Gold Linear Alpha EA ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Er kombiniert eine lineare Regressionsrichtung mit Limit-Einträgen um ein LWMA(50)-Referenzniveau.

Der Einstiegsabstand passt sich an die Volatilität an, indem er die Bollinger-Band-Breite eines Bandes einer höheren Periode verwendet.

Trades verwenden feste Stop-Loss- und Take-Profit-Werte mit einem optionalen festen Trailing-Stop (wenn aktiviert).

Der EA wurde ohne Martingale und ohne Grid-Mittelwertbildung entwickelt.

Was der EA macht

Der EA bewertet die Richtungsabhängigkeit, indem er den Preis mit einer linearen Regressionslinie (Periode 14) vergleicht.

Wenn die Richtungsabhängigkeit definiert ist, bereitet er schwebende Limit-Orders um LWMA(50) mit einem adaptiven Offset vor.

Der Offset wird anhand der Bollinger Band Width von BB(138, 2.1) und der EntryMultiplier-Eingabe skaliert.

Wenn eine Pending-Order nicht innerhalb der angegebenen Anzahl von H1-Bars ausgelöst wird, verfällt sie und wird entfernt.

Sobald der EA in einem Trade ist, verwaltet er die Positionen mit festen SL/TP und kann einen festen Trailing-Stop anwenden, wenn er aktiviert ist.

Doppelte Eingaben werden durch die MagicNumber-Logik kontrolliert.

Hauptmerkmale

Entwickelt für XAUUSD auf H1 (MT4)

Lineare Regression (14) Vorspannung für Long/Short-Haltung

LWMA(50)-Referenz mit volatilitätsadaptiven Limit-Einträgen

Skalierung der Bollinger Band Breite von BB(138, 2.1) über EntryMultiplier

Fester Stop Loss / Take Profit pro Position

Optionaler fester Trailing Stop (wenn aktiviert)

Ablauf der Pending Order nach einer bestimmten Anzahl von Bars

Keine Martingale und kein Grid-Style Averaging

Risikomanagement & Sicherheitshinweise

Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse.

Gold kann volatil sein; Spread-Ausweitung, Slippage und Gaps können Ein- und Ausstiege beeinflussen.

Ausstehende Limit-Orders können aufgrund von Broker-Stop/Freeze-Level-Einschränkungen oder Handelsbedingungen abgelehnt werden.

Feste SL/TP- und Trailing-Einstellungen sollten für die XAUUSD-Spezifikationen Ihres Brokers (Ziffern, Kontraktgröße, Marge) überprüft werden.

Verwenden Sie eine konservative Positionsgröße und setzen Sie Ihre eigenen täglichen/kontobezogenen Verlustlimits.

Testen Sie immer im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie ein Live-Konto verwenden.

Eingaben

Trading & Sizing

MagicNumber: Handelsidentifikator für diese EA-Instanz

RiskPercent: prozentuales Sizing (falls in Ihrem Build unterstützt)

FixedLot: Option für feste Losgrößen (falls verwendet)

Safety Caps (falls in Ihrem Build enthalten)

Signale & Eingaben

LinearRegressionPeriode: 14

LWMA_Periode: 50

BBWidthSource: BBPeriod 138 / BBDeviation 2.1

EingabeMultiplikator: 0.50

OrderValidityBars: 15 (H1-Balken)

Ausstiege & Management

StopLossPips: 1520

TakeProfitPips: 1715

TrailingStopPips: 900 (falls aktiviert)

Sitzungs-/Wochenendsteuerungen (falls enthalten)

Einrichten

Kopieren Sie die EA-Datei nach MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator). Öffnen Sie XAUUSD (Broker-Suffixe können zutreffen) und setzen Sie den Zeitrahmen auf H1. Hängen Sie den EA an den Chart und aktivieren Sie AutoTrading. Stellen Sie MagicNumber ein (empfohlen, wenn Sie mehrere EAs oder Instanzen betreiben). Wählen Sie RiskPercent oder FixedLot und beginnen Sie mit konservativen Werten. Vergewissern Sie sich, dass SL/TP, Trailing-Option und OrderValidityBars mit Ihrem beabsichtigten Risiko- und Haltefenster übereinstimmen.

Empfohlene Evaluierung

Führen Sie den Strategy Tester als historische Simulation aus, um die Platzierung ausstehender Orders, das Ablaufverhalten und die Handhabung von SL/TP zu bestätigen.

Verwenden Sie die XAUUSD-Symboleinstellungen Ihres Brokers (Ziffern, Kontraktgröße, Mindeststopps, Spread-Modell).

Führen Sie einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um Live-Ausführungseffekte wie Spread-Änderungen und Slippage zu beobachten.

Testen Sie verschiedene Volatilitätsphasen und nicht nur einen kurzen Datumsbereich.

Passen Sie jeweils eine Gruppe von Einstellungen an (Eingänge, dann Ausgänge, dann Größe) und dokumentieren Sie Ihre Änderungen.

Kompatibilität

Plattform: MetaTrader 4 (MT4).

Symbol: vorgesehen für XAUUSD (Gold); Broker-Namen können Suffixe enthalten (z. B. XAUUSDm).

Zeitrahmen: vorgesehen für H1; andere Zeitrahmen erfordern eine eigene Neubewertung.

Das Terminal muss für die Verwaltung von Trailing-Stops und Orderverfall in Betrieb bleiben.

FAQ

F: Verwendet er Martingale oder Grid Averaging?

A: Nein. Der EA wurde ohne Martingale und ohne Grid Averaging entwickelt.

F: Warum ist eine schwebende Order verschwunden?

A: Schwebende Orders können nach OrderValidityBars verfallen, wenn sie nicht ausgelöst werden.

F: Kann ich es auch für andere Symbole verwenden?

A: Es ist für XAUUSD gedacht. Andere Symbole müssen Sie selbst testen und die Parameter anpassen.

F: Funktioniert Trailing, wenn MT4 geschlossen ist?

A: Nein. Trailing und aktives Management erfordern, dass das Terminal in Betrieb bleibt.

F: Warum wurden Orders abgelehnt?

A: Häufige Gründe sind Beschränkungen der Stop-/Freeze-Levels der Broker, unzureichende Margin oder Handelsberechtigungen.

F: Wie erhalte ich Support?

A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

