Glimpse Hft US30 EA

Überblick
Glimpse Strategy ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 4, der für die kurzfristige Ausführung mit schwebenden Stop-Orders und zeitbasierten Kontrollen entwickelt wurde.
Er platziert Buy Stop- oder Sell Stop-Orders in einem konfigurierbaren Abstand zum aktuellen Kurs und verwaltet Trades mit Stop Loss und optionaler Trailing-Logik.
Der EA soll auf dem Symbolchart ausgeführt werden, an den er angehängt ist, und kann auf Nur kaufen, Nur verkaufen oder Beide Richtungen eingestellt werden.
Da dieser Stil von der Ausführungsqualität abhängt, kann das Verhalten zwischen Brokern und Symbolen variieren.

Was der EA tut
Der EA liest die aktuellen Geld-/Briefkurse und platziert eine schwebende Stop-Order unter Verwendung einer Ankerdistanz (Punkte).
Die Richtung kann auf "Nur Kaufen", "Nur Verkaufen" oder "Beide" (benutzerdefiniert) beschränkt werden.
Wenn ein Handel ausgelöst wird, verwaltet der EA diesen mit dem konfigurierten Stop-Loss und optionalen Trailing-Stop-Regeln (falls aktiviert).
Ein Zeitlimit kann schwebende Aufträge stornieren und/oder Positionen nach einer bestimmten Zeitspanne schließen, um ein längeres Risiko zu reduzieren.
Einige Builds können eine optionale Stop-Bedingung auf Kontoebene enthalten, um den neuen Handel nach Erreichen eines Schwellenwerts auszusetzen.

Hauptmerkmale

  • Pending Buy Stop / Sell Stop Eingaben unter Verwendung einer Ankerdistanz (Punkte)

  • Richtungsmodi: Nur Kaufen, Nur Verkaufen oder Beides

  • Konfigurierbarer Stop-Loss-Abstand

  • Optionales Trailing-Stop-Management (falls aktiviert)

  • Zeitbasierte Kontrolle für Aufträge/Positionen (pro Zyklus)

  • Optionale Handelsstopp-Bedingung auf Kontoebene (falls bei der Erstellung vorgesehen)

  • Entwickelt, um auf dem Chart-Symbol zu arbeiten, an das es angehängt ist

Risikomanagement & Sicherheitshinweise
Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste sind möglich. Dieser EA garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Finanzberatung dar.
Die kurzfristige Ausführung kann durch Spread-Spitzen, Slippage, Requotes und schnelle Kursbewegungen beeinträchtigt werden.
Schwebende Orders können abgelehnt werden, wenn die Stop/Freeze-Levels des Brokers oder die Handelsbedingungen den gewünschten Abstand nicht zulassen.
Überprüfen Sie immer die Margin-Anforderungen und verwenden Sie eine konservative Losgröße für Ihren Kontotyp und Ihr Symbol.
Wenn Sie Trailing oder zeitbasiertes Schließen aktivieren, muss das Terminal in Betrieb bleiben, damit die Verwaltung ausgeführt werden kann.
Testen Sie im Strategy Tester (historische Simulation) und dann auf einem Demokonto, bevor Sie den EA auf einem Live-Konto verwenden.

Eingaben
Handel

  • MagicNumber (falls vorhanden): Handelsidentifikator für diese EA-Instanz

  • DirectionMode: Nur Kauf / Nur Verkauf / Beide

  • LotSize: feste Losgröße (wie angegeben)

  • Time_Input: maximale Handels-/Auftragsdauer (Minuten)

Einstieg

  • Anchor_Point: Pending Stop Abstand in Punkten

  • Orderplatzierungsregeln: basierend auf aktuellem Bid/Ask (wie implementiert)

Handelsmanagement

  • Stop_Loss_Distanz: Stop-Loss-Abstand in Punkten

  • TrailingStop: aktivieren/deaktivieren und Trailing-Parameter (falls verfügbar)

  • Zeitbasierte Storno-/Schließungsregeln (sofern implementiert)

Begrenzungen

  • Stop-/Limit-Schwellenwert auf Kontoebene (falls verfügbar; die Benennung kann je nach Build unterschiedlich sein)

Einrichtung

  1. Kopieren Sie die EA-Datei nach MQL4/Experts und starten Sie MT4 neu (oder aktualisieren Sie den Navigator).

  2. Öffnen Sie den Symbolchart, mit dem Sie handeln möchten, und hängen Sie den EA an.

  3. Aktivieren Sie AutoTrading und erlauben Sie den Live-Handel in den EA-Einstellungen.

  4. Legen Sie DirectionMode, LotSize, Anchor_Point, Stop Loss und Time_Input fest.

  5. Wenn Trailing aktiviert ist, konfigurieren Sie die Trailing-Parameter und lassen Sie MT4 laufen.

  6. Überprüfen Sie die Registerkarten Experten und Journal auf Broker-Einschränkungsmeldungen (Stop-Level, Margin, Handelskontext).

Empfohlene Evaluierung
Verwenden Sie den Strategy Tester als historische Simulation, um die Platzierung von schwebenden Aufträgen, das Verhalten von Zeitlimits und die Trailing-Logik zu bestätigen.
Führen Sie anschließend einen Forward-Test auf einem Demokonto durch, um Spread, Slippage und Auftragsannahme bei Ihrem Broker in Echtzeit zu beobachten.
Testen Sie unter verschiedenen Liquiditätsbedingungen (aktive Sitzungen und ruhige Zeiten), um zu sehen, wie sich die Ausführung auf das Verhalten auswirkt.
Passen Sie Anchor_Point und Stop Loss an die typische Volatilität des Symbols und die Stop-Level-Beschränkungen Ihres Brokers an.
Ändern Sie jeweils eine Eingabegruppe und machen Sie sich Notizen, um das Verhalten konsistent vergleichen zu können.

Kompatibilität
Plattform: MetaTrader 4 (MT4).
Symbol: Funktioniert auf dem Chart-Symbol, an das er angehängt ist (es gelten die Spezifikationen des Brokers).
Zeitrahmen: Die Logik ist in erster Linie order-state- und zeitbasiert; jeder beliebige Zeitrahmen kann für die Überwachung verwendet werden.
Die Ausführungsqualität (Latenz, Slippage, Spread) kann die Ergebnisse erheblich verändern.

FAQ
F: Verwendet der EA klassische Indikatoren?
A: Nein. Er konzentriert sich auf Preisniveaus, schwebende Aufträge und Timing-Regeln.

F: Warum können die Ergebnisse von Broker zu Broker unterschiedlich sein?
A: Spreads, Ausführungsgeschwindigkeit, Kommissionen, Stop-Levels und Liquidität können unterschiedlich sein.

F: Warum wurden schwebende Aufträge abgelehnt?
A: Häufige Gründe sind Beschränkungen der Stop-/Freeze-Levels, unzureichende Margen oder Handelsbedingungen.

F: Kann ich die Order auf eine Richtung beschränken?
A: Ja, setzen Sie DirectionMode auf Buy only oder Sell only.

F: Funktioniert Trailing, wenn MT4 geschlossen ist?
A: Nein. Trailing und zeitbasiertes Management erfordern, dass das Terminal in Betrieb bleibt.

F: Wie erhalte ich Support?
A: Support wird nur über MQL5-Kommentare oder MQL5-Nachrichten geleistet.

Changelog
Der Versionsverlauf ist auf der Registerkarte Marktversionen verfügbar.

