Sterling Sigma Reversion EA

Überblick
Sterling Sigma Reversion EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für GBPUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.
Er wendet einen regelbasierten Mean-Reversion-Ansatz an, der zwei Bollinger Bänder verwendet, um gestreckte Bedingungen zu erkennen, und zielt dann auf eine Rückkehr zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der 20er-Periode ab.
Eingaben werden mithilfe von Pending Orders mit zeitbasiertem Ablauf platziert, um veraltete Setups zu vermeiden.
Der EA wurde ohne Mittelwertbildung im Gitterstil und ohne Martingale-Logik entwickelt.

Was der EA tut
Der EA überwacht GBPUSD H1 und prüft auf "gestreckte" Preisbedingungen unter Verwendung von zwei Bollinger Band-Konfigurationen.
Wenn ein gültiges Setup erkannt wird, platziert er eine Pending Order in der Nähe des SMA(20)-Mittelwerts.
Wenn die Pending Order nicht innerhalb einer bestimmten Anzahl von Bars ausgelöst wird, verfällt sie automatisch.
Offene Trades werden mit festem Stop Loss und Take Profit sowie einem optionalen ATR-basierten Trailing Stop (falls aktiviert) verwaltet.
Doppelte Eingaben werden verhindert und Trades werden nach Magic Number verwaltet.

Hauptmerkmale

  • Mean-Reversion-Logik für GBPUSD H1 mit doppelter Bollinger-Band-Bestätigung

  • Pending Order-Einträge, die auf das SMA(20)-Mittelwertniveau abzielen

  • Pending Orders verfallen nach einer konfigurierbaren Anzahl von Bars

  • Fester Stop Loss und Take Profit pro Handel

  • Optionaler ATR-basierter Trailing Stop zur Verwaltung offener Positionen

  • Duplikatschutz und Magic Number Handelstrennung

  • Keine Martingale und kein Grid-Style Averaging

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.
Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.
Mean-Reversion-Strategien können während starker Trends oder hoher Volatilität längere negative Bewegungen erfahren.
Spread, Slippage, Gaps und die Ausführungsregeln des Brokers können sich auf die Ausfüllung von schwebenden Aufträgen und SL/TP-Ergebnisse auswirken.
Bewerten Sie die Einstellungen immer anhand der Bedingungen Ihres Brokers und beginnen Sie mit einer konservativen Positionsgröße.
Testen Sie zuerst im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie den EA live einsetzen.

Eingaben
Bollinger Bänder & Mittelwert

  • BB1_Periode / BB1_Abweichung (Beispiel: 20 / 1,8)

  • BB2_Periode / BB2_Abweichung (Beispiel: 50 / 2.1)

  • MeanSMA (Beispiel: 20)

Orders & Zeitsteuerung

  • PendingBarsExpiry (Beispiel: 8 Bars)

  • MagischeZahl

  • Richtung/Einstiegsregeln (wie implementiert)

Risiko & Ausgänge

  • StopLossPips (Beispiel: 90)

  • TakeProfitPips (Beispiel: 125)

  • Nachlaufender Stop: ATR_Period (Beispiel: 294) und ATR_TrailMultiplier (Beispiel: 2.8)

  • Modus der Losgröße: RiskPercent oder FixedLot (je nach Aufbau)

Einrichtung

  1. Installieren Sie den EA in MT4 (MQL4/Experts) und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).

  2. Öffnen Sie einen GBPUSD-Chart und setzen Sie den Zeitrahmen auf H1.

  3. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading.

  4. Stellen Sie die MagicNumber ein (empfohlen, wenn Sie mehrere EAs einsetzen).

  5. Konfigurieren Sie die Losgröße (beginnen Sie konservativ), SL/TP und Pending Expiry-Einstellungen.

  6. Wenn Sie Trailing Stop verwenden, lassen Sie MT4 laufen (VPS ist optional), um ein aktives Management zu gewährleisten.

Empfohlene Bewertung
Führen Sie den Strategy Tester als historische Simulation auf GBPUSD H1 mit realistischen Spread-/Kommissionsannahmen aus.
Bestätigen Sie, dass Pending-Orders korrekt platziert werden, nach dem konfigurierten Bar-Limit ablaufen und dass sich SL/TP und Trailing wie erwartet verhalten.
Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um Ausführungseffekte wie Spread-Variationen und Slippage zu beobachten.
Bewerten Sie verschiedene Marktregimes (Schwankungs- und Trendperioden), nicht nur ein kurzes Datumsfenster.
Passen Sie jeweils eine Gruppe von Eingaben an, um die Auswirkungen zu verstehen (Bänder/Mittelwert, dann Ausgänge, dann Sizing).

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol/Zeitrahmen: für GBPUSD, H1.
Broker-Bedingungen (Spread, Ausführungsgeschwindigkeit, Stop-Levels, Ziffern) können das Verhalten beeinflussen.
Der EA wurde entwickelt, um doppelte Eingaben zu vermeiden und verwendet keine Martingal-/Grid-Logik.

FAQ
F: Verwendet er Martingale oder ein Grid?
A: Nein. Er wurde ohne Martingale und ohne Grid-Durchschnittsbildung entwickelt.

F: Warum laufen schwebende Orders ab?
A: Der Ablauf hilft zu vermeiden, dass ein Setup eingegeben wird, lange nachdem die ursprünglichen Bedingungen nicht mehr relevant sind.

F: Kann ich ihn für andere Paare oder Zeitrahmen verwenden?
A: Er ist für GBPUSD H1 gedacht. Andere Symbole/Zeitrahmen müssen Sie selbst testen und die Parameter überprüfen.

F: Funktioniert der Trailing-Stop, wenn MT4 geschlossen ist?
A: Nein. Trailing und aktives Management erfordern, dass das Terminal läuft.

F: Wo erhalte ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog

  • Die Versionshistorie und Updates finden Sie auf der Registerkarte "Versionen" des Marktes.

Empfohlene Produkte
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren und so eine weitere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Die Handelsstrategie basiert auf Averaging und verwendet eine klein
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experten
Der Infinity Expert Advisor ist ein Scalper. Wenn die Widerstands- und Unterstützungsniveaus durchbrochen werden, werden Trades in Richtung der Preisbewegung eröffnet. Offene Positionen werden durch verschiedene Algorithmen verwaltet, die auf der aktuellen Marktsituation basieren (fester Stop-Loss und Take-Profit, Trailing-Stop, Halten von Positionen im Falle einer Trendanzeige usw.). Anforderungen an den Broker Der EA ist empfindlich gegenüber Spread, Slippage und Ausführungsqualität. Es wird
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experten
MMM Zig Zag Strategie: Der Expert Advisors verwendet seinen eingebauten Zig Zag-Indikator, um die Preistrends zu bestimmen und das Signal zu berechnen, um Kauf- oder Verkaufspositionen zu eröffnen. Er sendet eine Order, schließt oder verschiebt die Trailing-Stop-Loss-Position, wenn der Indikator arbeitet. Sie können für jeden Wochentag einen Zeitraum festlegen, in dem der EA nicht handeln soll (die schlechte Zeit zum Handeln). Normalerweise ist dies der Zeitraum, in dem die wichtigsten Nachrich
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Expert Advisor handelt sowohl auf der Grundlage von Trendlinien als auch auf der Basis von Volumenanalysen. Die Volumina werden anhand von Minutenbalken berechnet, um festzustellen, ob sie auf- oder absteigend waren. Die Trendlinien werden auf der Grundlage von Höchst- und Tiefstständen in der Handelshistorie gezeichnet. Außerdem gibt es zusätzliche Indikatoren. Kauf- oder Verkaufssignale hängen von all diesen Faktoren ab. Dies ermöglicht es dem EA, den Markt mit größerer Genauigkeit zu b
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision   ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Experten
Smart Funded EA ist ein Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, die HFT-Herausforderungen von Prop-Trading-Firmen zu bestehen, die dessen Einsatz erlauben. Welche HFT-Prop-Trading-Firmen kann ich nutzen? Er wurde mit fast allen HFT-Prop-Trading-Herausforderungen getestet und hat eine Erfolgsquote von 100 % erzielt, wie bei Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Fu
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experten
Expert Advisor Hamster Gold Trading ist ein automatischer Handelsroboter, der mit exklusiven und einzigartigen Algorithmen programmiert wurde. Der EA ist für den Goldmarkt optimiert. Die Strategie des EA wendet Bewegungsmuster zusammen mit dem Preismomentum an, um zuverlässige und genaue Signale zu erhalten. Die Signale werden auch mit der intelligenten Momentum-Trap-Methode eingegeben, bei der Stop-Orders oft storniert werden, wenn das Momentum nicht erreicht wird. Trades werden schnell durch
Ilanis
Mikhail Sergeev
4.74 (27)
Experten
Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel und kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experten
BG Grid Limited ist ein Countertrend Expert Advisor, der mit Standardindikatoren in den Markt einsteigt. Der Expert Advisor verfügt über flexible Einstellungen und kann für den Multi-Pair-Handel verwendet werden. Ich empfehle, 10 Währungspaare gleichzeitig zu verwenden. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Expert Advisor sofort 10 Orders eröffnet, eine für jedes Währungspaar. Der Expert Advisor tritt nur bei einem bestimmten Satz von Indikatorwerten in den Markt ein. Der Expert Advisor verfügt in
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experten
EA KOGORO TREND PROFITABEL HÖHER, FLEXIBEL UND SICHER EA KOGORO ist ein Roboter, der nach dem grundlegenden Prinzip des Marktes arbeitet: "Trend is Friend" kombiniert mit dem verbesserten Martingale-Prinzip mit einem Vielfachen an Sicherheit gegenüber dem herkömmlichen Martingale. - EA KOGORO ist ein vollautomatischer EA-Roboter für etablierte Paare. - Das Prinzip des Orderausgleichs, niedrige DD schützt Konten besser für hohe Gewinne. - Das Öffnen und Schließen von Aufträgen ist sehr f
Marksman MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Präziser Einstieg. Saubere Ausführung. Marksman ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der auf einer Single-Shot-Strategie basiert und den Markt mit einem einzigen präzisen Schuss erfasst – mit Take-Profit und Stop-Loss für jede Position. Inspiriert von den Fähigkeiten eines echten Scharfschützen nutzt dieser EA eine Kombination aus OsMA, Stochastik-Oszilla
Stpaos
Vladislav Filippov
Experten
STPAOS ist ein automatisierter Trading Advisor. Die programmatische Funktionalität des Advisors wurde für eine sichere Handelsstrategie mit dem Trend angepasst, deren Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsquote von mehreren Punkten zu erreichen, was dem Käufer die Möglichkeit gibt, den Verlust von Mitteln aus der Eröffnung von Verlustgeschäften zu minimieren. Der Advisor ist mit speziellen Softwareinstallationen und Dienstprogrammen ausgestattet, d
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experten
Dieser automatische Handelsroboter nutzt die Fähigkeiten des Macd-Indikators, um eine Gitterstrategie zu erstellen. Der Algorithmus erstellt eine Grid-Strategie bei überkauften und überverkauften Niveaus und in Zeiten hoher Volatilität. Dies macht ihn anfällig für alle Kursschwankungen. Der Close Money Input ist der Gesamtbetrag der Gewinne im Zyklus. Wir definieren ihn als den Gesamtbetrag der Gewinnmitnahmen im Zyklus. Er hat die Fähigkeit, mehr Zyklen in kurzen Zeiträumen zu öffnen. Sie könne
Vizzion
Joel Protusada
Experten
Vizzion ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der erfolgreich mit dem Währungspaar GBPJPY im H1-Zeitrahmen eingesetzt werden kann. Sehr wichtig Dieser Expert Advisor kann nicht mit anderen EAs auf demselben Konto betrieben werden. Als Teil des Money Management Plans berechnet und überwacht er das Margin Level % und geht davon aus, dass alle offenen Trades von ihm erstellt werden. Wenn Sie einen Expert Advisor wünschen, der täglich handelt, ist dieser EA nicht für Sie geeignet, da d
EA White Arbitrage
Ruslan Pishun
4.33 (6)
Experten
Advisor verwendet 6 Handelsstrategien können Sie jede Strategie separat anpassen. Powered by 7 Paare und 1 Zeitrahmen M1 und verwendet eine Vielzahl von Handelssystemen. Dies erhöht die Chancen auf ein stabiles Wachstum und reduziert den Einfluss von einem Paar. Der Roboter verwendet intelligente Mittelwertbildung System. Advisor ist in der Lage, ihre Arbeit selbst zu justieren. Anstatt nach Werten zu suchen, die den historischen Preisen für jedes Paar entsprechen, verwendet der Advisor die Wert
EA Super scalper universal
Ruslan Pishun
Experten
Der Super Scalper Universal ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der fünf Indikatoren verwendet. Jede offene Position wird durch eine versteckte Stop-Order geschützt, die durch einen fortschrittlichen Modifikationsalgorithmus verwaltet wird. Bei der Suche nach geeigneten Signalen verwendet der EA den integrierten Indikator in Verbindung mit dem Trend- und Zeitfilter sowie dem Volatilitätsfilter. Er verwendet eine dynamische Positionsschließung, die den Ort, an dem die Order eröffne
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird Fundamental genannt, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist sehr e
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Experten
Der Expert Advisor hilft, den Drawdown auf dem Konto zu reduzieren. Dazu wird das verlustreiche Geschäft in mehrere kleine Teile aufgeteilt und jeder dieser Teile wird separat geschlossen. Der EA kann mit anderen Experten interagieren. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Drawdown erreicht ist, kann Open Lock den anderen Experten deaktivieren und mit seinen Aufträgen arbeiten. Open Lock für MetaTrader 5 ist hier erhältlich Vom EA verwendete Methoden Sperren, um einen Anstieg des Drawdowns zu verhin
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
Candlesticks
Rizwan Khan
Experten
Basierend auf Candlestick-Mustern. Verschiedene Candlestick-Muster mit Kauf und Verkauf nach Mustererkennung ohne Stoploss und Limit. Verkaufen Sie bei Höchstständen und kaufen Sie bei Tiefstständen oder folgen Sie einem Trend. Ein einfacher EA, der auf jahrhundertealten Chartmustern basiert. EA verwendet auch Erweiterungen zu etablierten Mustern und nimmt mehr als einen Kauf oder Verkauf Trades nach einem Kauf oder Verkauf Handel und schließt alle vorherigen Kauf oder Verkauf Trades auf einem R
Survive
Fabrizio Pierantoni
Experten
Survive Expert Advisor. Handelsalgorithmus, der auf der Kombination der Indikatoren MACD und RSI basiert. Es wird nur ein Kauf-/Verkaufsauftrag ausgeführt. Keine Martingale oder andere Rückgewinnungstechniken. Im Falle eines Verlustes schließt das System die Order automatisch, wenn kein Stop-Loss auf der Grundlage der eingegebenen Parameter gesetzt wurde. Das System ist für alle Währungen geeignet. Grundeinstellungen für usd/jpy-Währungen H1 Timeframe. //------------------------Variablendekla
Forest
Vadim Podoprigora
Experten
Forest ist ein Trend Expert Advisor, der auf der Analyse eines einzigartigen mathematischen Modells von Trendlinien basiert, das Ihnen erlaubt, die Trendbewegung zu bestimmen. Der Expert Advisor ist am besten für das Währungspaar "USDCHF" in der Periode "H1" geeignet. Der EA kann auf jeder Art von Konto und bei jedem Broker funktionieren. Der EA verwendet mathematische Analysen, um Trades zu eröffnen, und wendet Verlustkontrolle auf offene Trades an. Im Kern verwendet der EA keine risikoreichen
The Fox
Hatem Koshok
1 (1)
Experten
Der Fox EA ist ein vollautomatischer EA, der sowohl auf klassischen als auch auf ECN-Konten für das USDCHF-Paar funktioniert und so programmiert ist, dass er sowohl mit Level-Trading- als auch mit Hedging-Strategien handelt. Sie müssen lediglich den Risikoprozentsatz festlegen und mit dem Handel beginnen. Der Abschnitt Screenshots zeigt die Ergebnisse des Backtests. Das Mindestguthaben beträgt $2000 für Standardkonten oder $20 für Mikrokonten. Parameter Lose = 0,01 Risikoprozentsatz = 0,5 (Risi
Karman
Vladislav Filippov
Experten
Karman ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der auf einem М30-Zeitrahmen arbeitet. Die Einstellungen des Advisors basieren auf dem sicheren Handel, dessen Kern darin besteht, die Transaktion zu schließen und dabei eine positive Rentabilitätsdynamik von mehreren Punkten zu erreichen, die es dem Benutzer ermöglicht, die Kosten für die Eröffnung von Verlustgeschäften zu reduzieren. Der Expert Advisor ist multifunktional und erfordert keine bestimmte Art von Konto für den normalen Betrieb alle
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experten
Advisor AW Double Grids MT4  – ist ein aggressiver, vollautomatischer Grid-Advisor mit einem Informationshandelspanel und einfacher Einrichtung. Die Strategie besteht aus gleichzeitiger Arbeit in beide Richtungen, wobei das Volumen einer Richtung multipliziert wird. Es sind integrierte automatische Lot-Berechnungen, verschiedene Variationen zur Erhöhung des Positionsvolumens und andere Funktionen implementiert. Anleitungen -> HIER  /  Problemlösung ->  HIER   / MT5 Version ->  HIER So handelt
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Experten
SNeox AI   ist ein automatisierter Multi-Währungs-Handelsroboter für stabiles, langfristiges Trading auf dem Forex-Markt. Der Berater wurde unter Verwendung bewährter Algorithmen zur Analyse von Marktpreisen und Volatilität entwickelt und konzentriert sich auf umsichtiges Trading mit kontrollierten Risiken. ACHTUNG!   Neujahrsaktion: Die ersten 15 Käufe kosten nur 99 $. Die nächsten 15 - 159 $ Endpreis: 229 $ Nutzen Sie dieses Angebot schnell! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/prod
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Hyper Scalper M5
Andreas Smigadis
Experten
Überblick XAU Hyper Scalper ist ein automatisierter Expert Advisor für XAUUSD (Gold), der für M5-Charts in MetaTrader 4 entwickelt wurde. Er verwendet einen regelbasierten Ansatz, der Parabolic-SAR-Richtungsfilterung mit Bollinger-Band-Bedingungen kombiniert, um Ein- und Ausstiege zu verwalten. Durch optionale Spread- und News-Time-Blockierung können neue Einträge während ausgewählter Bedingungen angehalten werden. Der EA erfordert benutzerdefinierte Risikoeinstellungen und für den Broker geeign
Euro Pulse EA
Andreas Smigadis
Experten
Euro Impuls EA (Alpha Structure FX) Überblick Prop Firm Robot ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem 5-Minuten-Zeitrahmen unter Verwendung eines Multi-Indikator-Bestätigungsmodells und eingebauter Schutzlimits handelt. Eingaben werden durch mehrere Standardindikatoren gefiltert und bei neuen Balken ausgewertet. Der EA umfasst Spread-/Positionslimits, tägliche Verlust- und Drawdown-Limits und Kontokapitalschutz, der neue Eingaben aussetzen kann, wenn er ausgelöst w
Nasdaq Apex EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Nasdaq Apex EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für die von Ihrem Broker bereitgestellten NASDAQ-100-Indexsymbole (z. B., US100, NAS100, USATECHIDXUSD). Er ist für H1-Charts gedacht und verwendet einen Trendfortsetzungs-Breakout-Ansatz mit direktionalen Filtern. Eingaben werden als Stop-Order bei den jüngsten strukturellen Hochs/Tiefs platziert, wenn sowohl die tägliche Tendenz als auch der SuperTrend übereinstimmen. Der EA umfasst feste SL/TP, optionale Tr
US30 Quantum EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick US30 Quantum EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für den Handel mit dem von Ihrem Broker bereitgestellten Dow Jones Index-Symbol (z. B. US30/DJ30/USA30) entwickelt wurde. Er ist für M15-Charts gedacht und verwendet einen regelbasierten Ansatz zur Trend- und Volatilitätsbestätigung. Der EA kombiniert Keltner Channel-, Hull Moving Average- und SuperTrend-Bedingungen mit ATR-basiertem Handelsmanagement. Er ist so konzipiert, dass er als EA mit einer einzigen I
Aegis Vortex US30 EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Aegis Vortex US30 EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der für Indexsymbole des Typs US30 entwickelt wurde (die Namen der Broker können variieren, z. B., US30/DJ30/USA30). Der EA ist für M5-Charts gedacht und verwendet einen regelbasierten Ansatz, der auf Mean-Reversion-Verhalten in der Nähe von Volatilitätsextremen abzielt. Eingaben werden über Pending-Stop-Orders platziert und nach Regime-/Bestätigungsbedingungen gefiltert, um die Aktivität zu reduzieren, wenn
Gold Regime Shift EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Gold Regime Shift EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er erkennt Volatilitätsausweitungen und potenzielle "Regime Shift"-Bedingungen anhand von zwei Bollinger Band-Rahmen. Wenn die Regeln eine Richtungsanpassung bestätigen, platziert der EA Stop-Orders, um an der Bewegung zu partizipieren. Der EA wurde ohne Martingale und ohne Grid-Style Averaging entwickelt. Was der EA tut Der EA überwacht den XAUUS
Gold Liquidity Capture EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Gold Liquidity Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet Bollinger Bänder und Swing-Referenzpunkte, um Stop-Entry-Orders mit adaptiven Abständen vorzubereiten. Die Orders sollen nur dann ausgelöst werden, wenn die Preisbewegung nach einer definierten Setup-Bedingung die Richtung bestätigt. Der EA setzt feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und entfernt schwebende Orders nach einem fes
Gold Linear Alpha EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Gold Linear Alpha EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert eine lineare Regressionsrichtung mit Limit-Einträgen um ein LWMA(50)-Referenzniveau. Der Einstiegsabstand passt sich an die Volatilität an, indem er die Bollinger-Band-Breite eines Bandes einer höheren Periode verwendet. Trades verwenden feste Stop-Loss- und Take-Profit-Werte mit einem optionalen festen Trailing-Stop (wenn aktiviert)
Gold Expansion Capture EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Gold Expansion Capture EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verfolgt einen regelbasierten Ansatz, der nach täglichen Bedingungen für die Ausweitung der Handelsspanne sucht und dann Pullback-Einträge sucht. Die Richtungsvorspannung wird von den Referenzniveaus des Vortags mit einer Bollinger-basierten Bestätigung abgeleitet. Einträge werden als schwebende Limit-Orders platziert, die auf den Keltner Channel
German Index Thrust EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick German Index Thrust EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für Symbole des Typs GER40 / DAX im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet einen regelbasierten Intraday-Ansatz, der sich auf die Tageseröffnung bezieht und platziert Pending Stop-Orders, wenn die Bedingungen passen. Die Richtungsvorgabe wird von einem DeMarker-Kreuz abgeleitet, und die Einstiegsdistanz passt sich der Volatilität unter Verwendung der Bollinger-Band-Breite an. Der EA ist für eine P
Alpha Gold Minute EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Gold Minute ist ein Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert eine strukturierte Einstiegsebene (Momentum-/Bestätigungsfilter und Zeitkontrollen) mit einer Positionsaufbaulogik, die Aufträge in konfigurierten Abständen hinzufügen kann. Der EA umfasst Mindestabstandsprüfungen zwischen Aufträgen, optionale Indikatorbestätigungen und Tages-/Zeitfilter. Er unterstützt die Handhabung von Symbol-Suffixen und einen Auftragsfluss im ECN-S
Alpha Cerberus Manager
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Cerberus Manager ist ein manuelles Trading-Panel für MetaTrader 4. Es läuft auf einem Chart und hilft Ihnen, Trades mit risikobasierten Berechnungen und On-Chart-Kontrollen zu platzieren und zu verwalten. Das Panel generiert keine Handelssignale und handelt nicht selbstständig. Alle Aktionen werden vom Benutzer initiiert (Schaltflächen/Steuerelemente). Es kann bei der Positionsgrößenbestimmung, der Orderplatzierung, bei Teilschließungen und bei Verwaltungsaufgaben wie Break-even
Glimpse Hft US30 EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Glimpse Strategy ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für die kurzfristige Ausführung mit schwebenden Stop-Orders und zeitbasierten Kontrollen entwickelt wurde. Er platziert Buy Stop- oder Sell Stop-Orders in einem konfigurierbaren Abstand zum aktuellen Kurs und verwaltet Trades mit Stop Loss und optionaler Trailing-Logik. Der EA soll auf dem Symbolchart ausgeführt werden, an den er angehängt ist, und kann auf Nur kaufen, Nur verkaufen oder Beide Richtungen eing
Gold Session Limits EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Gold Session Limits EA ist ein automatisierter Expert Advisor für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 4. Er basiert auf zeitbasierten Ausbruchsregeln und verwendet die Zeit des Brokerservers für die gesamte Sitzungslogik. Der EA kann zwei unabhängige Module ausführen: einen Ausbruch aus dem Hoch/Tief des Vortags und einen Ausbruch aus dem Londoner Kursbereich in das Fenster der New Yorker Sitzung. Er verwendet schwebende Aufträge, Level-Checks und optionale Filter, um Einstiege nach frühen L
Alpha Trading Sceduler
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Alpha Trading Scheduler ist ein MT4-Tool, das Ihnen hilft zu kontrollieren, wann automatisierter Handel innerhalb eines Terminals erlaubt ist. Es eröffnet nicht von selbst Trades. Stattdessen wertet es Ihren Wochenplan aus und veröffentlicht den Status "Handel erlaubt/gesperrt". Der Status wird über die globalen Variablen des Terminals geteilt, so dass Ihre anderen Expert Advisors einem zentralen Zeitplan folgen können. Optionale Funktionen können Positionen schließen und/oder schweben
Alpha Price Trap Support Resistance EA
Andreas Smigadis
Experten
Übersicht Alpha Price Trap Support Resistance EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4. Er wurde mit einem Break-and-Retest-Ansatz für Unterstützungs- und Widerstandszonen entwickelt. Der EA erkennt die Zonen anhand der Preisstruktur, wartet auf einen bestätigten Bruch bei Kerzenschluss und platziert dann eine Limit-Order im Retest-Bereich. Zu den Risikokontrollen gehören eine prozentuale Größenbestimmung (falls verfügbar), eine strukturelle Stop-Loss-Platzierung und konfigurie
Alpa Crossover Strategy EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Crossover Strategy ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der auf einem EMA-Crossover-Modell (EMA 50 und EMA 200) basiert. Er wurde entwickelt, um Richtungssignale zu handeln, wenn der schnelle EMA den langsamen EMA kreuzt (Golden Cross / Death Cross). Der EA arbeitet jeweils mit einer aktiven Marktrichtung und kann einen gegenläufigen Handel schließen, wenn ein neues Signal erscheint. Die Losgröße kann festgelegt werden, wobei ein optionaler Martingale-Modus fü
Alpha FX News Filter
Andreas Smigadis
Indikatoren
Überblick Alpha News Shield ist ein MT4-Indikator, der Ihnen helfen soll, Handelsaktivitäten rund um geplante wirtschaftliche Ereignisse zu planen und zu reduzieren. Er zeigt anstehende Ereignisse auf dem Chart an (Panel, Countdown und optionale vertikale Linien) und kann den terminalweiten Schutz über globale Variablen steuern. Wenn das Schutzfenster aktiv ist, kann der Indikator ein Flag "Handel erlaubt" setzen, das andere Expert Advisors lesen können, bevor sie neue Orders senden. Optionale R
Alpha Silver Cross EA
Andreas Smigadis
Experten
Überblick Alpha Silver Cross V2.0 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4, der mit einem gleitenden Durchschnitts-Crossover mit einer ATR-basierten Volatilitätsbestätigung handelt. Er ist so konzipiert, dass er auf dem Diagramm läuft, an das er angehängt ist, und wertet Signale bei neuen Balken aus. Der EA unterstützt konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Werte sowie optionale indikatorbasierte Ausstiege. Zu den integrierten Schutzmechanismen gehören Spread- und Exposure-Limits, tägliche Li
Alpha Swing Reversal Signals
Andreas Smigadis
Indikatoren
Überblick Alpha Swing Reversal Signals ist ein MT4-Indikator, der potenzielle Swing-Reversal-Kerzen mit Pfeilen markiert. Die Signale werden an geschlossenen Kerzen anhand der Kerzenstruktur (Docht-zu-Range), der Erkennung von Swing-Hochs/Tiefs und eines ATR-basierten Volatilitätsfilters ausgewertet. Ein optionaler EMA-Trendfilter kann aktiviert werden, um die Signale an einer breiteren Richtungsvorgabe auszurichten. Optionale Alarme können Sie benachrichtigen, wenn ein neues Signal an der letz
The 2 to 10 Algorithm
Andreas Smigadis
Experten
Overview Der 2 bis 10 Algorithmus ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für EURUSD auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er wertet Signale auf geschlossenen Kerzen aus und verwendet eine Kombination aus EMA-Trendrichtung, RSI-Extremen und einer ATR-Volatilitätsbedingung. Eingaben werden als schwebende Limit-Orders mit einem kurzen Gültigkeitsfenster platziert, um späte Ausfüllungen zu reduzieren. Der EA umfasst einen Spread-Filter, optionale Zeitsteuerungen und optional
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension