ORIX mt4

ORIX System — ist ein algorithmisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar GBPUSD im Zeitrahmen M5 entwickelt und optimiert wurde und auf einer tiefgehenden Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert. Der Expert Advisor verwendet keine standardmäßigen Indikatorsignale und handelt nicht nach vereinfachten Vorlagen. Die Grundlage des Systems bildet eine eigene Logik zur Bestimmung des Marktkontexts, die auf den Prinzipien von Impuls, Pause, Liquidität und Preisreaktion basiert. Der Algorithmus analysiert den Markt kontinuierlich in Echtzeit, identifiziert die zentralen Elemente der Marktstruktur und trifft Handelsentscheidungen auf Basis einer Kombination mehrerer Faktoren und nicht nur einer einzelnen Bedingung.


Analyse der Marktstruktur — ORIX System verfolgt und bewertet automatisch die folgenden Marktkomponenten: starke und zentrale Preisniveaus; Zonen des Marktgleichgewichts und der Preisbalance; Bereiche mit erhöhter Liquiditätskonzentration; Zonen der Order- und Volumenakkumulation; Aktivität großer und institutioneller Marktteilnehmer; Zonen erhöhten Marktdrucks; Bereiche der Impulserschöpfung und Bewegungsverlangsamung; Preisreaktionszonen; bedeutende Elemente der Marktstruktur. Alle identifizierten Zonen werden vom Algorithmus innerhalb der Handelslogik verwendet und erfordern keinerlei Eingreifen seitens des Traders. Die im Chart angezeigten Beschriftungen spiegeln die internen analytischen Zustände des Algorithmus wider und dienen dem visuellen Verständnis des aktuellen Marktkontexts.


Nachrichtenfilter — ORIX System ist mit einem integrierten Forex-Factory-Nachrichtenfilter ausgestattet, der es ermöglicht, den Handel während der Veröffentlichung bedeutender wirtschaftlicher Ereignisse zu vermeiden. Dies reduziert den Einfluss von Nachrichtenvolatilität und erhöht die Stabilität des Expert Advisors unter realen Marktbedingungen.


Standardeinstellungen und Betrieb — ORIX System ist von Beginn an so konfiguriert und optimiert, dass es ohne zusätzliche Parameteranpassungen betrieben werden kann und sofort nach der Installation einsatzbereit ist. Alle wesentlichen Strategieparameter wurden bereits ausgewählt und ausbalanciert. Im täglichen Betrieb muss der Benutzer lediglich das Handelsvolumen oder den Risikoprozentsatz pro Trade sowie bei Bedarf den GMT-Parameter einstellen. Alle weiteren Parameter werden empfohlen unverändert zu lassen. Detaillierte Informationen zur Einstellung des GMT-Parameters sind in einem separaten Abschnitt weiter unten beschrieben. Die Handelsergebnisse können je nach Qualität der Broker-Kurse variieren, da die Strategie empfindlich auf Preisstruktur, Tick-Dichte und die Genauigkeit historischer Daten reagiert. Für einen stabilen und korrekten Betrieb wird die Nutzung renommierter Forex-Broker mit ECN- / RAW- / Razor-Konten und qualitativ hochwertigen Marktkursen empfohlen.


Kursqualität und Brokerbedingungen — ORIX System gehört zu den hochpräzisen Algorithmen und ist auf die Arbeit mit Impulsen, Pausen und Preisreaktionen ausgerichtet. Daher spielt die Qualität der Marktkurse eine entscheidende Rolle für die Handelsergebnisse. Der Algorithmus wurde unter Verwendung hochwertiger Marktkurse entwickelt und abgestimmt, unter anderem auf Basis von Daten des Brokers IC Markets. Bei der Nutzung mit anderen Brokern kann sich das Verhalten der Strategie aufgrund von Besonderheiten in der Kursbildung und der Struktur der Preisdaten unterscheiden. Vor dem Kauf des Expert Advisors wird dringend empfohlen, ORIX System bei dem Broker zu testen, bei dem später der Live-Handel erfolgen soll. Sollten die Testergebnisse zufriedenstellend sein, wird der Expert Advisor beim Live-Handel mit demselben Broker ein vergleichbares Verhalten zeigen. Bei Brokern mit dünner, geglätteter oder fehlerhafter Kurshistorie kann die Effektivität der Strategie sinken, was eine Eigenschaft hochpräziser Handelsalgorithmen und kein Mangel des Expert Advisors ist.


