Aegis Vortex US30 EA

Übersicht
Aegis Vortex US30 EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für Indexsymbole des Typs US30 entwickelt wurde (die Namen der Broker können variieren, z. B., US30/DJ30/USA30).
Der EA ist für M5-Charts gedacht und verwendet einen regelbasierten Ansatz, der auf Mean-Reversion-Verhalten in der Nähe von Volatilitätsextremen abzielt.
Eingaben werden über Pending-Stop-Orders platziert und nach Regime-/Bestätigungsbedingungen gefiltert, um die Aktivität zu reduzieren, wenn die Kriterien nicht übereinstimmen.
Der EA umfasst feste SL/TP und eine ATR-basierte Staged-Trailing-Option (wenn aktiviert).

Was der EA tut
Der EA bewertet Volatilitätsextreme anhand von Bollinger Bändern und bereitet schwebende Orders in der Nähe dieser Bereiche vor.
Long-Setups können durch einen Keltner Channel + TEMA-Ausrichtungsfilter begrenzt werden.
Short-Setups können durch Directional Index (DI) und Vortex-Bestätigung begrenzt werden.
Wenn ein gültiges Setup vorliegt, platziert der EA einen Buy Stop oder Sell Stop, so dass der Handel nur dann ausgelöst wird, wenn sich der Preis wieder in die beabsichtigte Richtung bewegt.
Pending Orders können nach einer bestimmten Anzahl von Bars verfallen und werden nur ersetzt, wenn ein neues Signal erscheint.
Offene Positionen werden durch SL/TP und optionale gestaffelte Trailing-Regeln verwaltet.

Hauptmerkmale

  • Entwickelt für US30-Symbole auf MT5, vorgesehen für M5

  • Logik der Mittelwertumkehr bei Volatilitätsextremen (Bollinger Bands)

  • Regime-Filter für den Einstieg (Keltner + TEMA für Long; DI + Vortex für Short)

  • Pending-Stop-Einträge mit zeitbasiertem Verfall

  • Fester Stop Loss / Take Profit pro Position

  • Optionales ATR-basiertes Staged Trailing mit Aktivierungsschwellen

  • Duplikatschutz und kontrollierte Orderersetzung bei neuen Signalen

  • Keine Martingale und kein Grid-Style Averaging

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.
Indexsymbole können schnelle Bewegungen, Spread-Ausweitungen, Slippage und Gaps aufweisen, insbesondere in volatilen Zeiten.
Schwebende Orders können abgelehnt werden, wenn die Stop-Levels/Freeze-Levels des Brokers oder die Handelsbedingungen die gewünschte Platzierung nicht zulassen.
ATR-basiertes Trailing und aktives Management erfordern, dass das Terminal läuft (VPS ist optional).
Testen Sie immer mit dem Strategy Tester (historische Simulation) und dann mit einem Demokonto, bevor Sie den EA live einsetzen.

Eingaben
Indikatoren & Filter

  • Bollinger Bands: Periode und Abweichung

  • Keltner Channel: Periode und Multiplikator

  • TEMA-Periode (Filter für lange Zeiträume)

  • Directional Index / Vortex Perioden (kurze Bestätigung)

Orders & Zeitsteuerung

  • PendingBarsExpiry (Gültigkeit der Order in Bars)

  • MagischeZahl

  • One-position/duplicate handling (wie implementiert)

Risiko & Ausgänge

  • StopLoss (Punkte)

  • TakeProfit (Punkte)

  • Modus der Losgrößenbestimmung: RiskPercent oder FixedLot (abhängig vom Build)

  • ATR-Verfolgung: ATR-Perioden, Multiplikatoren und gestaffelte Aktivierungsschwellen (falls aktiviert)

Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA in MetaTrader 5 und starten Sie das Terminal neu, falls erforderlich.

  2. Öffnen Sie den US30-Symbolchart Ihres Brokers (US30/DJ30/USA30 und ähnliche) und setzen Sie den Zeitrahmen auf M5.

  3. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie den Algo-Handel.

  4. Stellen Sie die MagicNumber ein (empfohlen, wenn Sie mehrere EAs einsetzen).

  5. Wählen Sie den Sizing-Modus (RiskPercent oder FixedLot) und beginnen Sie mit konservativen Einstellungen.

  6. Konfigurieren Sie StopLoss/TakeProfit, Pending Expiry und (optional) Trailing-Parameter.

  7. Überprüfen Sie die Registerkarten Experten/Journal auf Symbolbeschränkungen (Stop-Level, Handelszeiten, Margin).

Empfohlene Bewertung
Verwenden Sie den MT5 Strategy Tester, um das Timing von Signalen, die Platzierung von Pending Orders, das Verhalten bei Verfall und die Trailing-Logik zu bestätigen.
Validieren Sie gegebenenfalls mit realistischen Spread-/Provisionsannahmen und mit den Symbolspezifikationen Ihres Brokers (Kontraktgröße, Ziffern, Mindestlot).
Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um reale Ausführungseffekte zu beobachten (Slippage, Spread-Änderungen, Sitzungsverhalten).
Testen Sie verschiedene Volatilitätsregime und passen Sie jeweils eine Gruppe von Einstellungen an (Filter, dann Risiko, dann Management).

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 5 (MT5).
Symbol: Index-CFD des Typs US30 (Name hängt vom Broker ab; Suffixe können zutreffen).
Zeitrahmen: für M5 vorgesehen.
Kontotyp: Hedging-Konten werden unterstützt; die Strategie ist so konzipiert, dass keine entgegengesetzten Positionen gleichzeitig eröffnet werden.

FAQ
F: Verwendet die Strategie Martingale- oder Grid-Logik?
A: Nein. Sie wurde ohne Martingale und ohne Grid-Mittelwertbildung entwickelt.

F: Warum können schwebende Orders verfallen?
A: Der Verfall hilft zu vermeiden, dass ein Setup eingegeben wird, lange nachdem die ursprünglichen Bedingungen nicht mehr relevant sind.

F: Warum wurden Orders abgelehnt oder nicht platziert?
A: Zu den häufigsten Ursachen gehören Stop-Level/Freeze-Level-Regeln des Brokers, unzureichende Margin, Spread-Bedingungen oder nicht abgestimmte Filter.

F: Funktioniert Trailing auch, wenn das Terminal geschlossen ist?
A: Nein. Trailing und Staged Management erfordern, dass das Terminal in Betrieb ist.

F: Kann ich es auch für andere Symbole oder Zeitrahmen verwenden?
A: Es ist für US30-Symbole auf M5 gedacht. Andere Setups müssen Sie selbst testen und die Parameter überprüfen.

F: Wo erhalte ich Unterstützung?
A: Unterstützung wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog

  • Die Versionshistorie und Updates finden Sie auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes.

