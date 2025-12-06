US30 Quantum EA

Überblick
US30 Quantum EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für den Handel mit dem von Ihrem Broker bereitgestellten Dow Jones Index-Symbol (z. B. US30/DJ30/USA30) entwickelt wurde.
Er ist für M15-Charts gedacht und verwendet einen regelbasierten Ansatz zur Trend- und Volatilitätsbestätigung.
Der EA kombiniert Keltner Channel-, Hull Moving Average- und SuperTrend-Bedingungen mit ATR-basiertem Handelsmanagement.
Er ist so konzipiert, dass er als EA mit einer einzigen Instanz auf einem Symbol läuft, ohne Grid und ohne Martingale-Logik.

Was der EA tut
Der EA wartet auf Volatilitätsbedingungen und Richtungsausrichtung, bevor er einen Handel eröffnet.
Die Trendbestätigung basiert auf der Beziehung zwischen Hull MA und SuperTrend.
Eine Keltner Channel-Bedingung wird verwendet, um Momentum/Expansion im Verhältnis zu den jüngsten Bereichen zu bestätigen.
Sobald eine Position eröffnet ist, können Stop Loss und Take Profit dynamisch unter Verwendung von ATR-basierten Abständen (wie konfiguriert) gesetzt werden.
Eine optionale Break-Even-Regel kann den Stop Loss verschieben, wenn der Preis eine definierte Gewinnschwelle erreicht.

Hauptmerkmale

  • Entwickelt für US30-Symbole auf M15 (MT4)

  • Einstiegsbestätigung mit Keltner Channel, Hull MA und SuperTrend

  • ATR-basierter Stop Loss und Take Profit (dynamische Abstände)

  • Optionaler Break-Even-Schutz auf Basis der ATR-Bedingungen

  • Eingebaute Money-Management-Option (Risiko-Prozent-Sizing) oder Fixed-Lot-Modus (falls vorgesehen)

  • Maximale Lot-Obergrenze zur Begrenzung des Engagements (falls vorgesehen)

  • Ein-Positionen-Logik pro Symbol und Magic Number

  • Kein Grid und keine Martingale-Logik

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Finanzberatung dar.
Indexsymbole können schnelle Bewegungen, Spread-Änderungen, Gaps und Slippage erleben, insbesondere in volatilen Perioden.
Die Money-Management-Einstellungen (Risikoprozentsatz, Lot-Caps, SL/TP-Regeln) müssen so konfiguriert werden, dass sie zu Ihrer Kontogröße und den Spezifikationen Ihres Brokers passen.
Ausführungsqualität, Kontraktgröße, Mindest-Lot und Margin-Anforderungen variieren je nach Broker und können das Verhalten beeinflussen.
Testen Sie den EA immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen.

Eingaben
Handel

  • Magische Zahl / Handelsidentifikation

  • Handelsrichtungsregeln (wie implementiert)

  • One-Position-/Order-Handling-Optionen (falls vorhanden)

Filter

  • Keltner Channel Parameter (Periode/Multiplikator, falls konfigurierbar)

  • Hull Moving Average-Parameter (Periode, falls konfigurierbar)

  • SuperTrend-Parameter (ATR-Periode/Multiplikator, falls konfigurierbar)

  • Optionale Logik der Referenzebene (z. B. höhere Zeitrahmenbereiche, falls im Build enthalten)

Risiko & Geldmanagement

  • UseMoneyManagement (ein/aus)

  • Risikoprozent pro Handel (mmRiskPercent)

  • Feste Losgröße (falls verfügbar)

  • Maximum Lot Cap / Maximum Exposure Limits (falls vorgesehen)

Handelsmanagement

  • ATR-basierter Stop-Loss-Multiplikator (Standardwerte können vom EA bereitgestellt werden)

  • ATR-basierter Take Profit-Multiplikator (Standardwerte können vom EA bereitgestellt werden)

  • Break-even-Trigger und Offset (falls aktiviert)

  • Slippage-/Ausführungskontrollen (falls vorgesehen)

Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA auf MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).

  2. Öffnen Sie den US30-Symbolchart Ihres Brokers (z. B. US30, DJ30, USA30IDXUSD) und stellen Sie den Zeitrahmen auf M15.

  3. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading.

  4. Legen Sie die Magic Number fest (empfohlen, wenn Sie mehrere EAs einsetzen).

  5. Wählen Sie Ihren Risikomodus (Money Management oder Fixed Lot) und stellen Sie zunächst konservative Werte ein.

  6. Bestätigen Sie, dass der EA handeln darf (Smiley-Gesicht) und überprüfen Sie die Registerkarten Journal/Experten auf Fehler.

  7. Führen Sie den EA nur auf einem Chart für das Symbol aus, es sei denn, Sie verstehen die Risikokontrolle für mehrere Instanzen vollständig.

Empfohlene Bewertung
Verwenden Sie den Strategy Tester als historische Simulation, um das Signal-Timing, die Order-Platzierung und das ATR-basierte Management-Verhalten zu bestätigen.
Führen Sie den EA dann auf einem Demo-Konto aus, um den realen Spread, Slippage und die Ausführung unter verschiedenen Volatilitätsbedingungen zu beobachten.
Überprüfen Sie, ob die Symboleinstellungen Ihres Brokers (Kontraktgröße, Ziffern, Mindestmenge, Marge) mit Ihren Annahmen übereinstimmen.
Ändern Sie jeweils eine Gruppe von Einstellungen (Filter, dann Risiko, dann Management), um die Auswirkungen zu verstehen.
Beziehen Sie sowohl Trend- als auch Schwankungsperioden in Ihre Bewertung ein, da der EA die Aktivität reduzieren kann, wenn die Bedingungen nicht übereinstimmen.

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: US30/DJ30/USA30IDXUSD (Name hängt vom Broker ab; Suffixe können zutreffen).
Zeitrahmen: für M15 vorgesehen.
Broker-Bedingungen (Spread, Margin, Ausführungsgeschwindigkeit, Stop-Levels) können das Verhalten beeinflussen.
Die Verwendung eines VPS ist optional und kann dazu beitragen, dass die Verwaltung offener Trades nicht unterbrochen wird.

FAQ
F: Verwendet es Martingale oder ein Grid?
A: Nein. Es wurde ohne Martingale und ohne Grid-ähnliches Positions-Layering entwickelt.

F: Kann ich es auch für andere Symbole oder Zeitrahmen verwenden?
A: Es ist für ein US30-Symbol auf M15 gedacht. Andere Setups müssen Sie selbst testen und die Parameter überprüfen.

F: Warum gibt es manchmal weniger Trades?
A: Der EA verwendet mehrere Filter und kann inaktiv bleiben, wenn die Volatilitäts-/Trendbedingungen nicht übereinstimmen.

F: Wird die Größe der Lots automatisch festgelegt?
A: Wenn die Geldverwaltung aktiviert ist, kann die Positionsgröße anhand eines Risikoprozentsatzes (wie angegeben) berechnet werden. Andernfalls verwenden Sie eine feste Losgröße.

F: Was soll ich tun, wenn der Handel nicht funktioniert?
A: Überprüfen Sie AutoTrading, die Handelsberechtigungen für Symbole, die Anforderungen des Brokers (Mindestlot/Margin) und bestätigen Sie, dass die Signale bei neuen Bars aufgetreten sind.

F: Wo erhalte ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten angeboten.

Änderungsliste

  • Der Versionsverlauf ist auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes verfügbar.

