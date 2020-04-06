Übersicht

Alpha Price Trap Support Resistance EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4.

Er wurde mit einem Break-and-Retest-Ansatz für Unterstützungs- und Widerstandszonen entwickelt.

Der EA erkennt die Zonen anhand der Preisstruktur, wartet auf einen bestätigten Bruch bei Kerzenschluss und platziert dann eine Limit-Order im Retest-Bereich.

Zu den Risikokontrollen gehören eine prozentuale Größenbestimmung (falls verfügbar), eine strukturelle Stop-Loss-Platzierung und konfigurierbare Filter (Trend, Zeit, Spread, Volatilität).

Er kann auf Forex-Symbole und XAUUSD angewendet werden, je nachdem, was Ihr Broker anbietet.

Was der EA macht

Der EA identifiziert Unterstützungs-/Widerstandszonen mit einem von drei Erkennungsmodi: ZigZag-Schwünge, Multi-Touch-Levels oder ein kombinierter Modus.

Die Zonen können mit einem konfigurierbaren Puffer (fest oder ATR-basiert, falls verfügbar) gezeichnet werden, um das Marktrauschen zu berücksichtigen.

Ein Ausbruch wird erst berücksichtigt, wenn eine Kerze außerhalb der Zone schließt.

Nach einem Ausbruch wartet der EA auf einen Retest und platziert ein Buy Limit oder Sell Limit innerhalb des Retest-Puffers.

Pending Orders können automatisch storniert werden, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Anzahl von Kerzen ausgelöst werden.

Die Trades verwenden einen Stop Loss in der Nähe der aktuellen Struktur und einen Take Profit, der auf einem benutzerdefinierten Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert.

Hauptmerkmale

Break-and-Retest-Einträge mit Limit-Orders nach bestätigten Candle-Close-Breaks

Modi zur Zonenerkennung: ZigZag, Berührungspunkte oder kombiniert

Strukturelle Stop-Loss-Platzierung (jüngste Swing-HH/LL-Logik, wie konfiguriert)

Take Profit basierend auf Risiko:Ertrag, mit optionalem Trailing (falls aktiviert)

Filter: EMA-Trend, Zeit/Session, Spread und ATR-Volatilität (falls aktiviert)

Limits für maximal offene Trades und maximal schwebende Orders

Optionale Diagrammdarstellungen für Zonen, Aufträge und Verwaltungsebenen

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.

Das Unterstützungs-/Widerstandsverhalten kann sich bei hoher Volatilität, Nachrichtenereignissen oder geringer Liquidität schnell ändern.

Spread, Slippage, Gaps und Ausführungsregeln des Brokers können Füllungen und SL/TP-Ergebnisse beeinflussen.

Verwenden Sie konservative Risikoeinstellungen, insbesondere wenn Sie mit einem neuen Symbol oder Broker beginnen.

Testen Sie immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie den Handel live einsetzen.

Sie sind dafür verantwortlich, Risikoprozente, Handelslimits und Sitzungsfilter auszuwählen, die zu Ihrem Konto und Ihrer Toleranz passen.

Eingaben

Zone Detection

ErkennungsModus: ZigZag / TouchPoints / Beide

Lookback und Mindestberührungen (für Levelstärke)

ZoneBuffer-Einstellungen (fest oder ATR-basiert, falls verfügbar)

Eingaben

Break-Bestätigung bei Kerzenschluss (wie implementiert)

Retest-Eingabepuffer und Timeout für schwebende Aufträge (Kerzen)

Mindestabstandsregeln zwischen Orders (falls verfügbar)

Risiko & Ausstieg

RiskPercent-Größe (oder FixedLot, falls verfügbar)

StopLoss-Modus: strukturelle Hochs/Tiefs (oder konfigurierte Alternative)

RiskReward-Verhältnis für Take Profit

Optionales Trailing: Aktivierung und Abstand (wie implementiert)

Filter & Begrenzungen

EMA-Trendfilter (an/aus, EMA-Periode)

Zeit/Session-Filter (Zeitbezug wie konfiguriert)

Max Spread-Filter

ATR-Spike-/Volatilitätsfilter (falls aktiviert)

Max. offene Trades und max. schwebende Aufträge

Einrichtung

Installieren Sie den EA in MT4 (MQL4/Experts) und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie den Chart des Symbols, das Sie handeln möchten, und wählen Sie Ihren Zeitrahmen. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading. Wählen Sie den Zonenerkennungsmodus und konfigurieren Sie die Zonen-/Einstiegsparameter. Legen Sie RiskPercent (konservativ beginnen), RiskReward und Handelslimits (max. Trades/Anhängigkeit) fest. Konfigurieren Sie Filter (EMA-Trend, Zeit/Session, Spread, Volatilität), um den Brokerbedingungen zu entsprechen. Überprüfen Sie die Registerkarten Experten/Journal und den Status auf dem Chart auf Konfigurationsmeldungen.

Empfohlene Bewertung

Führen Sie den Strategy Tester als historische Simulation aus, um die Zoneneinteilung, die Ausbruchsvalidierung, die Platzierung von Pending Orders und das Timeout-Verhalten zu bestätigen.

Testen Sie mit den Symbolspezifikationen Ihres Brokers (Ziffern, Spread-Verhalten, Stop-Levels, Handelszeiten).

Führen Sie Forward-Tests auf einem Demokonto durch, um Echtzeit-Ausfüllungen und Wiederholungstests während verschiedener Sitzungen zu beobachten.

Ändern Sie jeweils eine Gruppe von Einstellungen (Zonen, dann Eingänge, dann Risiko/Ausstieg, dann Filter).

Testen Sie mehrere Marktbedingungen (Trends und Schwankungen), nicht nur ein kurzes Datumsfenster.

Ziehen Sie den Live-Einsatz erst dann in Betracht, wenn Sie das typische Risiko und Verhalten bei schnellen Bewegungen kennen.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbole: Forex-Paare und XAUUSD, sofern von Ihrem Broker zur Verfügung gestellt (vermeiden Sie zu Beginn Exoten mit hoher Streuung).

Zeitrahmen: konfigurierbar; üblicherweise wird je nach Arbeitsablauf von M15 bis H4 verwendet.

Verwendet den integrierten ZigZag-Indikator, wenn ZigZag oder kombinierte Erkennung ausgewählt ist.

Zeitfilter verwenden die konfigurierte Zeitreferenz des EA; überprüfen Sie die Übereinstimmung mit der Broker-/Serverzeit.

FAQ

F: Handelt der EA automatisch?

A: Ja. Er erkennt Zonen, wartet auf einen bestätigten Break und platziert Limit-Orders auf den Retest basierend auf Ihren Einstellungen.

F: Erfolgt der Handel auch während der Nachrichten?

A: Es gibt keinen speziellen Nachrichten-Feed, der hier beschrieben wird. Ziehen Sie die Verwendung von Spread-/Volatilitäts-/Zeitfiltern in Betracht und pausieren Sie bei Bedarf während wichtiger Ereignisse.

F: Kann ich es für Gold (XAUUSD) verwenden?

A: Ja, wenn Ihr Broker XAUUSD anbietet und das Symbol Ihren Anforderungen an Spread und Ausführung entspricht.

F: Warum wurde ein schwebender Auftrag entfernt?

A: Aufträge können storniert werden, wenn der Timeout (Kerzen) erreicht ist oder wenn Filter/Limits das Setup ungültig machen.

F: Wird ein Raster oder Martingal verwendet?

A: Bei diesem Ansatz wird keine Grid-Mittelwertbildung oder Martingale-Logik verwendet.

F: Wo kann ich Unterstützung erhalten?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog

v1.00

Erstes Release: Break-and-Retest-Zonenlogik mit strukturellem SL, Risiko:Belohnung TP, Filter und Handelslimits.







