ORIX System — ist ein algorithmisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar GBPUSD im Zeitrahmen M5 entwickelt und optimiert wurde und auf einer tiefgehenden Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert. Der Expert Advisor verwendet keine standardmäßigen Indikatorsignale und handelt nicht nach vereinfachten Vorlagen. Die Grundlage des Systems bildet eine eigene Logik zur Bestimmung des Marktkontexts, die auf den Prinzipien von Impuls, Pause, Liquidität und Preisreaktion basiert. Der Algorithmus analysiert den Markt kontinuierlich in Echtzeit, identifiziert die zentralen Elemente der Marktstruktur und trifft Handelsentscheidungen auf Basis einer Kombination mehrerer Faktoren und nicht nur einer einzelnen Bedingung.





Analyse der Marktstruktur — ORIX System verfolgt und bewertet automatisch die folgenden Marktkomponenten: starke und zentrale Preisniveaus; Zonen des Marktgleichgewichts und der Preisbalance; Bereiche mit erhöhter Liquiditätskonzentration; Zonen der Order- und Volumenakkumulation; Aktivität großer und institutioneller Marktteilnehmer; Zonen erhöhten Marktdrucks; Bereiche der Impulserschöpfung und Bewegungsverlangsamung; Preisreaktionszonen; bedeutende Elemente der Marktstruktur. Alle identifizierten Zonen werden vom Algorithmus innerhalb der Handelslogik verwendet und erfordern keinerlei Eingreifen seitens des Traders. Die im Chart angezeigten Beschriftungen spiegeln die internen analytischen Zustände des Algorithmus wider und dienen dem visuellen Verständnis des aktuellen Marktkontexts.





Nachrichtenfilter — ORIX System ist mit einem integrierten Forex-Factory-Nachrichtenfilter ausgestattet, der es ermöglicht, den Handel während der Veröffentlichung bedeutender wirtschaftlicher Ereignisse zu vermeiden. Dies reduziert den Einfluss von Nachrichtenvolatilität und erhöht die Stabilität des Expert Advisors unter realen Marktbedingungen.





Standardeinstellungen und Betrieb — ORIX System ist von Beginn an so konfiguriert und optimiert, dass es ohne zusätzliche Parameteranpassungen betrieben werden kann und sofort nach der Installation einsatzbereit ist. Alle wesentlichen Strategieparameter wurden bereits ausgewählt und ausbalanciert. Im täglichen Betrieb muss der Benutzer lediglich das Handelsvolumen oder den Risikoprozentsatz pro Trade sowie bei Bedarf den GMT-Parameter einstellen. Alle weiteren Parameter werden empfohlen unverändert zu lassen. Detaillierte Informationen zur Einstellung des GMT-Parameters sind in einem separaten Abschnitt weiter unten beschrieben. Die Handelsergebnisse können je nach Qualität der Broker-Kurse variieren, da die Strategie empfindlich auf Preisstruktur, Tick-Dichte und die Genauigkeit historischer Daten reagiert. Für einen stabilen und korrekten Betrieb wird die Nutzung renommierter Forex-Broker mit ECN- / RAW- / Razor-Konten und qualitativ hochwertigen Marktkursen empfohlen.





Kursqualität und Brokerbedingungen — ORIX System gehört zu den hochpräzisen Algorithmen und ist auf die Arbeit mit Impulsen, Pausen und Preisreaktionen ausgerichtet. Daher spielt die Qualität der Marktkurse eine entscheidende Rolle für die Handelsergebnisse. Der Algorithmus wurde unter Verwendung hochwertiger Marktkurse entwickelt und abgestimmt, unter anderem auf Basis von Daten des Brokers IC Markets. Bei der Nutzung mit anderen Brokern kann sich das Verhalten der Strategie aufgrund von Besonderheiten in der Kursbildung und der Struktur der Preisdaten unterscheiden. Vor dem Kauf des Expert Advisors wird dringend empfohlen, ORIX System bei dem Broker zu testen, bei dem später der Live-Handel erfolgen soll. Sollten die Testergebnisse zufriedenstellend sein, wird der Expert Advisor beim Live-Handel mit demselben Broker ein vergleichbares Verhalten zeigen. Bei Brokern mit dünner, geglätteter oder fehlerhafter Kurshistorie kann die Effektivität der Strategie sinken, was eine Eigenschaft hochpräziser Handelsalgorithmen und kein Mangel des Expert Advisors ist.





GMT-Parameter und Standardbetrieb (WICHTIG) — ORIX System erfordert keine Verwendung von Set-Dateien und ist sofort mit den Standardeinstellungen einsatzbereit. Der Expert Advisor ist so konzipiert, dass er bei den meisten gängigen Forex-Brokern ohne zusätzliche Anpassungen korrekt funktioniert. Im normalen Betrieb muss der Benutzer lediglich die Lotgröße oder den Risikoprozentsatz ändern, während alle weiteren Parameter unverändert bleiben können.





GMT-Parameter — Der GMT-Parameter ist ein wichtiger Bestandteil der Logik von ORIX System und wird zur korrekten Bestimmung der Handelsbedingungen und des Marktkontexts verwendet. Standardmäßig ist im Expert Advisor bereits die am weitesten verbreitete Serverzeitverschiebung eingestellt: GMT +2 in der Winterperiode und GMT +3 in der Sommerperiode. Diese Verschiebung wird von den meisten populären Forex-Brokern verwendet, darunter IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness und Roboforex. Für die meisten Benutzer ist keine Änderung des GMT-Parameters erforderlich – der Expert Advisor funktioniert unmittelbar nach der Installation korrekt. Sollte Ihr Broker eine nicht standardmäßige Serverzeitzone verwenden oder sollten Sie sich über den GMT-Wert unsicher sein, können Sie mich vor oder nach dem Kauf kontaktieren, und ich helfe Ihnen bei der korrekten Einstellung des GMT-Parameters für Ihren Broker.





Hauptanforderungen und Empfehlungen

Währungspaar: GBPUSD

Zeitrahmen: M5

Mindesteinzahlung: ab 100 USD / EUR bei einem Handelsvolumen von 0.01 Lot

Broker: jeder seriöse ECN-Broker mit hochwertigen Kursen

Kontotyp: ECN / RAW / Razor (Netting- und Hedging-Modi werden unterstützt)

VPS: empfohlen für einen stabilen und unterbrechungsfreien Betrieb des Expert Advisors

Empfohlenes Risiko: 1 % bis 5 % pro Trade (das Risiko wird anhand des Stop-Loss einer einzelnen Position berechnet)





Zentrale Eigenschaften von ORIX System — ORIX System wurde als sorgfältiges und qualitativ hochwertiges Handelssystem entwickelt, das auf der Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert und nicht auf aggressiven oder vereinfachten Handelsmethoden. Der Expert Advisor verwendet weder Martingale-Strategien noch Handelsgitter, kein Averaging gegen den Markt, kein Hedging, keine Trades ohne Stop-Loss sowie keinen hochfrequenten oder chaotischen Handel. Jeder Trade wird mit einem im Voraus berechneten und kontrollierten Risiko eröffnet und verfügt stets über klar definierte Parameter.





Indikatorfreies Handelsprinzip — ORIX System ist ein indikatorfreies Handelssystem. Der Algorithmus ist nicht von standardmäßigen technischen Indikatoren abhängig und verwendet keine verzögerten Signale. Die gesamte Handelslogik basiert auf der Analyse des Preisverhaltens und der Marktstruktur, einschließlich Impulsen und Pausen, Preisreaktionszonen, Gleichgewichtsbereichen und Marktdruck. Dieser Ansatz ermöglicht dem Algorithmus ein präziseres und stabileres Arbeiten bei Verwendung hochwertiger Marktkurse.





Zweck des Systems — ORIX System wurde speziell für das Handelspaar GBPUSD entwickelt und optimiert. Der Algorithmus berücksichtigt die Besonderheiten des Preisverhaltens und der Marktstruktur dieses Instruments und ist keine universelle Strategie für alle Währungspaare. Der Expert Advisor ist auf einen sorgfältigen algorithmischen Handel mit kontrolliertem Risiko sowie auf einen stabilen und konsistenten Betrieb unter den empfohlenen Handelsbedingungen ausgerichtet.





Bonus für Käufer — Für Besitzer von ORIX System (GBPUSD) ist ein zusätzlicher Bonus vorgesehen. Nach dem Kauf des Expert Advisors können Sie mich kontaktieren und einen Nachweis über den Erwerb von ORIX System für GBPUSD vorlegen. Als Bonus wird eine zusätzliche Version von ORIX System bereitgestellt, die speziell für das Währungspaar EURUSD entwickelt und optimiert wurde. Es handelt sich um eine separate Version des Expert Advisors und nicht um ein universelles Set. Die Logik und Parameter sind individuell auf EURUSD abgestimmt und stellen keine Kopie der GBPUSD-Version dar. Die EURUSD-Version wird nicht im Market veröffentlicht und steht ausschließlich Besitzern der Hauptversion zur Verfügung.





Begrenzte Stückzahl und Preisgestaltung — ORIX System ist kein Massenprodukt und nicht für den Verkauf zu einem niedrigen Preis vorgesehen. Der Expert Advisor wurde als spezialisiertes Handelssystem entwickelt, das hochwertige Kurse, eine korrekte Konfiguration und einen bewussten Einsatz erfordert. Daher ist die Verbreitung von ORIX System begrenzt. Zum Verkaufsstart ist eine limitierte Anzahl der ersten Kopien zu einem reduzierten Preis verfügbar: Die ersten 5 Kopien werden zum Preis von 350 USD angeboten. Nach dem Verkauf der ersten Kopien wird der Preis von ORIX System schrittweise erhöht. Die Preiserhöhung ist durch die Weiterentwicklung und den Support des Produkts, die begrenzte Anzahl von Nutzern sowie die Ausrichtung auf eine qualitativ hochwertige Nutzung und nicht auf Massenverkäufe begründet.

ORIX System ist ein eigenständiges Handelssystem, das für GBPUSD im Zeitrahmen M5 optimiert wurde und auf der Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert, nicht auf vorgefertigten Indikatorsignalen oder aggressiven Handelsmethoden. Der Expert Advisor ist für eine systematische und bewusste Arbeit am Markt konzipiert und nicht auf aggressiven Handel oder das Versprechen „perfekter“ Ergebnisse ausgerichtet.