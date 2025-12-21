Gold Hyper Scalper M5

Überblick
XAU Hyper Scalper ist ein automatisierter Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der für M5-Charts in MetaTrader 4 entwickelt wurde.
Er verwendet einen regelbasierten Ansatz, der Parabolic-SAR-Richtungsfilterung mit Bollinger-Band-Bedingungen kombiniert, um Ein- und Ausstiege zu verwalten.
Durch optionale Spread- und News-Time-Blockierung können neue Einträge während ausgewählter Bedingungen angehalten werden.
Der EA erfordert benutzerdefinierte Risikoeinstellungen und für den Broker geeignete Parameter.

Was der EA tut
Der EA überwacht XAUUSD auf M5 und bewertet die Marktrichtung mithilfe des Parabolic SAR.
Bollinger Bands werden verwendet, um die Preisbedingungen in der Nähe der Volatilitätsgrenzen zu bestätigen, bevor ein Setup zugelassen wird.
Wenn die Regeln übereinstimmen und die Filter es zulassen, platziert der EA schwebende Orders in der erkannten Richtung (wie implementiert).
Offene Positionen werden mit Stop Loss und optionaler Trailing-Logik verwaltet (falls aktiviert).
Filter können neue Einträge blockieren, wenn der Spread über Ihrem Limit liegt oder während ausgewählter Nachrichtenzeitfenster.

Hauptmerkmale

  • Automatisierter Handel für XAUUSD auf M5 (MT4)

  • Parabolic SAR Richtungsfilter mit Bollinger Bands Bestätigung

  • Optionaler News-Time-Filter zum Anhalten neuer Einträge

  • Spread-Filter zum Blockieren von Einträgen oberhalb eines benutzerdefinierten Limits

  • Limit für maximal gleichzeitige Aufträge (wie in den Eingaben angegeben)

  • Fester Stop Loss mit optionalem Trailing-Management

  • On-Chart-Dashboard mit EA-Status und Handels-/Kontoinformationen

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Finanzberatung dar.
Gold kann volatil sein; Spread-Ausweitung, Slippage und Gaps können die Auftragsausführung und SL/TP beeinträchtigen.
Verwenden Sie Losgrößen- und Stop-Loss-Werte, die Ihrer Kontogröße und den XAUUSD-Spezifikationen Ihres Brokers entsprechen (Ziffern, Kontraktgröße, Margin, Stop-Level).
Nachrichtenereignisse können schnelle Preisänderungen verursachen; ziehen Sie die Verwendung der Nachrichten-/Spread-Filter und Ihre eigenen Risikolimits in Betracht.
Die Ergebnisse des Strategietesters sind nur historische Simulationen. Testen Sie die Strategie immer auf einem Demokonto, bevor Sie sie live einsetzen.
Wenn Sie Trailing oder aktives Management aktivieren, lassen Sie das Terminal laufen (VPS ist optional).

Eingaben
Handel

  • Magische Zahl / Handelsidentifikation

  • Maximale gleichzeitige Aufträge

  • Pending Order Abstand / Puffereinstellungen

  • Handelsrichtungsregeln (Trendfilterverhalten)

Risiko & Handelsmanagement

  • Feste Losgröße (benutzerdefiniert)

  • Stop Loss (Punkte) und Take Profit (falls aktiviert)

  • Trailing-Stop-Parameter (Start/Schritt, falls aktiviert)

  • Tages-/Gesamtschutzoptionen (falls vom EA bereitgestellt)

Filter

  • Maximale Spanne (Punkte)

  • Handelszeit/Session-Filter (falls aktiviert)

  • Nachrichtenfilter ein/aus und Blockierfenster

  • Schwellenwerte für Mindestvolatilität/Bedingungen (sofern implementiert)

Anzeige

  • Dashboard ein/aus

  • On-Chart-Statusmeldungen

Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA in MT4 (MQL4/Experts) und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).

  2. Öffnen Sie einen XAUUSD-Chart und setzen Sie den Zeitrahmen auf M5.

  3. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading.

  4. Legen Sie Losgröße, Stop Loss und optionale Trailing-Parameter fest.

  5. Konfigurieren Sie die Spread-/Nachrichten-/Zeitfilter nach Bedarf.

  6. Wenn Sie den Nachrichtenfilter verwenden, aktivieren Sie Tools → Options → Expert Advisors → Allow WebRequest, und fügen Sie dann die erforderliche Adresse hinzu, die der EA in der Journal-/Statusmeldung anzeigt (falls erforderlich).

  7. Überprüfen Sie das On-Chart-Dashboard, um sicherzustellen, dass der EA läuft und die Filter nicht unerwartet blockiert werden.

Empfohlene Evaluierung
Verwenden Sie den MT4 Strategy Tester als historische Simulation auf den XAUUSD-Daten Ihres Brokers, um die Orderplatzierung und das Managementverhalten zu bestätigen.
Testen Sie mit realistischen Handelskosten für Ihren Kontotyp (Spread/Commission) und überprüfen Sie die Einschränkungen des Brokers für die Stop-Ebene.
Führen Sie anschließend einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um Ausführungseffekte wie Slippage und Spread-Spitzen zu beobachten.
Passen Sie Stop Loss, Trailing und Filter schrittweise an und vermeiden Sie es, viele Eingaben auf einmal zu ändern.
Bewerten Sie verschiedene Marktbedingungen, nicht nur ein kurzes Datumsfenster.
Ziehen Sie den Live-Einsatz erst in Betracht, wenn Sie wissen, wie sich der EA bei Ihrem Broker verhält.

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: vorgesehen für XAUUSD (Gold); Broker-Namen können abweichen (z. B. XAUUSDm).
Zeitrahmen: vorgesehen für M5; andere Zeitrahmen sind nicht vorgesehen.
Die Ausführungsqualität (Spread, Slippage, Latenz) kann das Verhalten erheblich beeinflussen; die Verwendung von VPS ist optional.

FAQ
F: Kann ich es auch für andere Symbole als XAUUSD verwenden?
A: Es ist für XAUUSD gedacht. Andere Symbole erfordern möglicherweise andere Parameter und sind nicht für die Verwendung vorgesehen.

F: Muss ich WebRequest aktivieren?
A: Nur wenn Sie den Nachrichtenfilter aktivieren und der EA WebRequest-Zugang erfordert. Wenn dies der Fall ist, folgen Sie der Adresse, die der EA in der Journal-/Statusmeldung anzeigt.

F: Kann ich die Einstellungen für Stop Loss und Trailing ändern?
A: Ja. Die Risiko- und Managementeingaben sind benutzerdefiniert und sollten nach Änderungen getestet werden.

F: Warum werden Trades manchmal blockiert?
A: Spread-Limits, News-Time-Blocking, Zeit/Session-Regeln oder Order-Limits können aktiv sein. Überprüfen Sie das Dashboard/die Statusmeldungen.

F: Verhält es sich bei jedem Broker gleich?
A: Das Verhalten kann aufgrund von Spread, Kommission, Ausführungsgeschwindigkeit und Symbolspezifikationen abweichen, insbesondere bei niedrigeren Zeitrahmen.

F: Wo kann ich Support anfordern?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog
Die Versionshistorie wird auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes geführt.





