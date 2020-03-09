Alpha Silver Cross EA

Überblick

Alpha Silver Cross V2.0 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem gleitenden Durchschnitts-Crossover mit einer ATR-basierten Volatilitätsbestätigung handelt.

Er ist so konzipiert, dass er auf dem Diagramm läuft, an das er angehängt ist, und wertet Signale bei neuen Balken aus.

Der EA unterstützt konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Werte sowie optionale indikatorbasierte Ausstiege.

Zu den integrierten Schutzmechanismen gehören Spread- und Exposure-Limits, tägliche Limits und Schutzmechanismen auf Kontoebene.

Ein optionaler Nachrichtenfilter kann neue Einträge bei geplanten Ereignissen aussetzen, wenn er aktiviert ist.

Was der EA tut

Der EA prüft einen schnellen/langsamen einfachen gleitenden Durchschnitt, um die Handelsrichtung zu bestimmen.

Bevor er einen Handel eröffnet, bestätigt er die Marktaktivität anhand einer ATR-Bedingung.

Wenn die Schutzmaßnahmen es zulassen, eröffnet er einen KAUF oder VERKAUF unter Verwendung der konfigurierten festen Losgröße.

Positionen können durch feste SL/TP und, falls aktiviert, durch zusätzliche Ausstiegsregeln (DeMarker und Standardabweichung) verwaltet werden.

Der EA ist so konzipiert, dass er eine aktive Position pro Symbol und Magic Number verwaltet.

Ein Statuspanel kann wichtige Informationen und Schutzzustände zur Überwachung anzeigen.

Hauptmerkmale

SMA-Crossover-Einträge mit ATR-Volatilitätsbestätigung

Feste SL/TP-Platzierung, mit ECN-ähnlichem Fallback, wenn dies durch die Regeln des Brokers erforderlich ist

Optionale indikatorbasierte Ausstiege mit DeMarker- und Standardabweichungsbedingungen

Einstiegsschutz: Spread-Filter, maximale Positionen, maximale Gesamtlots

Täglicher Schutz: maximaler Tagesverlust und täglicher Drawdown mit Stundenrückstellung

Kontoschutz: Mindest-/Maximalwert des Eigenkapitals und maximaler prozentualer Drawdown des Eigenkapitals

Optionaler Nachrichtenfilter mit Währungen, Auswirkungsgrad und Zeitpuffern

On-Chart-Panels für Positionsinformationen und EA-Status

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Finanzberatung dar.

Ausführungsbedingungen wie Spread, Slippage, Swaps, Gaps und Broker-Stop-Levels können sich auf Ein- und Ausstiege auswirken.

SL/TP-Abstände sollten für die Symbolspezifikation Ihres Brokers validiert werden (Ziffern, Kontraktgröße, minimaler Stop-Abstand).

Tages- und Kontosicherungen können neue Einträge aussetzen und Positionen schließen, wenn sie ausgelöst werden, je nach Einstellungen.

Wenn der Nachrichtenfilter aktiviert ist, muss das Terminal die vom EA geforderte WebRequest-Funktion zulassen, andernfalls werden die Nachrichtendaten möglicherweise nicht geladen.

Testen Sie immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.

Verwenden Sie eine konservative Positionsgröße und definieren Sie Ihre eigenen Verlustlimits auf Kontoebene.

Eingaben

Handel

Magic_Number: Handelsidentifikator für diese EA-Instanz

Entry_Amount: feste Losgröße

Stop_Loss (Pips): 0 schaltet SL aus

Gewinnmitnahme (Pips): 0 deaktiviert TP

Indikatoren & Signale

Schnelle/langsame MA-Perioden: Ind0Param0 / Ind0Param1

ATR-Zeitraum: Ind1Param0

DeMarker Periode & Level: Ind2Param0 / Ind2Param1

StdDev Zeitraum & Pegel: Ind3Param0 / Ind3Param1

Schutzmaßnahmen

Max_Spread (Punkte): 0 deaktiviert den Spread-Filter

Max_OpenPos / Max_OpenLots: 0 schaltet jedes Limit aus

Täglich: MaxDailyLoss / Max_Daily_DD / Daily_Reset

Konto: Min_Eigenkapital / Max_Eigenkapital / Max_Eigenkapital_DD

Nachrichten-Filter

Nachrichten_Priorität: Deaktiviert / Nur Hoch / Hoch und Mittel

News_Währungen: Komma-getrennte Liste (Beispiel: "USD,EUR")

Puffer: News_BeforeHigh/AfterHigh und News_BeforeMedium/AfterMedium

News_ViewCount: anstehende Ereignisse, die im Diagramm angezeigt werden

Anzeige

Pos_Stat: Anzeige von Positionsinformationen im Chart

Robot_Stats: Anzeige von EA-Status/Statistiken im Chart

Einrichtung

Kopieren Sie die EA-Datei nach MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie den Chart des gewünschten Symbols (üblicherweise verwendet: XAGUSD) und stellen Sie den Zeitrahmen ein (üblicherweise verwendet: M15). Verbinden Sie den EA mit dem Chart, aktivieren Sie AutoTrading und erlauben Sie den Live-Handel in den EA-Einstellungen. Legen Sie Magic_Number fest, wenn Sie mehrere EAs oder mehrere Instanzen betreiben. Konfigurieren Sie Entry_Amount, Stop_Loss, Take_Profit und Exit-Logikeingänge nach Bedarf. Konfigurieren Sie die Schutzmechanismen (Spread, Exposure, täglich, Konto) so, dass sie Ihren Risikolimits entsprechen. Wenn Sie den Nachrichtenfilter verwenden, aktivieren Sie die WebRequest-Berechtigung in den Terminal-Optionen (der EA meldet den Status in Journal-/On-Chart-Nachrichten).

Empfohlene Bewertung

Verwenden Sie den Strategy Tester als historische Simulation, um die Orderplatzierung, das SL/TP-Verhalten und das Exit-Timing bei Bar Open/Close zu bestätigen.

Testen Sie mit realistischen Handelskosten (Spread/Commission), die Ihrer Broker-Umgebung ähneln.

Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um Ausführungseffekte wie Slippage, Spread-Änderungen und Stop-Level-Einschränkungen zu beobachten.

Vergewissern Sie sich, dass Schutzmaßnahmen wie erwartet ausgelöst werden (Spread-Blockierung, Tageslimits, Aktienschutz).

Wenn Sie den Nachrichtenfilter aktivieren, vergewissern Sie sich, dass anstehende Ereignisse in einem Live-Chart angezeigt werden (Strategy Tester lädt keine Nachrichten herunter).

Bewerten Sie mehr als eine Marktphase, einschließlich ruhiger und volatiler Phasen.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbol: vorgesehen für XAGUSD (Silber); Broker-Suffixe können zutreffen (z. B. XAGUSDm).

Zeitrahmen: üblicherweise auf M15 verwendet; andere Zeitrahmen erfordern eine eigene Neubewertung der Eingaben.

Kontotyp: funktioniert auf MT4-Konten, die EAs zulassen; es gelten die Handelsbedingungen des Brokers.

Nachrichtenfilter erfordert eine aktive Internetverbindung und die Erlaubnis zum WebRequest.

FAQ

F: Eröffnet der EA mehrere Positionen?

A: Er ist darauf ausgelegt, eine aktive Position pro Symbol und Magic Number zu verwalten.

F: Verwendet er Martingale, Grid oder Averaging?

A: Nein. Er verwendet Einzeleinträge auf der Basis von Signalen und verwaltet Trades mit SL/TP und Ausstiegsbedingungen.

F: Warum wurde ein Eintrag blockiert?

A: Spread-Limits, maximale Positionen/Lots, Tages-/Kontosicherungen oder der Nachrichtenfilter können neue Einträge blockieren. Überprüfen Sie den Status im Chart und die Journalmeldungen.

F: Muss ich etwas für den Nachrichtenfilter aktivieren?

A: Ja. Wenn News_Priority aktiviert ist, muss die vom EA geforderte WebRequest-Berechtigung zugelassen werden.

F: Kann ich die SL/TP- und Indikatoreinstellungen ändern?

A: Ja. Dies sind Eingaben. Testen Sie nach den Änderungen erneut, um das Verhalten bei Ihrem Broker zu bestätigen.

F: Wo bekomme ich Support?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Änderungsliste

2.0 (2025-12-21): Aktualisierung des Basiscodes; aktuelle Konfiguration der Indikatoren, des Schutzes und des Nachrichtenfilters für diese Version.

Frühere Versionen: siehe Registerkarte "Versionen".







