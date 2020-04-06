Alpha Gold Minute EA

Überblick
Alpha Gold Minute ist ein Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er kombiniert eine strukturierte Einstiegsebene (Momentum-/Bestätigungsfilter und Zeitkontrollen) mit einer Positionsaufbaulogik, die Aufträge in konfigurierten Abständen hinzufügen kann.
Der EA umfasst Mindestabstandsprüfungen zwischen Aufträgen, optionale Indikatorbestätigungen und Tages-/Zeitfilter.
Er unterstützt die Handhabung von Symbol-Suffixen und einen Auftragsfluss im ECN-Stil (zuerst Auftrag senden, dann SL/TP ändern, falls vom Broker gefordert).
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und dieser EA erfordert eine sorgfältige Konfiguration und Prüfung.

Was der EA tut
Der EA bewertet die Marktrichtung mithilfe eines Aroon-basierten Filters (konfigurierbar).
Optionale MA- und Stochastik-Bestätigungen können aktiviert werden, um den anfänglichen Einstieg zu verfeinern.
Wenn ein Einstieg erlaubt ist und die Schutzmaßnahmen bestehen, eröffnet der EA einen Handel und kann zusätzliche Aufträge mithilfe von abgestuften Abstandsregeln hinzufügen.
Jeder zusätzliche Auftrag kann durch Tier-Limits und Mindestabstandsbedingungen kontrolliert werden, um eine zu enge Stapelung von Aufträgen zu vermeiden.
Ausstiege können durch SL/TP pro Auftrag, optionale Korb- (durchschnittliche) Take-Profit-Logik, optionale versteckte Ausstiegsregeln und ein Trailing-Stop-Modul verwaltet werden.

Hauptmerkmale

  • Entwickelt für XAUUSD (Gold) auf M1

  • Aroon-Richtungsfilter mit konfigurierbarem Zeitraum/Schwellenwert

  • Optionale MA- und Stochastik-Bestätigungen (ein/aus)

  • Filter für den Wochentag und die Tageszeit (Montag bis Freitag)

  • Mindestabstandsprüfungen zwischen Aufträgen

  • Gestuftes System für zusätzliche Aufträge mit konfigurierbaren Abständen und Limits

  • SL/TP pro Order plus optionale Logik für die Gewinnmitnahme im Korb (Durchschnitt)

  • ECN-kompatibles Ordermanagement und Unterstützung von Symbol-Suffixen

  • Optionale On-Chart-Informationsanzeige (Status/Konto/Zeit)

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Dieser EA kann zusätzliche Orders zu einer bestehenden Position hinzufügen; dies erhöht das Risiko und kann Drawdowns bei ungünstigen Marktbewegungen verstärken.
Wenn Sie AutoLot/AutoMM verwenden, stellen Sie sicher, dass die Sizing-Methode zu Ihrer Kontogröße, Ihrem Leverage und den Spezifikationen des Brokers passt.
Spread, Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit und Stop-Level-Beschränkungen können sich auf Ein- und Ausstiege sowie Änderungen auswirken.
Versteckte Ausstiegslogik (falls aktiviert) kann sich bei schnellen Märkten oder Verbindungsunterbrechungen anders verhalten.
Beginnen Sie immer mit dem Strategy Tester (historische Simulation) und dann mit einem Demokonto, bevor Sie live handeln.
Verwenden Sie konservative Einstellungen und definieren Sie Ihr eigenes maximal akzeptables Risiko.

Eingaben
Allgemein

  • Handhabung von Symbolen/Suffixen

  • Magische Zahl

  • MaxPairTrades (Limit für gleichzeitige Trades pro Symbol)

  • Anzeigeoptionen (Kommentare/Etiketten)

Lot-Größe

  • Festes Lot oder AutoLot/AutoMM-Modus (je nach Build)

  • Multiplikator für Folgeaufträge (falls aktiviert)

  • Lot Step Limits (falls vorgesehen)

Eingaben und Filter

  • Aroon Periode und Filterniveau

  • Optionale MA-Bestätigung (MABuy/MASell Eingaben)

  • Optionale Stochastik-Bestätigung (StocBuy/StocSell-Eingänge)

  • Wahl der Kerze für das Signal (aktuelle oder geschlossene Kerze)

  • Filter_Min_Distance_ON und Mindestabstandsparameter

  • Schlupfkontrolle

Positionsaufbau (Tiers)

  • Ebene 1: FirstXXXOrders und FirstXPipstep

  • Ebene 2: SecondXXXOrders und SecondXPipstep

  • Ebene 3: ThirdXXXOrders und ThirdXPipstep

  • Regeln dafür, wann Tiers Aufträge hinzufügen dürfen

Exits und Trade Management

  • StopLoss und TakeProfit (pro Auftrag)

  • Average_TP (Basket/Durchschnitts-Exit-Logik, falls aktiviert)

  • Hidden_TP-Optionen (getrennt für einzelne/gemittelte Positionen, falls aktiviert)

  • Trailing Stop: Aktivierung/Start/Trailing Distance

Zeit-Filter

  • Aktivieren/Deaktivieren pro Wochentag (Mo-Fr)

  • Start-/Endzeit pro Tag (Serverzeit)

Einrichten

  1. Installieren Sie den EA auf dem Terminal (Ordner Experts) und starten Sie die Plattform neu.

  2. Öffnen Sie einen XAUUSD-Chart und setzen Sie den Zeitrahmen auf M1.

  3. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading/Algo Trading.

  4. Stellen Sie sicher, dass der Symbolname (einschließlich Suffix) mit dem XAUUSD Ihres Brokers übereinstimmt.

  5. Legen Sie die Losgröße fest (für erste Tests wird ein festes Los empfohlen) und konfigurieren Sie SL/TP und Trailing-Optionen.

  6. Konfigurieren Sie Tier-Distanzen und -Limits und aktivieren Sie den Mindestdistanzfilter, wenn Sie einen Abstandsschutz wünschen.

  7. Legen Sie Wochentags-/Zeitfilter unter Verwendung der Serverzeit des Brokers fest und überprüfen Sie, ob diese mit dem von Ihnen geplanten Handelsfenster übereinstimmen.

Empfohlene Evaluierung
Verwenden Sie den Strategy Tester als historische Simulation, um die Orderplatzierung, die Abstände zwischen den Ebenen und das Ausstiegsverhalten anhand der historischen XAUUSD-Daten Ihres Brokers zu bestätigen.
Führen Sie den EA anschließend auf einem Demokonto aus, um die realen Spreads, Slippage und Ausführung während verschiedener Sitzungen zu beobachten.
Passen Sie die Pip-Schritte (Erster/Zweiter/Dritter) und den Multiplikator sorgfältig an; kleine Änderungen können das Risiko erheblich verändern.
Testen Sie in ruhigen und hochvolatilen Perioden, einschließlich Zeiten um Rollover und größere Sitzungsübergänge.
Ändern Sie jeweils eine Gruppe von Einstellungen (Eingänge, dann Tiers, dann Ausgänge, dann Zeitfilter), um die Auswirkungen zu verstehen.
Ziehen Sie den Live-Einsatz erst in Betracht, wenn Sie das maximale Risiko und das Verhalten bei ungünstigen Bewegungen verstanden haben.

Kompatibilität
Symbol: XAUUSD (Gold). Es können Broker-Suffixe gelten (z. B. XAUUSDm).
Zeitrahmen: für M1 vorgesehen.
Plattform: MetaTrader (verwenden Sie die Plattform, die für das Produkt in den Marktdetails aufgeführt ist).
Execution: SL/TP-Änderungsfluss im ECN-Stil wird für Broker unterstützt, die dies benötigen.

FAQ
F: Kann der EA zusätzliche Orders zu einer Position hinzufügen?
A: Ja. Er kann Orders unter Verwendung von abgestuften Abstandsregeln hinzufügen, wenn diese aktiviert sind und die Bedingungen dies zulassen.

F: Ist dieser Ansatz mit einem hohen Risiko verbunden?
A: Das Hinzufügen von Aufträgen erhöht das Risiko und kann den Drawdown während längerer negativer Bewegungen erhöhen. Verwenden Sie eine konservative Größenordnung und testen Sie sorgfältig.

F: Kann ich es auch außerhalb von XAUUSD einsetzen?
A: Es ist für XAUUSD konzipiert. Für andere Symbole müssen Sie Ihre eigenen Validierungen und Parameteränderungen vornehmen.

F: Warum wurden keine Geschäfte eröffnet?
A: Überprüfen Sie die Zeitfilter, die Regeln für den Mindestabstand, die MaxPairTrades und ob die Indikatorbestätigungen aktiviert sind und den Anforderungen entsprechen.

F: Brauche ich einen VPS?
A: Ein VPS ist optional, aber ein unterbrechungsfreier Betrieb kann dazu beitragen, die Stabilität der zeitbasierten Logik und der Auftragsverwaltung zu erhalten.

F: Wo bekomme ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog

  • Die vollständige Versionshistorie finden Sie auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes.

