die Protokolle in den Registerkarten Experten/Journal, um Feed-Aktualisierungen und Zugriffsfehler zu bestätigen.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Erfordert WebRequest und eine aktive Internetverbindung, um Kalenderdaten herunterzuladen.

Funktioniert auf Live- und Democharts; ist nicht für Strategy Tester gedacht, da Online-Daten erforderlich sind.

Terminalweiter Schutz erfordert EAs, die das Flag für die globale Variable prüfen, bevor sie Trades eröffnen.

FAQ

F: Platziert dieser Indikator Trades?

A: Nein. Er zeigt nur Ereignisse an und kann Schutzflags setzen / optionales automatisches Schließen durchführen, falls aktiviert.

F: Kann er alle EAs im Terminal schützen?

A: Er kann globale Terminalvariablen setzen. EAs müssen so kodiert sein, dass sie das Flag "Handel erlaubt" lesen, bevor sie Trades eröffnen.

F: Warum sehe ich keine Nachrichten/Ereignisse?

A: Überprüfen Sie die WebRequest-Berechtigungen, die Internetverbindung und ob Ihre Filter zu streng sind.

F: Funktioniert es im Strategy Tester?

A: Es ist nicht für den Strategy Tester gedacht, da der Download des Kalenders einen Online-Zugang erfordert.

F: Kann ich den Schutz auf bestimmte Währungen beschränken?

A: Ja, verwenden Sie die Währungsfiltereingaben.

F: Wo erhalte ich Support?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Änderungsverlauf