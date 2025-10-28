The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzuführen.

Konfigurationsinformationen:

- Währungspaar: XAUUSD

- Zeitzone: M5-Intervall

- Einzahlung: Empfohlen 500 USD oder mehr

- Hebeleffekt: Von 1:100 bis 1:1000

- Konto: Jedes leistungsstarke Konto mit niedrigem Spread

Wie führt man einen genauen Rücktest durch?

Wähle eine Mindesteinzahlung von 500 USD, das M5-Intervall, ein benutzerdefiniertes Datum, aktiviere die Option „Jeder Kurs“ (Ticks), wähle einen passenden Hebeleffekt im zulässigen Bereich und klicke auf „Test starten“.

Bedienung:

Nach dem Kauf kontaktiere uns umgehend im MQL5-Forum – wir helfen dir bei der Einrichtung.

Füge die EA gemäß den Einstellungen dem Chart hinzu und starte den automatisierten Handel – so einfach ist es! (Tipp: Nutze einen VPS, um die Latenz zu senken und einen 24-stündigen Handel zu gewährleisten).

Merkmale:

- Fortschrittliche und effiziente Hybridstrategie: Integration mehrerer Teilstrategien zur flexiblen Anpassung an verschiedene Marktlagen.

- Im Vergleich zu herkömmlichen EA mit einzelner Strategie bietet es größere Flexibilität, steigert das Gewinnpotenzial erheblich und reduziert die Einbrüche (Drawdown) in unterschiedlichen Marktumgebungen.

- Kein Overfitting (Überanpassung) und keine Datenanpassung.

- Stabilere Testergebnisse mit einer Kursqualität von über 90 %.

Bei Fragen kontaktiere uns im MQL5-Forum!