Alpa Crossover Strategy EA

Überblick

Alpha Crossover Strategy ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der auf einem EMA-Crossover-Modell (EMA 50 und EMA 200) basiert.

Er wurde entwickelt, um Richtungssignale zu handeln, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA kreuzt (Golden Cross / Death Cross).

Der EA arbeitet jeweils mit einer aktiven Marktrichtung und kann einen gegenläufigen Handel schließen, wenn ein neues Signal erscheint.

Die Losgröße kann festgelegt werden, wobei ein optionaler Martingale-Modus für Benutzer verfügbar ist, die das damit verbundene Risiko verstehen.

Was der EA tut

Der EA überwacht den EMA 50 und den EMA 200 und wertet die Signale bei neuen Balken aus.

Ein Kaufsignal wird gebildet, wenn der EMA 50 über den EMA 200 steigt.

Ein Verkaufssignal wird gebildet, wenn der EMA 50 unter den EMA 200 fällt.

Bei einem neuen Signal kann der EA einen offenen Handel in der entgegengesetzten Richtung schließen und einen neuen Handel in der Signalrichtung eröffnen.

Aufträge werden mit der Magic Number des EA und einem Kommentar verwaltet, so dass sie von manuellen Trades oder anderen EAs getrennt sind.

Ausstiege können durch Stop Loss / Take Profit und optionale Verwaltungsregeln (z.B., Breakeven).

Hauptmerkmale

EMA 50 / EMA 200 Crossover-Einträge (Golden Cross / Death Cross)

Logik in eine Richtung (kann bei einem neuen Signal den entgegengesetzten Handel schließen)

Magic Number und Handelskommentare für eine saubere Auftragstrennung

Zwei Losgrößen-Modi: Festes Lot oder optionales Martingale

Optionale Breakeven- und grundlegende Handelsmanagement-Tools

Zeitkontrollen (Sitzungslimits, Wochenendsperrung, Optionen für geplante Schließungen)

Sicherheitslimits wie z.B. maximale Anzahl von Trades pro Tag (falls aktiviert)

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.

Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.

Martingale (falls aktiviert) erhöht die Positionsgröße nach Verlusten und kann bei ungünstigen Marktbedingungen zu schnellen Drawdowns und großen Verlusten führen.

Wenn Sie das Martingale-Verhalten nicht wünschen, verwenden Sie den Fixed-Lot-Modus und halten Sie die Positionsgrößen konservativ.

Spread, Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit und Broker-Handelsbedingungen können Ein- und Ausstiege beeinflussen.

Testen Sie den EA immer im Strategy Tester (historische Simulation) und auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen.

Verwenden Sie Stop-Loss- und Kontorisikoregeln, die Ihrer eigenen Risikotoleranz entsprechen.

Eingaben

Handel

Symbol/Zeitrahmen verwenden (an den Chart anhängen, mit dem Sie handeln möchten)

Magische Zahl/Orderkommentar

Einstieg bei neuem Balken (Zeitpunkt der Signalauswertung)

Losgröße

Feste Einstellung der Losgröße

Risikolimits, die Sie extern anwenden (kontobasierte Regeln)

Optionale Grenzen für die maximale Handelsgröße (falls vorgesehen)

Martingal (optional)

Aktivieren/Deaktivieren des Martingale-Modus

Lot-Multiplikator und maximaler Schritt/Stufe

Modusverhalten für die Verfolgung von Long-/Short-Zyklen (zusammen oder separat, falls vorgesehen)

Handelsmanagement

Stop Loss und Take Profit

Breakeven-Auslöser und Offset (falls aktiviert)

Maximale Trades pro Tag und Distanz-/Validierungsfilter (falls aktiviert)

Zeit-Filter

Benutzerdefinierter Beginn/Ende einer Handelssitzung

Handelsblock am Wochenende

Geplante Schlusszeit (täglich und/oder freitags, falls aktiviert)

Einrichten

Kopieren Sie die EA-Datei nach MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie den Chart, den Sie handeln möchten (Standardverwendung: EURUSD, M15). Hängen Sie den EA an den Chart an und aktivieren Sie AutoTrading. Legen Sie die Magic Number fest, wenn Sie mehrere EAs oder Instanzen betreiben. Wählen Sie den Modus für die Losgröße (Fixed Lot wird für die meisten Benutzer empfohlen) und konfigurieren Sie SL/TP und Verwaltungsoptionen. Wenn Sie Zeitfilter verwenden, stellen Sie sicher, dass die Zeiten mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmen.

Empfohlene Bewertung

Führen Sie den Strategy Tester als historische Simulation aus, um das Signal-Timing, die Orderplatzierung und das Management-Verhalten zu bestätigen.

Testen Sie mit realistischen Spread-Annahmen und den Symbol-Einstellungen Ihres Brokers (Ziffern, Kontraktgröße, Stop-Level).

Fahren Sie mit einem Demo-Konto fort, um Ausführung, Slippage und Zeitfilter-Verhalten unter realen Bedingungen zu beobachten.

Wenn Sie Martingale aktivieren, evaluieren Sie Szenarien mit maximalem Risiko und Drawdown, bevor Sie einen Live-Einsatz in Erwägung ziehen.

Ändern Sie jeweils eine Einstellungsgruppe (Eingänge, dann Ausgänge, dann Zeitfilter), um die Auswirkungen zu verstehen.

Vermeiden Sie es, das Verhalten anhand eines kurzen Zeitfensters zu beurteilen; beziehen Sie verschiedene Volatilitätsbedingungen ein.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Standardprofil: EURUSD auf M15 (andere liquide Symbole/Zeitrahmen können mit eigenen Tests verwendet werden).

Broker-Bedingungen (Spread, Ausführung, Leverage, Mindestlot und Stop-Levels) können das Verhalten beeinflussen.

Entwickelt, um Trades zu verwalten, die durch ihre Magic Number und ihren Kommentar identifiziert werden.

FAQ

F: Eröffnet er mehrere Trades gleichzeitig?

A: Er ist darauf ausgelegt, jeweils eine aktive Marktrichtung zu halten und kann die entgegengesetzte Position bei einem neuen Signal schließen.

F: Ist Martingale erforderlich?

A: Nein. Martingale ist optional. Der Modus "Fixed Lot" ist verfügbar und ist im Allgemeinen einfacher zu steuern.

F: Handelt es sich bei diesem EA um ein Raster?

A: Nein. Martingale (falls aktiviert) ändert die Losgröße nach Verlusten, platziert aber nicht von vornherein ein Raster aus übereinanderliegenden Positionen.

F: Warum wurde nicht gehandelt?

A: Überprüfen Sie AutoTrading, Symbolberechtigungen, Sitzungsfilter, maximale Handelsanzahl pro Tag und ob ein Crossover-Signal auf dem ausgewerteten Balken aufgetreten ist.

F: Was sollte ich zum Testen verwenden?

A: Beginnen Sie mit dem Strategy Tester (historische Simulation) und dann mit einem Demokonto bei Ihrem Broker, bevor Sie es live einsetzen.

F: Wo erhalte ich Support?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog