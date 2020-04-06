The 2 to 10 Algorithm

Overview

Der 2 bis 10 Algorithmus ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für EURUSD auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er wertet Signale auf geschlossenen Kerzen aus und verwendet eine Kombination aus EMA-Trendrichtung, RSI-Extremen und einer ATR-Volatilitätsbedingung.

Eingaben werden als schwebende Limit-Orders mit einem kurzen Gültigkeitsfenster platziert, um späte Ausfüllungen zu reduzieren.

Der EA umfasst einen Spread-Filter, optionale Zeitsteuerungen und optionales Money-Management (einschließlich eines Martingale-Modus).

Was der EA tut

Er prüft die Trendrichtung anhand von zwei EMAs und sucht nach kurzfristigen RSI-Extremzuständen.

Wenn die ATR- und Spread-Bedingungen Ihren Filtern entsprechen, berechnet er einen Limit-Eintrittspreis und platziert eine Pending-Order.

Pending-Orders können nach einer bestimmten Anzahl von Bars verfallen, wenn sie nicht ausgeführt werden.

Offene Trades werden mit Stop-Loss und Take-Profit verwaltet, und eine Break-Even-Regel kann SL nach einer definierten Gewinndistanz anpassen.

Optionale Zeit-Tools können einschränken, wann neue Trades erlaubt sind, und können Positionen zu einer bestimmten Zeit schließen (falls aktiviert).

Hauptmerkmale

Entwickelt für EURUSD auf M1 mit Closed-Candle-Auswertung

EMA-Trendfilter, RSI-Extremzustand, ATR-Volatilitätsprüfung

Pending-Limit-Einträge mit bar-basiertem Verfall

Konfigurierbare SL-, TP- und Breakeven-Bewegung

Spread-Filter zum Blockieren von Eingaben, wenn die Spreads über dem Limit liegen

Optionales Money Management (kann deaktiviert werden)

Optionale tägliche/freitägliche Exit- und Zeitbereichskontrollen

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse.

Der M1-Handel reagiert empfindlich auf Spreads, Provisionen, Slippage, Ausführungsgeschwindigkeit und Stop-Level-Regeln des Brokers.

Ein kleiner Stop-Loss kann durch Spread-Ausweitungen und schnelle Kursbewegungen beeinträchtigt werden.

Wenn das Geldmanagement im Martingal-Stil aktiviert ist, kann das Risiko nach Verlusten steigen und zu erheblichen Drawdowns führen.

Verwenden Sie eine konservative Positionsgröße, ziehen Sie eine tägliche Handelsobergrenze in Betracht und setzen Sie Ihre eigenen täglichen Verlustlimits ein.

Testen Sie den EA immer im Strategy Tester (historische Simulation) und anschließend auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Eingaben

Handel

Custom_Comment: Textbeschriftung für Trades

Magic_Number: eindeutiger Bezeichner für EA-Aufträge

Fixed_Lot / Lots_If_No_MM: feste Losgröße, wenn MM deaktiviert ist

Use_Money_Management: Aktivieren/Deaktivieren des Money Management Modus

Strategie

EMA_Fast_Period / EMA_Slow_Period (Voreinstellung 50 / 200)

RSI_Periode und RSI-Levels (Standardwert 5 mit 30/70 Logik)

ATR_Periode und Volatilitätsbedingung (Standardwert 14)

Price_Entry_Mult: Faktor zur Berechnung des Einstiegskurses

Risiko & Handelsmanagement

Stop_Loss_Pips (Voreinstellung 2)

Take_Profit_Pips (Voreinstellung 10)

Bewegen_SL_To_BE_Long / Bewegen_SL_To_BE_Short

Order_Expiry_Bars (Standardwert 3, falls enthalten)

Filter & Zeit

Max_Spread (Streuungsgrenze)

Session / Zeitfenster Einstellungen (falls aktiviert)

Max_Trades_Per_Day (0 = unbegrenzt, falls enthalten)

Einrichtung

Kopieren Sie die EA-Datei nach MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie einen EURUSD-Chart und setzen Sie den Zeitrahmen auf M1. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading. Setzen Sie Magic_Number (empfohlen, wenn Sie mehrere EAs oder Instanzen betreiben). Konfigurieren Sie die Losgrößen- und Risikoparameter (beginnen Sie konservativ). Wenn Sie Zeitsteuerungen verwenden, stellen Sie sicher, dass alle Zeiten mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmen.

Empfohlene Bewertung

Führen Sie den Strategy Tester als historische Simulation aus, um die Orderplatzierung, das Ablaufverhalten, SL/TP und die Break-Even-Logik zu bestätigen.

Wiederholen Sie die Tests mit den historischen EURUSD-Daten Ihres Brokers und den typischen Handelskosten (Spread/Kommission).

Führen Sie dann einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um Live-Ausführungseffekte wie Slippage und Spread-Variationen zu beobachten.

Testen Sie mehr als eine Marktphase (ruhige und volatile Perioden), nicht nur ein kurzes Datumsfenster.

Wenn Sie das Money-Management aktivieren, testen Sie zunächst mit einer kleinen Größe und einer strengen täglichen Handelsobergrenze.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbol: EURUSD (andere Symbole sind nicht die vorgesehene Konfiguration und müssen von Ihnen selbst getestet werden).

Zeitrahmen: vorgesehen für M1.

Der EA kann weniger häufig handeln, wenn Spread-/Zeitfilter Eingaben blockieren.

FAQ

F: Zeichnet der EA Signale neu auf?

A: Signale werden bei geschlossenen Kerzen ausgewertet. Eingaben und Verwaltungsregeln werden nach dem Schließen des Balkens angewendet.

F: Warum wurden keine Trades eröffnet?

A: Häufige Gründe sind Spreads über dem Limit, Zeitfilter, die Eingaben blockieren, oder Setup-Bedingungen, die nicht erfüllt wurden.

F: Kann ich die Standard-SL/TP-Werte ändern?

A: Ja. SL und TP sind Eingaben. Testen Sie sie nach der Änderung erneut, insbesondere bei M1.

F: Wird ein Martingal verwendet?

A: Ein Martingal-Modus kann verfügbar sein, wenn er in den Eingaben aktiviert ist. Er kann deaktiviert werden, indem Sie Use_Money_Management deaktivieren und feste Lots verwenden.

F: Sind die Ergebnisse bei jedem Broker gleich?

A: Die Ergebnisse können aufgrund von Unterschieden bei Spreads, Provisionen, Ausführung und Preisfeeds abweichen.

F: Wie erhalte ich Support?

A: Support wird über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten bereitgestellt.

Änderungsliste

Version 1.0