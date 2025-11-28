Gold Session Limits EA

Überblick
Gold Session Limits EA ist ein automatisierter Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 4.
Er basiert auf zeitbasierten Ausbruchsregeln und verwendet die Zeit des Brokerservers für die gesamte Sitzungslogik.
Der EA kann zwei unabhängige Module ausführen: einen Ausbruch aus dem Hoch/Tief des Vortags und einen Ausbruch aus dem Londoner Kursbereich in das Fenster der New Yorker Sitzung.
Er verwendet schwebende Aufträge, Level-Checks und optionale Filter, um Einstiege nach frühen Level-Brüchen zu vermeiden.

Was der EA macht
Der EA liest definierte Preisbereiche (Hoch/Tief von gestern und Hoch/Tief der Londoner Sitzung).
Zu den von Ihnen konfigurierten Zeiten platziert er Buy Stop- und Sell Stop-Orders um diese Niveaus herum.
Falls aktiviert, kann eine Integritätsregel ein Setup blockieren, wenn ein Niveau bereits vor der Platzierungszeit durchbrochen wurde.
Nicht ausgelöste schwebende Orders können zu einer geplanten Löschzeit entfernt werden.
Stop Loss und Take Profit können als feste Werte oder ATR-basierte Werte (je nach Eingaben) festgelegt werden, und Trailing kann aktiviert werden, falls enthalten.

Hauptmerkmale

  • Zwei unabhängige Breakout-Module: Vortag und London bis New York

  • Zeitgesteuerte Logik basierend auf der MT4-Broker-Serverzeit

  • Optionale Level-Integritätsprüfungen zur Reduzierung von verspäteten Setups

  • Schutz vor doppelten Aufträgen/Positionen (verhindert wiederholte Eingaben)

  • Optionale feste oder ATR-basierte SL/TP und Trailing (wie in den Eingaben vorgesehen)

  • Optionaler Spread-Filter und geplante Löschung schwebender Aufträge

  • On-Chart-Dashboard mit Anzeige von Session-Levels und EA-Status

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Finanzberatung dar.
Session-Breakouts können durch Spread-Spitzen, Slippage, Gaps und schnelle Nachrichtenbewegungen beeinträchtigt werden.
Die Zeitausrichtung ist von entscheidender Bedeutung: Falsche Serverzeit-Eingaben können dazu führen, dass der EA den falschen Session-Bereich verwendet oder zu unbeabsichtigten Zeiten handelt.
Verwenden Sie eine konservative Losgröße und bestätigen Sie Ihre Symbolspezifikationen (Ziffern, Tick-Wert, Margin, Stop-Level).
Die Ergebnisse des Strategietesters sind nur historische Simulationen; validieren Sie immer zuerst auf einem Demokonto.
Ziehen Sie in Erwägung, den EA während abnormaler Marktbedingungen anzuhalten, wenn Ihr Arbeitsablauf dies erfordert.

Eingaben
Session & Zeit (Serverzeit)

  • Vortag: Platzierungszeit und Löschzeit

  • Londoner Bereich: Startzeit und Endzeit

  • Breakout-Platzierungszeit für das London-Modul (wie angegeben)

Risiko & Handelsgröße

  • RiskPercent oder FixedLotSize (ein Modus aktiv)

  • Stop Loss und Take Profit Typ: fest oder ATR-basiert (falls verfügbar)

  • Trailing-Stop-Einstellungen (optional)

Filter & Schutz

  • Max Spread-Filter (Punkte)

  • Level-Integrität / "bereits gebrochener" Schutz

  • Maximalpositionen / Orderlimits und Duplikatschutz

Anzeige

  • Dashboard ein/aus

  • Log- und On-Chart-Statusmeldungen

Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA in MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).

  2. Öffnen Sie einen XAUUSD-Chart (jeder beliebige Zeitrahmen kann für die Überwachung verwendet werden).

  3. Hängen Sie den EA an und aktivieren Sie AutoTrading.

  4. Stellen Sie alle Zeiteingaben mit der Serverzeit Ihres Brokers ein (Platzierung, Löschen, Londoner Start/Ende und Platzierungs-Triggerzeit).

  5. Wählen Sie den Risikomodus (RiskPercent oder FixedLotSize) und konfigurieren Sie SL/TP und Trailing-Optionen.

  6. Überprüfen Sie das Dashboard/den Statustext, um die beabsichtigten Sitzungsfenster zu bestätigen und um sicherzustellen, dass die Filter nicht unerwartet blockiert werden.

Empfohlene Bewertung
Führen Sie den MT4 Strategy Tester als historische Simulation mit den XAUUSD-Daten und Symbol-Einstellungen Ihres Brokers aus.
Testen Sie mehrere Datumsbereiche, um das Verhalten unter verschiedenen Volatilitätsbedingungen zu beobachten.
Verwenden Sie dann ein Demokonto, um den Echtzeit-Spread, die Ausführung und das korrekte Session-Timing zu validieren.
Passen Sie jeweils eine Gruppe von Eingaben an (zuerst die Zeiteinstellungen, dann das Risiko/Management, dann die Filter).
Ziehen Sie den Live-Einsatz erst dann in Betracht, wenn Timing und Order-Handling Ihren Erwartungen an Ihren Broker entsprechen.

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: XAUUSD (Broker-Suffixe wie XAUUSDm erfordern möglicherweise die Auswahl des richtigen Symbols).
Alle Sitzungseingaben verwenden die Serverzeit des Brokers und müssen möglicherweise aktualisiert werden, wenn die Sommerzeit umgestellt wird.
Die Ausführungsbedingungen (Spread, Slippage, Latenz) können die Auftragsausführung und die Ergebnisse erheblich beeinflussen.

FAQ
F: Hängt der EA vom Zeitrahmen des Charts ab?
A: Die Sitzungslogik ist zeitgesteuert. Sie können sie an einen geeigneten Zeitrahmen für die Überwachung anhängen.

F: Warum ist die Serverzeit wichtig?
A: Der EA platziert und löscht Aufträge unter Verwendung der MT4-Serverzeit. Falsche Zeiten können Sitzungen verschieben und das Verhalten ändern.

F: Was passiert, wenn ein Level vor der Setup-Zeit durchbricht?
A: Wenn der Integritätsschutz aktiviert ist, kann der EA diese Richtung blockieren, um Einträge nach einem frühen Durchbruch zu vermeiden.

F: Kann ich feste SL/TP anstelle von ATR-basierten Werten verwenden?
A: Ja, wenn Ihr Build beide Modi enthält. Wählen Sie den Stop Loss/Take Profit-Typ in den Eingaben.

F: Warum wurden heute keine Aufträge platziert?
A: Häufige Ursachen sind Zeiteinstellungen, Spread-Filter, Integritätsregeln oder Auftrags-/Positionslimits.

F: Wo wird Support angeboten?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten angeboten.

Changelog
Die Versionshistorie wird auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes geführt.