GMT-Parameter und Standardbetrieb (WICHTIG) — ORIX System erfordert keine Verwendung von Set-Dateien und ist sofort mit den Standardeinstellungen einsatzbereit. Der Expert Advisor ist so konzipiert, dass er bei den meisten gängigen Forex-Brokern ohne zusätzliche Anpassungen korrekt funktioniert. Im normalen Betrieb muss der Benutzer lediglich die Lotgröße oder den Risikoprozentsatz ändern, während alle weiteren Parameter unverändert bleiben können.


GMT-Parameter  Der GMT-Parameter ist ein wichtiger Bestandteil der Logik von ORIX System und wird zur korrekten Bestimmung der Handelsbedingungen und des Marktkontexts verwendet. Standardmäßig ist im Expert Advisor bereits die am weitesten verbreitete Serverzeitverschiebung eingestellt: GMT +2 in der Winterperiode und GMT +3 in der Sommerperiode. Diese Verschiebung wird von den meisten populären Forex-Brokern verwendet, darunter IC Markets, Pepperstone, FP Markets, Tickmill, Eightcap, Admirals, Exness und Roboforex. Für die meisten Benutzer ist keine Änderung des GMT-Parameters erforderlich – der Expert Advisor funktioniert unmittelbar nach der Installation korrekt. Sollte Ihr Broker eine nicht standardmäßige Serverzeitzone verwenden oder sollten Sie sich über den GMT-Wert unsicher sein, können Sie mich vor oder nach dem Kauf kontaktieren, und ich helfe Ihnen bei der korrekten Einstellung des GMT-Parameters für Ihren Broker.


Hauptanforderungen und Empfehlungen

Währungspaar: GBPUSD
Zeitrahmen: M5
Mindesteinzahlung: ab 100 USD / EUR bei einem Handelsvolumen von 0.01 Lot
Broker: jeder seriöse ECN-Broker mit hochwertigen Kursen
Kontotyp: ECN / RAW / Razor (Netting- und Hedging-Modi werden unterstützt)
VPS: empfohlen für einen stabilen und unterbrechungsfreien Betrieb des Expert Advisors
Empfohlenes Risiko: 1 % bis 5 % pro Trade (das Risiko wird anhand des Stop-Loss einer einzelnen Position berechnet)


Zentrale Eigenschaften von ORIX System — ORIX System wurde als sorgfältiges und qualitativ hochwertiges Handelssystem entwickelt, das auf der Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert und nicht auf aggressiven oder vereinfachten Handelsmethoden. Der Expert Advisor verwendet weder Martingale-Strategien noch Handelsgitter, kein Averaging gegen den Markt, kein Hedging, keine Trades ohne Stop-Loss sowie keinen hochfrequenten oder chaotischen Handel. Jeder Trade wird mit einem im Voraus berechneten und kontrollierten Risiko eröffnet und verfügt stets über klar definierte Parameter.


Indikatorfreies Handelsprinzip — ORIX System ist ein indikatorfreies Handelssystem. Der Algorithmus ist nicht von standardmäßigen technischen Indikatoren abhängig und verwendet keine verzögerten Signale. Die gesamte Handelslogik basiert auf der Analyse des Preisverhaltens und der Marktstruktur, einschließlich Impulsen und Pausen, Preisreaktionszonen, Gleichgewichtsbereichen und Marktdruck. Dieser Ansatz ermöglicht dem Algorithmus ein präziseres und stabileres Arbeiten bei Verwendung hochwertiger Marktkurse.


Zweck des Systems — ORIX System wurde speziell für das Handelspaar GBPUSD entwickelt und optimiert. Der Algorithmus berücksichtigt die Besonderheiten des Preisverhaltens und der Marktstruktur dieses Instruments und ist keine universelle Strategie für alle Währungspaare. Der Expert Advisor ist auf einen sorgfältigen algorithmischen Handel mit kontrolliertem Risiko sowie auf einen stabilen und konsistenten Betrieb unter den empfohlenen Handelsbedingungen ausgerichtet.


Bonus für Käufer — Für Besitzer von ORIX System (GBPUSD) ist ein zusätzlicher Bonus vorgesehen. Nach dem Kauf des Expert Advisors können Sie mich kontaktieren und einen Nachweis über den Erwerb von ORIX System für GBPUSD vorlegen. Als Bonus wird eine zusätzliche Version von ORIX System bereitgestellt, die speziell für das Währungspaar EURUSD entwickelt und optimiert wurde. Es handelt sich um eine separate Version des Expert Advisors und nicht um ein universelles Set. Die Logik und Parameter sind individuell auf EURUSD abgestimmt und stellen keine Kopie der GBPUSD-Version dar. Die EURUSD-Version wird nicht im Market veröffentlicht und steht ausschließlich Besitzern der Hauptversion zur Verfügung.


Begrenzte Stückzahl und Preisgestaltung — ORIX System ist kein Massenprodukt und nicht für den Verkauf zu einem niedrigen Preis vorgesehen. Der Expert Advisor wurde als spezialisiertes Handelssystem entwickelt, das hochwertige Kurse, eine korrekte Konfiguration und einen bewussten Einsatz erfordert. Daher ist die Verbreitung von ORIX System begrenzt. Zum Verkaufsstart ist eine limitierte Anzahl der ersten Kopien zu einem reduzierten Preis verfügbar: Die ersten 5 Kopien werden zum Preis von 350 USD angeboten. Nach dem Verkauf der ersten Kopien wird der Preis von ORIX System schrittweise erhöht. Die Preiserhöhung ist durch die Weiterentwicklung und den Support des Produkts, die begrenzte Anzahl von Nutzern sowie die Ausrichtung auf eine qualitativ hochwertige Nutzung und nicht auf Massenverkäufe begründet.

ORIX System ist ein eigenständiges Handelssystem, das für GBPUSD im Zeitrahmen M5 optimiert wurde und auf der Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert, nicht auf vorgefertigten Indikatorsignalen oder aggressiven Handelsmethoden. Der Expert Advisor ist für eine systematische und bewusste Arbeit am Markt konzipiert und nicht auf aggressiven Handel oder das Versprechen „perfekter“ Ergebnisse ausgerichtet.

Empfohlene Produkte
Hedging Be Win
Samir Arman
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maxima
Hedging The Last
Samir Arman
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von 20 Punkten pro Geschäft Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: M
Patriot EA
Stanislav Konin
Experten
Patriot EA ist ein fortschrittliches Mesh-System mit verbesserter Leistung. Patriot EA nutzt eine ausgeklügelte Technologie, um unrentable Positionen effektiv zu verwalten. Wenn eine verlustbringende Serie von Aufträgen auftritt, wird ein Algorithmus zur Schließung unrentabler Positionen aktiviert. Der Expert Advisor unterteilt die Aufträge in mehrere unabhängige Raster und schließt den langfristigen (unrentablen) Auftrag, indem er nacheinander einen Teil der Aufträge mit einem bestimmten Take
EtherFibe
Igor Dorn
Experten
Dies ist ein Expert Advisor für Operationen auf dem Ethereum / USD-Paar in 1H, mit einer Operation zu einer Zeit mit SL und TP, nach Fibonacci-Muster . Ether Fibe Wir freuen uns, Ihnen unseren Expert Advisor vorstellen zu können, ein innovatives Tool zur Optimierung Ihrer Operationen auf dem Finanzmarkt. Dieses System konzentriert sich insbesondere auf zwei entscheidende Bereiche: Die Macht von Fibonacci Fibonacci : Nutzt Fibonacci-Sequenzen , um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu ident
Time Scalper
Sabil Yudifera
Experten
Time Scalper ist ein Expert Advisor für mehrere Währungen, der mit vielen Symbolen und dem Zeitrahmen M1 arbeitet. Der Expert Advisor verwendet keine hochriskanten Handelsstrategien wie Martingale. EA arbeitet mit Stoploss, Breakout, Pull back, Takeprofit, Next Trailing Stop mit Neural Network Technology und berechnet durch den letzten Preis jede Minute nicht jeden Tick. Dies hat dazu geführt, dass Sie sich keine Gedanken über Backtest-Ergebnisse machen müssen. Für Kunden Bitte schreiben Sie de
Mistress
Natalya Sopina
Experten
Mistress - Hochgeschwindigkeits-EA-Skalierer. Mistress - der beste EA - aus meiner Sicht. Mistress -universell und einfach. Mistress - handelt akkurat, häufig und zügig. Mistress - unabhängig von TF. Mistress - funktioniert auf allen Währungspaaren. Mistress - verwendet keine Martingale und kein Raster Mistress - benötigt 20 Währungseinheiten für Lot 0.01 für jedes verwendete Währungspaar. Mistress EA Parameter : Handelszeiten HH . ММ (Serverzeit) : Handelszeitlimit on time : Zeit für den Begin
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
TimeLS_LightSpeed ist ein zeitbasierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4/5, der entwickelt wurde, um Handelsaufträge zu präzise festgelegten Zeitpunkten auszuführen und zu verwalten. Der EA bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten zur Steuerung von Handelszeitfenstern, Positionstypen und exklusiven, zeitgesteuerten Trades mit individuellen Parametern. Schreib mir bei Fragen – ich habe einige vordefinierte .set-Dateien für bestimmte Märkte. Hauptfunktionen und Einstellungen Handelsberec
The king Hedging Forex 2R
Samir Arman
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von jeweils 20 Punkten Mit der Eröffnung von mehreren Kühlgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Parameter: Los1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den Risikopräferenzen zu berechnen, setzen Sie false, wenn Sie die manuelle Lotgröße verwenden möchten. Max_Risk: Maximal
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experten
Fundamental Hunter - Der Smart Money Tracking Expert Advisor Sie kaufen eine einzigartige Gelegenheit, keinen EA. Frühe Käufer bekommen die Macht zuerst... zu einem Preis, den sie nie zurückbekommen werden. Der nächste Preis wird sein: $1200 | 3/10 Spot bleibt Der nächste Preis wird sein: $1600 | 10/10 Spot verbleibt Der nächste Preis wird sein: $2000 | 10/10 Endgültiger Preis: $2400 Live result Wenn Sie auf der Suche nach einem Expert Advisor sind, der über Indikatoren hinausgeht und den M
BullsPower
Ana Maria Pesaferrer Costa
Experten
Dieser EA funktioniert auf MT4, aber nicht auf MT5, und sein Hauptbestandteil ist GDAXI. Er handelt nur auf der Long-Seite, so dass er Bullenmärkte ausnutzt. In unserem MT4-Backtest hat er einen sehr niedrigen relativen Drawdown mit weniger als 12% Drawdown. Er hat auch eine sehr hohe prozentuale Rendite über 11 Jahre Backtesting mit einer Rendite von 1460% (dies bedeutet nicht, dass es in der Zukunft genau so sein wird). Es wird empfohlen, ein Startkapital von etwa 12k Euro zu verwenden. Um den
Renko Hedging EA
Samir Arman
Experten
Hallo zusammen Der Experte arbeitet in der Richtung und Methode von hydag Wenn die Anzahl der offenen Geschäfte hier 8 erreicht, arbeitet er nach der Methode des Hedge-Experten in diesem Link Und wenn alle Geschäfte mit Gewinn abgeschlossen sind, kehrt er zu seiner Arbeit zurück, wie die Arbeit des Renko-Experten in diesem Link Ein großes Kapital aufgrund seiner Arbeit in der Hedge-Art braucht Komplikationen, wenn die Geschäfte acht erreichen sehr wichtig Auto_lots = False LOT1 = 0,01 Arbeit au
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Hedging Forex ALASHI
Mohammed Alashi
Experten
Eröffnung von zwei Absicherungsgeschäften, Kauf und Verkauf, mit einem Ziel von 2 Punkten pro Geschäft Mit der Eröffnung von mehreren Absicherungsgeschäften in der Art einer anderen Losgröße und der Aussetzung jeder Art von Verkaufs- oder Kaufgeschäft Auf einem Gewinnniveau. Um den Experten kostenlos zu erhalten, kontaktieren Sie mich über Telegram: https: //t.me/MidoAlashi2 Parameter: Lot1: Manuelle Losgröße Auto_Lot: Setzen Sie true, um automatisch die optimale Lotgröße basierend auf den R
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Experten
Hungrig nach japanischem Stil? Durstig nach Samurai-Action? Sehen Sie! Ichimoku Super Swift Ease Pro ist ein Expert Advisor, der einen Ichimoku-Indikator mit einer moderaten Losgröße hat. Es wird empfohlen, dass Sie diesen EA für JPY-Paare wie USDJPY, EURJPY, etc. verwenden. Wenn Sie gerne Ichimoku verwenden, könnte dieser EA genau das Richtige für Sie sein. Nach den Details dieses Expert Advisor, hat es eine ATR, damit Händler, um die Linie mit dem Fluss des japanischen Yen zusammen mit einem a
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experten
Bfxenterprise RSI Der inspirierte und optimierte RSI-Indikator ist der Fokus dieses Expert Advisors (EA). Entwickelt mit der Verwendung von RSI, um optimale Transaktionen durchzuführen. Das Lesen von Trends und Preisumkehrungen erfolgt durch den RSI, dessen Funktionen sortiert wurden. Version von Bfxenterprise Die Version mit dem Namen "Bfxenterprise" konzentriert sich auf eine spezielle und gründliche Sortierung der Transaktionen. Daher führt diese Version nicht immer Transaktionen durch, im G
FX Scientific Scalper
Roman Vashchilin
Experten
Der FX Scientific Scalper ist ein voll automatisiertes Handelssystem für den effizienten Scalping-Handel auf dem Forex-Markt. Der Expert Advisor verwendet eine Reihe von mathematischen Berechnungen zur Positionseröffnung. Verwendet keine Martingale. Verwendet keinen aggressiven Handel. Kumuliert keinen Drawdown. Der Expert Advisor handelt sanft und erhöht allmählich seine Kapazität. Seine Priorität ist das Sparen der Einlage. Dadurch werden die Chancen auf einen erfolgreichen Handel deutlich erh
Apex G
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Apex G ist ein automatischer Handelsroboter oder Expert Advisor, der für den Goldhandel (XAUUSD) auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) entwickelt wurde. Sein Betrieb basiert auf einem komplexen Algorithmus, der Preisaktionen und fortschrittliche Mustererkennungstechniken nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Dieser Advisor ist nicht nur ein Preisüberwacher. Er analysiert Charts, hebt wichtige Unterstüt
EMACrossRenko
Hong Ling Mu
1 (1)
Experten
<LOGIC> Der EMA RENKO EA sollte im Renko-Chart laufen, um die beste Leistung zu zeigen. Der EA wird auf der Grundlage der Kreuzung von 2 EMA-Linien einsteigen. (Es ist in Parameter änderbar.) Als Ergebnis von FT ist die beste Boxgröße für XAUUSD (GOLD) BOX 60 bis 100. Die Renko-Boxgröße sollte größer sein als der Spread-Wert. Normalerweise das 3fache des Spreads. Bitte entscheiden Sie Ihre Box-Größe mit sich selbst. Der EA wird eine zusätzliche Order als Grid platzieren, wenn sich der Trend um
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experten
Ichimoku 3D Dieser Berater basiert auf dem Indikator Ichimoku mit dem Prinzip der 3-Bildschirme Elder gebaut. In diesem Berater 4 Arten der Eröffnung von Transaktionen: 1 ist, wenn auf 3 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf oder Verkauf ist 2-Das ist, wenn 2 Zeitrahmen das gleiche Signal für den Kauf und 1 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 3 ist, wenn 1 Zeitrahmen Signal für den Kauf und 2 Zeitrahmen für den Verkauf oder Umgekehrt 4-Das ist, wenn 1 Zeitrahmen Kaufsignal für
Audusd Glider
Koen Arnold Terpstra
Experten
MT5 Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/130562?source=Site+Profile Der Handel mit AUDUSD, einem der saubersten und ruhigsten Devisenpaare auf dem Markt, erfordert Geduld, eine Strategie und ein gutes Risikomanagement. AUDUSD Glider integriert diese Elemente nahtlos in ein ausgeklügeltes System, das für den optimalen Devisenhandel entwickelt wurde. Der Roboter wurde von 2010 bis heute gründlich getestet. Mit 0,01 Lotsize hat er nie 5% (500$ )Drawdown auf einem $10.000 Dollar Konto ü
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า M5-Zeitrahmen mit Zickzack-Strategien nach oben und unten Parameter Allgemeine Handelseinstellungen Geld-Management Lot : Festgelegt (kann geändert werden) Strategien - M5-Strategien sind mit MA, Bollinger Band, Candlestick-Levels festgelegt Schließen-Funktionen - M5-Strategien MagicNumber - individuelle magische Zahl. Der EA verwaltet nur die Position des Chartsymbols mit dieser magischen Zahl. NextOpenTradeAfterSeconds - 60 Sekunden ist
Spiderbot GOLD
Petr Popov
Experten
Die Aufgabe des Händlers besteht darin, ein Muster zu finden und damit Geld zu verdienen. Beim klassischen Handel werden Muster in Form von grafischen Analysen verwendet - Candlestick-Muster, Niveaus, Trendlinien, grafische Figuren usw. Ihre Hauptschwierigkeit besteht darin, dass sie nicht eindeutig sind. Jeder Trader sieht alles anders. Vor dem Hintergrund dieser Zweideutigkeit ergeben sich eine Reihe weiterer Probleme: Psychologie ist der häufigste Grund für den Verlust einer Einlage, das Anl
Ultimate Ichimoku EA
Sinan Durkan
Experten
Ultimate Ichimoku EA - Produktbeschreibung WICHTIG! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Setup-Anweisungen zu erhalten. Überblick Der Synx_Ultimate Ichimoku EA ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 (MT4), der die Stärke des Ichimoku Kinko Hyo-Indikators in Kombination mit RSI- und MFI-Filtern nutzt, um robuste und flexible Handelsstrategien zu entwickeln. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die einen automati
BASTET19c
Sorakrit Lueangtipayajun
Experten
Dieser EA basiert auf einer Bollinger-Band-Umkehrstrategie. Er erkennt automatisch Preisumkehrungen am oberen oder unteren Bollinger Band und eröffnet Trades in der Richtung des erwarteten Abpralls. Das System berechnet dynamisch optimale Take-Profit-Levels (TP), die auf der jüngsten Marktvolatilität und -struktur basieren und eine effiziente Gewinnmitnahme ohne manuelle Eingriffe gewährleisten. Live-Ergebnisse (6 Monate): +285% Gewinn, 18% maximaler Drawdown Myfxbook hat sich bewährt, bitt
Gold Scalping Zig Zag Pattern
Harsh Tiwari
Experten
Wir stellen Ihnen unseren hochmodernen Gold Trading Robot vor, ein revolutionäres Tool, das entwickelt wurde, um die Komplexität des Goldmarktes mit Präzision und Effizienz zu bewältigen. Diese autonome Software wurde unter Verwendung fortschrittlicher Algorithmen und modernster maschineller Lerntechniken entwickelt und arbeitet unermüdlich, um Marktschwankungen auszunutzen und optimale Handelsergebnisse zu erzielen. Hauptmerkmale: Fortschrittlicher algorithmischer Handel: Der Gold Trading Robot
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Experten
Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Eagle Dive EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experten
Eagle Dive EA - Eine Strategie für Trader, die Optimierung lieben! Achtung Trader! Dieser Expert Advisor (EA) ist für diejenigen gedacht, die gerne ihre eigenen Strategien testen und verfeinern. Er ist nicht voroptimiert, so dass Sie die volle Kontrolle über die Feinabstimmung haben, um ihn an Ihren Handelsstil anzupassen. Wie funktioniert Eagle Dive EA? Eagle Dive EA basiert auf dem Williams %R-Indikator, einem Momentum-basierten Tool, das potenzielle Marktumkehrungen identifiziert. Die Strate
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experten
Multi Gold Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD) und andere Währungspaare. Jetzt ausprobieren! Die profitabelsten Strategien im Inneren Close Order mit Money Profit, CutOff Technologie, Cutloss nach Anzahl der Trades. Super Special Edition für Trader und Introducing Broker und Partner WOW!!! Sonderpreis: $650 für nur 99 Kopien, Normalpreis $2,999 !!! Sonderaktion jede Woche. Der Ai Robot ist so konzip
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experten
Über Warp Drive Forex AI ist ein GBPUSD-Scalper, der zur Nachtzeit handelt, wenn das Volumen gering und die Gewinnchancen hoch sind. Er verwendet eine hochpräzise Scalping-Strategie, die durch eine einzigartige und effektive Risikomanagement-Technik unterstützt wird. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei , um weitere nützliche Informationen und Produkt-Updates zu erhalten. Außerdem können Sie die MT5-Version hier erhalten . Dies ist die Pro-Version von W Drive Forex AI. In der Pro-Version kann der
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experten
Letzte Kopie für 399$ -> nächster Preis 499$ Dark Algo ist ein vollautomatischer Expert Advisor für Scalping Trading auf Eurusd und Gbpusd . Dieser Expert Advisor basiert auf der neuesten Generation von Algorithmen und ist hochgradig anpassbar an Ihre Handelsbedürfnisse. Wenn Sie diesen Expert Advisor kaufen , können Sie ein Feedback auf dem Markt schreiben und erhalten einen zweiten EA kostenlos , für weitere Informationen kontaktieren Sie mich Die Grundstrategie dieses EA basiert auf einem hoc
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experten
$10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experten
GOLDMINER MT4 PRO ist ein Gold-Handelsroboter für den M15- oder H1-Zeitrahmen, der Candlestick-Muster, technische Indikatoren sowie Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche kombiniert. Der Roboter verwendet eine intelligente Trenderkennungsstrategie, um den EA stabil zu halten. Engagiert, um Sie in neuen Versionen zu begleiten und aktualisiert SETFILE eng nach jedem Marktzyklus hilft der Roboter stabil und geeignet für die Marktneigung zu jeder Zeit zu sein. GOLDMINER MT4 PRO ist eine sichere S
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Experten
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Automatischer MT4 Scalping Expert Advisor für Gold    XAUUSD M1 Trading , Gold Scalping EA , Microtrend Scalping , Tick Momentum Trading , Pullback Entry System , Trailing Stop Expert Advisor , Gold Hedging Scalper , Low Risk Gold EA , MT4 Expert Advisor für Gold Trading . Empfohlener Einsatzbereich • Symbol: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 Minute) • Minimales Startkapital: ab 300 € • Empfohlenes Startkapital: ab 500 € • Maximal offene Positi
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experten
Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experten
Promo starten! Nur noch wenige Exemplare für 449$ verfügbar! Nächster Preis: 599$ Endpreis: 999$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro tritt dem Club der Goldhandels-EAs bei, allerdings
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experten
ThraeX – Scalping auf M1   (DAX, XAU, etc) Inspiriert von der Disziplin und Präzision der römischen Ära ist ThraeX ein spezialisierter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4 , der speziell für den Hochfrequenzhandel auf dem 1-Minuten-Chart (M1) entwickelt wurde. Er ist darauf ausgelegt, schnelle Marktschwankungen zu verarbeiten und kurzfristige Preisbewegungen mit hoher Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Hauptmerkmale: ️ M1-Scalping-Logik – Entwickelt fü
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experten
Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
Zen Flow 2 MT4
Hamza Ashraf
2.33 (6)
Experten
START-PROMOTION: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 1.700$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Instruction Blog Link to Channel Willkommen bei ZenFlow! ZenFlow ist ein fortschrittlicher EA, der entwickelt wurde, um sich präzise und schnell an sich ändernde Markttrends anzupassen. Er ist optimiert, um das Symbol XAUUSD( or GOLD) zu handeln und sollte nur auf einem Chart ausgeführt werden. Dieser EA verwendet ei
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.8 (5)
Experten
Empfohlen: Es ist besser, in Konten mit niedrigeren Swap oder Swap-freie Konten zu verwenden . SEHEN UND VERGLEICHEN SIE MIT ANDEREN EA's , Echte Überwachungssignale: Gierig Golden +1000% Signal Kontaktieren Sie mich nach der Zahlung, um Ihnen das Benutzerhandbuch als PDF-Datei zu schicken. Sehen Sie das echte Überwachungssignal in meinem Profil. Verwenden Sie nur auf Gold und auf die BUY Richtung. Der Handel mit Gold ist für viele Trader aufgrund der hohen Volatilität und Tiefe des Marktes. So
Weitere Produkte dieses Autors
ORIX mt5
Leonid Arkhipov
5 (2)
Experten
ORIX System —  ist ein algorithmisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar GBPUSD im Zeitrahmen M5 entwickelt und optimiert wurde und auf einer tiefgehenden Analyse der Marktstruktur und des Preisverhaltens basiert. Der Expert Advisor verwendet keine standardmäßigen Indikatorsignale und handelt nicht nach vereinfachten Vorlagen. Die Grundlage des Systems bildet eine eigene Logik zur Bestimmung des Marktkontexts, die auf den Prinzipien von Impuls, Pause, Liquidität und Preisreaktion
Aurum AI mt5
Leonid Arkhipov
4.79 (28)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experten
UPDATE — DEZEMBER 2025 Ende November 2024 wurde der Expert Advisor Aurum offiziell zum Verkauf veröffentlicht. Seitdem handelt er unter realen Marktbedingungen – ohne News-Filter, ohne zusätzliche Schutzmechanismen und ohne komplexe Einschränkungen – und blieb dabei durchgehend stabil profitabel. Dieses Jahr realer Handelsarbeit hat die Zuverlässigkeit des Handelssystems deutlich bestätigt. Und erst danach, basierend auf realer Statistik und echter Markterfahrung, haben wir im Dezember 2025 ei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension