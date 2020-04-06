Übersicht

Gold Liquidity Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er verwendet Bollinger Bänder und Swing-Referenzpunkte, um Stop-Entry-Orders mit adaptiven Abständen vorzubereiten.

Die Orders sollen nur dann ausgelöst werden, wenn die Preisbewegung nach einer definierten Setup-Bedingung die Richtung bestätigt.

Der EA setzt feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und entfernt schwebende Orders nach einem festgelegten Bar-Limit, wenn sie nicht ausgelöst werden.

Was der EA macht

Der EA überwacht den XAUUSD H1 anhand der Bollinger Bänder (Periode 20, Abweichung 1,9).

Wenn ein gültiges Setup erkannt wird, berechnet er einen adaptiven Einstiegsabstand auf der Grundlage des aktuellen Bandbereichs.

Es platziert schwebende Stop-Orders in der Nähe der Bandkanten und der jüngsten Hochs/Tiefs, um einen sofortigen Einstieg innerhalb des Rauschens zu vermeiden.

Wenn eine Order nicht innerhalb des definierten Gültigkeitsfensters ausgelöst wird, verfällt sie und wird entfernt.

Trades werden mit festen SL/TP verwaltet und durch MagicNumber kontrolliert, um doppelte Eingaben zu verhindern.

Hauptmerkmale

Entwickelt für XAUUSD auf H1 (MT4)

Bollinger Bands-basierte Setup-Erkennung (20 / 1,9)

Adaptive Stop-Entry-Platzierung unter Verwendung der Bandspanne und des EntryMultipliers

Verwendet die jüngsten Swing-Extreme als Referenz für die Orderplatzierung (wie implementiert)

Fester Stop Loss und Take Profit für jeden Handel

Verfall der Pending Order nach einer bestimmten Anzahl von Bars

Duplikatschutz (ein Handel pro Signal, MagicNumber-basiert)

Keine Martingale und kein Grid-Style Averaging

Risikomanagement und Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.

Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.

Gold kann volatil sein und es kann zu Spread-Ausweitungen, Slippage und Gaps kommen, insbesondere bei wichtigen Ereignissen.

Schwebende Orders können abgelehnt werden, wenn die Stop-Levels/Freeze-Levels des Brokers oder die Handelsbedingungen die gewünschte Platzierung nicht zulassen.

SL/TP-Abstände sollten anhand der XAUUSD-Kontraktspezifikationen Ihres Brokers überprüft werden (Ziffern, Punktgröße, Tick-Wert, Marge).

Testen Sie die Strategie immer mit dem Strategy Tester (historische Simulation) und anschließend mit einem Demokonto, bevor Sie sie live einsetzen.

Verwenden Sie eine konservative Positionsgröße und definieren Sie Ihre eigenen maximalen Risikolimits.

Eingaben

Indikatoren & Einstieg

BBPeriode: 20

BBAbweichung: 1.9

EinstiegsMultiplikator: 0.40

OrderValidityBars: 10 (H1-Balken)

Risiko & Ausgänge

StopLossPips: 890

TakeProfitPips: 2375

RiskPercent oder FixedLot (je nach Ausführung)

MagischeZahl

Einrichtung

Installieren Sie den EA in MT4 (MQL4/Experts) und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie einen XAUUSD-Chart (es können Broker-Suffixe gelten) und stellen Sie den Zeitrahmen auf H1. Hängen Sie den EA an den Chart an und aktivieren Sie AutoTrading. Stellen Sie die MagicNumber ein (empfohlen, wenn Sie mehrere EAs einsetzen). Wählen Sie den Sizing-Modus (RiskPercent oder FixedLot) und beginnen Sie mit konservativen Werten. Vergewissern Sie sich, dass StopLoss/TakeProfit und OrderValidityBars mit Ihrem beabsichtigten Risiko- und Haltefenster übereinstimmen. Überprüfen Sie die Registerkarten Experten/Journal auf etwaige Brokereinschränkungen (Stop-Level, Handelszeiten, Margin).

Empfohlene Bewertung

Verwenden Sie den Strategy Tester für eine historische Simulation mit den XAUUSD-Daten Ihres Brokers, um die Orderplatzierung und das Ablaufverhalten zu bestätigen.

Überprüfen Sie, ob die SL/TP-Abstände mit den Mindeststoppniveaus und typischen Spread-Bedingungen Ihres Brokers übereinstimmen.

Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um die Auswirkungen der Live-Ausführung zu beobachten (Spread-Veränderungen, Slippage, Orderannahme).

Testen Sie mehrere Marktbedingungen (ruhige und hochvolatile Perioden) anstelle eines kurzen Datumsbereichs.

Passen Sie jeweils eine Eingabegruppe an (zuerst Einstiegsmultiplikator/Fälligkeit, dann Ausstieg, dann Größe).

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbol: XAUUSD (Gold). Broker-Namen können Suffixe enthalten (z. B. XAUUSDm).

Zeitrahmen: vorgesehen für H1.

Die Ausführungsbedingungen des Brokers (Spread, Slippage, Stop-Levels) können das Verhalten beeinflussen; die Verwendung von VPS ist für eine kontinuierliche Verwaltung optional.

FAQ

F: Verwendet es Martingale- oder Grid-Logik?

A: Nein. Es wurde ohne Martingale und ohne Grid-Mittelwertbildung entwickelt.

F: Warum ist ein schwebender Auftrag verschwunden?

A: Schwebende Orders können nach OrderValidityBars ablaufen, wenn sie nicht ausgelöst werden, oder sie werden erst ersetzt, wenn ein neues Signal erscheint.

F: Warum wurden Orders abgelehnt?

A: Häufige Ursachen sind Beschränkungen der Stop-Levels/Freeze-Levels des Brokers, eine unzureichende Marge oder die Einstellungen der Handelsberechtigungen.

F: Kann ich das Programm für andere Symbole oder Zeitrahmen verwenden?

A: Es ist für XAUUSD auf H1 gedacht. Andere Setups erfordern Ihre eigenen Tests und Eingabeanpassungen.

F: Funktioniert er, wenn MT4 geschlossen ist?

A: Nein. Der EA muss in einem aktiven Terminal ausgeführt werden, um Aufträge zu platzieren, zu verwalten und ablaufen zu lassen.

F: Wo erhalte ich Unterstützung?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog