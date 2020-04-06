Goldzilla Scalping
- Experten
- Gun Gun Gunawan
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Goldzilla Skalpierung M1
Professioneller Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor
Goldzilla Scalping M1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) mit einer Scalping-Strategie auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Dieser EA wurde entwickelt, um kurzfristige Preisbewegungen auf dem hochvolatilen Goldmarkt zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle und Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten.
Präzisions-Scalping auf M1
-
Ausschließlich für XAUUSD (Gold) optimiert
-
Schnelle Handelsausführung für kurzfristige Gelegenheiten
-
Ideal für Marktbedingungen mit hoher Volatilität
-
Stop Loss wird auf Basis des Risikoprozentsatzes berechnet
-
Passt sich automatisch an Kontostand und Lotgröße an
-
Bietet eine bessere Risikokonsistenz im Vergleich zu einem festen Stop Loss
Zielgewinn (punktbasiert)
-
Der Take Profit wird in Punkten definiert
-
Flexible Konfiguration für verschiedene Scalping-Stile
-
Geeignet für schnelle Scalps und erweiterte Gewinnziele
-
Folgt automatisch der Kursbewegung, um Gewinne zu sichern
-
Hilft, Gewinne während starker Trends zu schützen
-
Reduziert Verluste, die durch plötzliche Umkehrungen verursacht werden
Kontrollierte Mittelwertbildung (Add Orders)
-
Optionales Mittelwertbildungssystem (ON/OFF)
-
Hinzufügen von Aufträgen nur unter vordefinierten Bedingungen
-
Eingebauter Schutz zur Vermeidung von Overtrading
-
Entwickelt, um bei richtiger Konfiguration Margin-bewusst zu sein
-
Unterstützt manuelles Lot und Auto-Lot (risikobasiert)
-
Margin-Validierung vor der Eröffnung von Geschäften
-
Geeignet sowohl für kleine als auch für große Handelskonten
Stabilität und Sicherheit
-
Margin-Prüfung vor Orderausführung
-
Schutz vor ungültigen Losgrößen und Brokerfehlern
-
Stabile Leistung in Strategie-Tester-, Demo- und Live-Konten
-
VPS-freundlich für 24/5 automatisierten Handel
-
Symbol: XAUUSD (Gold)
-
Zeitrahmen: M1
-
Broker-Typ: ECN / Low-Spread-Broker
-
Hebelwirkung: 1:200 oder höher
-
Spread: Niedrig und stabil
-
Risiko-Level: Konservative Einstellungen empfohlen
Haftungsausschluss
Der Handel mit Devisen und Gold birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Goldzilla Scalping M1 ist ein Handelswerkzeug, keine Gewinngarantie.
Die Handelsergebnisse können je nach Brokerbedingungen, Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Benutzereinstellungen variieren.
Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement, bevor Sie mit einem Live-Konto handeln.