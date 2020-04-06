Alpha Trading Sceduler

Übersicht

Alpha Trading Scheduler ist ein MT4-Tool, das Ihnen hilft zu kontrollieren, wann automatisierter Handel innerhalb eines Terminals erlaubt ist.

Es eröffnet nicht von selbst Trades. Stattdessen wertet es Ihren Wochenplan aus und veröffentlicht den Status "Handel erlaubt/gesperrt".

Der Status wird über die globalen Variablen des Terminals geteilt, so dass Ihre anderen Expert Advisors einem zentralen Zeitplan folgen können.

Optionale Funktionen können Positionen schließen und/oder schwebende Orders am Ende der erlaubten Zeiträume stornieren (wenn sie aktiviert sind).

Verwenden Sie das Tool, um den automatisierten Handel an den von Ihnen gewählten Stunden auszurichten (Sitzungen, Rollover, Wochenenden oder benutzerdefinierte Fenster).

Was das Tool tut

Sie definieren erlaubte oder gesperrte Zeitbereiche für jeden Wochentag (Montag bis Sonntag).

Der Scheduler prüft die aktuelle Zeit anhand der von Ihnen gewählten Referenz (lokale PC-Zeit oder Broker-/Serverzeit).

Er aktualisiert einen globalen Status, den andere EAs lesen können, bevor sie neue Orders platzieren.

Ein kleines On-Chart-Panel zeigt den aktuellen Status, die Zeit und ob der Scheduler aktiv ist.

Optionale Benachrichtigungen können Sie warnen, wenn sich der Status ändert.

Hauptmerkmale

Zentrale Zeitsteuerung für ein MT4-Terminal (läuft auf einem einzigen Chart)

Zwei Modi: Erlaubnismodus (Whitelist-Stunden) und Ablehnungsmodus (Blacklist-Stunden)

Separater Zeitplan für jeden Tag, mit mehreren Zeitbereichen pro Tag

Wahl der Zeitreferenz: lokale Zeit oder Broker-/Serverzeit (wie vorgesehen)

Globale Terminal-Variablen für EA-Integration (erlaubter/gesperrter Handel)

Optionale Aktionen am Ende des Zeitplans: Positionen schließen und/oder ausstehende Aufträge stornieren

Optionale Benachrichtigungen (Popup/Email/Push) basierend auf den Terminaleinstellungen

Leichtes Design für kontinuierlichen Betrieb (VPS-freundlich)

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Dieses Tool beseitigt das Handelsrisiko nicht. Der Handel ist mit Risiken verbunden und Verluste sind möglich.

Es drückt nicht die MT4 AutoTrading-Taste; es kann nur den Status und die optionale Auftragsabwicklung wie konfiguriert zur Verfügung stellen.

Die terminalweite Kontrolle hängt davon ab, dass Ihre anderen EAs die globalen Variablen des Schedulers lesen, bevor sie neue Trades eröffnen.

Wenn ein EA die Variablen nicht prüft, kann er den Handel fortsetzen, selbst wenn der Zeitplan blockiert ist.

Die Zeitanpassung ist kritisch: Stellen Sie sicher, dass Ihre Zeitpläne auf der lokalen Zeit oder der Broker-/Serverzeit basieren, insbesondere während der Sommerzeitumstellung.

Optionale Close/Cancel-Aktionen können Trades früher schließen, als es Ihre Strategie sonst tun würde; testen Sie dies zunächst sorgfältig in der Demo.

Eingaben

Zeitplan-Modus

Modus: Erlauben oder Verweigern

Zeitreferenz: Ortszeit oder Server/Broker-Zeit

Zeitplanprüfung erzwingen (striktes/entspanntes Verhalten, falls vorgesehen)

Wöchentlicher Zeitplan

Zeitbereiche von Montag bis Sonntag (mehrere Zeiträume pro Tag)

Unterstützung leerer Tage (kein Handel an diesem Tag)

Ganztägige Abdeckung möglich (00:00-24:00)

Handelsabwicklung (optional)

Offene Positionen am Ende des Zeitplans schließen (ein/aus)

Stornierung schwebender Aufträge am Ende des Zeitplans (ein/aus)

Slippage-Einstellung für Schließungsoperationen (Punkte)

Anzeige

Panel ein/aus

Panel-Stil (klassisch/modern/minimal, falls vorgesehen)

Optionale Wochenübersicht/Statistikanzeige (falls vorgesehen)

Benachrichtigungen

Popup-Benachrichtigungen (ein/aus)

E-Mail-Benachrichtigungen (erfordert Terminal-E-Mail-Einrichtung)

Push-Benachrichtigungen (erfordert die Einrichtung von Terminal-Benachrichtigungen)

Einrichtung

Kopieren Sie die Datei nach MQL4/Experts (falls als EA bereitgestellt) und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie Navigator). Verbinden Sie Alpha Trading Scheduler mit einem Chart im Terminal (eine Instanz pro Terminal wird empfohlen). Wählen Sie die Zeitreferenz (lokale oder Server/Broker-Zeit). Wählen Sie den Modus Zulassen oder Verweigern und geben Sie Ihre täglichen Zeitspannen ein. Falls gewünscht, aktivieren Sie optionale Close/Cancel-Aktionen und legen Sie Slippage fest. Wenn Sie Benachrichtigungen wünschen, konfigurieren Sie zuerst die MT4 E-Mail/Push-Einstellungen und aktivieren Sie dann die Alarmoptionen. Überprüfen Sie, ob das Chart-Panel und die Experten-/Journalprotokolle die Zeitplanänderungen korrekt anzeigen.

Empfohlene Bewertung

Beginnen Sie mit einem einfachen Zeitplan (ein oder zwei Fenster pro Tag) und testen Sie ihn auf einem Demokonto.

Bestätigen Sie, dass sich der Status "erlaubt/gesperrt" genau zu den Zeiten ändert, die Sie mit der von Ihnen gewählten Zeitreferenz erwarten.

Wenn Sie Funktionen zum automatischen Schließen/Abbrechen aktivieren, überprüfen Sie das Verhalten auf dem Demokonto, bevor Sie sie auf einem Live-Konto verwenden.

Überprüfen Sie, ob Ihre anderen EAs die globalen Variablen des Schedulers korrekt lesen und respektieren.

Überprüfen Sie Ihre Zeitpläne nach der Sommerzeit und den Zeitverschiebungen der Broker.

Verwenden Sie einen VPS, wenn Sie einen kontinuierlichen Betrieb benötigen.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (Desktop-Terminal).

Funktioniert mit den meisten MT4-Brokern und Kontotypen.

Anhängen an einen Chart pro Terminal; der Zeitplan und die Globalen Variablen gelten terminalweit.

Für eine vollständige Integration müssen Ihre anderen EAs so konzipiert sein, dass sie die Globalen Variablen des Schedulers überprüfen, bevor sie neue Trades eröffnen.

FAQ

F: Platziert dieses Tool Trades?

A: Nein. Es kontrolliert den Status der Handelsverfügbarkeit und optionale Schließungs-/Abbruchaktionen, falls aktiviert.

F: Kann es alle EAs im Terminal kontrollieren?

A: Es kann globale Terminalvariablen veröffentlichen. EAs müssen diese Variablen lesen, um den Zeitplan einzuhalten.

F: Sollte ich den Modus "Zulassen" oder "Verweigern" verwenden?

A: Der Modus "Zulassen" eignet sich, wenn nur bestimmte Stunden handelbar sein sollen. Der Deny-Modus eignet sich, wenn Sie nur bestimmte Zeitfenster blockieren möchten.

F: Welche Zeit sollte ich verwenden: Lokal oder Server?

A: Die Server-/Brokerzeit ist oft einfacher für eine konsistente Planung über VPS/Terminals hinweg, aber wählen Sie, was zu Ihrem Arbeitsablauf passt und überprüfen Sie die Übereinstimmung.

F: Kann die Software Trades automatisch schließen?

A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann sie offene Positionen schließen und/oder schwebende Aufträge am Ende des Zeitplans stornieren. Testen Sie dieses Verhalten zunächst sorgfältig in der Demo.

F: Wo erhalte ich Support?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten angeboten.

Änderungsliste