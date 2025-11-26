Alpha Cerberus Manager

Überblick
Alpha Cerberus Manager ist ein manuelles Trading-Panel für MetaTrader 4.
Es läuft auf einem Chart und hilft Ihnen, Trades mit risikobasierten Berechnungen und On-Chart-Kontrollen zu platzieren und zu verwalten.
Das Panel generiert keine Handelssignale und handelt nicht selbstständig. Alle Aktionen werden vom Benutzer initiiert (Schaltflächen/Steuerelemente).
Es kann bei der Positionsgrößenbestimmung, der Orderplatzierung, bei Teilschließungen und bei Verwaltungsaufgaben wie Break-even und Trailing Stop (wenn aktiviert) helfen.

Was das Tool leistet
Das Panel berechnet die Losgröße anhand des gewählten Risikomodells (prozentuales Risiko oder festes Cash-Risiko) und Ihres Stop-Loss-Abstands.
Es bietet On-Chart-Steuerungen für Markt- und Pending-Orders (Kauf/Verkauf, Limit/Stop).
Nachdem eine Position eröffnet wurde, kann sie mit Break-even-, Trailing-Stop- und Partial-Close-Regeln (optional) verwaltet werden.
Es umfasst auch Massenaktionen für eine schnellere manuelle Risikoreduzierung (Schließen nach Typ/Gewinnstatus, sofern aktiviert).
Validierungsprüfungen können dazu beitragen, häufige Orderfehler zu reduzieren (Margin/Lot-Limits/SL-TP-Abstand, abhängig von den Brokerregeln).

Hauptmerkmale

  • Risikobasierte Losgröße (Risikoprozent oder festes Barrisiko)

  • On-Chart-Ausführungskontrollen für Market- und Pending-Orders

  • Management-Tools: Break-even, Trailing Stop, Partial Close (optional)

  • Multi-Positions-Handling: Position auswählen, % schließen / Teil schließen, SL/TP verschieben

  • Bulk-Close-Aktionen (alle / Käufe / Verkäufe / gewinnbringend / verlustbringend, falls aktiviert)

  • Optionale Spread-Anpassungen für SL/TP-Abstandsanzeige/-behandlung (wie vorgesehen)

  • Anzeige von Kontoinformationen (Saldo/Eigenkapital/freie Marge, Broker-Limits, sofern verfügbar)

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Dies ist ein manuelles Tool. Handelsentscheidungen liegen in Ihrer Verantwortung.
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Risikoberechnungen hängen von der korrekten Angabe von Symbolen (Kontraktgröße, Tickwert, Ziffern) und Ihrer Stop-Loss-Eingabe ab.
Ausführungsergebnisse können aufgrund von Spread, Slippage, Requotes und Broker-Stop-Level-Regeln abweichen.
Trailing-Stop- und Auto-Management-Funktionen erfordern, dass das Terminal in Betrieb bleibt (VPS ist optional).
Testen Sie das Tool immer auf einem Demokonto, bevor Sie es auf einem Live-Konto verwenden.

Eingaben
Risiko & Größenordnung

  • Risikomodus: prozentuales Risiko oder festes Cash-Risiko

  • Standard-Risikowert und Berechnungseinstellungen

  • Lot-Limits / Safety Caps (falls vorgesehen)

Auftragsplatzierung

  • Standard Stop Loss / Take Profit Eingaben

  • Optionen für schwebende Aufträge (Limit-/Stop-Handling)

  • Slippage-Einstellung (falls vorgesehen)

Handelsmanagement

  • Break-even-Einstellungen (Trigger/Offset, falls vorhanden)

  • Trailing-Stop-Einstellungen (Start/Schritt/Distanz, falls vorhanden)

  • Auto partial close-Einstellungen (R-multiple trigger und % to close, falls vorgesehen)

Bedienfeld & Anzeige

  • Panel aktivieren/deaktivieren und Layout-Optionen

  • Optionen für die Informationsanzeige (Kontostatistiken, Symbolinformationen)

Einrichtung

  1. Installieren Sie das Produkt in MetaTrader 4 vom Market aus und starten Sie das Terminal neu, falls erforderlich.

  2. Öffnen Sie ein beliebiges Diagramm (beliebiges Symbol/Zeitrahmen) und verbinden Sie Alpha Cerberus Manager.

  3. Aktivieren Sie im Einstellungsfenster "Live-Trading zulassen". Aktivieren Sie "DLL-Importe zulassen" nur, wenn Ihr Build dies ausdrücklich erfordert.

  4. Stellen Sie sicher, dass das Panel sichtbar ist und dass die Konto-/Symbolinformationen aktualisiert werden.

  5. Stellen Sie Ihren bevorzugten Risikomodus und die Standardparameter ein (beginnen Sie konservativ).

  6. Testen Sie die Funktionen zur Auftragserteilung und -verwaltung zunächst auf einem Demokonto.

Empfohlene Evaluierung
Überprüfen Sie, ob die Losgröße Ihren Erwartungen entspricht, indem Sie Risikoprozent, SL-Abstand und berechnete Losgröße vergleichen.
Testen Sie Market- und Pending-Orders auf einem Demokonto, um die Regeln des Brokers zu bestätigen (Mindestlosgröße, Stop-Level, Fills).
Wenn Sie die Trailing-Stop-/Teilschluss-Automatik verwenden, lassen Sie das Terminal laufen und bestätigen Sie, dass die Aktionen wie erwartet ausgeführt werden.
Probieren Sie das Tool mit verschiedenen Symbolen aus, um zu bestätigen, dass der Tick-Wert und die Kontraktspezifikationen von Ihrem Broker korrekt gehandhabt werden.
Verwenden Sie die erweiterten Verwaltungsoptionen erst, nachdem Sie verstanden haben, wie sie sich bei Live-Spreads und Volatilität verhalten.

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Funktioniert mit den meisten Brokern und Kontotypen, die von MT4 unterstützt werden.
Anhängen an einen Chart pro Terminal. Das Panel kann Positionen entsprechend seinem Design und Ihren Berechtigungen verwalten.
Symbolspezifikationen und Ausführungsregeln des Brokers können die Berechnungen und die Auftragsabwicklung beeinflussen.

FAQ
F: Handelt das Panel automatisch oder generiert es Signale?
A: Nein. Es handelt sich um ein manuelles Panel. Sie initiieren Aktionen und das Panel unterstützt Sie bei den Berechnungen und der Verwaltung.

F: Kann es mehrere offene Trades verwalten?
A: Ja, es enthält Tools zur Auswahl und Verwaltung von Positionen (partielle Schließung, SL/TP-Verschiebung, Massenaktionen), je nach Ihren Einstellungen.

F: Warum weicht die berechnete Losgröße von meiner Erwartung ab?
A: Prüfen Sie die Einstellungen für Symbolkontrakte, Tick-Wert, SL-Abstand und ob der Broker unterschiedliche Ziffern/Kontraktgrößen verwendet.

F: Funktionieren Trailing Stop und Auto Partial Close, wenn MT4 geschlossen ist?
A: Nein. Diese Funktionen erfordern, dass das Terminal läuft.

F: Brauche ich die Option "DLL-Importe zulassen"?
A: Aktivieren Sie sie nur, wenn Ihr Build dies erfordert. Wenn es nicht erforderlich ist, lassen Sie es deaktiviert.

F: Wo bekomme ich Unterstützung?
A: Unterstützung wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Änderungsverlauf

  • Der Versionsverlauf ist auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes verfügbar.


