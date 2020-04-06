Goldzilla Skalpierung M1

Professioneller Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor

Goldzilla Scalping M1 ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) mit einer Scalping-Strategie auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Dieser EA wurde entwickelt, um kurzfristige Preisbewegungen auf dem hochvolatilen Goldmarkt zu erfassen und gleichzeitig eine strenge Risikokontrolle und Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten.

Präzisions-Scalping auf M1

Ausschließlich für XAUUSD (Gold) optimiert

Schnelle Handelsausführung für kurzfristige Gelegenheiten

Ideal für Marktbedingungen mit hoher Volatilität

Stop Loss wird auf Basis des Risikoprozentsatzes berechnet

Passt sich automatisch an Kontostand und Lotgröße an

Bietet eine bessere Risikokonsistenz im Vergleich zu einem festen Stop Loss

Prozentualer Stop Loss

Zielgewinn (punktbasiert)

Der Take Profit wird in Punkten definiert

Flexible Konfiguration für verschiedene Scalping-Stile

Geeignet für schnelle Scalps und erweiterte Gewinnziele

Folgt automatisch der Kursbewegung, um Gewinne zu sichern

Hilft, Gewinne während starker Trends zu schützen

Reduziert Verluste, die durch plötzliche Umkehrungen verursacht werden

Dynamischer Trailing-Stop

Kontrollierte Mittelwertbildung (Add Orders)

Optionales Mittelwertbildungssystem (ON/OFF)

Hinzufügen von Aufträgen nur unter vordefinierten Bedingungen

Eingebauter Schutz zur Vermeidung von Overtrading

Entwickelt, um bei richtiger Konfiguration Margin-bewusst zu sein

Unterstützt manuelles Lot und Auto-Lot (risikobasiert)

Margin-Validierung vor der Eröffnung von Geschäften

Geeignet sowohl für kleine als auch für große Handelskonten

Flexible Geldverwaltung

Stabilität und Sicherheit

Margin-Prüfung vor Orderausführung

Schutz vor ungültigen Losgrößen und Brokerfehlern

Stabile Leistung in Strategie-Tester-, Demo- und Live-Konten

VPS-freundlich für 24/5 automatisierten Handel

Symbol : XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen : M1

Broker-Typ : ECN / Low-Spread-Broker

Hebelwirkung : 1:200 oder höher

Spread : Niedrig und stabil

Risiko-Level: Konservative Einstellungen empfohlen

Haftungsausschluss

Empfohlene Einstellungen

Der Handel mit Devisen und Gold birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

Goldzilla Scalping M1 ist ein Handelswerkzeug, keine Gewinngarantie.

Die Handelsergebnisse können je nach Brokerbedingungen, Spread, Ausführungsgeschwindigkeit und Benutzereinstellungen variieren.

Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement, bevor Sie mit einem Live-Konto handeln.