Alpha Swing Reversal Signals

Überblick
Alpha Swing Reversal Signals ist ein MT4-Indikator, der potenzielle Swing-Reversal-Kerzen mit Pfeilen markiert.
Die Signale werden an geschlossenen Kerzen anhand der Kerzenstruktur (Docht-zu-Range), der Erkennung von Swing-Hochs/Tiefs und eines ATR-basierten Volatilitätsfilters ausgewertet.
Ein optionaler EMA-Trendfilter kann aktiviert werden, um die Signale an einer breiteren Richtungsvorgabe auszurichten.
Optionale Alarme können Sie benachrichtigen, wenn ein neues Signal an der letzten geschlossenen Kerze bestätigt wird.

Funktionsweise des Indikators
Der Indikator durchsucht historische und neu geschlossene Kerzen nach umkehrartigen Strukturen in der Nähe lokaler Extremwerte.
Ein Verkaufssignal kann markiert werden, wenn ein Swing-Hoch erkannt wird und die Kerze einen relativ großen oberen Docht aufweist.
Ein Kaufsignal kann markiert werden, wenn ein Swing-Tief erkannt wird und die Kerze einen relativ großen unteren Docht aufweist.
Eine Volatilitätsbedingung vergleicht den Kerzenbereich mit der ATR, um sehr kleine Kerzen bei geringer Aktivität herauszufiltern.
Falls aktiviert, wendet der EMA-Filter eine direktionale Bedingung an, um Signale gegen den ausgewählten Bias zu reduzieren.
Die Signale werden zur visuellen Überprüfung als Pfeile direkt auf dem Chart dargestellt.

Hauptmerkmale

  • Kauf-/Verkaufspfeile, die auf dem Chart angezeigt werden

  • Swing High/Low-Erkennung mit konfigurierbarem Lookback

  • Docht-Prozent-Filter für Umkehrkerzen

  • ATR-basierter Volatilitätsfilter zur Reduzierung von Low-Range-Signalen

  • Optionaler EMA-Trendfilter (an/aus)

  • Optionale Warnmeldungen, wenn ein neues Signal bestätigt wird

Risikomanagement und Sicherheitshinweise
Dieser Indikator liefert nur visuelle Signale und platziert keine Trades.
Der Handel ist mit Risiken verbunden und Verluste sind möglich.
Signale können in volatilen Perioden auftreten, in denen Spreads, Slippage oder Gaps die Ausführung beeinträchtigen können.
Kein Indikator kann alle Marktbedingungen oder plötzliche, durch Nachrichten ausgelöste Preisbewegungen berücksichtigen.
Verwenden Sie Positionsgrößen und Schutzaufträge, die Ihrer Risikotoleranz entsprechen.
Testen Sie die Einstellungen mit den Daten Ihres Brokers, bevor Sie sie in einer Live-Umgebung verwenden.

Eingaben
Signal-Erkennung

  • Swing-Lookback-Periode (InpLookback): Bars, die zur Bestätigung von Swing-Hochs/Tiefs verwendet werden

  • Minimaler Dochtprozentsatz (InpWickPercent): Docht-zu-Bereich-Schwelle (0,0-1,0)

  • Arrow Offset (falls verfügbar): Abstand oberhalb/unterhalb der Kerze für die Sichtbarkeit

Volatilitätsfilter (ATR)

  • ATR-Zeitraum (InpAtrPeriod): Länge der ATR-Berechnung

  • ATR-Multiplikator (InpAtrMult): minimaler Kerzenabstand relativ zur ATR

  • Volatilitätsfilter ein/aus (falls verfügbar): Aktivieren/Deaktivieren der ATR-Bedingung

Trend-Filter (EMA)

  • Trendfilter verwenden (UseTrendFilter): Aktivieren/Deaktivieren der EMA-Bedingung

  • EMA-Periode (InpEmaPeriod): EMA-Länge

  • Trend-Regel (falls verfügbar): Kauf über EMA / Verkauf unter EMA

Warnungen

  • Alarme anzeigen (ShowAlerts): Alarm bei neu bestätigten Signalen

  • Alarmtypen (falls verfügbar): Pop-up / Sound / Push

  • Alarmhäufigkeit (falls verfügbar): Limit für wiederholte Alarme pro Bar

Einrichten

  1. Kopieren Sie die Indikator-Datei nach MQL4/Indikatoren und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).

  2. Fügen Sie Alpha Swing Reversal Signals zu einem Chart hinzu.

  3. Wählen Sie Ihr Symbol und Ihren Zeitrahmen.

  4. Stellen Sie InpLookback und InpWickPercent so ein, dass sie mit dem Preisverhalten des Symbols übereinstimmen.

  5. Konfigurieren Sie ATR-Periode/Multiplikator, um zu kontrollieren, wie streng der Volatilitätsfilter ist.

  6. Aktivieren/deaktivieren Sie den EMA-Trendfilter und legen Sie bei Bedarf die EMA-Periode fest.

  7. Aktivieren/deaktivieren Sie Alarme nach Wunsch.

Empfohlene Auswertung
Überprüfen Sie Signale auf historischen Charts, indem Sie nach links scrollen und prüfen, wie die Pfeile mit Swing-Punkten und Dochtstrukturen übereinstimmen.
Probieren Sie verschiedene Einstellungen pro Symbol und Zeitrahmen aus, da sich die Volatilität und das Sitzungsverhalten von Markt zu Markt unterscheiden.
Beobachten Sie, wie sich der ATR-Multiplikator auf die Signalhäufigkeit während ruhiger und aktiver Perioden auswirkt. aktiven Perioden auswirkt.
Wenn Sie Alarme verwenden, stellen Sie sicher, dass diese nur nach dem Schließen des Balkens (letzte geschlossene Kerze) ausgelöst werden.
Üben Sie Ihren gesamten Entscheidungsprozess auf einem Demokonto, einschließlich Risikokontrollen und Ausführungsregeln.
Notieren Sie sich die verwendeten Einstellungen und die Marktbedingungen, bei denen die Signale mehr oder weniger häufig auftraten.

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (Indikator für das Chart-Fenster).
Zeitrahmen: funktioniert auf jedem Zeitrahmen (üblicherweise auf M15-H1, je nach Symbol).
Symbole: alle vom Broker bereitgestellten Instrumente, die von MT4 unterstützt werden.
Signale werden aus der Kurshistorie berechnet; die Ergebnisse können aufgrund von Daten- und Symbolspezifikationen von Broker zu Broker unterschiedlich sein.

FAQ
F: Werden die Signale neu gezeichnet?
A: Die Signale werden für geschlossene Kerzen berechnet, und die Pfeile werden nach dem Schließen der Kerze gezeichnet. Die Anzeige kann variieren, wenn der Brokerverlauf aktualisiert wird.

F: Wann wird ein Signal bestätigt?
A: Nachdem die Kerze geschlossen wurde; der letzte bestätigte Balken ist die letzte geschlossene Kerze.

F: Was bedeutet Docht-Prozentsatz?
A: Er definiert, wie groß der Docht im Verhältnis zum gesamten Kerzenbereich sein muss, um sich zu qualifizieren.

F: Was bewirkt der ATR-Multiplikator?
A: Er filtert kleine Kerzen heraus, indem er verlangt, dass der Kerzenbereich eine Mindestgröße im Verhältnis zur ATR erfüllt.

F: Sollte ich den EMA-Trendfilter verwenden?
A: Er kann durch die Anwendung einer direktionalen Bedingung Counter-Bias-Signale reduzieren. Sie können ihn deaktivieren, um alle Swing-Signale zu sehen.

F: Wie erhalte ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog
v1.00
Erste Version: Swing-Umkehrpfeile mit Dochtfilter, ATR-Volatilitätsfilter, optionaler EMA-Trendfilter und Warnungen.




