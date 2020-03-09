Alpha Silver Cross EA
- Experten
- Andreas Smigadis
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Überblick
Alpha Silver Cross V2.0 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem gleitenden Durchschnitts-Crossover mit einer ATR-basierten Volatilitätsbestätigung handelt.
Er ist so konzipiert, dass er auf dem Diagramm läuft, an das er angehängt ist, und wertet Signale bei neuen Balken aus.
Der EA unterstützt konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Werte sowie optionale indikatorbasierte Ausstiege.
Zu den integrierten Schutzmechanismen gehören Spread- und Exposure-Limits, tägliche Limits und Schutzmechanismen auf Kontoebene.
Ein optionaler Nachrichtenfilter kann neue Einträge bei geplanten Ereignissen aussetzen, wenn er aktiviert ist.
Was der EA tut
Der EA prüft einen schnellen/langsamen einfachen gleitenden Durchschnitt, um die Handelsrichtung zu bestimmen.
Bevor er einen Handel eröffnet, bestätigt er die Marktaktivität anhand einer ATR-Bedingung.
Wenn die Schutzmaßnahmen es zulassen, eröffnet er einen KAUF oder VERKAUF unter Verwendung der konfigurierten festen Losgröße.
Positionen können durch feste SL/TP und, falls aktiviert, durch zusätzliche Ausstiegsregeln (DeMarker und Standardabweichung) verwaltet werden.
Der EA ist so konzipiert, dass er eine aktive Position pro Symbol und Magic Number verwaltet.
Ein Statuspanel kann wichtige Informationen und Schutzzustände zur Überwachung anzeigen.
Hauptmerkmale
-
SMA-Crossover-Einträge mit ATR-Volatilitätsbestätigung
-
Feste SL/TP-Platzierung, mit ECN-ähnlichem Fallback, wenn dies durch die Regeln des Brokers erforderlich ist
-
Optionale indikatorbasierte Ausstiege mit DeMarker- und Standardabweichungsbedingungen
-
Einstiegsschutz: Spread-Filter, maximale Positionen, maximale Gesamtlots
-
Täglicher Schutz: maximaler Tagesverlust und täglicher Drawdown mit Stundenrückstellung
-
Kontoschutz: Mindest-/Maximalwert des Eigenkapitals und maximaler prozentualer Drawdown des Eigenkapitals
-
Optionaler Nachrichtenfilter mit Währungen, Auswirkungsgrad und Zeitpuffern
-
On-Chart-Panels für Positionsinformationen und EA-Status
Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Finanzberatung dar.
Ausführungsbedingungen wie Spread, Slippage, Swaps, Gaps und Broker-Stop-Levels können sich auf Ein- und Ausstiege auswirken.
SL/TP-Abstände sollten für die Symbolspezifikation Ihres Brokers validiert werden (Ziffern, Kontraktgröße, minimaler Stop-Abstand).
Tages- und Kontosicherungen können neue Einträge aussetzen und Positionen schließen, wenn sie ausgelöst werden, je nach Einstellungen.
Wenn der Nachrichtenfilter aktiviert ist, muss das Terminal die vom EA geforderte WebRequest-Funktion zulassen, andernfalls werden die Nachrichtendaten möglicherweise nicht geladen.
Testen Sie immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.
Verwenden Sie eine konservative Positionsgröße und definieren Sie Ihre eigenen Verlustlimits auf Kontoebene.
Eingaben
Handel
-
Magic_Number: Handelsidentifikator für diese EA-Instanz
-
Entry_Amount: feste Losgröße
-
Stop_Loss (Pips): 0 schaltet SL aus
-
Gewinnmitnahme (Pips): 0 deaktiviert TP
Indikatoren & Signale
-
Schnelle/langsame MA-Perioden: Ind0Param0 / Ind0Param1
-
ATR-Zeitraum: Ind1Param0
-
DeMarker Periode & Level: Ind2Param0 / Ind2Param1
-
StdDev Zeitraum & Pegel: Ind3Param0 / Ind3Param1
Schutzmaßnahmen
-
Max_Spread (Punkte): 0 deaktiviert den Spread-Filter
-
Max_OpenPos / Max_OpenLots: 0 schaltet jedes Limit aus
-
Täglich: MaxDailyLoss / Max_Daily_DD / Daily_Reset
-
Konto: Min_Eigenkapital / Max_Eigenkapital / Max_Eigenkapital_DD
Nachrichten-Filter
-
Nachrichten_Priorität: Deaktiviert / Nur Hoch / Hoch und Mittel
-
News_Währungen: Komma-getrennte Liste (Beispiel: "USD,EUR")
-
Puffer: News_BeforeHigh/AfterHigh und News_BeforeMedium/AfterMedium
-
News_ViewCount: anstehende Ereignisse, die im Diagramm angezeigt werden
Anzeige
-
Pos_Stat: Anzeige von Positionsinformationen im Chart
-
Robot_Stats: Anzeige von EA-Status/Statistiken im Chart
Einrichtung
-
Kopieren Sie die EA-Datei nach MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).
-
Öffnen Sie den Chart des gewünschten Symbols (üblicherweise verwendet: XAGUSD) und stellen Sie den Zeitrahmen ein (üblicherweise verwendet: M15).
-
Verbinden Sie den EA mit dem Chart, aktivieren Sie AutoTrading und erlauben Sie den Live-Handel in den EA-Einstellungen.
-
Legen Sie Magic_Number fest, wenn Sie mehrere EAs oder mehrere Instanzen betreiben.
-
Konfigurieren Sie Entry_Amount, Stop_Loss, Take_Profit und Exit-Logikeingänge nach Bedarf.
-
Konfigurieren Sie die Schutzmechanismen (Spread, Exposure, täglich, Konto) so, dass sie Ihren Risikolimits entsprechen.
-
Wenn Sie den Nachrichtenfilter verwenden, aktivieren Sie die WebRequest-Berechtigung in den Terminal-Optionen (der EA meldet den Status in Journal-/On-Chart-Nachrichten).
Empfohlene Bewertung
Verwenden Sie den Strategy Tester als historische Simulation, um die Orderplatzierung, das SL/TP-Verhalten und das Exit-Timing bei Bar Open/Close zu bestätigen.
Testen Sie mit realistischen Handelskosten (Spread/Commission), die Ihrer Broker-Umgebung ähneln.
Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um Ausführungseffekte wie Slippage, Spread-Änderungen und Stop-Level-Einschränkungen zu beobachten.
Vergewissern Sie sich, dass Schutzmaßnahmen wie erwartet ausgelöst werden (Spread-Blockierung, Tageslimits, Aktienschutz).
Wenn Sie den Nachrichtenfilter aktivieren, vergewissern Sie sich, dass anstehende Ereignisse in einem Live-Chart angezeigt werden (Strategy Tester lädt keine Nachrichten herunter).
Bewerten Sie mehr als eine Marktphase, einschließlich ruhiger und volatiler Phasen.
Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: vorgesehen für XAGUSD (Silber); Broker-Suffixe können zutreffen (z. B. XAGUSDm).
Zeitrahmen: üblicherweise auf M15 verwendet; andere Zeitrahmen erfordern eine eigene Neubewertung der Eingaben.
Kontotyp: funktioniert auf MT4-Konten, die EAs zulassen; es gelten die Handelsbedingungen des Brokers.
Nachrichtenfilter erfordert eine aktive Internetverbindung und die Erlaubnis zum WebRequest.
FAQ
F: Eröffnet der EA mehrere Positionen?
A: Er ist darauf ausgelegt, eine aktive Position pro Symbol und Magic Number zu verwalten.
F: Verwendet er Martingale, Grid oder Averaging?
A: Nein. Er verwendet Einzeleinträge auf der Basis von Signalen und verwaltet Trades mit SL/TP und Ausstiegsbedingungen.
F: Warum wurde ein Eintrag blockiert?
A: Spread-Limits, maximale Positionen/Lots, Tages-/Kontosicherungen oder der Nachrichtenfilter können neue Einträge blockieren. Überprüfen Sie den Status im Chart und die Journalmeldungen.
F: Muss ich etwas für den Nachrichtenfilter aktivieren?
A: Ja. Wenn News_Priority aktiviert ist, muss die vom EA geforderte WebRequest-Berechtigung zugelassen werden.
F: Kann ich die SL/TP- und Indikatoreinstellungen ändern?
A: Ja. Dies sind Eingaben. Testen Sie nach den Änderungen erneut, um das Verhalten bei Ihrem Broker zu bestätigen.
F: Wo bekomme ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.
Änderungsliste
2.0 (2025-12-21): Aktualisierung des Basiscodes; aktuelle Konfiguration der Indikatoren, des Schutzes und des Nachrichtenfilters für diese Version.
Frühere Versionen: siehe Registerkarte "Versionen".