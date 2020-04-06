Überblick

Sterling Sigma Reversion EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für GBPUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er wendet einen regelbasierten Mean-Reversion-Ansatz an, der zwei Bollinger Bänder verwendet, um gestreckte Bedingungen zu erkennen, und zielt dann auf eine Rückkehr zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) der 20er-Periode ab.

Eingaben werden mithilfe von Pending Orders mit zeitbasiertem Ablauf platziert, um veraltete Setups zu vermeiden.

Der EA wurde ohne Mittelwertbildung im Gitterstil und ohne Martingale-Logik entwickelt.

Was der EA tut

Der EA überwacht GBPUSD H1 und prüft auf "gestreckte" Preisbedingungen unter Verwendung von zwei Bollinger Band-Konfigurationen.

Wenn ein gültiges Setup erkannt wird, platziert er eine Pending Order in der Nähe des SMA(20)-Mittelwerts.

Wenn die Pending Order nicht innerhalb einer bestimmten Anzahl von Bars ausgelöst wird, verfällt sie automatisch.

Offene Trades werden mit festem Stop Loss und Take Profit sowie einem optionalen ATR-basierten Trailing Stop (falls aktiviert) verwaltet.

Doppelte Eingaben werden verhindert und Trades werden nach Magic Number verwaltet.

Hauptmerkmale

Mean-Reversion-Logik für GBPUSD H1 mit doppelter Bollinger-Band-Bestätigung

Pending Order-Einträge, die auf das SMA(20)-Mittelwertniveau abzielen

Pending Orders verfallen nach einer konfigurierbaren Anzahl von Bars

Fester Stop Loss und Take Profit pro Handel

Optionaler ATR-basierter Trailing Stop zur Verwaltung offener Positionen

Duplikatschutz und Magic Number Handelstrennung

Keine Martingale und kein Grid-Style Averaging

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich.

Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und ist keine Finanzberatung.

Mean-Reversion-Strategien können während starker Trends oder hoher Volatilität längere negative Bewegungen erfahren.

Spread, Slippage, Gaps und die Ausführungsregeln des Brokers können sich auf die Ausfüllung von schwebenden Aufträgen und SL/TP-Ergebnisse auswirken.

Bewerten Sie die Einstellungen immer anhand der Bedingungen Ihres Brokers und beginnen Sie mit einer konservativen Positionsgröße.

Testen Sie zuerst im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie den EA live einsetzen.

Eingaben

Bollinger Bänder & Mittelwert

BB1_Periode / BB1_Abweichung (Beispiel: 20 / 1,8)

BB2_Periode / BB2_Abweichung (Beispiel: 50 / 2.1)

MeanSMA (Beispiel: 20)

Orders & Zeitsteuerung

PendingBarsExpiry (Beispiel: 8 Bars)

MagischeZahl

Richtung/Einstiegsregeln (wie implementiert)

Risiko & Ausgänge

StopLossPips (Beispiel: 90)

TakeProfitPips (Beispiel: 125)

Nachlaufender Stop: ATR_Period (Beispiel: 294) und ATR_TrailMultiplier (Beispiel: 2.8)

Modus der Losgröße: RiskPercent oder FixedLot (je nach Aufbau)

Einrichtung

Installieren Sie den EA in MT4 (MQL4/Experts) und starten Sie das Terminal neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie einen GBPUSD-Chart und setzen Sie den Zeitrahmen auf H1. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading. Stellen Sie die MagicNumber ein (empfohlen, wenn Sie mehrere EAs einsetzen). Konfigurieren Sie die Losgröße (beginnen Sie konservativ), SL/TP und Pending Expiry-Einstellungen. Wenn Sie Trailing Stop verwenden, lassen Sie MT4 laufen (VPS ist optional), um ein aktives Management zu gewährleisten.

Empfohlene Bewertung

Führen Sie den Strategy Tester als historische Simulation auf GBPUSD H1 mit realistischen Spread-/Kommissionsannahmen aus.

Bestätigen Sie, dass Pending-Orders korrekt platziert werden, nach dem konfigurierten Bar-Limit ablaufen und dass sich SL/TP und Trailing wie erwartet verhalten.

Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um Ausführungseffekte wie Spread-Variationen und Slippage zu beobachten.

Bewerten Sie verschiedene Marktregimes (Schwankungs- und Trendperioden), nicht nur ein kurzes Datumsfenster.

Passen Sie jeweils eine Gruppe von Eingaben an, um die Auswirkungen zu verstehen (Bänder/Mittelwert, dann Ausgänge, dann Sizing).

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbol/Zeitrahmen: für GBPUSD, H1.

Broker-Bedingungen (Spread, Ausführungsgeschwindigkeit, Stop-Levels, Ziffern) können das Verhalten beeinflussen.

Der EA wurde entwickelt, um doppelte Eingaben zu vermeiden und verwendet keine Martingal-/Grid-Logik.

FAQ

F: Verwendet er Martingale oder ein Grid?

A: Nein. Er wurde ohne Martingale und ohne Grid-Durchschnittsbildung entwickelt.

F: Warum laufen schwebende Orders ab?

A: Der Ablauf hilft zu vermeiden, dass ein Setup eingegeben wird, lange nachdem die ursprünglichen Bedingungen nicht mehr relevant sind.

F: Kann ich ihn für andere Paare oder Zeitrahmen verwenden?

A: Er ist für GBPUSD H1 gedacht. Andere Symbole/Zeitrahmen müssen Sie selbst testen und die Parameter überprüfen.

F: Funktioniert der Trailing-Stop, wenn MT4 geschlossen ist?

A: Nein. Trailing und aktives Management erfordern, dass das Terminal läuft.

F: Wo erhalte ich Support?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog