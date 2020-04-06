Alpha Trading Sceduler

Übersicht
Alpha Trading Scheduler ist ein MT4-Tool, das Ihnen hilft zu kontrollieren, wann automatisierter Handel innerhalb eines Terminals erlaubt ist.
Es eröffnet nicht von selbst Trades. Stattdessen wertet es Ihren Wochenplan aus und veröffentlicht den Status "Handel erlaubt/gesperrt".
Der Status wird über die globalen Variablen des Terminals geteilt, so dass Ihre anderen Expert Advisors einem zentralen Zeitplan folgen können.
Optionale Funktionen können Positionen schließen und/oder schwebende Orders am Ende der erlaubten Zeiträume stornieren (wenn sie aktiviert sind).
Verwenden Sie das Tool, um den automatisierten Handel an den von Ihnen gewählten Stunden auszurichten (Sitzungen, Rollover, Wochenenden oder benutzerdefinierte Fenster).

Was das Tool tut
Sie definieren erlaubte oder gesperrte Zeitbereiche für jeden Wochentag (Montag bis Sonntag).
Der Scheduler prüft die aktuelle Zeit anhand der von Ihnen gewählten Referenz (lokale PC-Zeit oder Broker-/Serverzeit).
Er aktualisiert einen globalen Status, den andere EAs lesen können, bevor sie neue Orders platzieren.
Ein kleines On-Chart-Panel zeigt den aktuellen Status, die Zeit und ob der Scheduler aktiv ist.
Optionale Benachrichtigungen können Sie warnen, wenn sich der Status ändert.

Hauptmerkmale

  • Zentrale Zeitsteuerung für ein MT4-Terminal (läuft auf einem einzigen Chart)

  • Zwei Modi: Erlaubnismodus (Whitelist-Stunden) und Ablehnungsmodus (Blacklist-Stunden)

  • Separater Zeitplan für jeden Tag, mit mehreren Zeitbereichen pro Tag

  • Wahl der Zeitreferenz: lokale Zeit oder Broker-/Serverzeit (wie vorgesehen)

  • Globale Terminal-Variablen für EA-Integration (erlaubter/gesperrter Handel)

  • Optionale Aktionen am Ende des Zeitplans: Positionen schließen und/oder ausstehende Aufträge stornieren

  • Optionale Benachrichtigungen (Popup/Email/Push) basierend auf den Terminaleinstellungen

  • Leichtes Design für kontinuierlichen Betrieb (VPS-freundlich)

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Dieses Tool beseitigt das Handelsrisiko nicht. Der Handel ist mit Risiken verbunden und Verluste sind möglich.
Es drückt nicht die MT4 AutoTrading-Taste; es kann nur den Status und die optionale Auftragsabwicklung wie konfiguriert zur Verfügung stellen.
Die terminalweite Kontrolle hängt davon ab, dass Ihre anderen EAs die globalen Variablen des Schedulers lesen, bevor sie neue Trades eröffnen.
Wenn ein EA die Variablen nicht prüft, kann er den Handel fortsetzen, selbst wenn der Zeitplan blockiert ist.
Die Zeitanpassung ist kritisch: Stellen Sie sicher, dass Ihre Zeitpläne auf der lokalen Zeit oder der Broker-/Serverzeit basieren, insbesondere während der Sommerzeitumstellung.
Optionale Close/Cancel-Aktionen können Trades früher schließen, als es Ihre Strategie sonst tun würde; testen Sie dies zunächst sorgfältig in der Demo.

Eingaben
Zeitplan-Modus

  • Modus: Erlauben oder Verweigern

  • Zeitreferenz: Ortszeit oder Server/Broker-Zeit

  • Zeitplanprüfung erzwingen (striktes/entspanntes Verhalten, falls vorgesehen)

Wöchentlicher Zeitplan

  • Zeitbereiche von Montag bis Sonntag (mehrere Zeiträume pro Tag)

  • Unterstützung leerer Tage (kein Handel an diesem Tag)

  • Ganztägige Abdeckung möglich (00:00-24:00)

Handelsabwicklung (optional)

  • Offene Positionen am Ende des Zeitplans schließen (ein/aus)

  • Stornierung schwebender Aufträge am Ende des Zeitplans (ein/aus)

  • Slippage-Einstellung für Schließungsoperationen (Punkte)

Anzeige

  • Panel ein/aus

  • Panel-Stil (klassisch/modern/minimal, falls vorgesehen)

  • Optionale Wochenübersicht/Statistikanzeige (falls vorgesehen)

Benachrichtigungen

  • Popup-Benachrichtigungen (ein/aus)

  • E-Mail-Benachrichtigungen (erfordert Terminal-E-Mail-Einrichtung)

  • Push-Benachrichtigungen (erfordert die Einrichtung von Terminal-Benachrichtigungen)

Einrichtung

  1. Kopieren Sie die Datei nach MQL4/Experts (falls als EA bereitgestellt) und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie Navigator).

  2. Verbinden Sie Alpha Trading Scheduler mit einem Chart im Terminal (eine Instanz pro Terminal wird empfohlen).

  3. Wählen Sie die Zeitreferenz (lokale oder Server/Broker-Zeit).

  4. Wählen Sie den Modus Zulassen oder Verweigern und geben Sie Ihre täglichen Zeitspannen ein.

  5. Falls gewünscht, aktivieren Sie optionale Close/Cancel-Aktionen und legen Sie Slippage fest.

  6. Wenn Sie Benachrichtigungen wünschen, konfigurieren Sie zuerst die MT4 E-Mail/Push-Einstellungen und aktivieren Sie dann die Alarmoptionen.

  7. Überprüfen Sie, ob das Chart-Panel und die Experten-/Journalprotokolle die Zeitplanänderungen korrekt anzeigen.

Empfohlene Bewertung
Beginnen Sie mit einem einfachen Zeitplan (ein oder zwei Fenster pro Tag) und testen Sie ihn auf einem Demokonto.
Bestätigen Sie, dass sich der Status "erlaubt/gesperrt" genau zu den Zeiten ändert, die Sie mit der von Ihnen gewählten Zeitreferenz erwarten.
Wenn Sie Funktionen zum automatischen Schließen/Abbrechen aktivieren, überprüfen Sie das Verhalten auf dem Demokonto, bevor Sie sie auf einem Live-Konto verwenden.
Überprüfen Sie, ob Ihre anderen EAs die globalen Variablen des Schedulers korrekt lesen und respektieren.
Überprüfen Sie Ihre Zeitpläne nach der Sommerzeit und den Zeitverschiebungen der Broker.
Verwenden Sie einen VPS, wenn Sie einen kontinuierlichen Betrieb benötigen.

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (Desktop-Terminal).
Funktioniert mit den meisten MT4-Brokern und Kontotypen.
Anhängen an einen Chart pro Terminal; der Zeitplan und die Globalen Variablen gelten terminalweit.
Für eine vollständige Integration müssen Ihre anderen EAs so konzipiert sein, dass sie die Globalen Variablen des Schedulers überprüfen, bevor sie neue Trades eröffnen.

FAQ
F: Platziert dieses Tool Trades?
A: Nein. Es kontrolliert den Status der Handelsverfügbarkeit und optionale Schließungs-/Abbruchaktionen, falls aktiviert.

F: Kann es alle EAs im Terminal kontrollieren?
A: Es kann globale Terminalvariablen veröffentlichen. EAs müssen diese Variablen lesen, um den Zeitplan einzuhalten.

F: Sollte ich den Modus "Zulassen" oder "Verweigern" verwenden?
A: Der Modus "Zulassen" eignet sich, wenn nur bestimmte Stunden handelbar sein sollen. Der Deny-Modus eignet sich, wenn Sie nur bestimmte Zeitfenster blockieren möchten.

F: Welche Zeit sollte ich verwenden: Lokal oder Server?
A: Die Server-/Brokerzeit ist oft einfacher für eine konsistente Planung über VPS/Terminals hinweg, aber wählen Sie, was zu Ihrem Arbeitsablauf passt und überprüfen Sie die Übereinstimmung.

F: Kann die Software Trades automatisch schließen?
A: Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann sie offene Positionen schließen und/oder schwebende Aufträge am Ende des Zeitplans stornieren. Testen Sie dieses Verhalten zunächst sorgfältig in der Demo.

F: Wo erhalte ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten angeboten.

Änderungsliste

  • Der Versionsverlauf ist auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes verfügbar.

Empfohlene Produkte
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experten
Jet Punch ist ein weiterer bester Expert Advisor für MT4, der Ihnen helfen kann, Geld zu verdienen, während Sie schlafen, indem er automatisch Trades eröffnet und schließt. Die Software ist sehr einfach und kann sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden. Jet Punch wurde getestet und hat den Stresstest mit Slippage und Kommissionen, die den realen Marktbedingungen nahe kommen, erfolgreich bestanden. Empfehlungen: Währungspaar: GBPUSD Zeitrahmen: M30 Mindestguthaben: 1
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experten
Magic Grid ist ein indikatorfreier Advisor, der eine Grid-Strategie verwendet. Die Strategie basiert auf der automatischen Wiedereröffnung von Grid Pending Orders nach dem Schließen ihrer Marktpositionen (durch Take-Profit, Stop-Loss oder manuell). Pending Orders werden mit einem bestimmten Schritt von den Anfangspreisen platziert, die manuell eingegeben oder automatisch generiert werden können (einmal zu Beginn des Handels ). Der Roboter kann auf jedem Zeitrahmen, auf jedem Währungspaar, auf m
FREE
Speedy Tiger
Che Jeib Che Said
Experten
SPEEDY TIGER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products Speedy Tiger ist ein vollautomatischer EA, der unseren innovativen Algorithmus in Kombination mit unserem Money-Management-Konzept verwendet. Dieser EA ist so konzipiert, dass er mit einfachen Eingabeparametern leicht zu bedienen ist. INPUTS Trade Comment: Benutzerkommentar Magic No: einzigartige EA-Nummer Zeitrahmen: Standard ist H1 Min Lot: Der EA führt nicht weniger als die minimale Lotgröße für das Startlot aus, unter Berüc
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Experten
Das System verwendet Fibo-Levels. Neben den grundlegenden Fibo-Levels (23,6; 38,2; 50,0; 61,8; 100,0;) bietet der EA auch benutzerdefinierte Levels (34,0; 36,0; 64,0; 66,0;). Sie können entscheiden, ab welchen Levels gehandelt werden soll. Handelsbeispiel: Wenn sich der Markt im Aufwärtstrend befindet und der Preis bis zu den Levels zurückgeht (wie wir uns erinnern, wählen wir die Levels selbst aus), eröffnet der EA Kaufaufträge. Das Gegenteil ist der Fall bei Verkaufsaufträgen. Der EA kann in d
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Experten
MACD Divergence Pro ist ein intelligenter und anpassungsfähiger Forex-Handelsroboter, der entwickelt wurde, um MACD-Signale zu nutzen und Divergenzmuster zu erkennen, die häufig größeren Preisumkehrungen vorausgehen. Der EA platziert automatisch Kauf- und Verkaufstransaktionen , wenn: eine bärische Divergenz bei Markthochs erkannt wird Bullische Divergenz wird bei Markttiefs erkannt MACD-Crossover-Signale bestätigen potenzielle Einstiegspunkte Hauptmerkmale: Vollautomatischer Handel m
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Werfen Sie einen Blick auf unser " Ultimate EA combo package " in unserem Promo-Blog ! Red Hawk ist ein "Mean Reversion"-Handelssystem, das in den ruhigen Zeiten des Marktes handelt. Es läuft derzeit auf 9 Paaren: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD und USDCAD. Empfohlener Zeitrahmen: M5 Da diese Art von Strategie am besten mit niedrigem Spread und schneller Ausführung funktionier
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experten
GoldenTrend - ein hochfrequenter Scalping Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gewinne aus kleinsten Marktbewegungen zu erzielen. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen für die Preis- und Volumenanalyse und eröffnet täglich Dutzende von hochpräzisen Trades mit minimalem Risiko. Warum GoldenTrend? Монитор Ultraschnelle Trades : Erzielen Sie Gewinne bei Bewegungen von 5-15 Pips. Ideal für ECN-Konten mit niedrigen Spreads. Adaptive Strategie : Passt sich automatisch
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experten
H4 GBPUSD Trend Scalper ist ein Trend-Signal Scalper Der EA handelt nach der Trendstrategie und verwendet den eingebauten Originalindikator für Eröffnungs- und Schließungsaufträge. Die externen Eingaben zur Begrenzung des Handels an Freitagen und Montagen sind verfügbar. Der Zweck der Strategie ist es, den aktuellen Trend mit dem größten Nutzen zu nutzen. Nach den Ergebnissen der Tests und der Arbeit auf Demo- und realen Konten wurden die besten Ergebnisse bei Verwendung des Н4-Zeitrahmens für d
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experten
Der Roboter nutzt die Handelsstrategie, die Linien des Bollinger-Band-Indikators zu durchbrechen. Der Kern dieser Strategie liegt in der ständigen Analyse der Indikatorlinien und der Suche nach den effektivsten Ausbruchspunkten für ihre Linien. Wenn der Preis die Indikatorlinie in einer der Richtungen durchbricht, eröffnet der Roboter einen Trade in diese Richtung und beginnt, ihm zu folgen. Der Roboter eröffnet jedoch nicht jedes Mal Trades, wenn die Indikatorlinien durchbrochen werden, sonder
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experten
Matrix Arrow EA MT4 ist ein einzigartiger Fachberater, der die MT4-Signale des Matrix Arrow Indicator mit einem Handelsfeld auf dem Chart manuell oder 100% automatisch handeln kann. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX), Rohstoffkanalindex (CCI), Klassische Heiken Ashi Kerzen, Gleitender Durchschnitt, Konvergenzdiv
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experten
Diversifizieren Sie das Risiko auf Ihrem Handelskonto, indem Sie unsere Expert Advisors kombinieren. Erstellen Sie hier Ihr eigenes Handelssystem: Simple Forex Trading Strategies Der Expert Advisor eröffnet Trades, wenn der RSI-Indikator in überverkaufte oder überkaufte Bereiche eintritt. Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop werden auf der Grundlage des ATR-Indikators berechnet. Das empfohlene Währungspaar ist EURGBP und der empfohlene Zeitrahmen für den Betrieb und die Durchführung von Ba
FREE
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experten
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Level für beliebige Orders ️ Kompatibel mit allen Symbolen und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieses Expert Advisor ermöglicht es dir, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) mit exakten Preiswerten zu definieren (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte oder Pips — nur klare und exakte Kontrolle über alle Orders, auch mit Filter nach Chart oder Magic Number. Hauptfunktionen: Sofortige An
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Experten
BBMAGC BBMAGC ist ein automatisches Handelssystem mit einer Arbeitsstrategie, die aus dem berühmten BBMA-Indikator in Kombination mit einem fortschrittlichen Grid-System gewonnen wurde. Diese EA verwenden gefährliche Handelssysteme wie Martingale und Raster, so verstehen Sie bitte das Risiko vor der Verwendung dieses EA Zeitrahmen: H1 Symbol: beste Ergebnisse bei EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS empfohlen 4/5-stelliger Broker Min Einzahlung 1000$ Niedriger Spread immer besser Da Sie ein Grid-System v
Meta Sniper
Samir Tabarcia
Experten
Anforderungen Optimiert für die Arbeit mit EURUSD-EURCHF-USDJPY, AUDUSD-CADJPY-AUDNZD, CHFJPY-NZDJPY-NZDUSD Für den Zeitrahmen 4H. *(Die empfohlene Mindesteinlage beträgt 300 $ für jedes Paar) für anfängliches Lot auf 0.10 gesetzt, Meine Lieblings-Paar sind (CHFJPY-NZDJPY-EURUSD-AUDNZD-USDJPY) Warnung es wird SALE nur 5 Kopien bei 60$ Dann wird es bis zu 200$ aktualisiert werden Sie können es verwenden, wie es ist, für neue Set-Dateien werden hinzugefügt werden (Kommentare) ECN Broker mit
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Experten
Harvest GOLD VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN ANFANG UND DAS ENDE EINER NEUEN TRENDWELLENBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ABZUFANGEN UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE TRADES MIT GEWINN ZU SCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIELEN. WA
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Experten
Der Algorithmus für die Arbeit des Advisors : Wenn der Expert Advisor in einem bestimmten Abstand zum Preis (first_step) gestartet wird, werden BuyStop- und SellStop-Aufträge erteilt. Je nachdem, in welche Richtung sich der Kurs entwickelt hat, wird eine von ihnen zum Markt, und die andere beginnt, dem Kurs hinterherzukriechen. Wenn der Preis zurückgeht, wird er ebenfalls zum Markt. Wenn wir einen bestimmten Gewinn in einer bestimmten Richtung erreicht haben, wird der Auftrag geschlossen und e
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Experten
Harmonische Muster , scanner und Trader Enthaltene Muster: ABCD-Muster Gartley-Muster Fledermausmuster Cypher-Muster 3Drives-Muster Schwarzer Schwan-Muster Weißes Schwanenmuster Quasimodo-Muster oder Über-Unter-Muster Alternatives Bat-Muster Schmetterlingsmuster Tiefes Krabbenmuster Krabbenmuster Hai-Muster FiveO-Muster Kopf- und Schultermuster Aufsteigendes Dreiecksmuster Eins-zwei-drei-Muster Und 8 benutzerdefinierte Muster Voenix ist ein Scanner für harmonische Muster mit mehreren Zeitrahmen
Macd Pro I
Steve Zoeger
Experten
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== Dieser Robot ist voll automatisiert und wurde für jedermann erstellt. Der Robot funktioniert auch auf Cent-Konten. Der Ea basiert auf dem MACD Indikator und 3 weiteren und ist einfach gehalten. ========================================= Vielleicht ist es besser, für kleine Gewinne zu gehen, setzen Sie es auf höhere Zeitrahmen, dann können Sie es für mehr Paare zur gleichen Zeit verwenden. =========================================== =>
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experten
GOAL TIME ist ein Expert Advisor, der auf dem Begriff der Zeit basiert. Er untersucht die Preisveränderung in Abhängigkeit von der Zeit und ermittelt schließlich den besten Zeitpunkt für die Ausführung einer guten Order. Der EA basiert auf einem Indikator, der eine Preiskurve im Verhältnis zur Zeit zeichnet. Diese Kurve wird von einem Algorithmus abgeleitet, der alte Daten analysiert. Dann nutzt der EA die erzeugte Kurve und führt den richtigen Auftrag aus. Im Falle einer falschen Wahl hat der E
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experten
Bar Boss   Der Expert   Advisor verwendet den FletBoxPush-Indikator, um den Markt zu analysieren und Handelssignale zu bestimmen. Der Indikator ist in den Expert Advisor integriert und seine zusätzliche Installation auf dem Chart ist nicht erforderlich. Der Handel findet beim Ausbruch der Levels statt, die als die Grenzen der Flat definiert sind. Es wird eine Verlustbegrenzung verwendet. Beschreibung der Beratereinstellungen TimeFrames - Chartperiode, Einstellung für den Indikator color - die F
NZDUSD4hestacional
Ignacio Gorriz Martinez
Experten
NZDUSD 4H SEASONAL ist ein EA, der für das Paar NZDUSD und den Zeitrahmen H4 ausgeführt wird. Die Saisonalität des Paares wurde untersucht, wobei eine Unterteilung in zinsbullische und bärische Monate vorgenommen wurde. Dann wird ein genetischer Algorithmus angewandt, der die möglichen Ineffizienzen und Vorteile untersucht, um sie zu Ihren Gunsten auszunutzen, sowohl bei Hausse als auch bei Baisse. Es verfügt über integrierte Stoplosses für unabhängige Kauf- und Verkaufstransaktionen, die ebenf
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experten
Verwendung des MACD-Werts als Richtungsindikator. Verwendung des RSI als Umkehrindikator. Verwendung der offenen Handelsstunde. (Empfohlen werden die Stunden 10, 11, 15 und 19: MT4-Time) Gegenhandel bei fehlgeschlagenem Signal. Cutloss Handel, wenn Signal fehlgeschlagen. Automatische Losberechnung basierend auf Zielgewinn und Take-Profit. Sie können den Wert für den Gegenhandel festlegen. Geeignet für Rohstoffe und Währungen. Zeitrahmen H1. Möglichkeit, ein offenes Limit zu setzen. Möglichkeit,
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Hyper Scalper M5
Andreas Smigadis
Experten
Überblick XAU Hyper Scalper ist ein automatisierter Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der für M5-Charts in MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er verwendet einen regelbasierten Ansatz, der Parabolic-SAR-Richtungsfilterung mit Bollinger-Band-Bedingungen kombiniert, um Ein- und Ausstiege zu verwalten. Durch optionale Spread- und News-Time-Blockierung können neue Einträge während ausgewählter Bedingungen angehalten werden. Der EA erfordert benutzerdefinierte Risikoeinstellungen und für den Broker geeign
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Experten
Euro Impuls EA (Alpha Structure FX) Überblick Prop Firm Robot ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem 5-Minuten-Zeitrahmen unter Verwendung eines Multi-Indikator-Bestätigungsmodells und eingebauter Schutzlimits handelt. Eingaben werden durch mehrere Standardindikatoren gefiltert und bei neuen Balken ausgewertet. Der EA umfasst Spread-/Positionslimits, tägliche Verlust- und Drawdown-Limits und Kontokapitalschutz, der neue Eingaben aussetzen kann, wenn er ausgelöst w
Nasdaq Apex EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Nasdaq Apex EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für die von Ihrem Broker bereitgestellten NASDAQ-100-Indexsymbole (z. B., US100, NAS100, USATECHIDXUSD). Er ist für H1-Charts gedacht und verwendet einen Trendfortsetzungs-Breakout-Ansatz mit direktionalen Filtern. Eingaben werden als Stop-Order bei den jüngsten strukturellen Hochs/Tiefs platziert, wenn sowohl die tägliche Tendenz als auch der SuperTrend übereinstimmen. Der EA umfasst feste SL/TP, optionale Tr
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick US30 Quantum EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für den Handel mit dem von Ihrem Broker bereitgestellten Dow Jones Index-Symbol (z. B. US30/DJ30/USA30) entwickelt wurde. Er ist für M15-Charts gedacht und verwendet einen regelbasierten Ansatz zur Trend- und Volatilitätsbestätigung. Der EA kombiniert Keltner Channel-, Hull Moving Average- und SuperTrend-Bedingungen mit ATR-basiertem Handelsmanagement. Er ist so konzipiert, dass er als EA mit einer einzigen I
Sterling Sigma Reversion EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Sterling Sigma Reversion EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für GBPUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wendet einen regelbasierten Mean-Reversion-Ansatz an, der zwei Bollinger Bänder verwendet, um gestreckte Bedingungen zu erkennen, und zielt dann auf eine Rückkehr zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der 20er-Periode ab. Eingaben werden mithilfe von Pending Orders mit zeitbasiertem Ablauf platziert, um veraltete Setups zu vermeiden.
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Aegis Vortex US30 EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für Indexsymbole des Typs US30 entwickelt wurde (die Namen der Broker können variieren, z. B., US30/DJ30/USA30). Der EA ist für M5-Charts gedacht und verwendet einen regelbasierten Ansatz, der auf Mean-Reversion-Verhalten in der Nähe von Volatilitätsextremen abzielt. Eingaben werden über Pending-Stop-Orders platziert und nach Regime-/Bestätigungsbedingungen gefiltert, um die Aktivität zu reduzieren, wenn
Gold Regime Shift EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Gold Regime Shift EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er erkennt Volatilitätsausweitungen und potenzielle "Regime Shift"-Bedingungen anhand von zwei Bollinger Band-Rahmen. Wenn die Regeln eine Richtungsanpassung bestätigen, platziert der EA Stop-Orders, um an der Bewegung zu partizipieren. Der EA wurde ohne Martingale und ohne Grid-Style Averaging entwickelt. Was der EA tut Der EA überwacht den XAUUS
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Gold Liquidity Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet Bollinger Bänder und Swing-Referenzpunkte, um Stop-Entry-Orders mit adaptiven Abständen vorzubereiten. Die Orders sollen nur dann ausgelöst werden, wenn die Preisbewegung nach einer definierten Setup-Bedingung die Richtung bestätigt. Der EA setzt feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und entfernt schwebende Orders nach einem fes
Gold Linear Alpha EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Gold Linear Alpha EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert eine lineare Regressionsrichtung mit Limit-Einträgen um ein LWMA(50)-Referenzniveau. Der Einstiegsabstand passt sich an die Volatilität an, indem er die Bollinger-Band-Breite eines Bandes einer höheren Periode verwendet. Trades verwenden feste Stop-Loss- und Take-Profit-Werte mit einem optionalen festen Trailing-Stop (wenn aktiviert)
Gold Expansion Capture EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Gold Expansion Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verfolgt einen regelbasierten Ansatz, der nach täglichen Bedingungen für die Ausweitung der Handelsspanne sucht und dann Pullback-Einträge sucht. Die Richtungsvorspannung wird von den Referenzniveaus des Vortags mit einer Bollinger-basierten Bestätigung abgeleitet. Einträge werden als schwebende Limit-Orders platziert, die auf den Keltner Channel
German Index Thrust EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick German Index Thrust EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für Symbole des Typs GER40 / DAX im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet einen regelbasierten Intraday-Ansatz, der sich auf die Tageseröffnung bezieht und platziert Pending Stop-Orders, wenn die Bedingungen passen. Die Richtungsvorgabe wird von einem DeMarker-Kreuz abgeleitet, und die Einstiegsdistanz passt sich der Volatilität unter Verwendung der Bollinger-Band-Breite an. Der EA ist für eine P
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Gold Minute ist ein Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert eine strukturierte Einstiegsebene (Momentum-/Bestätigungsfilter und Zeitkontrollen) mit einer Positionsaufbaulogik, die Aufträge in konfigurierten Abständen hinzufügen kann. Der EA umfasst Mindestabstandsprüfungen zwischen Aufträgen, optionale Indikatorbestätigungen und Tages-/Zeitfilter. Er unterstützt die Handhabung von Symbol-Suffixen und einen Auftragsfluss im ECN-S
Alpha Cerberus Manager
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Cerberus Manager ist ein manuelles Trading-Panel für MetaTrader 4. Es läuft auf einem Chart und hilft Ihnen, Trades mit risikobasierten Berechnungen und On-Chart-Kontrollen zu platzieren und zu verwalten. Das Panel generiert keine Handelssignale und handelt nicht selbstständig. Alle Aktionen werden vom Benutzer initiiert (Schaltflächen/Steuerelemente). Es kann bei der Positionsgrößenbestimmung, der Orderplatzierung, bei Teilschließungen und bei Verwaltungsaufgaben wie Break-even
Glimpse Hft US30 EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Glimpse Strategy ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für die kurzfristige Ausführung mit schwebenden Stop-Orders und zeitbasierten Kontrollen entwickelt wurde. Er platziert Buy Stop- oder Sell Stop-Orders in einem konfigurierbaren Abstand zum aktuellen Kurs und verwaltet Trades mit Stop Loss und optionaler Trailing-Logik. Der EA soll auf dem Symbolchart ausgeführt werden, an den er angehängt ist, und kann auf Nur kaufen, Nur verkaufen oder Beide Richtungen eing
Gold Session Limits EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Gold Session Limits EA ist ein automatisierter Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 4. Er basiert auf zeitbasierten Ausbruchsregeln und verwendet die Zeit des Brokerservers für die gesamte Sitzungslogik. Der EA kann zwei unabhängige Module ausführen: einen Ausbruch aus dem Hoch/Tief des Vortags und einen Ausbruch aus dem Londoner Kursbereich in das Fenster der New Yorker Sitzung. Er verwendet schwebende Aufträge, Level-Checks und optionale Filter, um Einstiege nach frühen L
Alpha Price Trap Support Resistance EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Alpha Price Trap Support Resistance EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4. Er wurde mit einem Break-and-Retest-Ansatz für Unterstützungs- und Widerstandszonen entwickelt. Der EA erkennt die Zonen anhand der Preisstruktur, wartet auf einen bestätigten Bruch bei Kerzenschluss und platziert dann eine Limit-Order im Retest-Bereich. Zu den Risikokontrollen gehören eine prozentuale Größenbestimmung (falls verfügbar), eine strukturelle Stop-Loss-Platzierung und konfigurie
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Crossover Strategy ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der auf einem EMA-Crossover-Modell (EMA 50 und EMA 200) basiert. Er wurde entwickelt, um Richtungssignale zu handeln, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA kreuzt (Golden Cross / Death Cross). Der EA arbeitet jeweils mit einer aktiven Marktrichtung und kann einen gegenläufigen Handel schließen, wenn ein neues Signal erscheint. Die Losgröße kann festgelegt werden, wobei ein optionaler Martingale-Modus fü
Alpha FX News Filter
Andreas Smigadis
Indikatoren
Überblick Alpha News Shield ist ein MT4-Indikator, der Ihnen helfen soll, Handelsaktivitäten rund um geplante wirtschaftliche Ereignisse zu planen und zu reduzieren. Er zeigt anstehende Ereignisse auf dem Chart an (Panel, Countdown und optionale vertikale Linien) und kann den terminalweiten Schutz über globale Variablen steuern. Wenn das Schutzfenster aktiv ist, kann der Indikator ein Flag "Handel erlaubt" setzen, das andere Expert Advisors lesen können, bevor sie neue Orders senden. Optionale R
Alpha Silver Cross EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Silver Cross V2.0 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem gleitenden Durchschnitts-Crossover mit einer ATR-basierten Volatilitätsbestätigung handelt. Er ist so konzipiert, dass er auf dem Diagramm läuft, an das er angehängt ist, und wertet Signale bei neuen Balken aus. Der EA unterstützt konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Werte sowie optionale indikatorbasierte Ausstiege. Zu den integrierten Schutzmechanismen gehören Spread- und Exposure-Limits, tägliche Li
Alpha Swing Reversal Signals
Andreas Smigadis
Indikatoren
Überblick Alpha Swing Reversal Signals ist ein MT4-Indikator, der potenzielle Swing-Reversal-Kerzen mit Pfeilen markiert. Die Signale werden an geschlossenen Kerzen anhand der Kerzenstruktur (Docht-zu-Range), der Erkennung von Swing-Hochs/Tiefs und eines ATR-basierten Volatilitätsfilters ausgewertet. Ein optionaler EMA-Trendfilter kann aktiviert werden, um die Signale an einer breiteren Richtungsvorgabe auszurichten. Optionale Alarme können Sie benachrichtigen, wenn ein neues Signal an der letz
The 2 to 10 Algorithm
Andreas Smigadis
Experten
Overview Der 2 bis 10 Algorithmus ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für EURUSD auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wertet Signale auf geschlossenen Kerzen aus und verwendet eine Kombination aus EMA-Trendrichtung, RSI-Extremen und einer ATR-Volatilitätsbedingung. Eingaben werden als schwebende Limit-Orders mit einem kurzen Gültigkeitsfenster platziert, um späte Ausfüllungen zu reduzieren. Der EA umfasst einen Spread-Filter, optionale Zeitsteuerungen und optional
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension